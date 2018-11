Otteluennakot

Kansojen liiga: Huuhkajat ei hyydy – voitto kotiin Kreikasta

TorstaiBelgia kamppailee lohkon ykköspaikasta. Pistesuoritus ei ole pakko, sillä lohkovoitto ratkeaa vasta viimeisessä ottelussa Sveitsin vieraana. Toki pistesuoritus parantaisi asemia tuohon viimeiseen matsiin. Murskavoitto toisi oikein hyvät asetelmat. Muutama avauksen kaveri on sivussa, mutta ei taso romahda. Motivaatio on kunnossa.Islanti tulee jäämään lohkon viimeiseksi ja putoaa B-liigaan. Tämä on sille tällä erää Kansojen liigan viimeinen matsi. Päävalmentaja Erik Hamrén lähtee otteluun ihan ok-kokoonpanolla, mutta suurin motivaatio puuttuu. Tietty kasvoja halutaan pestä heikon suorittamisen jäljiltä.Tasoero on suuri ja Belgia on ottelussa iso suosikki. Kummallakaan ei ole tarvetta jarrutteluun, joten maaliodotusarvo on suuri. Vetoja ei matsiin tahdota saada.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Tässä on panoksena lohkon jumbosija. Viime kuussa maat kohtasivat Tallinnassa ja tuolloin pisteet jaettiin 3-3 tasapelillä. Pistejakoa voi pitää ihan oikeutettuna. Maaleja nyt nähtiin reippaasti odotettua enempi.Unkari on pikkuisen edellä ja kun kotietukin painaa, niin ottelussa tunnustaa selkeän kotisuosikin. Edellisen kohtaamisen maali-ilottelusta huolimatta pidetään odotettava maalimäärä maltillisena. Lähimpänä vetokelpoista ovat Viron venymiset.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Matsin ennakkoasetelma on kutkuttava. Maat taistelevat lohkovoitosta. Suomelle riittää pistekin varmistamaan ykköstilan, Kreikka siis tarvitsee väkisin voittoa.Joukkueet kohtasivat lokakuussa Tampereella ja tuolloin oli Huuhkajat parempi ansaitulla 2-0 voitolla. Kreikka oli matsissa todella passiivinen. Tappio tiesi kenkää päävalmentaja Michael Skibbelle. Nyt vetovastuussa debytoi Angelos Anastasiadis.Kreikka ei nyt voi vetäytyä vuosikausia vallinneeseen passiivisuuteensa, voitto on saatava. Huuhkajat puolestaan lähtevät matsiin takuulla puolustuksen kautta vastaiskuja kytäten. Loistava uutinen on, että pieni loukkaantuminen ei ole näyttänyt hyydyttävän kentille taas palanneen Teemu Pukin maalivirettä.Kreikka siis joutuu pois mukavuusalueeltaan ja tämähän meille käy. Toki käy meille myös, että kreikkalaiset olisivat totutun passiivisiakin. Paljon on kyse myös siitä, että kumpi kestää paineet paremmin. Kreikka saa vain pienen suosikkiaseman. Isäntien odotetusta maalihausta huolimatta pysyy maaliodotusarvo hyvin pienenä. Vedoissa kelpaa kokeilla Huuhkajien onnistumisen kertoimia.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Ottelussa ei ole muuta panosta kuin kunnia. Kazakstan on mennyt eteenpäin tuoreen päävalmentajansa Stanimir Stoilovin alaisuudessa. Samaa ei voi sanoa Mixu Paatelaisen käskyttämään Latviaan: maalinteko on edelleen liki ylivoimainen tehtävä. Voi olla, että Paatelaisen asema on kohta jo helisemässä. Lokakuussa maat tasasivat Latviassa pisteet 1-1 tuloksella.Pelaavampi Kazakstan ottanee ohjat käsiinsä ja nauttii paremman iskunsakin ansiosta selvähköstä suosikkiasemasta. Maaliodotusarvo jää, Latvian nihkeydestä johtuen, pieneksi. Vedot passataan.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Georgia on klaarannut lohkon pistemenetyksittä ja päästämättä maaleja. Lohkovoitto on jo varmistunut, eikä näin tähän matsiin ole sen suurempaa panosta. Päävalmentaja Vladimir Weiss on silti valinnut otteluun vahvan kokoonpanon. Andorran suurin panos on välttää lohkon jumbosija.Viime kuussa Georgia otti ylivertaisen esityksen jälkeen 3-0 kotivoiton Andorrasta. Andorralaiset eivät maalipaikoilla todellakaan juhlineet. Tuskin tulevat juhlimaan tässäkään matsissa, mutta Georgian motivaation puute antaa kyllä mahdollisuuden yllättää.Perustasoero vain on niin suuri, että Georgia saa tässäkin tilanteessa selkeän suosikkiaseman. Maalijuhlalta tullaan mitä todennäköisimmin välttymään. Vetoja ei nykyisillä kerrointarjouksilla saada jätettyä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.San Marino on Kansojen liigan heikoin kokonaisuus. Pisteitä, eikä edes maaleja, ole kertynyt. Moldovalta puolestaan on mennyt käytännön mahdollisuudet lohkon ykköspaikkaan. Matsi lasketaan siis vähän niin kuin ”turha” –kategoriaan.San Marinon akilleen kantapää on yleensäkin pelaaminen. Moldovalle puolestaan on maalinteko aikamoista myrkkyä. Tasoeroa nyt löytyy niin paljon, että Moldova on ottelussa suuri suosikki. Maaliodotusarvo on kohollaan: San Marinoa vastaan pystyvät heikommatkin paukuttamaan maaleja. Viime kuussa vastaava päättyi Moldovassa isäntien 2-0 voittoon. Lähimpänä pelikelpoista ovat vähämaalisuus sekä Moldovan voittokertoimet. Vähämaalisuudelle voi halutessaan jopa asettaa minimaalista panosta.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Ottelussa on mahtava panos. Luxemburg veisi voitolla lohkon ykköspaikan. Muilla tuloksilla jäisi ratkaisu päätösotteluiden varaan. Tässä kohtaa olisi Valko-Venäjällä ehkäpä vähän mehukkaampi paikka, sillä se kohtaa päätöskierroksella vieraissa heittopussi San Marinon kun taas Luxemburg matkaa vaikeammalle vierailulle Moldovaan. Voi siis sanoa, että Valko- Venäjä olisi voitolla Luxemburgista käytännössä lohkon ykkönen, San Marino kun tulee aika varmasti taipumaan. Piste-eroa Luxemburgilla ja Valko-Venäjällä on tällä hetkellä yksi Luxemburgin eduksi.Odotettavissa on siis tarkkaa tappion välttelyä. Ennakkoasetelma on tasainen ja vähämaalinen. Paremman nipun Valko-Venäjä nyt saa marginaalisen suosikkiaseman. Tasapelin todennäköisyys on kohollaan. Vedoissa on vähämaalisuus aivan pelattavuuden rajoilla.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.PerjantaiOttelussa on panosta. Hollanti tarvitsee voiton elätelläkseen toiveita lohkon ykköspaikasta. Ranskalla riittää lohkovoittoon tasapelikin.Tasoero on tietty Ranskan eduksi, mutta on Hollanti tekemässä uutta nousua maailman valioiden kastiin. Viime kierroksen hieno 3-0 voitto Saksasta on valanut joukkueeseen aimo määrän itseluottamusta.Ranskan pakka on sen verran huippulaatuinen ja harmoninen, että se tulee varmasti määrittelemään ottelun kulkua. Ei kuitenkaan täysin suolata isäntiä, kotiyleisön tuoma kannatus voi siivittää urotekoihin. Toki Hollannin hyökkäyshalut tulevat tarjoilemaan ranskalaisille vastaiskun pelaamisen mestareille paikkoja. Ranska saa ottelussa niukan suosikkiaseman. Odotettava maalimäärä pidetään kohollaan olevana. Vedot jäävät nykytarjouksilla kyllä passauksen puolelle.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Slovakian panoksena on välttää lohkon jumbosija. Näyttöhaluja tuo todistaa päävalmentajan postilla Jan Kozakin lokakuun lopulla korvanneelle Pavel Hapakille olevansa edustuspaikan arvoinen.Ukraina on jo varmistanut lohkon ykköspaikan. Panos on siis hukassa. Päävalmentaja Andrei Shevchenko on pikkuisen tuulettanut kokoonpanoa. Loukkaantumisen vuoksi sivussa on ykköstahti Andrei Yarmolenko.Tässä voi olla, että isännillä on suuremmat pelihalut. Tasoero ei ole älytön ja Slovakia saa ottelussa pienen suosikkiaseman. Maalijuhlaa tuskin tullaan näkemään. Vedoissa aiheuttaa pientä kiinnostusta Slovakian voitto.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.LauantaiTurkilla ei ole enää mahdollisuuksia lohkovoittoon. Panosta voi tuoda jumbosijan välttämisen tahtominen. Kokoonpanon kierrätys on täysin mahdollista. Ruotsi sen sijaan tahtoo tästä matsista vain ja ainoastaan täyden pistepotin. Voitolla kun olisi vielä mahdollista kuroa Venäjä kiinni. Lahjalistalla olisi vielä mieluiten reilun eron voitto.Motivaatioetu menee siis reippaasti ruotsalaisille. Arvioidaan matsin ennakkoasetelma hyvin tasaiseksi, Turkki saa ainoastaan marginaalisen suosikkiaseman. Maaliodotusarvo olisi perustaltaan hyvin pieni, mutta nostetaan sitä pikkuisen Ruotsin pakkovoitto-tilanteen takia. Vetoihin maistuvat Ruotsin voitto sekä runsasmaalisuus.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Omatakseen saumoja lohkovoittoon tarvitsisi Albania tästä matsista murskavoiton. Putoamista ajatellen olisi pistekin ihan arvokas. Kokemattomalla Skotlannilla puolestaan on vielä ihan hyvät saumat lohkovoittoon. Motivaatio on siis varmasti kunnossa.Ennakkoasetelma on tasainen ja vähämaalisuuteen suuntautuva. Vetoja ei jätetä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.