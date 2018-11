Otteluennakot

Ligue 1: PSG lyö lyötyä

+ 1x2-arviot 1 x 2 57 % 27 % 16 % 1,75 3,7 6,25

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 7,3 0-0 10,9 0-1 17 2-0 8,8 1-1 7,9 0-2 40,9 2-1 10,6 2-2 22,7 1-2 24,5 3-0 15,8 3-3 147,6 0-3 147,7 3-1 19 4-4 1703,3 1-3 88,4 3-2 45,8 2-3 105,9 4-0 37,8 0-4 711,8 4-1 45,5 1-4 426,2 4-2 109,7 2-4 510,5 4-3 396,6 3-4 917 5-0 113,1 0-5 4288,1 5-1 136,3 1-5 2567,7 5-2 328,5 2-5 3075,1 5-3 1187,3 3-5 5524,2 5-4 5721,9 4-5 13231,5 6-0 406,5 0-6 30998,3 6-1 489,8 1-6 18561,8 6-2 1180,2 2-6 22229,8 6-3 4265,8 3-6 39933,7 7-0 1704 0-7 261431,3 8-0 8162,7 0-8 2519820

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 31,5 % 25,5 % 43 % 3,18 3,92 2,33 Vieras +2 13,8 % 17,6 % 68,5 % 7,24 5,67 1,46 Vieras +3 5 % 8,9 % 86,2 % 20,17 11,28 1,16 Koti +1 84 % 11 % 5 % 1,19 9,05 20,18 Koti +2 95 % 3,8 % 1,2 % 1,05 26,37 85,89 Koti +3 98,8 % 0,9 % 0,2 % 1,01 105,63 459,58

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 78,1 % 21,9 % Kerroinraja 1,28 4,56

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,23 5,41 81,5 % 18,5 % 0,5 1,19 6,25 84 % 16 % 0,5 & 1 1,12 9,02 88,9 % 11,1 % 1 1,06 17,95 94,4 % 5,6 % 1 & 1,5 1,06 19,06 94,8 % 5,2 % 1,5 1,05 20,18 95 % 5 % 1,5 & 2 1,03 32,06 96,9 % 3,1 % 2 1,01 82,63 98,8 % 1,2 % 2 & 2,5 1,01 84,26 98,8 % 1,2 % 2,5 1,01 85,89 98,8 % 1,2 % 2,5 & 3 1,01 144,05 99,3 % 0,7 % 3 1 455,22 99,8 % 0,2 % 3,5 1 459,58 99,8 % 0,2 % 4,5 1 2970,48 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,52 2,93 65,9 % 34,1 % 0,5 1,75 2,33 57 % 43 % 0,5 & 1 1,97 2,03 50,7 % 49,3 % 1 2,37 1,73 42,3 % 57,7 % 1 & 1,5 2,77 1,56 36,1 % 63,9 % 1,5 3,18 1,46 31,5 % 68,5 % 1,5 & 2 4,03 1,33 24,8 % 75,2 % 2 5,96 1,2 16,8 % 83,2 % 2 & 2,5 6,6 1,18 15,2 % 84,8 % 2,5 7,24 1,16 13,8 % 86,2 % 2,5 & 3 10,18 1,11 9,8 % 90,2 % 3 18,38 1,06 5,4 % 94,6 % 3,5 20,17 1,05 5 % 95 % 4,5 66,97 1,02 1,5 % 98,5 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,11 9,85 89,85 % 10,15 % 1 1,13 8,78 88,61 % 11,39 % 1,25 1,27 4,77 79,02 % 20,98 % 1,5 1,4 3,49 71,31 % 28,69 % 1,75 1,49 3,02 66,92 % 33,08 % 2 1,64 2,56 60,94 % 39,06 % 2,25 1,94 2,07 51,62 % 48,38 % 2,5 2,23 1,81 44,78 % 55,22 % 2,75 2,6 1,62 38,45 % 61,55 % 3 3,28 1,44 30,49 % 69,51 % 3,25 3,7 1,37 27 % 73 % 3,5 4,13 1,32 24,22 % 75,78 % 3,75 5,35 1,23 18,7 % 81,3 % 4 8,12 1,14 12,32 % 87,68 % 4,25 8,76 1,13 11,42 % 88,58 % 4,5 9,39 1,12 10,65 % 89,35 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,01 1,99 49,82 % 50,18 % 2,5 4,27 1,31 23,41 % 76,59 % 3,5 11,34 1,1 8,82 % 91,18 % 4,5 36,44 1,03 2,74 % 97,26 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 5,23 1,24 19,13 % 80,87 % 2,5 21,34 1,05 4,69 % 95,31 % 3,5 111,43 1,01 0,9 % 99,1 % 4,5 399,65 1 0,25 % 99,75 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 46,4 % 53,6 % Kerroinraja 2,15 1,87

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 81,7 % 18,3 % Kerroinraja 1,22 5,45

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 55,6 % 44,4 % Kerroinraja 1,8 2,25

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 5,45 18,35 % 1 3,14 31,83 % 2 3,79 26,41 % 3+ 4,27 23,41 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,25 44,37 % 1 2,74 36,5 % 2 6,92 14,44 % 3+ 21,34 4,69 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 44,37 % 55,63 % Kerroinraja 2,25 1,8

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 18,35 % 81,65 % Kerroinraja 5,45 1,22

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 10,92 9,16 % 1 5,12 19,53 % 2 3,77 26,53 % 3 4,87 20,55 % 4 7,36 13,58 % 5 15,47 6,47 % 6+ 23,92 4,18 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,19 84 % 12 1,37 73 % X2 2,33 43 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 7,24 13,82 % Koti 2 5,67 17,64 % Koti 1 3,92 25,54 % Tasan 3,7 27 % Vieras 1 9,05 11,04 % Vieras 2 26,37 3,79 % Vieras 3+ 85,89 1,16 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,13 31,98 % 1 ja alle 2,5 4 25,02 % X ja yli 2,5 19,45 5,14 % X ja alle 2,5 4,57 21,86 % 2 ja yli 2,5 13,06 7,66 % 2 ja alle 2,5 11,99 8,34 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 20 % 26 % 54 % 5 3,85 1,85

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 18,3 0-0 15,6 0-1 9,9 2-0 34,6 1-1 8,1 0-2 10,9 2-1 19,1 2-2 17 1-2 10,3 3-0 97,9 3-3 79,6 0-3 18,1 3-1 54,1 4-4 663,9 1-3 17,1 3-2 59,7 2-3 32,3 4-0 369,3 0-4 40,1 4-1 204 1-4 37,8 4-2 225,5 2-4 71,4 4-3 373,7 3-4 202 5-0 1742 0-5 110,8 5-1 962,5 1-5 104,5 5-2 1063,5 2-5 197,1 5-3 1762,7 3-5 557,9 5-4 3895,4 4-5 2105,4 6-0 9860,7 0-6 367,1 6-1 5447,9 1-6 346,3 6-2 6019,8 2-6 653,5 6-3 9977,5 3-6 1849,5 7-0 65117,5 0-7 1419,8 8-0 491453 0-8 6275,5

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 7,3 % 12,7 % 80 % 13,62 7,9 1,25 Vieras +2 2,1 % 5,2 % 92,7 % 47,6 19,08 1,08 Vieras +3 0,5 % 1,6 % 97,9 % 206,17 61,88 1,02 Koti +1 46 % 23,4 % 30,6 % 2,17 4,27 3,27 Koti +2 69,4 % 16,6 % 14 % 1,44 6,04 7,13 Koti +3 86 % 8,7 % 5,3 % 1,16 11,47 18,86

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 27 % 73 % Kerroinraja 3,7 1,37

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 2,64 1,61 37,9 % 62,1 % 0,5 2,17 1,85 46 % 54 % 0,5 & 1 1,92 2,09 52,1 % 47,9 % 1 1,66 2,5 60,1 % 39,9 % 1 & 1,5 1,53 2,89 65,4 % 34,6 % 1,5 1,44 3,27 69,4 % 30,6 % 1,5 & 2 1,32 4,11 75,7 % 24,3 % 2 1,2 5,95 83,2 % 16,8 % 2 & 2,5 1,18 6,54 84,7 % 15,3 % 2,5 1,16 7,13 86 % 14 % 2,5 & 3 1,11 9,9 89,9 % 10,1 % 3 1,06 17,21 94,2 % 5,8 % 3,5 1,06 18,86 94,7 % 5,3 % 4,5 1,02 58,86 98,3 % 1,7 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 4,35 1,3 23 % 77 % 0,5 5 1,25 20 % 80 % 0,5 & 1 6,85 1,17 14,6 % 85,4 % 1 11,9 1,09 8,4 % 91,6 % 1 & 1,5 12,76 1,09 7,8 % 92,2 % 1,5 13,62 1,08 7,3 % 92,7 % 1,5 & 2 20,62 1,05 4,8 % 95,2 % 2 45,1 1,02 2,2 % 97,8 % 2 & 2,5 46,35 1,02 2,2 % 97,8 % 2,5 47,6 1,02 2,1 % 97,9 % 2,5 & 3 76,72 1,01 1,3 % 98,7 % 3 202,84 1 0,5 % 99,5 % 3,5 206,17 1 0,5 % 99,5 % 4,5 1066,74 1 0,1 % 99,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,07 14,4 93,06 % 6,94 % 1 1,08 13,19 92,42 % 7,58 % 1,25 1,18 6,5 84,63 % 15,37 % 1,5 1,28 4,55 78,05 % 21,95 % 1,75 1,33 4 75,01 % 24,99 % 2 1,41 3,45 70,99 % 29,01 % 2,25 1,63 2,58 61,17 % 38,83 % 2,5 1,86 2,16 53,73 % 46,27 % 2,75 2,08 1,93 48,17 % 51,83 % 3 2,43 1,7 41,09 % 58,91 % 3,25 2,77 1,57 36,16 % 63,84 % 3,5 3,1 1,48 32,28 % 67,72 % 3,75 3,81 1,36 26,25 % 73,75 % 4 5,25 1,24 19,04 % 80,96 % 4,25 5,76 1,21 17,35 % 82,65 % 4,5 6,28 1,19 15,93 % 84,07 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,59 1,39 27,84 % 72,16 % 2,5 11,61 1,09 8,61 % 91,39 % 3,5 48,01 1,02 2,08 % 97,92 % 4,5 242,2 1 0,41 % 99,59 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,86 2,16 53,81 % 46,19 % 2,5 3,72 1,37 26,86 % 73,14 % 3,5 9,24 1,12 10,82 % 89,18 % 4,5 24,36 1,04 4,1 % 95,9 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 55,4 % 44,6 % Kerroinraja 1,81 2,24

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 65,1 % 34,9 % Kerroinraja 1,54 2,86

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 83,9 % 16,1 % Kerroinraja 1,19 6,21

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 2,86 34,91 % 1 2,68 37,25 % 2 5,2 19,23 % 3+ 11,61 8,61 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 6,21 16,11 % 1 3,32 30,08 % 2 3,71 26,94 % 3+ 3,72 26,86 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 16,11 % 83,89 % Kerroinraja 6,21 1,19

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 34,91 % 65,09 % Kerroinraja 2,86 1,54

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 15,62 6,4 % 1 6,43 15,55 % 2 4,11 24,31 % 3 4,66 21,45 % 4 6,12 16,35 % 5 11,28 8,86 % 6+ 14,16 7,06 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 2,17 46 % 12 1,35 74 % X2 1,25 80 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 47,6 2,1 % Koti 2 19,08 5,24 % Koti 1 7,9 12,66 % Tasan 3,85 26 % Vieras 1 4,27 23,42 % Vieras 2 6,04 16,56 % Vieras 3+ 7,13 14,02 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 8,58 11,65 % 1 ja alle 2,5 11,98 8,35 % X ja yli 2,5 13,68 7,31 % X ja alle 2,5 5,35 18,69 % 2 ja yli 2,5 2,88 34,77 % 2 ja alle 2,5 5,2 19,23 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 32 % 32 % 36 % 3,13 3,13 2,78

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 9,1 0-0 8,4 0-1 8,4 2-0 16,8 1-1 6,8 0-2 14,6 2-1 14,6 2-2 21,8 1-2 13,5 3-0 46,8 3-3 157,7 0-3 38 3-1 40,7 4-4 2031,2 1-3 35,2 3-2 70,8 2-3 65,2 4-0 173,3 0-4 132,3 4-1 150,7 1-4 122,5 4-2 262,1 2-4 226,8 4-3 683,8 3-4 629,9 5-0 802,4 0-5 575 5-1 697,8 1-5 532,4 5-2 1213,5 2-5 986 5-3 3165,7 3-5 2738,9 5-4 11011,1 4-5 10144,1 6-0 4458 0-6 3000,2 6-1 3876,5 1-6 2778 6-2 6741,7 2-6 5144,4 6-3 17587,2 3-6 14289,9 7-0 28894,3 0-7 18262,1 8-0 214031,8 0-8 127040,5

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 12,6 % 19,4 % 68 % 7,93 5,16 1,47 Vieras +2 3,8 % 8,8 % 87,4 % 26,26 11,36 1,14 Vieras +3 0,9 % 2,9 % 96,2 % 108,8 34,62 1,04 Koti +1 64 % 21 % 15 % 1,56 4,75 6,69 Koti +2 85 % 10,2 % 4,8 % 1,18 9,82 20,93 Koti +3 95,2 % 3,6 % 1,2 % 1,05 28,13 81,73

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 47,1 % 52,9 % Kerroinraja 2,13 1,89

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,75 2,33 57,1 % 42,9 % 0,5 1,56 2,78 64 % 36 % 0,5 & 1 1,4 3,51 71,5 % 28,5 % 1 1,23 5,28 81,1 % 18,9 % 1 & 1,5 1,2 5,98 83,3 % 16,7 % 1,5 1,18 6,69 85 % 15 % 1,5 & 2 1,12 9,62 89,6 % 10,4 % 2 1,06 18,8 94,7 % 5,3 % 2 & 2,5 1,05 19,86 95 % 5 % 2,5 1,05 20,93 95,2 % 4,8 % 2,5 & 3 1,03 32,73 96,9 % 3,1 % 3 1,01 78,83 98,7 % 1,3 % 3,5 1,01 81,73 98,8 % 1,2 % 4,5 1 384,35 99,7 % 0,3 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,63 1,62 38,1 % 61,9 % 0,5 3,13 1,47 32 % 68 % 0,5 & 1 4,05 1,33 24,7 % 75,3 % 1 6,39 1,19 15,6 % 84,4 % 1 & 1,5 7,16 1,16 14 % 86 % 1,5 7,93 1,14 12,6 % 87,4 % 1,5 & 2 11,64 1,09 8,6 % 91,4 % 2 23,95 1,04 4,2 % 95,8 % 2 & 2,5 25,11 1,04 4 % 96 % 2,5 26,26 1,04 3,8 % 96,2 % 2,5 & 3 41,7 1,02 2,4 % 97,6 % 3 105,65 1,01 0,9 % 99,1 % 3,5 108,8 1,01 0,9 % 99,1 % 4,5 543,33 1 0,2 % 99,8 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,16 7,43 86,54 % 13,46 % 1 1,18 6,47 84,54 % 15,46 % 1,25 1,36 3,79 73,59 % 26,41 % 1,5 1,53 2,87 65,16 % 34,84 % 1,75 1,68 2,47 59,58 % 40,42 % 2 1,93 2,08 51,88 % 48,12 % 2,25 2,29 1,77 43,57 % 56,43 % 2,5 2,66 1,6 37,56 % 62,44 % 2,75 3,23 1,45 31,01 % 68,99 % 3 4,36 1,3 22,91 % 77,09 % 3,25 4,88 1,26 20,51 % 79,49 % 3,5 5,39 1,23 18,56 % 81,44 % 3,75 7,29 1,16 13,72 % 86,28 % 4 12,11 1,09 8,26 % 91,74 % 4,25 12,87 1,08 7,77 % 92,23 % 4,5 13,64 1,08 7,33 % 92,67 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,5 1,4 28,6 % 71,4 % 2,5 10,94 1,1 9,14 % 90,86 % 3,5 43,46 1,02 2,3 % 97,7 % 4,5 211,2 1 0,47 % 99,53 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,18 1,46 31,44 % 68,56 % 2,5 9,37 1,12 10,68 % 89,32 % 3,5 35,02 1,03 2,86 % 97,14 % 4,5 127,63 1,01 0,78 % 99,22 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 45,9 % 54,1 % Kerroinraja 2,18 1,85

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 65,7 % 34,3 % Kerroinraja 1,52 2,91

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 68,3 % 31,7 % Kerroinraja 1,46 3,15

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 2,91 34,31 % 1 2,7 37,09 % 2 5,14 19,46 % 3+ 10,94 9,14 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,15 31,71 % 1 2,71 36,85 % 2 4,82 20,76 % 3+ 9,37 10,68 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 31,71 % 68,29 % Kerroinraja 3,15 1,46

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 34,31 % 65,69 % Kerroinraja 2,91 1,52

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 8,39 11,92 % 1 4,36 22,92 % 2 3,62 27,6 % 3 5,26 19 % 4 8,91 11,23 % 5 21,16 4,73 % 6+ 38,34 2,61 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,56 64 % 12 1,47 68 % X2 1,47 68 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 26,26 3,81 % Koti 2 11,36 8,81 % Koti 1 5,16 19,39 % Tasan 3,13 32 % Vieras 1 4,75 21,04 % Vieras 2 9,82 10,18 % Vieras 3+ 20,93 4,78 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 6,63 15,07 % 1 ja alle 2,5 5,91 16,93 % X ja yli 2,5 18,93 5,28 % X ja alle 2,5 3,74 26,72 % 2 ja yli 2,5 5,81 17,21 % 2 ja alle 2,5 5,32 18,79 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 38 % 30 % 32 % 2,63 3,33 3,13

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 9,4 0-0 10,6 0-1 10,5 2-0 14,5 1-1 7 0-2 17,9 2-1 12,4 2-2 18,6 1-2 13,9 3-0 33,8 3-3 111,1 0-3 45,9 3-1 28,9 4-4 1178 1-3 35,6 3-2 49,4 2-3 55,2 4-0 104,8 0-4 157 4-1 89,6 1-4 121,7 4-2 153,2 2-4 188,7 4-3 392,7 3-4 438,8 5-0 406,3 0-5 670,9 5-1 347,3 1-5 520,1 5-2 593,6 2-5 806,4 5-3 1522,1 3-5 1875,3 5-4 5203,7 4-5 5814,9 6-0 1889,8 0-6 3440,8 6-1 1615,2 1-6 2667,3 6-2 2761 2-6 4135,3 6-3 7079,5 3-6 9617 7-0 10254,6 0-7 20585,8 8-0 63594,1 0-8 140757,6

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 17 % 21 % 62 % 5,89 4,76 1,61 Vieras +2 5,9 % 11,1 % 83 % 16,87 9,04 1,2 Vieras +3 1,7 % 4,3 % 94,1 % 59,81 23,49 1,06 Koti +1 68 % 18,8 % 13,2 % 1,47 5,32 7,58 Koti +2 86,8 % 9 % 4,2 % 1,15 11,14 23,7 Koti +3 95,8 % 3,1 % 1,1 % 1,04 31,91 92,03

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 54,3 % 45,7 % Kerroinraja 1,84 2,19

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,6 2,66 62,4 % 37,6 % 0,5 1,47 3,13 68 % 32 % 0,5 & 1 1,33 4,01 75,1 % 24,9 % 1 1,19 6,15 83,7 % 16,3 % 1 & 1,5 1,17 6,87 85,4 % 14,6 % 1,5 1,15 7,58 86,8 % 13,2 % 1,5 & 2 1,1 10,97 90,9 % 9,1 % 2 1,05 21,57 95,4 % 4,6 % 2 & 2,5 1,05 22,63 95,6 % 4,4 % 2,5 1,04 23,7 95,8 % 4,2 % 2,5 & 3 1,03 37,1 97,3 % 2,7 % 3 1,01 89,14 98,9 % 1,1 % 3,5 1,01 92,03 98,9 % 1,1 % 4,5 1 428,69 99,8 % 0,2 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,24 1,81 44,7 % 55,3 % 0,5 2,63 1,61 38 % 62 % 0,5 & 1 3,26 1,44 30,7 % 69,3 % 1 4,65 1,27 21,5 % 78,5 % 1 & 1,5 5,27 1,23 19 % 81 % 1,5 5,89 1,2 17 % 83 % 1,5 & 2 8,24 1,14 12,1 % 87,9 % 2 15 1,07 6,7 % 93,3 % 2 & 2,5 15,93 1,07 6,3 % 93,7 % 2,5 16,87 1,06 5,9 % 94,1 % 2,5 & 3 25,75 1,04 3,9 % 96,1 % 3 57,26 1,02 1,7 % 98,3 % 3,5 59,81 1,02 1,7 % 98,3 % 4,5 253,86 1 0,4 % 99,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,12 9,54 89,52 % 10,48 % 1 1,13 8,47 88,19 % 11,81 % 1,25 1,28 4,6 78,28 % 21,72 % 1,5 1,42 3,37 70,37 % 29,63 % 1,75 1,52 2,92 65,81 % 34,19 % 2 1,68 2,47 59,58 % 40,42 % 2,25 1,98 2,02 50,41 % 49,59 % 2,5 2,29 1,78 43,68 % 56,32 % 2,75 2,68 1,59 37,29 % 62,71 % 3 3,42 1,41 29,26 % 70,74 % 3,25 3,85 1,35 25,94 % 74,06 % 3,5 4,29 1,3 23,3 % 76,7 % 3,75 5,6 1,22 17,86 % 82,14 % 4 8,62 1,13 11,61 % 88,39 % 4,25 9,27 1,12 10,78 % 89,22 % 4,5 9,93 1,11 10,07 % 89,93 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,74 1,57 36,49 % 63,51 % 2,5 7,3 1,16 13,71 % 86,29 % 3,5 24,57 1,04 4,07 % 95,93 % 4,5 100,91 1,01 0,99 % 99,01 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,12 1,47 32,06 % 67,94 % 2,5 9,08 1,12 11,01 % 88,99 % 3,5 33,55 1,03 2,98 % 97,02 % 4,5 112,63 1,01 0,89 % 99,11 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 50,7 % 49,3 % Kerroinraja 1,97 2,03

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 72,5 % 27,5 % Kerroinraja 1,38 3,63

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 68,8 % 31,2 % Kerroinraja 1,45 3,21

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,63 27,55 % 1 2,78 35,96 % 2 4,39 22,79 % 3+ 7,3 13,71 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,21 31,19 % 1 2,72 36,75 % 2 4,75 21,04 % 3+ 9,08 11,01 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 31,19 % 68,81 % Kerroinraja 3,21 1,45

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 27,55 % 72,45 % Kerroinraja 3,63 1,38

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 10,61 9,42 % 1 4,95 20,21 % 2 3,75 26,68 % 3 4,91 20,39 % 4 7,56 13,23 % 5 16,21 6,17 % 6+ 25,64 3,9 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,47 68 % 12 1,43 70 % X2 1,61 62 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 16,87 5,93 % Koti 2 9,04 11,06 % Koti 1 4,76 21,01 % Tasan 3,33 30 % Vieras 1 5,32 18,8 % Vieras 2 11,14 8,98 % Vieras 3+ 23,7 4,22 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,89 20,46 % 1 ja alle 2,5 5,7 17,54 % X ja yli 2,5 15,73 6,36 % X ja alle 2,5 4,23 23,64 % 2 ja yli 2,5 5,93 16,87 % 2 ja alle 2,5 6,61 15,13 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 52 % 28 % 20 % 1,92 3,57 5

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 7,4 0-0 10,4 0-1 13,9 2-0 9,7 1-1 7,6 0-2 31 2-1 10,8 2-2 22,2 1-2 20,4 3-0 19,1 3-3 146,3 0-3 103,3 3-1 21,3 4-4 1711,3 1-3 67,9 3-2 47,2 2-3 89,4 4-0 50,3 0-4 458,9 4-1 55,9 1-4 301,9 4-2 124,3 2-4 397,3 4-3 414,3 3-4 784,1 5-0 165,6 0-5 2549,6 5-1 184 1-5 1677,4 5-2 408,8 2-5 2207,1 5-3 1362,8 3-5 4356,1 5-4 6056,8 4-5 11463,4 6-0 653,6 0-6 16997,4 6-1 726,2 1-6 11182,5 6-2 1613,8 2-6 14713,8 6-3 5379,4 3-6 29040,5 7-0 3010 0-7 132202,3 8-0 15842,1 0-8 1175131,5

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 26,8 % 25,2 % 48 % 3,74 3,96 2,08 Vieras +2 10,9 % 15,9 % 73,2 % 9,21 6,29 1,37 Vieras +3 3,6 % 7,3 % 89,1 % 27,93 13,74 1,12 Koti +1 80 % 13,3 % 6,7 % 1,25 7,5 15 Koti +2 93,3 % 5 % 1,7 % 1,07 20,1 59,18 Koti +3 98,3 % 1,3 % 0,3 % 1,02 74,16 292,84

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 72,2 % 27,8 % Kerroinraja 1,38 3,6

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,3 4,3 76,7 % 23,3 % 0,5 1,25 5 80 % 20 % 0,5 & 1 1,17 7 85,7 % 14,3 % 1 1,08 13 92,3 % 7,7 % 1 & 1,5 1,08 14 92,9 % 7,1 % 1,5 1,07 15 93,3 % 6,7 % 1,5 & 2 1,04 23,34 95,7 % 4,3 % 2 1,02 56,23 98,2 % 1,8 % 2 & 2,5 1,02 57,7 98,3 % 1,7 % 2,5 1,02 59,18 98,3 % 1,7 % 2,5 & 3 1,01 97,79 99 % 1 % 3 1 288,89 99,7 % 0,3 % 3,5 1 292,84 99,7 % 0,3 % 4,5 1 1749,13 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,65 2,53 60,5 % 39,5 % 0,5 1,92 2,08 52 % 48 % 0,5 & 1 2,22 1,82 45,1 % 54,9 % 1 2,79 1,56 35,8 % 64,2 % 1 & 1,5 3,27 1,44 30,6 % 69,4 % 1,5 3,74 1,37 26,8 % 73,2 % 1,5 & 2 4,89 1,26 20,4 % 79,6 % 2 7,74 1,15 12,9 % 87,1 % 2 & 2,5 8,48 1,13 11,8 % 88,2 % 2,5 9,21 1,12 10,9 % 89,1 % 2,5 & 3 13,35 1,08 7,5 % 92,5 % 3 25,9 1,04 3,9 % 96,1 % 3,5 27,93 1,04 3,6 % 96,4 % 4,5 101,19 1,01 1 % 99 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,12 9,33 89,28 % 10,72 % 1 1,14 8,25 87,87 % 12,13 % 1,25 1,29 4,48 77,7 % 22,3 % 1,5 1,44 3,29 69,64 % 30,36 % 1,75 1,54 2,85 64,96 % 35,04 % 2 1,71 2,41 58,58 % 41,42 % 2,25 2,02 1,98 49,56 % 50,44 % 2,5 2,33 1,75 42,94 % 57,06 % 2,75 2,74 1,57 36,47 % 63,53 % 3 3,53 1,4 28,33 % 71,67 % 3,25 3,98 1,34 25,12 % 74,88 % 3,5 4,43 1,29 22,55 % 77,45 % 3,75 5,81 1,21 17,22 % 82,78 % 4 9 1,12 11,11 % 88,89 % 4,25 9,67 1,12 10,34 % 89,66 % 4,5 10,33 1,11 9,68 % 90,32 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,21 1,83 45,25 % 54,75 % 2,5 5,07 1,25 19,73 % 80,27 % 3,5 14,62 1,07 6,84 % 93,16 % 4,5 51,28 1,02 1,95 % 98,05 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,62 1,28 21,66 % 78,34 % 2,5 17,28 1,06 5,79 % 94,21 % 3,5 82,6 1,01 1,21 % 98,79 % 4,5 298,62 1 0,33 % 99,67 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 46,8 % 53,2 % Kerroinraja 2,13 1,88

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 78,8 % 21,2 % Kerroinraja 1,27 4,71

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 58,5 % 41,5 % Kerroinraja 1,71 2,41

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,71 21,24 % 1 2,98 33,5 % 2 3,92 25,53 % 3+ 5,07 19,73 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,41 41,52 % 1 2,72 36,82 % 2 6,3 15,88 % 3+ 17,28 5,79 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 41,52 % 58,48 % Kerroinraja 2,41 1,71

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 21,24 % 78,76 % Kerroinraja 4,71 1,27

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 10,4 9,61 % 1 4,82 20,75 % 2 3,75 26,69 % 3 4,9 20,39 % 4 7,77 12,88 % 5 16,67 6 % 6+ 27,19 3,68 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,25 80 % 12 1,39 72 % X2 2,08 48 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 9,21 10,86 % Koti 2 6,29 15,9 % Koti 1 3,96 25,24 % Tasan 3,57 28 % Vieras 1 7,5 13,34 % Vieras 2 20,1 4,97 % Vieras 3+ 59,18 1,69 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,56 28,1 % 1 ja alle 2,5 4,18 23,9 % X ja yli 2,5 19,08 5,24 % X ja alle 2,5 4,39 22,76 % 2 ja yli 2,5 10,42 9,6 % 2 ja alle 2,5 9,61 10,4 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 46 % 31 % 23 % 2,17 3,23 4,35

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 7 0-0 8,5 0-1 11,5 2-0 10,7 1-1 7 0-2 25 2-1 11,7 2-2 23,3 1-2 19,1 3-0 24,6 3-3 173,9 0-3 81,7 3-1 26,7 4-4 2308,1 1-3 62,3 3-2 58,1 2-3 95,2 4-0 75,1 0-4 355,1 4-1 81,7 1-4 271,1 4-2 177,5 2-4 413,9 4-3 578,8 3-4 947,8 5-0 286,7 0-5 1930 5-1 311,7 1-5 1473,3 5-2 677,5 2-5 2249,2 5-3 2209,3 3-5 5150,9 5-4 9605,7 4-5 15728,1 6-0 1313,3 0-6 12586,7 6-1 1427,4 1-6 9608,2 6-2 3103,1 2-6 14669 6-3 10119 3-6 33593,1 7-0 7017,4 0-7 95768,5 8-0 42854,2 0-8 832769,5

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 21,3 % 24,7 % 54 % 4,69 4,05 1,85 Vieras +2 7,7 % 13,7 % 78,7 % 13,05 7,32 1,27 Vieras +3 2,2 % 5,4 % 92,3 % 45,07 18,36 1,08 Koti +1 77 % 15,1 % 7,9 % 1,3 6,63 12,61 Koti +2 92,1 % 5,9 % 2,1 % 1,09 17,07 48,29 Koti +3 97,9 % 1,6 % 0,4 % 1,02 60,95 232,46

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 66,7 % 33,3 % Kerroinraja 1,5 3

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,37 3,67 72,8 % 27,2 % 0,5 1,3 4,35 77 % 23 % 0,5 & 1 1,2 5,98 83,3 % 16,7 % 1 1,1 10,71 90,7 % 9,3 % 1 & 1,5 1,09 11,66 91,4 % 8,6 % 1,5 1,09 12,61 92,1 % 7,9 % 1,5 & 2 1,05 19,42 94,8 % 5,2 % 2 1,02 45,46 97,8 % 2,2 % 2 & 2,5 1,02 46,87 97,9 % 2,1 % 2,5 1,02 48,29 97,9 % 2,1 % 2,5 & 3 1,01 79,31 98,7 % 1,3 % 3 1 228,64 99,6 % 0,4 % 3,5 1 232,46 99,6 % 0,4 % 4,5 1 1353,28 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,84 2,19 54,4 % 45,6 % 0,5 2,17 1,85 46 % 54 % 0,5 & 1 2,6 1,62 38,4 % 61,6 % 1 3,53 1,39 28,3 % 71,7 % 1 & 1,5 4,11 1,32 24,3 % 75,7 % 1,5 4,69 1,27 21,3 % 78,7 % 1,5 & 2 6,43 1,18 15,6 % 84,4 % 2 11,26 1,1 8,9 % 91,1 % 2 & 2,5 12,15 1,09 8,2 % 91,8 % 2,5 13,05 1,08 7,7 % 92,3 % 2,5 & 3 19,68 1,05 5,1 % 94,9 % 3 42,61 1,02 2,3 % 97,7 % 3,5 45,07 1,02 2,2 % 97,8 % 4,5 187,05 1,01 0,5 % 99,5 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,15 7,49 86,64 % 13,36 % 1 1,18 6,52 84,66 % 15,34 % 1,25 1,36 3,8 73,72 % 26,28 % 1,5 1,53 2,88 65,28 % 34,72 % 1,75 1,67 2,48 59,73 % 40,27 % 2 1,92 2,09 52,07 % 47,93 % 2,25 2,29 1,78 43,75 % 56,25 % 2,5 2,65 1,61 37,72 % 62,28 % 2,75 3,21 1,45 31,16 % 68,84 % 3 4,34 1,3 23,04 % 76,96 % 3,25 4,85 1,26 20,61 % 79,39 % 3,5 5,36 1,23 18,64 % 81,36 % 3,75 7,25 1,16 13,79 % 86,21 % 4 12,01 1,09 8,33 % 91,67 % 4,25 12,77 1,08 7,83 % 92,17 % 4,5 13,53 1,08 7,39 % 92,61 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,62 1,62 38,18 % 61,82 % 2,5 6,82 1,17 14,67 % 85,33 % 3,5 22,5 1,05 4,44 % 95,56 % 4,5 90,66 1,01 1,1 % 98,9 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,56 1,28 21,95 % 78,05 % 2,5 16,79 1,06 5,96 % 94,04 % 3,5 78,41 1,01 1,28 % 98,72 % 4,5 303,52 1 0,33 % 99,67 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 44,6 % 55,4 % Kerroinraja 2,24 1,8

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 73,9 % 26,1 % Kerroinraja 1,35 3,84

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 58,8 % 41,2 % Kerroinraja 1,7 2,43

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,84 26,07 % 1 2,8 35,75 % 2 4,25 23,51 % 3+ 6,82 14,67 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,43 41,19 % 1 2,71 36,87 % 2 6,25 15,99 % 3+ 16,79 5,96 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 41,19 % 58,81 % Kerroinraja 2,43 1,7

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 26,07 % 73,93 % Kerroinraja 3,84 1,35

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 8,45 11,83 % 1 4,37 22,89 % 2 3,63 27,56 % 3 5,24 19,08 % 4 8,89 11,25 % 5 20,99 4,76 % 6+ 38,08 2,63 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,3 77 % 12 1,45 69 % X2 1,85 54 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 13,05 7,67 % Koti 2 7,32 13,66 % Koti 1 4,05 24,68 % Tasan 3,23 31 % Vieras 1 6,63 15,07 % Vieras 2 17,07 5,86 % Vieras 3+ 48,29 2,07 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,45 22,48 % 1 ja alle 2,5 4,25 23,52 % X ja yli 2,5 20,34 4,92 % X ja alle 2,5 3,83 26,08 % 2 ja yli 2,5 9,68 10,33 % 2 ja alle 2,5 7,89 12,67 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 54 % 29 % 17 % 1,85 3,45 5,88

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 6,8 0-0 9,3 0-1 15,1 2-0 9 1-1 7,5 0-2 36,8 2-1 10,9 2-2 23,9 1-2 24,2 3-0 17,7 3-3 172,6 0-3 134,5 3-1 21,6 4-4 2216,3 1-3 88,5 3-2 52,6 2-3 116,4 4-0 46,5 0-4 656,1 4-1 56,7 1-4 431,6 4-2 138,3 2-4 567,9 4-3 506,1 3-4 1120,9 5-0 153 0-5 4000,4 5-1 186,6 1-5 2631,8 5-2 455,1 2-5 3462,9 5-3 1664,9 3-5 6834,8 5-4 8121,4 4-5 17986,2 6-0 603,9 0-6 29271,2 6-1 736,5 1-6 19257,4 6-2 1796,3 2-6 25338,6 6-3 6572 3-6 50010,5 7-0 2781,2 0-7 249876 8-0 14638,1 0-8 2437815

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 28 % 26 % 46 % 3,57 3,85 2,17 Vieras +2 11,4 % 16,6 % 72 % 8,74 6,03 1,39 Vieras +3 3,8 % 7,7 % 88,6 % 26,38 13,06 1,13 Koti +1 83 % 11,7 % 5,3 % 1,2 8,53 18,95 Koti +2 94,7 % 4 % 1,2 % 1,06 24,75 80,93 Koti +3 98,8 % 1 % 0,2 % 1,01 99,39 435,52

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 76,1 % 23,9 % Kerroinraja 1,31 4,18

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,25 5,03 80,1 % 19,9 % 0,5 1,2 5,88 83 % 17 % 0,5 & 1 1,13 8,45 88,2 % 11,8 % 1 1,06 16,73 94 % 6 % 1 & 1,5 1,06 17,84 94,4 % 5,6 % 1,5 1,06 18,95 94,7 % 5,3 % 1,5 & 2 1,03 30,09 96,7 % 3,3 % 2 1,01 77,66 98,7 % 1,3 % 2 & 2,5 1,01 79,29 98,7 % 1,3 % 2,5 1,01 80,93 98,8 % 1,2 % 2,5 & 3 1,01 135,8 99,3 % 0,7 % 3 1 431,14 99,8 % 0,2 % 3,5 1 435,52 99,8 % 0,2 % 4,5 1 2837,53 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,58 2,71 63,2 % 36,8 % 0,5 1,85 2,17 54 % 46 % 0,5 & 1 2,12 1,89 47,1 % 52,9 % 1 2,64 1,61 37,9 % 62,1 % 1 & 1,5 3,1 1,48 32,2 % 67,8 % 1,5 3,57 1,39 28 % 72 % 1,5 & 2 4,65 1,27 21,5 % 78,5 % 2 7,29 1,16 13,7 % 86,3 % 2 & 2,5 8,01 1,14 12,5 % 87,5 % 2,5 8,74 1,13 11,4 % 88,6 % 2,5 & 3 12,62 1,09 7,9 % 92,1 % 3 24,36 1,04 4,1 % 95,9 % 3,5 26,38 1,04 3,8 % 96,2 % 4,5 95,26 1,01 1 % 99 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,14 8,3 87,95 % 12,05 % 1 1,16 7,31 86,31 % 13,69 % 1,25 1,32 4,17 76,01 % 23,99 % 1,5 1,47 3,12 67,9 % 32,1 % 1,75 1,59 2,69 62,83 % 37,17 % 2 1,79 2,26 55,84 % 44,16 % 2,25 2,13 1,89 47,01 % 52,99 % 2,5 2,46 1,68 40,59 % 59,41 % 2,75 2,93 1,52 34,1 % 65,9 % 3 3,84 1,35 26,03 % 73,97 % 3,25 4,31 1,3 23,18 % 76,82 % 3,5 4,78 1,26 20,9 % 79,1 % 3,75 6,35 1,19 15,74 % 84,26 % 4 10,15 1,11 9,85 % 90,15 % 4,25 10,86 1,1 9,21 % 90,79 % 4,5 11,57 1,09 8,65 % 91,35 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,21 1,83 45,3 % 54,7 % 2,5 5,07 1,25 19,72 % 80,28 % 3,5 14,63 1,07 6,84 % 93,16 % 4,5 51,26 1,02 1,95 % 98,05 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 5,44 1,23 18,37 % 81,63 % 2,5 22,61 1,05 4,42 % 95,58 % 3,5 119,42 1,01 0,84 % 99,16 % 4,5 454,97 1 0,22 % 99,78 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 44,4 % 55,6 % Kerroinraja 2,25 1,8

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 79 % 21 % Kerroinraja 1,27 4,75

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 54,7 % 45,3 % Kerroinraja 1,83 2,21

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,75 21,05 % 1 2,97 33,66 % 2 3,91 25,57 % 3+ 5,07 19,72 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,21 45,3 % 1 2,75 36,32 % 2 7,17 13,95 % 3+ 22,61 4,42 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 45,3 % 54,7 % Kerroinraja 2,21 1,83

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 21,05 % 78,95 % Kerroinraja 4,75 1,27

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 9,29 10,77 % 1 4,69 21,33 % 2 3,66 27,31 % 3 5,08 19,69 % 4 8,16 12,25 % 5 18,4 5,43 % 6+ 31,15 3,21 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,2 83 % 12 1,41 71 % X2 2,17 46 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 8,74 11,45 % Koti 2 6,03 16,59 % Koti 1 3,85 25,96 % Tasan 3,45 29 % Vieras 1 8,53 11,72 % Vieras 2 24,75 4,04 % Vieras 3+ 80,93 1,24 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,55 28,14 % 1 ja alle 2,5 3,87 25,86 % X ja yli 2,5 20,79 4,81 % X ja alle 2,5 4,13 24,19 % 2 ja yli 2,5 13,08 7,65 % 2 ja alle 2,5 10,69 9,35 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 75 % 17 % 8 % 1,33 5,88 12,5

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 10,3 0-0 22,5 0-1 37,7 2-0 8,2 1-1 12,4 0-2 104,8 2-1 11,4 2-2 27,3 1-2 41,6 3-0 9,8 3-3 135,6 0-3 436,7 3-1 13,5 4-4 1195,4 1-3 173,3 3-2 37,6 2-3 137,5 4-0 15,5 0-4 2426,3 4-1 21,5 1-4 962,8 4-2 59,7 2-4 764,1 4-3 248,9 3-4 909,7 5-0 30,7 0-5 16849,4 5-1 42,7 1-5 6686,3 5-2 118,5 2-5 5306,6 5-3 493,8 3-5 6317,3 5-4 2743,3 4-5 10027,5 6-0 73,1 0-6 140411,5 6-1 101,6 1-6 55718,8 6-2 282,2 2-6 44221,3 6-3 1175,7 3-6 52644,4 7-0 203,2 0-7 1365111,4 8-0 644,9 0-8 15167904,5

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 53,4 % 21,6 % 25 % 1,87 4,64 4 Vieras +2 32 % 21,5 % 46,6 % 3,13 4,66 2,15 Vieras +3 16,1 % 15,8 % 68 % 6,2 6,32 1,47 Koti +1 92 % 5,9 % 2,1 % 1,09 16,95 47,65 Koti +2 97,9 % 1,7 % 0,4 % 1,02 59,6 237,54 Koti +3 99,6 % 0,4 % 0,1 % 1 282,82 1483,41

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 90,4 % 9,6 % Kerroinraja 1,11 10,38

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,1 11,44 91,3 % 8,7 % 0,5 1,09 12,5 92 % 8 % 0,5 & 1 1,05 19,22 94,8 % 5,2 % 1 1,02 44,84 97,8 % 2,2 % 1 & 1,5 1,02 46,24 97,8 % 2,2 % 1,5 1,02 47,65 97,9 % 2,1 % 1,5 & 2 1,01 78,71 98,7 % 1,3 % 2 1 233,55 99,6 % 0,4 % 2 & 2,5 1 235,54 99,6 % 0,4 % 2,5 1 237,54 99,6 % 0,4 % 2,5 & 3 1 408,78 99,8 % 0,2 % 3 1 1478,17 99,9 % 0,1 % 3,5 1 1483,41 99,9 % 0,1 % 4,5 1 11135,88 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,22 5,55 82 % 18 % 0,5 1,33 4 75 % 25 % 0,5 & 1 1,39 3,57 72 % 28 % 1 1,47 3,14 68,1 % 31,9 % 1 & 1,5 1,67 2,49 59,9 % 40,1 % 1,5 1,87 2,15 53,4 % 46,6 % 1,5 & 2 2,09 1,92 47,8 % 52,2 % 2 2,46 1,69 40,7 % 59,3 % 2 & 2,5 2,79 1,56 35,8 % 64,2 % 2,5 3,13 1,47 32 % 68 % 2,5 & 3 3,83 1,35 26,1 % 73,9 % 3 5,22 1,24 19,2 % 80,8 % 3,5 6,2 1,19 16,1 % 83,9 % 4,5 14,34 1,07 7 % 93 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,05 21,1 95,26 % 4,74 % 1 1,05 19,72 94,93 % 5,07 % 1,25 1,13 8,84 88,69 % 11,31 % 1,5 1,2 5,96 83,22 % 16,78 % 1,75 1,23 5,33 81,22 % 18,78 % 2 1,27 4,69 78,69 % 21,31 % 2,25 1,44 3,26 69,35 % 30,65 % 2,5 1,61 2,63 61,99 % 38,01 % 2,75 1,74 2,35 57,37 % 42,63 % 3 1,94 2,06 51,47 % 48,53 % 3,25 2,21 1,83 45,22 % 54,78 % 3,5 2,48 1,68 40,32 % 59,68 % 3,75 2,91 1,52 34,37 % 65,63 % 4 3,69 1,37 27,11 % 72,89 % 4,25 4,1 1,32 24,41 % 75,59 % 4,5 4,51 1,29 22,2 % 77,8 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,41 3,43 70,82 % 29,18 % 2,5 2,21 1,83 45,28 % 54,72 % 3,5 4,14 1,32 24,13 % 75,87 % 4,5 9,22 1,12 10,85 % 89,15 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 6,15 1,19 16,27 % 83,73 % 2,5 28,21 1,04 3,55 % 96,45 % 3,5 170,91 1,01 0,59 % 99,41 % 4,5 528,97 1 0,19 % 99,81 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 47,8 % 52,2 % Kerroinraja 2,09 1,91

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 91,7 % 8,3 % Kerroinraja 1,09 12,01

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 51,6 % 48,4 % Kerroinraja 1,94 2,07

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 12,01 8,33 % 1 4,79 20,86 % 2 3,92 25,53 % 3+ 2,21 45,28 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,07 48,36 % 1 2,83 35,36 % 2 7,86 12,73 % 3+ 28,21 3,55 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 48,36 % 51,64 % Kerroinraja 2,07 1,94

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 8,33 % 91,67 % Kerroinraja 12,01 1,09

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 22,49 4,45 % 1 8,11 12,34 % 2 4,71 21,23 % 3 4,61 21,67 % 4 5,52 18,12 % 5 8,77 11,4 % 6+ 9,26 10,8 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,09 92 % 12 1,2 83 % X2 4 25 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 3,13 31,96 % Koti 2 4,66 21,46 % Koti 1 4,64 21,57 % Tasan 5,88 17 % Vieras 1 16,95 5,9 % Vieras 2 59,6 1,68 % Vieras 3+ 237,54 0,42 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 1,88 53,11 % 1 ja alle 2,5 4,57 21,89 % X ja yli 2,5 22,29 4,49 % X ja alle 2,5 7,99 12,51 % 2 ja yli 2,5 22,75 4,4 % 2 ja alle 2,5 27,75 3,6 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 45 % 31 % 24 % 2,22 3,23 4,17

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 8,2 0-0 9,8 0-1 12,6 2-0 11,7 1-1 6,8 0-2 24,8 2-1 11,4 2-2 19 1-2 17,6 3-0 24,8 3-3 118,9 0-3 72,9 3-1 24,3 4-4 1322,8 1-3 51,7 3-2 47,7 2-3 73,3 4-0 70,4 0-4 285,9 4-1 69 1-4 202,7 4-2 135,3 2-4 287,6 4-3 398 3-4 611,9 5-0 249,6 0-5 1401,4 5-1 244,7 1-5 993,9 5-2 479,9 2-5 1409,7 5-3 1411,4 3-5 2999,5 5-4 5534,7 4-5 8509,1 6-0 1062,2 0-6 8243,3 6-1 1041,4 1-6 5846,3 6-2 2042 2-6 8292,6 6-3 6005,8 3-6 17643,9 7-0 5273,5 0-7 56571,5 8-0 29920,4 0-8 443698,1

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 21,7 % 23,3 % 55 % 4,6 4,3 1,82 Vieras +2 8,2 % 13,5 % 78,3 % 12,15 7,41 1,28 Vieras +3 2,5 % 5,7 % 91,8 % 39,57 17,53 1,09 Koti +1 76 % 15,1 % 8,9 % 1,32 6,61 11,28 Koti +2 91,1 % 6,3 % 2,5 % 1,1 15,75 39,82 Koti +3 97,5 % 1,9 % 0,6 % 1,03 51,5 175,46

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 65,2 % 34,8 % Kerroinraja 1,53 2,88

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,4 3,52 71,6 % 28,4 % 0,5 1,32 4,17 76 % 24 % 0,5 & 1 1,22 5,63 82,2 % 17,8 % 1 1,12 9,58 89,6 % 10,4 % 1 & 1,5 1,11 10,43 90,4 % 9,6 % 1,5 1,1 11,28 91,1 % 8,9 % 1,5 & 2 1,06 17,03 94,1 % 5,9 % 2 1,03 37,29 97,3 % 2,7 % 2 & 2,5 1,03 38,55 97,4 % 2,6 % 2,5 1,03 39,82 97,5 % 2,5 % 2,5 & 3 1,02 64,27 98,4 % 1,6 % 3 1,01 172,05 99,4 % 0,6 % 3,5 1,01 175,46 99,4 % 0,6 % 4,5 1 930,52 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,88 2,14 53,3 % 46,7 % 0,5 2,22 1,82 45 % 55 % 0,5 & 1 2,65 1,61 37,8 % 62,2 % 1 3,53 1,4 28,3 % 71,7 % 1 & 1,5 4,07 1,33 24,6 % 75,4 % 1,5 4,6 1,28 21,7 % 78,3 % 1,5 & 2 6,23 1,19 16,1 % 83,9 % 2 10,51 1,11 9,5 % 90,5 % 2 & 2,5 11,33 1,1 8,8 % 91,2 % 2,5 12,15 1,09 8,2 % 91,8 % 2,5 & 3 18,06 1,06 5,5 % 94,5 % 3 37,32 1,03 2,7 % 97,3 % 3,5 39,57 1,03 2,5 % 97,5 % 4,5 154,14 1,01 0,6 % 99,4 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,13 8,84 88,69 % 11,31 % 1 1,15 7,85 87,27 % 12,73 % 1,25 1,29 4,45 77,53 % 22,47 % 1,5 1,43 3,31 69,75 % 30,25 % 1,75 1,54 2,86 64,98 % 35,02 % 2 1,71 2,4 58,42 % 41,58 % 2,25 2,03 1,97 49,21 % 50,79 % 2,5 2,35 1,74 42,5 % 57,5 % 2,75 2,76 1,57 36,17 % 63,83 % 3 3,54 1,39 28,27 % 71,73 % 3,25 3,97 1,34 25,16 % 74,84 % 3,5 4,41 1,29 22,67 % 77,33 % 3,75 5,8 1,21 17,25 % 82,75 % 4 9,07 1,12 11,03 % 88,97 % 4,25 9,75 1,11 10,26 % 89,74 % 4,5 10,43 1,11 9,59 % 90,41 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,44 1,7 41,03 % 58,97 % 2,5 6,01 1,2 16,65 % 83,35 % 3,5 18,62 1,06 5,37 % 94,63 % 4,5 70,18 1,01 1,42 % 98,58 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,89 1,35 25,73 % 74,27 % 2,5 13,08 1,08 7,64 % 92,36 % 3,5 55,74 1,02 1,79 % 98,21 % 4,5 196,16 1,01 0,51 % 99,49 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 49,4 % 50,6 % Kerroinraja 2,03 1,97

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 76,1 % 23,9 % Kerroinraja 1,31 4,18

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 63,1 % 36,9 % Kerroinraja 1,58 2,71

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,18 23,93 % 1 2,85 35,04 % 2 4,1 24,38 % 3+ 6,01 16,65 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,71 36,88 % 1 2,68 37,38 % 2 5,53 18,09 % 3+ 13,08 7,64 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 36,88 % 63,12 % Kerroinraja 2,71 1,58

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 23,93 % 76,07 % Kerroinraja 4,18 1,31

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 9,83 10,18 % 1 4,98 20,07 % 2 3,67 27,25 % 3 5,04 19,84 % 4 7,65 13,08 % 5 17,02 5,87 % 6+ 26,93 3,71 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,32 76 % 12 1,45 69 % X2 1,82 55 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 12,15 8,23 % Koti 2 7,41 13,49 % Koti 1 4,3 23,27 % Tasan 3,23 31 % Vieras 1 6,61 15,14 % Vieras 2 15,75 6,35 % Vieras 3+ 39,82 2,51 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,12 24,26 % 1 ja alle 2,5 4,82 20,74 % X ja yli 2,5 16,17 6,18 % X ja alle 2,5 4,03 24,82 % 2 ja yli 2,5 8,3 12,05 % 2 ja alle 2,5 8,37 11,95 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 5 % 12 % 83 % 20 8,33 1,2

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 63,4 0-0 35,6 0-1 13,2 2-0 189,2 1-1 17,7 0-2 8,8 2-1 63,1 2-2 35,3 1-2 13,1 3-0 847,1 3-3 158 0-3 8,8 3-1 282,4 4-4 1257,6 1-3 13,1 3-2 188,3 2-3 39,1 4-0 5057,5 0-4 11,7 4-1 1685,8 1-4 17,5 4-2 1123,9 2-4 52,1 4-3 1123,9 3-4 233,3 5-0 37742,3 0-5 19,5 5-1 12580,8 1-5 29,1 5-2 8387,2 2-5 86,8 5-3 8387,2 3-5 388,8 5-4 11182,9 4-5 2321,4 6-0 337990,7 0-6 39 6-1 112663,6 1-6 58,2 6-2 75109,1 2-6 173,7 6-3 75109,1 3-6 777,7 7-0 3531246,6 0-7 91 8-0 42164138 0-8 242,6

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 1,2 % 3,8 % 95 % 82,82 26,37 1,05 Vieras +2 0,2 % 1 % 98,8 % 446,89 101,67 1,01 Vieras +3 0 % 0,2 % 99,8 % 3016,76 524,61 1 Koti +1 17 % 18,3 % 64,7 % 5,88 5,47 1,54 Koti +2 35,3 % 21,2 % 43,5 % 2,84 4,71 2,3 Koti +3 56,5 % 18,4 % 25,1 % 1,77 5,43 3,98

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 5,7 % 94,3 % Kerroinraja 17,6 1,06

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 8,55 1,13 11,7 % 88,3 % 0,5 5,88 1,2 17 % 83 % 0,5 & 1 5,34 1,23 18,7 % 81,3 % 1 4,81 1,26 20,8 % 79,2 % 1 & 1,5 3,48 1,4 28,8 % 71,2 % 1,5 2,84 1,54 35,3 % 64,7 % 1,5 & 2 2,53 1,65 39,5 % 60,5 % 2 2,23 1,81 44,8 % 55,2 % 2 & 2,5 1,95 2,05 51,3 % 48,7 % 2,5 1,77 2,3 56,5 % 43,5 % 2,5 & 3 1,61 2,65 62,2 % 37,8 % 3 1,44 3,25 69,2 % 30,8 % 3,5 1,34 3,98 74,9 % 25,1 % 4,5 1,14 7,98 87,5 % 12,5 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 18,8 1,06 5,3 % 94,7 % 0,5 20 1,05 5 % 95 % 0,5 & 1 31,61 1,03 3,2 % 96,8 % 1 79,68 1,01 1,3 % 98,7 % 1 & 1,5 81,25 1,01 1,2 % 98,8 % 1,5 82,82 1,01 1,2 % 98,8 % 1,5 & 2 139,06 1,01 0,7 % 99,3 % 2 442,5 1 0,2 % 99,8 % 2 & 2,5 444,7 1 0,2 % 99,8 % 2,5 446,89 1 0,2 % 99,8 % 2,5 & 3 777,73 1 0,1 % 99,9 % 3 3011,01 1 0 % 100 % 3,5 3016,76 1 0 % 100 % 4,5 24417,76 1 0 % 100 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,03 34 97,06 % 2,94 % 1 1,03 32,37 96,91 % 3,09 % 1,25 1,08 12,9 92,25 % 7,75 % 1,5 1,14 8,34 88,02 % 11,98 % 1,75 1,15 7,61 86,86 % 13,14 % 2 1,17 6,88 85,46 % 14,54 % 2,25 1,29 4,39 77,23 % 22,77 % 2,5 1,42 3,38 70,45 % 29,55 % 2,75 1,49 3,03 67,03 % 32,97 % 3 1,59 2,68 62,71 % 37,29 % 3,25 1,8 2,24 55,45 % 44,55 % 3,5 2,01 1,99 49,7 % 50,3 % 3,75 2,26 1,8 44,3 % 55,7 % 4 2,66 1,6 37,6 % 62,4 % 4,25 2,98 1,51 33,56 % 66,44 % 4,5 3,3 1,43 30,3 % 69,7 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 6,94 1,17 14,41 % 85,59 % 2,5 34,67 1,03 2,88 % 97,12 % 3,5 230,47 1 0,43 % 99,57 % 4,5 1843,48 1 0,05 % 99,95 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,25 4,93 79,7 % 20,3 % 2,5 1,75 2,34 57,19 % 42,81 % 3,5 2,87 1,54 34,86 % 65,14 % 4,5 5,39 1,23 18,57 % 81,43 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 46,6 % 53,4 % Kerroinraja 2,14 1,87

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 48,9 % 51,1 % Kerroinraja 2,05 1,96

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 94,9 % 5,1 % Kerroinraja 1,05 19,79

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 1,96 51,11 % 1 2,9 34,49 % 2 8,68 11,52 % 3+ 34,67 2,88 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 19,79 5,05 % 1 6,56 15,25 % 2 4,44 22,51 % 3+ 1,75 57,19 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 5,05 % 94,95 % Kerroinraja 19,79 1,05

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 51,11 % 48,89 % Kerroinraja 1,96 2,05

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 35,64 2,81 % 1 10,89 9,18 % 2 5,69 17,57 % 3 4,82 20,74 % 4 5,16 19,4 % 5 7,14 14,01 % 6+ 6,14 16,29 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 5,88 17 % 12 1,14 88 % X2 1,05 95 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 446,89 0,22 % Koti 2 101,67 0,98 % Koti 1 26,37 3,79 % Tasan 8,33 12 % Vieras 1 5,47 18,27 % Vieras 2 4,71 21,22 % Vieras 3+ 2,3 43,51 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 34,56 2,89 % 1 ja alle 2,5 47,48 2,11 % X ja yli 2,5 28,14 3,55 % X ja alle 2,5 11,84 8,45 % 2 ja yli 2,5 1,56 64 % 2 ja alle 2,5 5,26 19 %

PerjantaiPerustaso 3-2Kokoonpanot 5-4Vireystila 5-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliLillen neljän ottelun voittoputki katkesi odotetusti PSG:n vieraana, ja kun Montpellier voitti Marseillen selvin luvuin, putosi kauden suurin yllättäjä sarjataulukossa toistaiseksi kolmanneksi. Suurempia johtopäätöksiä PSG-ottelusta on turha tehdä, sillä Thomas Tuchelin miehistö on täysin ylivertainen Ranskan liigassa.Strasbourgilla on alla viisi tappiotonta ottelua, mutta peliesityksien valossa suunta on ollut hieman laskeva. Strasbourg löytyy sarjataulukosta edelleen seitsemänneltä sijalta, mutta sijoitus pudonnee vielä kauden edetessä.Kummatkin ovat päässeet valmistautumaan otteluun rauhassa, eikä kokoonpanorintamalla oli merkittäviä puutteita. Lillen vaarallisuus on perustunut pitkälti tehokkaisiin vastaiskuihin, joten vieraat lähtenevät otteluun varsin puolustusvoittoisesti. Maaleja nähdään todennäköisemmin korkeintaan kaksi kuin vähintään kolme. Vedoissa vähämaalisuus on pelattavuuden rajoilla.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.LauantaiPerustaso 2-4Kokoonpanot 4-4Vireystila 1-3Motivaatio 4-3Ottelurasitus 3-2Kotietu normaaliMaalimäärä suuriGuingampista tuli kauden neljäs valmentajaa vaihtanut joukkue, kun viimeiset pari kautta joukkuetta luotsannut Antoine Kombouare sai alkuviikosta kenkää. EAG hävisi kauden kuusi ensimmäistä kamppailua, minkä jälkeen tulokset hieman paranivat, mutta lopulta murskatappio Nantesille oli seurajohdolle liikaa.Myös Lyonin valmentaja Bruno Genesion asemasta on jo käyty mediassa keskustelua, sillä peli on ailahdellut aivan liikaa. Viikon takainen esitys Bordeaux’n isäntänä oli huonointa Lyonia pitkään aikaan. Keskiviikkona sillä oli erinomainen mahdollisuus varmistaa jatkopaikka Mestarien liigassa, mutta se tunaroi miesylivoimalla 2–0 johdon tasapeliksi, mikä kuvastaa paljon ryhmän ailahtelevaisuutta.Guingamp ei ollut ennakon kirjoitushetkellä vielä nimittänyt uutta päävalmentajaa, mutta pelaajat lienevät silti normaalia syttyneempiä. Lyon on luonnollisesti selvä suosikki myös vieraissa, mutta sillä saattaa hyvinkin painaa keskiviikon ottelu vielä jaloissa. Vedoissa isäntien kertoimet herättävät kiinnostusta.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-3Kokoonpanot 4-5Vireystila 3-5Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu pieniMaalimäärä pieniSarjan toiseksi hienolla 3–0 -voitolla Marseillesta nousseen Montpellierin tappiottomien sarjaotteluiden putki on jo 11 pelin mittainen. Viimeisen kuukauden aikana myös peliesitykset ovat olleet vakuuttavia. Puolustuspeli toimii edelleen hienosti ja viimeistely on tehokasta. Tosin viime kierroksilla paikat on käytetty hyväksi prosentilla, joka ei tule pidemmällä aikavälillä säilymään. Erinomaiseen puolustuspeliin se voi kuitenkin nojata myös jatkossa.Angersin sijoitus (15.) on sen esityksiin nähden turhan vaatimaton. Otteet ovat ajoittain ailahdelleet, mutta kokonaisuutena se olisi ansainnut enemmän pisteitä ja keskikastin sijoitus kuvastaisi paremmin sen syyskauden tasoa. Viime kierroksella tuloksena oli 3–4 -vierastappio Saint-Etiennelle viime hetken maalilla.Montpellier on joukkueista vahvempi ja huippuvireisenä vaikeasti voitettavissa. Aivan sarjataulukon mukainen tasoero ei kuitenkaan ole ja Angers on kotiyleisönsä edessä vain niukka altavastaaja. Todennäköisimmät lopputulokset löytyvät akselilta 0,1–0,1. Näihin tuloksiin päädytään arviolta noin kerran kahdesta.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliNimesin pitkä, yhdeksän ottelun mittainen voitoton putki, tuli vihdoin päätökseen, kun se murskasi kriisijoukkue Dijonin vieraissa 4–0. Tulos oli pelitapahtumiin nähden hyvin imarteleva, vaikka ei voitto missään nimessä vääryys ollut. Itseluottamukselle voitto tekee varmasti hyvää, vaikka mitään kriisipuheita ei sarjanousijan leiristä kuulunut aiemminkaan.Nice otti viikko sitten toisen peräkkäisen 1–0 -voiton, kun Amiens kaatui onnekkaalla omalla maalilla 1–0. Maalipaikkojen luomisen ja hyökkäyspelin kanssa on edelleen tekemistä, mutta vastapainoksi puolustuspeli on toiminut hienosti. Ainoastaan Dijon ja PSG ovat koko kaudella tehneet yli yhden osuman sen verkkoon.Nice lähtenee vierasotteluun puolustuksen kautta, joten maalijuhlaa tuskin nähdään. Kokoonpanorintamalla molempien tilanne näyttää hyvältä, eikä kummallakaan ole merkittäviä huolia. Kotietunsa turvin Nimes on arviolta noin 40-prosenttinen suosikki.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-2Kokoonpanot 5-4Vireystila 3-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliSaint-Etienne on pystynyt kääntämään tasaisia otteluita tehokkaasti hyväkseen ja hävinnyt ainoastaan PSG:lle ja Lillelle, molemmille vielä vieraskentällä. Kauden viidestä voitosta peräti neljä on tullut niukasti maalin erolla ja pari kertaa voitto on irronnut vasta lisäajan maalilla, kuten viimeksi Angersin isäntänä. Tulosten takana ASSE on ollut ylempää keskikastia, joten kovin paljon nykyinen sarjasijoitus (5.) ei valehtele.Reims ei ole sekään hävinnyt koko kaudella kuin kolmesti ja sen suunta näyttää kahden peräkkäisen, ansaitun voiton myötä ylöspäin. Viime kaudella sarjaporrasta alempana Reims tuli tunnetusti erittäin hyvin organisoituna joukkueena ja samoihin vahvuuksiin se on nojannut myös pääsarjassa. Ainoastaan PSG:n ja Montpellierin verkkoon on tehty sitä vähemmän maaleja.Saint-Etienne on perustasoltaan yli luokan verran vahvempi, mutta helppoa iltapuhdetta sille ei ole luvassa. Reims venyy pisteille arviolta noin kerran kahdesta. Vetomielessä ottelu ei pelihaluja herätä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-1Kokoonpanot 4-3Vireystila 2-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiToulousen voitoton putki sarjaotteluissa on kahdeksan pelin mittainen. Orastava tappioputki katkesi sentään vierastasurissa Strasbourgia vastaan. TFC pelasi kahden selvänumeroisen tappion jäljiltä aiempaa puolustusvoittoisemmin, jolloin maalipaikat jäivät kummassakin päässä todella vähiin ja maalit syntyivät erikoistilanteista. Aivan yhtä puolustavalla taktiikalla se tuskin tähän otteluun lähtee, sillä se on lähtökohtaisesti Amiensia parempi joukkue.Amiensilla on alla kolme peräkkäistä tappiota, mutta materiaaliinsa nähden se on suorittanut omalla tasollaan. Myös loppusyksystä voitot lienevät tiukassa, sillä kokoonpanotilanne on haastava, kun muun muassa ykköshyökkääjä Moussa Konate lienee vuodenvaihteeseen asti sivussa.Aivan ykkösmiehistöllä myöskään Toulouse ei otteluun pääse, kun keskustan avainpelaaja Ibrahim Sangare jatkaa lasaretissa. Kotijoukkueena TFC on vähämaaliselta haiskahtavan ottelun suosikki. Vedoissa vähämaalisuus herättää pelihaluja.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.SunnuntaiPerustaso 3-1Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 2-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiBordeaux’n otteita on koko syksyn leimannut ailahtelevaisuus, mikä jatkui myös viikko sitten Lyonin vieraana. Peliesitys oli vaihteeksi oikein hyvä ja piste täysin ansaittu. Torstaina Girondins kohtasi Zenitin Euroopan liigassa, ja mikäli voittoa ei irronnut, päättyy joukkueen eurotaival lohkovaiheeseen reilun kuukauden päästä. Europelit ovat näkyneet sarjaotteluiden kokoonpanossa, mikä selittää osaltaan vaisut otteet.Caen lähti kauteen yhtenä suurimmista putoajaehdokkaista, ja kun hieman vajaa kolmannes kaudesta on takana, niin arviota ei ole syytä suuremmin muuttaa. Voittoja on kertynyt 12 ottelusta ainoastaan kaksi, eikä tulosten takana parempaan olisi ollut aihettakaan.Bordeaux’lla painanee vielä jaloissa torstain ottelu, joten Caenin puolustusmuurin murtaminen ei ole helppo tehtävä. Selvä materiaalietu tekee siitä kuitenkin hieman päälle kerran kahdesta voittavan suosikin.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 4-2Kokoonpanot 5-4Vireystila 3-1Motivaatio 3-3Ottelurasitus 2-3Kotietu normaaliMaalimäärä erittäin suuriGuingampista tuli alkuviikosta sarjan neljäs valmentajaa vaihtanut joukkue ja seuraavana jonossa lienee Dijon, joka on kerännyt edellisistä yhdeksästä ottelusta ainoastaan kaksi pistettä. Toistaiseksi viimeiset kuusi vuotta joukkuetta valmentaneen Olivier Dall'Oglion asema on ollut vakaa, mutta kovin pitkään seurajohto taaperrusta tuskin enää katsoo. Etenkin, kun tulostenkin takana tekeminen on ollut heikkoa jo pitkään ja ongelmia riittää niin puolustus- kuin hyökkäyspelin kanssa.Marseillessa ei ole kriisipuheita pidetty, mutta odotuksiin nähden syyskausi on ollut pettymys. Jatkopaikka on Euroopan liigassa jo käytännössä menetetty ja sarjassa tasaisuus on ollut pahasti kateissa. Viikko sitten se pelasi erittäin hyvän avauspuoliajan Montpellieriä vastaan ja olisi ansainnut taukojohdon, mutta toinen jakso oli siltä surkea, eikä tappio ollut suuri vääryys.Marseillella on jäänyt vain kaksi täyttä lepopäivää torstain Lazio-ottelun jäljiltä, mutta se lähtee otteluun silti suvereenina suosikkina. Dijon on nykyvireessään kenties sarjan huonoin joukkue, joten kotivoittoon päädytään yli seitsemän kertaa kymmenestä. Vedoissa isäntien selvänumeroiset vedot tarjoavat pientä etua.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-2Kokoonpanot 4-5Vireystila 3-4Motivaatio 4-4Ottelurasitus 2-3Kotietu normaalia vähän pienempiMaalimäärä normaaliKierroksen kenties kuumin kohtaaminen. Paikallisottelun lähtökohdat ovat erittäin mielenkiintoiset. Joukkueet ovat tasapisteissä sarjan keskikastissa ja kumpikin saa alustavasti jalkeille liki parhaan miehistön. Nantesilla on alla kolme peräkkäistä sarjavoittoa maalierolla 11–1 sekä päälle vielä liigacupin 3–0 -voitto Montpellieristä. Viime kierroksen 5–0 -voitto Guingampista oli tosin erittäin imarteleva. Les Canaris teki likipitäen jokaisesta paikastaan maalin ja pääsi johtoon erittäin kyseenalaisen rangaistuspotkun ansiosta, mikä helpotti suuresti sen pelaamista.Rennes otti sekin viikko sitten täydet pisteet, kun Caen kaatui vieraissa 2–1. Rennes on ailahdellut kauden aikana varsin paljon, mutta se olisi silti ansainnut enemmän pisteitä. Perustasoltaan se on pykälän verran Nantesia laadukkaampi joukkue. Osasyy ailahteluun löytyy tiiviistä ottelutahdista. Rennes pelasi jälleen torstaina Euroopan liigaa, joten sen palautumisaika derbyyn on jäänyt vähäiseksi.Isäntien ylimääräinen rasitus nostaa hieman vieraiden osakkeita, mutta voittoon asti Nantes venyy arviolta vain noin kerran neljästä. Vedonlyöntimarkkina on hinnoittelut kohteen oikein, joten pelattavaa otteluun ei löydy.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-5Kokoonpanot 2-4Vireystila 1-5Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaalia vähän pienempiMaalimäärä erittäin suuriMonacon korpivaellukselle ei vain näy loppua. Alla on jo peräti 15 ottelua ilman voittoa ja tiistain 0–4 -kotitappio Club Brüggelle varmisti, että tämän kauden europelit loppuvat reilun kuukauden päästä, kun Mestarien liigan lohkovaihe on ohi. Karmean kokoonpanotilanteen lisäksi myös taustalla kuohuu, kun venäläisomistaja Dmitry Rybolovlev pidätettiin epäilynä korruptiosta ja lahjonnasta.Sarjakärki PSG porskuttaa edelleen vakuuttavalla tavalla. Se on voittanut kauden alun kaikki 12 sarjaottelua, mihin yksikään toinen joukkue Euroopan TOP5-sarjoissa ei ole historian saatossa yltänyt. Mestarien liigassa PSG jakoi tiistaina pisteet Napolin vieraana, joten jatkopaikka on edelleen täysin sen omissa käsissä.Viime kauden lopulla joukkueiden välillä oli eroa vain 13 pistettä, mutta nyt eroa on jo huimat 29 pistettä. Tasoero nykyvireisen Monacon ja PSG:n välillä on valtava. Monacolta puuttuu edelleen iso liuta loukkaantuneita pelaajia, minkä lisäksi muun muassa keskustan Youri Tielemans on pelikiellossa. Kun Monacon kotikannatuskaan ei ole kummoista, on PSG jättisuosikki myös vieraissa. Edes murskalukemat eivät yllättäisi. Vedoissa PSG:n menestys maistuu mainiosti.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.