Otteluennakot

Championship: Sheffieldissä kuuma paikallispeli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

+ 1x2-arviot 1 x 2 61 % 25 % 14 % 1,64 4 7,14

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 8,3 0-0 13,5 0-1 21,2 2-0 8,8 1-1 8,4 0-2 49,9 2-1 10,3 2-2 20,9 1-2 26,4 3-0 14 3-3 117,4 0-3 176,3 3-1 16,4 4-4 1168,9 1-3 93,3 3-2 38,6 2-3 98,7 4-0 29,5 0-4 829,4 4-1 34,7 1-4 438,8 4-2 81,7 2-4 464,4 4-3 288,5 3-4 737,1 5-0 78,1 0-5 4878,9 5-1 91,9 1-5 2581,4 5-2 216,2 2-5 2731,7 5-3 763,2 3-5 4336 5-4 3591,7 4-5 9176,7 6-0 248 0-6 34439,3 6-1 291,8 1-6 18221,8 6-2 686,5 2-6 19282,4 6-3 2423 3-6 30606,9 7-0 918,5 0-7 283617,6 8-0 3887,9 0-8 2669342,1

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 36,3 % 24,7 % 39 % 2,75 4,05 2,56 Vieras +2 17,5 % 18,8 % 63,7 % 5,71 5,31 1,57 Vieras +3 7 % 10,5 % 82,5 % 14,38 9,48 1,21 Koti +1 86 % 9,7 % 4,3 % 1,16 10,36 23,02 Koti +2 95,7 % 3,3 % 1 % 1,05 30,18 97,06 Koti +3 99 % 0,8 % 0,2 % 1,01 119,74 512,24

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 81,3 % 18,7 % Kerroinraja 1,23 5,36

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,19 6,25 84 % 16 % 0,5 1,16 7,14 86 % 14 % 0,5 & 1 1,11 10,38 90,4 % 9,6 % 1 1,05 20,8 95,2 % 4,8 % 1 & 1,5 1,05 21,91 95,4 % 4,6 % 1,5 1,05 23,02 95,7 % 4,3 % 1,5 & 2 1,03 36,6 97,3 % 2,7 % 2 1,01 93,84 98,9 % 1,1 % 2 & 2,5 1,01 95,45 99 % 1 % 2,5 1,01 97,06 99 % 1 % 2,5 & 3 1,01 162,51 99,4 % 0,6 % 3 1 507,96 99,8 % 0,2 % 3,5 1 512,24 99,8 % 0,2 % 4,5 1 3254,31 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,43 3,3 69,7 % 30,3 % 0,5 1,64 2,56 61 % 39 % 0,5 & 1 1,8 2,25 55,5 % 44,5 % 1 2,07 1,93 48,2 % 51,8 % 1 & 1,5 2,41 1,71 41,4 % 58,6 % 1,5 2,75 1,57 36,3 % 63,7 % 1,5 & 2 3,37 1,42 29,7 % 70,3 % 2 4,64 1,27 21,6 % 78,4 % 2 & 2,5 5,17 1,24 19,3 % 80,7 % 2,5 5,71 1,21 17,5 % 82,5 % 2,5 & 3 7,75 1,15 12,9 % 87,1 % 3 12,86 1,08 7,8 % 92,2 % 3,5 14,38 1,07 7 % 93 % 4,5 42,82 1,02 2,3 % 97,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,09 12,38 91,93 % 8,07 % 1 1,1 11,25 91,11 % 8,89 % 1,25 1,21 5,81 82,78 % 17,22 % 1,5 1,32 4,14 75,85 % 24,15 % 1,75 1,38 3,62 72,36 % 27,64 % 2 1,48 3,09 67,69 % 32,31 % 2,25 1,73 2,38 57,9 % 42,1 % 2,5 1,98 2,02 50,59 % 49,41 % 2,75 2,24 1,81 44,73 % 55,27 % 3 2,68 1,59 37,3 % 62,7 % 3,25 3,04 1,49 32,88 % 67,12 % 3,5 3,4 1,42 29,4 % 70,6 % 3,75 4,26 1,31 23,49 % 76,51 % 4 6,06 1,2 16,5 % 83,5 % 4,25 6,61 1,18 15,12 % 84,88 % 4,5 7,17 1,16 13,95 % 86,05 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,78 2,28 56,12 % 43,88 % 2,5 3,44 1,41 29,03 % 70,97 % 3,5 8,22 1,14 12,17 % 87,83 % 4,5 23,6 1,04 4,24 % 95,76 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,99 1,25 20,02 % 79,98 % 2,5 20,04 1,05 4,99 % 95,01 % 3,5 103,41 1,01 0,97 % 99,03 % 4,5 344,95 1 0,29 % 99,71 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 49,4 % 50,6 % Kerroinraja 2,02 1,98

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 85,2 % 14,8 % Kerroinraja 1,17 6,75

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 56,8 % 43,2 % Kerroinraja 1,76 2,32

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 6,75 14,82 % 1 3,44 29,05 % 2 3,69 27,09 % 3+ 3,44 29,03 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,32 43,19 % 1 2,72 36,79 % 2 6,65 15,03 % 3+ 20,04 4,99 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 43,19 % 56,81 % Kerroinraja 2,32 1,76

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 14,82 % 85,18 % Kerroinraja 6,75 1,17

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 13,52 7,4 % 1 5,97 16,75 % 2 3,96 25,26 % 3 4,72 21,19 % 4 6,47 15,44 % 5 12,49 8,01 % 6+ 16,82 5,94 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,16 86 % 12 1,33 75 % X2 2,56 39 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 5,71 17,51 % Koti 2 5,31 18,82 % Koti 1 4,05 24,67 % Tasan 4 25 % Vieras 1 10,36 9,66 % Vieras 2 30,18 3,31 % Vieras 3+ 97,06 1,03 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,66 37,59 % 1 ja alle 2,5 4,27 23,41 % X ja yli 2,5 17,49 5,72 % X ja alle 2,5 5,19 19,28 % 2 ja yli 2,5 13,73 7,29 % 2 ja alle 2,5 14,89 6,71 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 52 % 28 % 20 % 1,92 3,57 5

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 6,9 0-0 9,7 0-1 13,1 2-0 9,4 1-1 7,7 0-2 30,5 2-1 10,9 2-2 24,5 1-2 20,9 3-0 19,3 3-3 176 0-3 106,3 3-1 22,5 4-4 2242,4 1-3 72,8 3-2 52,2 2-3 99,8 4-0 52,9 0-4 494,6 4-1 61,5 1-4 338,8 4-2 143,1 2-4 464,1 4-3 499,3 3-4 953,6 5-0 181,3 0-5 2875,9 5-1 210,8 1-5 1969,8 5-2 490,2 2-5 2698,3 5-3 1709,8 3-5 5544,5 5-4 7952,7 4-5 15190,3 6-0 744,9 0-6 20064,1 6-1 866,2 1-6 13742,5 6-2 2014,3 2-6 18825,4 6-3 7026,7 3-6 38682,3 7-0 3571,4 0-7 163312,5 8-0 19569,5 0-8 1519185,9

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 26,2 % 25,8 % 48 % 3,82 3,87 2,08 Vieras +2 10,3 % 15,8 % 73,8 % 9,7 6,31 1,35 Vieras +3 3,3 % 7 % 89,7 % 30,39 14,25 1,11 Koti +1 80 % 13,5 % 6,5 % 1,25 7,39 15,46 Koti +2 93,5 % 4,9 % 1,6 % 1,07 20,46 63,18 Koti +3 98,4 % 1,3 % 0,3 % 1,02 78,42 325

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 72,2 % 27,8 % Kerroinraja 1,38 3,6

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,3 4,3 76,7 % 23,3 % 0,5 1,25 5 80 % 20 % 0,5 & 1 1,17 7,04 85,8 % 14,2 % 1 1,08 13,37 92,5 % 7,5 % 1 & 1,5 1,07 14,41 93,1 % 6,9 % 1,5 1,07 15,46 93,5 % 6,5 % 1,5 & 2 1,04 24,23 95,9 % 4,1 % 2 1,02 60,09 98,3 % 1,7 % 2 & 2,5 1,02 61,64 98,4 % 1,6 % 2,5 1,02 63,18 98,4 % 1,6 % 2,5 & 3 1,01 105,12 99 % 1 % 3 1 320,86 99,7 % 0,3 % 3,5 1 325 99,7 % 0,3 % 4,5 1 2022,4 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,65 2,53 60,5 % 39,5 % 0,5 1,92 2,08 52 % 48 % 0,5 & 1 2,23 1,81 44,9 % 55,1 % 1 2,84 1,54 35,3 % 64,7 % 1 & 1,5 3,33 1,43 30 % 70 % 1,5 3,82 1,35 26,2 % 73,8 % 1,5 & 2 5,05 1,25 19,8 % 80,2 % 2 8,16 1,14 12,3 % 87,7 % 2 & 2,5 8,93 1,13 11,2 % 88,8 % 2,5 9,7 1,11 10,3 % 89,7 % 2,5 & 3 14,19 1,08 7 % 93 % 3 28,26 1,04 3,5 % 96,5 % 3,5 30,39 1,03 3,3 % 96,7 % 4,5 114,02 1,01 0,9 % 99,1 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,13 8,6 88,37 % 11,63 % 1 1,15 7,53 86,72 % 13,28 % 1,25 1,32 4,15 75,89 % 24,11 % 1,5 1,48 3,07 67,47 % 32,53 % 1,75 1,6 2,66 62,41 % 37,59 % 2 1,8 2,25 55,5 % 44,5 % 2,25 2,13 1,88 46,88 % 53,12 % 2,5 2,46 1,68 40,57 % 59,43 % 2,75 2,95 1,51 33,95 % 66,05 % 3 3,9 1,35 25,67 % 74,33 % 3,25 4,38 1,3 22,81 % 77,19 % 3,5 4,87 1,26 20,52 % 79,48 % 3,75 6,47 1,18 15,45 % 84,55 % 4 10,32 1,11 9,69 % 90,31 % 4,25 11,02 1,1 9,08 % 90,92 % 4,5 11,72 1,09 8,53 % 91,47 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,3 1,77 43,51 % 56,49 % 2,5 5,44 1,23 18,39 % 81,61 % 3,5 16,24 1,07 6,16 % 93,84 % 4,5 59,07 1,02 1,69 % 98,31 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,94 1,25 20,23 % 79,77 % 2,5 19,22 1,05 5,2 % 94,8 % 3,5 95,52 1,01 1,05 % 98,95 % 4,5 361,05 1 0,28 % 99,72 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 44,6 % 55,4 % Kerroinraja 2,24 1,8

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 77,6 % 22,4 % Kerroinraja 1,29 4,46

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 56,7 % 43,3 % Kerroinraja 1,76 2,31

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,46 22,43 % 1 2,94 34,06 % 2 3,98 25,12 % 3+ 5,44 18,39 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,31 43,33 % 1 2,74 36,45 % 2 6,66 15,02 % 3+ 19,22 5,2 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 43,33 % 56,67 % Kerroinraja 2,31 1,76

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 22,43 % 77,57 % Kerroinraja 4,46 1,29

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 9,68 10,33 % 1 4,5 22,2 % 2 3,72 26,89 % 3 4,99 20,05 % 4 8,34 11,99 % 5 18,44 5,42 % 6+ 32,17 3,11 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,25 80 % 12 1,39 72 % X2 2,08 48 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 9,7 10,31 % Koti 2 6,31 15,85 % Koti 1 3,87 25,84 % Tasan 3,57 28 % Vieras 1 7,39 13,53 % Vieras 2 20,46 4,89 % Vieras 3+ 63,18 1,58 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,73 26,79 % 1 ja alle 2,5 3,97 25,21 % X ja yli 2,5 21,33 4,69 % X ja alle 2,5 4,29 23,31 % 2 ja yli 2,5 11 9,09 % 2 ja alle 2,5 9,17 10,91 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 57 % 25 % 18 % 1,75 4 5,56

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 7,3 0-0 12 0-1 15,5 2-0 8,9 1-1 8,5 0-2 36 2-1 10,3 2-2 23,9 1-2 21,8 3-0 16,2 3-3 151,7 0-3 125,6 3-1 18,8 4-4 1710 1-3 76,1 3-2 43,7 2-3 92,3 4-0 39,2 0-4 584,2 4-1 45,6 1-4 354 4-2 105,9 2-4 429,1 4-3 369,6 3-4 780,2 5-0 118,7 0-5 3396,3 5-1 138,1 1-5 2058,3 5-2 321,1 2-5 2495 5-3 1119,9 3-5 4536,3 5-4 5209 4-5 10997,1 6-0 431,7 0-6 23694,9 6-1 502 1-6 14360,5 6-2 1167,5 2-6 17406,7 6-3 4072,5 3-6 31648,6 7-0 1831,6 0-7 192865,3 8-0 8880,3 0-8 1794096,1

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 31,1 % 25,9 % 43 % 3,21 3,86 2,33 Vieras +2 13,5 % 17,6 % 68,9 % 7,4 5,68 1,45 Vieras +3 4,8 % 8,7 % 86,5 % 20,89 11,47 1,16 Koti +1 82 % 12,3 % 5,7 % 1,22 8,15 17,43 Koti +2 94,3 % 4,3 % 1,4 % 1,06 23,01 71,92 Koti +3 98,6 % 1,1 % 0,3 % 1,01 89,13 372,49

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 76 % 24 % Kerroinraja 1,32 4,17

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,26 4,86 79,4 % 20,6 % 0,5 1,22 5,56 82 % 18 % 0,5 & 1 1,14 7,91 87,4 % 12,6 % 1 1,07 15,29 93,5 % 6,5 % 1 & 1,5 1,07 16,36 93,9 % 6,1 % 1,5 1,06 17,43 94,3 % 5,7 % 1,5 & 2 1,04 27,45 96,4 % 3,6 % 2 1,01 68,8 98,5 % 1,5 % 2 & 2,5 1,01 70,36 98,6 % 1,4 % 2,5 1,01 71,92 98,6 % 1,4 % 2,5 & 3 1,01 119,89 99,2 % 0,8 % 3 1 368,31 99,7 % 0,3 % 3,5 1 372,49 99,7 % 0,3 % 4,5 1 2328,14 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,54 2,87 65,1 % 34,9 % 0,5 1,75 2,33 57 % 43 % 0,5 & 1 1,98 2,02 50,6 % 49,4 % 1 2,38 1,72 42 % 58 % 1 & 1,5 2,8 1,56 35,7 % 64,3 % 1,5 3,21 1,45 31,1 % 68,9 % 1,5 & 2 4,09 1,32 24,5 % 75,5 % 2 6,1 1,2 16,4 % 83,6 % 2 & 2,5 6,75 1,17 14,8 % 85,2 % 2,5 7,4 1,16 13,5 % 86,5 % 2,5 & 3 10,46 1,11 9,6 % 90,4 % 3 19,07 1,06 5,2 % 94,8 % 3,5 20,89 1,05 4,8 % 95,2 % 4,5 70,2 1,01 1,4 % 98,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,1 10,83 90,76 % 9,24 % 1 1,12 9,62 89,6 % 10,4 % 1,25 1,26 4,9 79,59 % 20,41 % 1,5 1,4 3,52 71,6 % 28,4 % 1,75 1,48 3,07 67,39 % 32,61 % 2 1,62 2,61 61,71 % 38,29 % 2,25 1,9 2,11 52,57 % 47,43 % 2,5 2,18 1,84 45,78 % 54,22 % 2,75 2,54 1,65 39,34 % 60,66 % 3 3,21 1,45 31,16 % 68,84 % 3,25 3,64 1,38 27,45 % 72,55 % 3,5 4,08 1,33 24,54 % 75,46 % 3,75 5,25 1,24 19,06 % 80,94 % 4 7,86 1,15 12,72 % 87,28 % 4,25 8,48 1,13 11,8 % 88,2 % 4,5 9,09 1,12 11 % 89 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,01 1,99 49,79 % 50,21 % 2,5 4,29 1,3 23,32 % 76,68 % 3,5 11,48 1,1 8,71 % 91,29 % 4,5 37,28 1,03 2,68 % 97,32 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,88 1,26 20,5 % 79,5 % 2,5 18,85 1,06 5,31 % 94,69 % 3,5 93,67 1,01 1,07 % 98,93 % 4,5 329,73 1 0,3 % 99,7 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 46,7 % 53,3 % Kerroinraja 2,14 1,88

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 81,5 % 18,5 % Kerroinraja 1,23 5,39

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 56,9 % 43,1 % Kerroinraja 1,76 2,32

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 5,39 18,55 % 1 3,16 31,66 % 2 3,78 26,47 % 3+ 4,29 23,32 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,32 43,08 % 1 2,75 36,42 % 2 6,58 15,2 % 3+ 18,85 5,31 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 43,08 % 56,92 % Kerroinraja 2,32 1,76

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 18,55 % 81,45 % Kerroinraja 5,39 1,23

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 12,04 8,31 % 1 4,98 20,1 % 2 3,87 25,82 % 3 4,71 21,24 % 4 7,39 13,54 % 5 14,88 6,72 % 6+ 23,39 4,28 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,22 82 % 12 1,33 75 % X2 2,33 43 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 7,4 13,51 % Koti 2 5,68 17,6 % Koti 1 3,86 25,89 % Tasan 4 25 % Vieras 1 8,15 12,26 % Vieras 2 23,01 4,35 % Vieras 3+ 71,92 1,39 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,11 32,11 % 1 ja alle 2,5 4,02 24,89 % X ja yli 2,5 20,39 4,9 % X ja alle 2,5 4,98 20,1 % 2 ja yli 2,5 11,41 8,76 % 2 ja alle 2,5 10,83 9,24 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 26 % 28 % 46 % 3,85 3,57 2,17

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 11,5 0-0 10,7 0-1 7,8 2-0 22,6 1-1 7,6 0-2 11,4 2-1 16,4 2-2 21,5 1-2 11,1 3-0 66,5 3-3 137,7 0-3 24,7 3-1 48,2 4-4 1565,6 1-3 24,2 3-2 69,9 2-3 47,5 4-0 261 0-4 71,6 4-1 189,1 1-4 70,1 4-2 274,1 2-4 137,5 4-3 595,8 3-4 404,5 5-0 1279,3 0-5 259,2 5-1 927 1-5 254,2 5-2 1343,5 2-5 498,4 5-3 2920,7 3-5 1465,7 5-4 8465,8 4-5 5748 6-0 7525,3 0-6 1127,1 6-1 5453,1 1-6 1105 6-2 7903,1 2-6 2166,8 6-3 17180,6 3-6 6372,8 7-0 51644,4 0-7 5717,4 8-0 405053,8 0-8 33144,3

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 9,6 % 16,4 % 74 % 10,39 6,11 1,35 Vieras +2 2,7 % 6,9 % 90,4 % 36,6 14,51 1,11 Vieras +3 0,6 % 2,1 % 97,3 % 161,07 47,36 1,03 Koti +1 54 % 24,1 % 21,9 % 1,85 4,15 4,57 Koti +2 78,1 % 13,7 % 8,1 % 1,28 7,28 12,27 Koti +3 91,9 % 5,7 % 2,5 % 1,09 17,57 40,73

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 36,1 % 63,9 % Kerroinraja 2,77 1,57

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 2,15 1,87 46,5 % 53,5 % 0,5 1,85 2,17 54 % 46 % 0,5 & 1 1,63 2,59 61,4 % 38,6 % 1 1,41 3,47 71,2 % 28,8 % 1 & 1,5 1,33 4,02 75,1 % 24,9 % 1,5 1,28 4,57 78,1 % 21,9 % 1,5 & 2 1,19 6,2 83,9 % 16,1 % 2 1,1 10,59 90,6 % 9,4 % 2 & 2,5 1,1 11,43 91,3 % 8,7 % 2,5 1,09 12,27 91,9 % 8,1 % 2,5 & 3 1,06 18,32 94,5 % 5,5 % 3 1,03 38,41 97,4 % 2,6 % 3,5 1,03 40,73 97,5 % 2,5 % 4,5 1,01 161,75 99,4 % 0,6 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 3,31 1,43 30,2 % 69,8 % 0,5 3,85 1,35 26 % 74 % 0,5 & 1 5,15 1,24 19,4 % 80,6 % 1 8,69 1,13 11,5 % 88,5 % 1 & 1,5 9,54 1,12 10,5 % 89,5 % 1,5 10,39 1,11 9,6 % 90,4 % 1,5 & 2 15,63 1,07 6,4 % 93,6 % 2 34,07 1,03 2,9 % 97,1 % 2 & 2,5 35,33 1,03 2,8 % 97,2 % 2,5 36,6 1,03 2,7 % 97,3 % 2,5 & 3 59,01 1,02 1,7 % 98,3 % 3 157,67 1,01 0,6 % 99,4 % 3,5 161,07 1,01 0,6 % 99,4 % 4,5 853,52 1 0,1 % 99,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,12 9,53 89,5 % 10,5 % 1 1,14 8,38 88,07 % 11,93 % 1,25 1,29 4,45 77,5 % 22,5 % 1,5 1,45 3,25 69,2 % 30,8 % 1,75 1,55 2,82 64,51 % 35,49 % 2 1,72 2,39 58,14 % 41,86 % 2,25 2,03 1,97 49,29 % 50,71 % 2,5 2,34 1,75 42,78 % 57,22 % 2,75 2,76 1,57 36,2 % 63,8 % 3 3,58 1,39 27,9 % 72,1 % 3,25 4,05 1,33 24,69 % 75,31 % 3,5 4,52 1,28 22,15 % 77,85 % 3,75 5,92 1,2 16,9 % 83,1 % 4 9,18 1,12 10,89 % 89,11 % 4,25 9,84 1,11 10,16 % 89,84 % 4,5 10,51 1,11 9,52 % 90,48 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,82 1,36 26,21 % 73,79 % 2,5 12,57 1,09 7,96 % 92,04 % 3,5 52,81 1,02 1,89 % 98,11 % 4,5 271,94 1 0,37 % 99,63 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,45 1,69 40,78 % 59,22 % 2,5 6,07 1,2 16,46 % 83,54 % 3,5 19,1 1,06 5,24 % 94,76 % 4,5 62,08 1,02 1,61 % 98,39 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 48 % 52 % Kerroinraja 2,08 1,92

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 63,1 % 36,9 % Kerroinraja 1,58 2,71

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 75,6 % 24,4 % Kerroinraja 1,32 4,09

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 2,71 36,89 % 1 2,71 36,9 % 2 5,48 18,25 % 3+ 12,57 7,96 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 4,09 24,44 % 1 2,87 34,79 % 2 4,11 24,32 % 3+ 6,07 16,46 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 24,44 % 75,56 % Kerroinraja 4,09 1,32

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 36,89 % 63,11 % Kerroinraja 2,71 1,58

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 10,67 9,37 % 1 4,67 21,43 % 2 3,79 26,42 % 3 4,85 20,64 % 4 7,92 12,63 % 5 16,79 5,96 % 6+ 28,09 3,56 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,85 54 % 12 1,39 72 % X2 1,35 74 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 36,6 2,73 % Koti 2 14,51 6,89 % Koti 1 6,11 16,38 % Tasan 3,57 28 % Vieras 1 4,15 24,12 % Vieras 2 7,28 13,73 % Vieras 3+ 12,27 8,15 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 7,74 12,91 % 1 ja alle 2,5 7,64 13,09 % X ja yli 2,5 18,4 5,44 % X ja alle 2,5 4,43 22,56 % 2 ja yli 2,5 4,09 24,43 % 2 ja alle 2,5 4,64 21,57 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 46 % 28 % 26 % 2,17 3,57 3,85

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 9,4 0-0 12,9 0-1 13,5 2-0 12,3 1-1 7,5 0-2 24,1 2-1 11 2-2 17,5 1-2 15,8 3-0 24,1 3-3 92,1 0-3 64,6 3-1 21,5 4-4 859,7 1-3 42,2 3-2 38,4 2-3 55,2 4-0 62,9 0-4 230,8 4-1 56,2 1-4 150,9 4-2 100,4 2-4 197,2 4-3 268,8 3-4 386,7 5-0 205,7 0-5 1030,6 5-1 183,7 1-5 673,6 5-2 328 2-5 880,5 5-3 878,5 3-5 1726,5 5-4 3137,4 4-5 4513,6 6-0 806,7 0-6 5521 6-1 720,2 1-6 3608,5 6-2 1286,1 2-6 4717 6-3 3445 3-6 9248,9 7-0 3690,7 0-7 34506 8-0 19297,5 0-8 246471,3

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 23,2 % 22,8 % 54 % 4,31 4,39 1,85 Vieras +2 9,3 % 13,9 % 76,8 % 10,73 7,19 1,3 Vieras +3 3,1 % 6,3 % 90,7 % 32,78 15,96 1,1 Koti +1 74 % 15,8 % 10,2 % 1,35 6,32 9,83 Koti +2 89,8 % 7,1 % 3,1 % 1,11 14,13 32,34 Koti +3 96,9 % 2,3 % 0,8 % 1,03 42,84 131,91

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 63,9 % 36,1 % Kerroinraja 1,57 2,77

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,43 3,31 69,8 % 30,2 % 0,5 1,35 3,85 74 % 26 % 0,5 & 1 1,24 5,09 80,4 % 19,6 % 1 1,14 8,28 87,9 % 12,1 % 1 & 1,5 1,12 9,06 89 % 11 % 1,5 1,11 9,83 89,8 % 10,2 % 1,5 & 2 1,07 14,55 93,1 % 6,9 % 2 1,03 30,05 96,7 % 3,3 % 2 & 2,5 1,03 31,19 96,8 % 3,2 % 2,5 1,03 32,34 96,9 % 3,1 % 2,5 & 3 1,02 51,34 98,1 % 1,9 % 3 1,01 128,83 99,2 % 0,8 % 3,5 1,01 131,91 99,2 % 0,8 % 4,5 1 644,04 99,8 % 0,2 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,87 2,15 53,5 % 46,5 % 0,5 2,17 1,85 46 % 54 % 0,5 & 1 2,56 1,64 39,1 % 60,9 % 1 3,33 1,43 30,1 % 69,9 % 1 & 1,5 3,82 1,36 26,2 % 73,8 % 1,5 4,31 1,3 23,2 % 76,8 % 1,5 & 2 5,72 1,21 17,5 % 82,5 % 2 9,24 1,12 10,8 % 89,2 % 2 & 2,5 9,99 1,11 10 % 90 % 2,5 10,73 1,1 9,3 % 90,7 % 2,5 & 3 15,66 1,07 6,4 % 93,6 % 3 30,72 1,03 3,3 % 96,7 % 3,5 32,78 1,03 3,1 % 96,9 % 4,5 119,04 1,01 0,8 % 99,2 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,09 11,71 91,46 % 8,54 % 1 1,1 10,55 90,52 % 9,48 % 1,25 1,23 5,42 81,54 % 18,46 % 1,5 1,35 3,87 74,18 % 25,82 % 1,75 1,42 3,38 70,39 % 29,61 % 2 1,53 2,88 65,3 % 34,7 % 2,25 1,79 2,26 55,71 % 44,29 % 2,5 2,06 1,94 48,58 % 51,42 % 2,75 2,35 1,74 42,5 % 57,5 % 3 2,88 1,53 34,78 % 65,22 % 3,25 3,26 1,44 30,66 % 69,34 % 3,5 3,65 1,38 27,42 % 72,58 % 3,75 4,62 1,28 21,64 % 78,36 % 4 6,73 1,17 14,87 % 85,13 % 4,25 7,31 1,16 13,68 % 86,32 % 4,5 7,89 1,15 12,67 % 87,33 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,22 1,82 45,08 % 54,92 % 2,5 5,09 1,24 19,65 % 80,35 % 3,5 14,65 1,07 6,83 % 93,17 % 4,5 51,27 1,02 1,95 % 98,05 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,33 1,43 30,07 % 69,93 % 2,5 10,13 1,11 9,87 % 90,13 % 3,5 39,25 1,03 2,55 % 97,45 % 4,5 125,58 1,01 0,8 % 99,2 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 53,4 % 46,6 % Kerroinraja 1,87 2,15

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 78,6 % 21,4 % Kerroinraja 1,27 4,67

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 67,1 % 32,9 % Kerroinraja 1,49 3,04

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,67 21,41 % 1 2,98 33,51 % 2 3,93 25,43 % 3+ 5,09 19,65 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,04 32,95 % 1 2,7 36,99 % 2 4,95 20,19 % 3+ 10,13 9,87 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 32,95 % 67,05 % Kerroinraja 3,04 1,49

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 21,41 % 78,59 % Kerroinraja 4,67 1,27

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 12,87 7,77 % 1 5,54 18,05 % 2 3,91 25,6 % 3 4,73 21,16 % 4 6,78 14,74 % 5 13,44 7,44 % 6+ 19,11 5,23 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,35 74 % 12 1,39 72 % X2 1,85 54 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 10,73 9,32 % Koti 2 7,19 13,91 % Koti 1 4,39 22,78 % Tasan 3,57 28 % Vieras 1 6,32 15,83 % Vieras 2 14,13 7,08 % Vieras 3+ 32,34 3,09 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,68 27,21 % 1 ja alle 2,5 5,32 18,79 % X ja yli 2,5 14,46 6,91 % X ja alle 2,5 4,74 21,09 % 2 ja yli 2,5 6,92 14,46 % 2 ja alle 2,5 8,66 11,54 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 46 % 28 % 26 % 2,17 3,57 3,85

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 10,2 0-0 14,3 0-1 15 2-0 13 1-1 7,6 0-2 24,9 2-1 10,8 2-2 15,9 1-2 15,8 3-0 24,6 3-3 75,6 0-3 62,3 3-1 20,5 4-4 638,1 1-3 39,5 3-2 34,2 2-3 49,9 4-0 62,3 0-4 207,8 4-1 51,9 1-4 131,5 4-2 86,5 2-4 166,5 4-3 216,2 3-4 316,1 5-0 197 0-5 865,8 5-1 164,2 1-5 548 5-2 273,6 2-5 693,6 5-3 684 3-5 1317 5-4 2280,1 4-5 3334,3 6-0 748,1 0-6 4329 6-1 623,4 1-6 2739,9 6-2 1039 2-6 3468,2 6-3 2597,6 3-6 6585,2 7-0 3314,4 0-7 25252,6 8-0 16781,6 0-8 168350,8

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 23,5 % 22,5 % 54 % 4,25 4,45 1,85 Vieras +2 9,6 % 13,9 % 76,5 % 10,39 7,19 1,31 Vieras +3 3,2 % 6,4 % 90,4 % 31,04 15,63 1,11 Koti +1 74 % 15,4 % 10,6 % 1,35 6,51 9,41 Koti +2 89,4 % 7,2 % 3,4 % 1,12 13,85 29,33 Koti +3 96,6 % 2,5 % 0,9 % 1,04 39,62 112,94

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 63,9 % 36,1 % Kerroinraja 1,57 2,77

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,43 3,31 69,8 % 30,2 % 0,5 1,35 3,85 74 % 26 % 0,5 & 1 1,25 5,04 80,2 % 19,8 % 1 1,14 7,96 87,4 % 12,6 % 1 & 1,5 1,13 8,68 88,5 % 11,5 % 1,5 1,12 9,41 89,4 % 10,6 % 1,5 & 2 1,08 13,73 92,7 % 7,3 % 2 1,04 27,21 96,3 % 3,7 % 2 & 2,5 1,04 28,27 96,5 % 3,5 % 2,5 1,04 29,33 96,6 % 3,4 % 2,5 & 3 1,02 45,98 97,8 % 2,2 % 3 1,01 110,09 99,1 % 0,9 % 3,5 1,01 112,94 99,1 % 0,9 % 4,5 1 518,58 99,8 % 0,2 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,87 2,15 53,5 % 46,5 % 0,5 2,17 1,85 46 % 54 % 0,5 & 1 2,55 1,64 39,2 % 60,8 % 1 3,3 1,44 30,3 % 69,7 % 1 & 1,5 3,77 1,36 26,5 % 73,5 % 1,5 4,25 1,31 23,5 % 76,5 % 1,5 & 2 5,61 1,22 17,8 % 82,2 % 2 8,95 1,13 11,2 % 88,8 % 2 & 2,5 9,67 1,12 10,3 % 89,7 % 2,5 10,39 1,11 9,6 % 90,4 % 2,5 & 3 15,08 1,07 6,6 % 93,4 % 3 29,05 1,04 3,4 % 96,6 % 3,5 31,04 1,03 3,2 % 96,8 % 4,5 109,86 1,01 0,9 % 99,1 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,08 13,14 92,39 % 7,61 % 1 1,09 11,96 91,64 % 8,36 % 1,25 1,2 6,03 83,42 % 16,58 % 1,5 1,31 4,27 76,56 % 23,44 % 1,75 1,37 3,73 73,21 % 26,79 % 2 1,45 3,2 68,75 % 31,25 % 2,25 1,7 2,44 58,94 % 41,06 % 2,5 1,94 2,07 51,58 % 48,42 % 2,75 2,18 1,85 45,82 % 54,18 % 3 2,6 1,63 38,5 % 61,5 % 3,25 2,95 1,51 33,91 % 66,09 % 3,5 3,3 1,43 30,31 % 69,69 % 3,75 4,11 1,32 24,34 % 75,66 % 4 5,8 1,21 17,25 % 82,75 % 4,25 6,34 1,19 15,77 % 84,23 % 4,5 6,88 1,17 14,53 % 85,47 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,12 1,89 47,21 % 52,79 % 2,5 4,72 1,27 21,17 % 78,83 % 3,5 13,22 1,08 7,56 % 92,44 % 4,5 45 1,02 2,22 % 97,78 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,09 1,48 32,35 % 67,65 % 2,5 8,97 1,13 11,15 % 88,85 % 3,5 32,88 1,03 3,04 % 96,96 % 4,5 100,17 1,01 1 % 99 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 56,2 % 43,8 % Kerroinraja 1,78 2,29

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 80,1 % 19,9 % Kerroinraja 1,25 5,02

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 69,2 % 30,8 % Kerroinraja 1,45 3,24

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 5,02 19,91 % 1 3,04 32,88 % 2 3,84 26,05 % 3+ 4,72 21,17 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,24 30,83 % 1 2,72 36,82 % 2 4,72 21,2 % 3+ 8,97 11,15 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 30,83 % 69,17 % Kerroinraja 3,24 1,45

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 19,91 % 80,09 % Kerroinraja 5,02 1,25

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 14,32 6,99 % 1 6,08 16,46 % 2 4 24,98 % 3 4,7 21,27 % 4 6,34 15,78 % 5 12,13 8,24 % 6+ 15,91 6,28 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,35 74 % 12 1,39 72 % X2 1,85 54 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 10,39 9,62 % Koti 2 7,19 13,9 % Koti 1 4,45 22,47 % Tasan 3,57 28 % Vieras 1 6,51 15,37 % Vieras 2 13,85 7,22 % Vieras 3+ 29,33 3,41 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,51 28,5 % 1 ja alle 2,5 5,72 17,5 % X ja yli 2,5 12,87 7,77 % X ja alle 2,5 4,94 20,23 % 2 ja yli 2,5 6,53 15,31 % 2 ja alle 2,5 9,35 10,69 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 59 % 26 % 15 % 1,69 3,85 6,67

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 6,4 0-0 10 0-1 16,2 2-0 8 1-1 8,4 0-2 43,3 2-1 10,7 2-2 27,9 1-2 27 3-0 15 3-3 209,3 0-3 173 3-1 20 4-4 2790,4 1-3 108,1 3-2 53,4 2-3 135,2 4-0 37,5 0-4 922,9 4-1 50,1 1-4 576,8 4-2 133,5 2-4 721 4-3 533,9 3-4 1351,9 5-0 117,3 0-5 6152,5 5-1 156,4 1-5 3845,3 5-2 417,1 2-5 4806,6 5-3 1668,3 3-5 9012,4 5-4 8897,8 4-5 22531,1 6-0 439,9 0-6 49219,9 6-1 586,5 1-6 30762,5 6-2 1564,1 2-6 38453,1 6-3 6256,3 3-6 72099,5 7-0 1924,5 0-7 459386 8-0 9622,7 0-8 4900117,4

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 32 % 27 % 41 % 3,13 3,7 2,44 Vieras +2 13,7 % 18,3 % 68 % 7,32 5,47 1,47 Vieras +3 4,7 % 8,9 % 86,3 % 21,06 11,22 1,16 Koti +1 85 % 10,7 % 4,3 % 1,18 9,36 23,15 Koti +2 95,7 % 3,4 % 0,9 % 1,05 29,53 107,19 Koti +3 99,1 % 0,8 % 0,2 % 1,01 129,29 627,24

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 79,7 % 20,3 % Kerroinraja 1,25 4,93

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,21 5,8 82,8 % 17,2 % 0,5 1,18 6,67 85 % 15 % 0,5 & 1 1,11 9,8 89,8 % 10,2 % 1 1,05 20,68 95,2 % 4,8 % 1 & 1,5 1,05 21,92 95,4 % 4,6 % 1,5 1,05 23,15 95,7 % 4,3 % 1,5 & 2 1,03 37,44 97,3 % 2,7 % 2 1,01 103,56 99 % 1 % 2 & 2,5 1,01 105,38 99,1 % 0,9 % 2,5 1,01 107,19 99,1 % 0,9 % 2,5 & 3 1,01 182,39 99,5 % 0,5 % 3 1 622,38 99,8 % 0,2 % 3,5 1 627,24 99,8 % 0,2 % 4,5 1 4451,1 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,47 3,11 67,8 % 32,2 % 0,5 1,69 2,44 59 % 41 % 0,5 & 1 1,9 2,11 52,6 % 47,4 % 1 2,28 1,78 43,8 % 56,2 % 1 & 1,5 2,71 1,59 37 % 63 % 1,5 3,13 1,47 32 % 68 % 1,5 & 2 3,98 1,34 25,1 % 74,9 % 2 5,98 1,2 16,7 % 83,3 % 2 & 2,5 6,65 1,18 15 % 85 % 2,5 7,32 1,16 13,7 % 86,3 % 2,5 & 3 10,38 1,11 9,6 % 90,4 % 3 19,18 1,05 5,2 % 94,8 % 3,5 21,06 1,05 4,7 % 95,3 % 4,5 72,43 1,01 1,4 % 98,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,13 8,95 88,83 % 11,17 % 1 1,15 7,86 87,27 % 12,73 % 1,25 1,31 4,28 76,61 % 23,39 % 1,5 1,46 3,15 68,27 % 31,73 % 1,75 1,58 2,73 63,37 % 36,63 % 2 1,76 2,31 56,69 % 43,31 % 2,25 2,09 1,92 47,94 % 52,06 % 2,5 2,41 1,71 41,53 % 58,47 % 2,75 2,86 1,54 34,92 % 65,08 % 3 3,76 1,36 26,63 % 73,37 % 3,25 4,23 1,31 23,62 % 76,38 % 3,5 4,71 1,27 21,22 % 78,78 % 3,75 6,22 1,19 16,07 % 83,93 % 4 9,8 1,11 10,2 % 89,8 % 4,25 10,49 1,11 9,53 % 90,47 % 4,5 11,17 1,1 8,95 % 91,05 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,06 1,94 48,48 % 51,52 % 2,5 4,52 1,28 22,14 % 77,86 % 3,5 12,42 1,09 8,05 % 91,95 % 4,5 41,45 1,02 2,41 % 97,59 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 6,19 1,19 16,15 % 83,85 % 2,5 27,66 1,04 3,62 % 96,38 % 3,5 158,22 1,01 0,63 % 99,37 % 4,5 607,73 1 0,16 % 99,84 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 42,3 % 57,7 % Kerroinraja 2,36 1,73

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 80,9 % 19,1 % Kerroinraja 1,24 5,23

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 51,5 % 48,5 % Kerroinraja 1,94 2,06

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 5,23 19,14 % 1 3,09 32,38 % 2 3,8 26,34 % 3+ 4,52 22,14 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,06 48,52 % 1 2,83 35,33 % 2 7,98 12,54 % 3+ 27,66 3,62 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 48,52 % 51,48 % Kerroinraja 2,06 1,94

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 19,14 % 80,86 % Kerroinraja 5,23 1,24

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 10,05 9,95 % 1 4,59 21,77 % 2 3,74 26,74 % 3 4,93 20,3 % 4 8,15 12,28 % 5 17,69 5,65 % 6+ 30,34 3,3 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,18 85 % 12 1,35 74 % X2 2,44 41 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 7,32 13,66 % Koti 2 5,47 18,29 % Koti 1 3,7 27,05 % Tasan 3,85 26 % Vieras 1 9,36 10,68 % Vieras 2 29,53 3,39 % Vieras 3+ 107,19 0,93 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,24 30,9 % 1 ja alle 2,5 3,56 28,1 % X ja yli 2,5 24,39 4,1 % X ja alle 2,5 4,57 21,9 % 2 ja yli 2,5 15,33 6,52 % 2 ja alle 2,5 11,8 8,48 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 53 % 27 % 20 % 1,89 3,7 5

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 8,3 0-0 12,5 0-1 15,8 2-0 10,2 1-1 7,8 0-2 32,3 2-1 10,4 2-2 19,4 1-2 19,7 3-0 18,6 3-3 108,6 0-3 98,8 3-1 19 4-4 1080,9 1-3 60,2 3-2 38,8 2-3 73,4 4-0 45,4 0-4 403,1 4-1 46,3 1-4 245,8 4-2 94,5 2-4 299,8 4-3 289,4 3-4 548,4 5-0 138,4 0-5 2056,8 5-1 141,2 1-5 1254,1 5-2 288,2 2-5 1529,4 5-3 882,4 3-5 2797,7 5-4 3601,6 4-5 6823,8 6-0 506,4 0-6 12592,5 6-1 516,7 1-6 7678,4 6-2 1054,6 2-6 9363,9 6-3 3228,3 3-6 17129 7-0 2161,5 0-7 89946,7 8-0 10543,8 0-8 734259,1

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 28,4 % 24,6 % 47 % 3,52 4,07 2,13 Vieras +2 12,2 % 16,3 % 71,6 % 8,22 6,15 1,4 Vieras +3 4,3 % 7,9 % 87,8 % 23,47 12,64 1,14 Koti +1 80 % 13 % 7 % 1,25 7,71 14,22 Koti +2 93 % 5,1 % 1,9 % 1,08 19,5 52,53 Koti +3 98,1 % 1,5 % 0,4 % 1,02 67,09 242,08

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 72,6 % 27,4 % Kerroinraja 1,38 3,65

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,3 4,33 76,9 % 23,1 % 0,5 1,25 5 80 % 20 % 0,5 & 1 1,17 6,92 85,5 % 14,5 % 1 1,09 12,38 91,9 % 8,1 % 1 & 1,5 1,08 13,3 92,5 % 7,5 % 1,5 1,08 14,22 93 % 7 % 1,5 & 2 1,05 21,81 95,4 % 4,6 % 2 1,02 49,84 98 % 2 % 2 & 2,5 1,02 51,18 98 % 2 % 2,5 1,02 52,53 98,1 % 1,9 % 2,5 & 3 1,01 85,69 98,8 % 1,2 % 3 1 238,47 99,6 % 0,4 % 3,5 1 242,08 99,6 % 0,4 % 4,5 1 1340,19 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,63 2,58 61,3 % 38,7 % 0,5 1,89 2,13 53 % 47 % 0,5 & 1 2,15 1,87 46,4 % 53,6 % 1 2,65 1,6 37,7 % 62,3 % 1 & 1,5 3,09 1,48 32,4 % 67,6 % 1,5 3,52 1,4 28,4 % 71,6 % 1,5 & 2 4,53 1,28 22,1 % 77,9 % 2 6,88 1,17 14,5 % 85,5 % 2 & 2,5 7,55 1,15 13,2 % 86,8 % 2,5 8,22 1,14 12,2 % 87,8 % 2,5 & 3 11,69 1,09 8,6 % 91,4 % 3 21,62 1,05 4,6 % 95,4 % 3,5 23,47 1,04 4,3 % 95,7 % 4,5 79,69 1,01 1,3 % 98,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,1 11,37 91,21 % 8,79 % 1 1,11 10,23 90,22 % 9,78 % 1,25 1,23 5,3 81,13 % 18,87 % 1,5 1,36 3,8 73,7 % 26,3 % 1,75 1,43 3,31 69,82 % 30,18 % 2 1,55 2,82 64,58 % 35,42 % 2,25 1,82 2,22 55,03 % 44,97 % 2,5 2,09 1,92 47,94 % 52,06 % 2,75 2,39 1,72 41,8 % 58,2 % 3 2,94 1,52 34,02 % 65,98 % 3,25 3,33 1,43 30,01 % 69,99 % 3,5 3,73 1,37 26,84 % 73,16 % 3,75 4,74 1,27 21,11 % 78,89 % 4 6,94 1,17 14,4 % 85,6 % 4,25 7,53 1,15 13,27 % 86,73 % 4,5 8,12 1,14 12,31 % 87,69 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,03 1,97 49,2 % 50,8 % 2,5 4,38 1,3 22,82 % 77,18 % 3,5 11,83 1,09 8,45 % 91,55 % 4,5 38,72 1,03 2,58 % 97,42 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,09 1,32 24,48 % 75,52 % 2,5 14,23 1,08 7,03 % 92,97 % 3,5 63,13 1,02 1,58 % 98,42 % 4,5 210,43 1 0,48 % 99,52 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 50,9 % 49,1 % Kerroinraja 1,96 2,04

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 81,3 % 18,7 % Kerroinraja 1,23 5,34

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 61,6 % 38,4 % Kerroinraja 1,62 2,61

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 5,34 18,73 % 1 3,12 32,07 % 2 3,79 26,39 % 3+ 4,38 22,82 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,61 38,35 % 1 2,69 37,17 % 2 5,73 17,45 % 3+ 14,23 7,03 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 38,35 % 61,65 % Kerroinraja 2,61 1,62

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 18,73 % 81,27 % Kerroinraja 5,34 1,23

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 12,52 7,99 % 1 5,46 18,31 % 2 3,88 25,76 % 3 4,74 21,1 % 4 6,88 14,53 % 5 13,74 7,28 % 6+ 19,88 5,03 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,25 80 % 12 1,37 73 % X2 2,13 47 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 8,22 12,17 % Koti 2 6,15 16,26 % Koti 1 4,07 24,57 % Tasan 3,7 27 % Vieras 1 7,71 12,97 % Vieras 2 19,5 5,13 % Vieras 3+ 52,53 1,9 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,21 31,19 % 1 ja alle 2,5 4,58 21,81 % X ja yli 2,5 16,19 6,18 % X ja alle 2,5 4,8 20,82 % 2 ja yli 2,5 9,46 10,58 % 2 ja alle 2,5 10,61 9,42 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 37 % 31 % 32 % 2,7 3,23 3,13

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 8,3 0-0 8,9 0-1 9,3 2-0 14,3 1-1 6,9 0-2 17 2-1 13,1 2-2 21,8 1-2 14,5 3-0 36,5 3-3 153,7 0-3 46,7 3-1 33,5 4-4 1927,7 1-3 39,9 3-2 61,5 2-3 68,3 4-0 124,9 0-4 171,5 4-1 114,6 1-4 146,6 4-2 210,3 2-4 250,6 4-3 578,9 3-4 642,6 5-0 534 0-5 786,8 5-1 489,9 1-5 672,5 5-2 898,9 2-5 1149,5 5-3 2473,9 3-5 2947,6 5-4 9078,6 4-5 10077,1 6-0 2738,3 0-6 4331 6-1 2512,2 1-6 3701,7 6-2 4609,5 2-6 6327,8 6-3 12686,8 3-6 16225 7-0 16382,9 0-7 27814 8-0 112020 0-8 204139,6

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 15,6 % 21,4 % 63 % 6,43 4,66 1,59 Vieras +2 5 % 10,5 % 84,4 % 19,85 9,51 1,18 Vieras +3 1,3 % 3,7 % 95 % 76,4 26,83 1,05 Koti +1 68 % 19,3 % 12,7 % 1,47 5,17 7,89 Koti +2 87,3 % 8,8 % 3,9 % 1,15 11,33 25,97 Koti +3 96,1 % 2,9 % 0,9 % 1,04 34,31 106,78

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 53,6 % 46,4 % Kerroinraja 1,86 2,16

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,61 2,64 62,1 % 37,9 % 0,5 1,47 3,13 68 % 32 % 0,5 & 1 1,33 4,04 75,3 % 24,7 % 1 1,19 6,36 84,3 % 15,7 % 1 & 1,5 1,16 7,13 86 % 14 % 1,5 1,15 7,89 87,3 % 12,7 % 1,5 & 2 1,09 11,57 91,4 % 8,6 % 2 1,04 23,67 95,8 % 4,2 % 2 & 2,5 1,04 24,82 96 % 4 % 2,5 1,04 25,97 96,1 % 3,9 % 2,5 & 3 1,02 41,16 97,6 % 2,4 % 3 1,01 103,66 99 % 1 % 3,5 1,01 106,78 99,1 % 0,9 % 4,5 1 529,02 99,8 % 0,2 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,28 1,78 43,8 % 56,2 % 0,5 2,7 1,59 37 % 63 % 0,5 & 1 3,4 1,42 29,4 % 70,6 % 1 5,05 1,25 19,8 % 80,2 % 1 & 1,5 5,74 1,21 17,4 % 82,6 % 1,5 6,43 1,18 15,6 % 84,4 % 1,5 & 2 9,2 1,12 10,9 % 89,1 % 2 17,77 1,06 5,6 % 94,4 % 2 & 2,5 18,81 1,06 5,3 % 94,7 % 2,5 19,85 1,05 5 % 95 % 2,5 & 3 30,93 1,03 3,2 % 96,8 % 3 73,55 1,01 1,4 % 98,6 % 3,5 76,4 1,01 1,3 % 98,7 % 4,5 353,74 1 0,3 % 99,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,15 7,84 87,25 % 12,75 % 1 1,17 6,83 85,37 % 14,63 % 1,25 1,34 3,9 74,39 % 25,61 % 1,5 1,52 2,93 65,91 % 34,09 % 1,75 1,65 2,53 60,51 % 39,49 % 2 1,88 2,13 53,1 % 46,9 % 2,25 2,24 1,81 44,7 % 55,3 % 2,5 2,59 1,63 38,6 % 61,4 % 2,75 3,13 1,47 32 % 68 % 3 4,2 1,31 23,81 % 76,19 % 3,25 4,71 1,27 21,25 % 78,75 % 3,5 5,21 1,24 19,18 % 80,82 % 3,75 7,01 1,17 14,27 % 85,73 % 4 11,47 1,1 8,72 % 91,28 % 4,25 12,21 1,09 8,19 % 91,81 % 4,5 12,95 1,08 7,72 % 92,28 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,08 1,48 32,48 % 67,52 % 2,5 8,88 1,13 11,26 % 88,74 % 3,5 32,63 1,03 3,06 % 96,94 % 4,5 146,66 1,01 0,68 % 99,32 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,45 1,41 28,96 % 71,04 % 2,5 10,69 1,1 9,35 % 90,65 % 3,5 42,09 1,02 2,38 % 97,62 % 4,5 154,11 1,01 0,65 % 99,35 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 46,4 % 53,6 % Kerroinraja 2,16 1,86

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 69,1 % 30,9 % Kerroinraja 1,45 3,24

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 65,9 % 34,1 % Kerroinraja 1,52 2,93

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,24 30,87 % 1 2,73 36,65 % 2 4,71 21,23 % 3+ 8,88 11,26 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,93 34,07 % 1 2,71 36,96 % 2 5,1 19,61 % 3+ 10,69 9,35 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 34,07 % 65,93 % Kerroinraja 2,93 1,52

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 30,87 % 69,13 % Kerroinraja 3,24 1,45

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 8,85 11,3 % 1 4,39 22,8 % 2 3,66 27,31 % 3 5,15 19,41 % 4 8,72 11,46 % 5 20,17 4,96 % 6+ 36,19 2,76 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,47 68 % 12 1,45 69 % X2 1,59 63 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 19,85 5,04 % Koti 2 9,51 10,51 % Koti 1 4,66 21,45 % Tasan 3,23 31 % Vieras 1 5,17 19,32 % Vieras 2 11,33 8,82 % Vieras 3+ 25,97 3,85 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 5,56 17,99 % 1 ja alle 2,5 5,26 19,01 % X ja yli 2,5 18,87 5,3 % X ja alle 2,5 3,89 25,7 % 2 ja yli 2,5 6,53 15,31 % 2 ja alle 2,5 5,99 16,69 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 33 % 28 % 39 % 3,03 3,57 2,56

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 12,7 0-0 14,6 0-1 11,4 2-0 19,1 1-1 7,6 0-2 15,7 2-1 13,2 2-2 15,7 1-2 11,8 3-0 43,1 3-3 73,2 0-3 32,6 3-1 29,7 4-4 607,3 1-3 24,5 3-2 41 2-3 36,8 4-0 129,6 0-4 89,8 4-1 89,4 1-4 67,5 4-2 123,3 2-4 101,6 4-3 255 3-4 229,1 5-0 487,1 0-5 309,8 5-1 335,9 1-5 232,9 5-2 463,4 2-5 350,3 5-3 958,7 3-5 790,1 5-4 2644,7 4-5 2376,2 6-0 2197,6 0-6 1281,9 6-1 1515,6 1-6 963,8 6-2 2090,4 2-6 1449,4 6-3 4325 3-6 3269,3 7-0 11566,1 0-7 6188,5 8-0 69570,5 0-8 34143,6

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 14,7 % 18,3 % 67 % 6,82 5,45 1,49 Vieras +2 5,1 % 9,5 % 85,3 % 19,42 10,51 1,17 Vieras +3 1,5 % 3,7 % 94,9 % 68,02 27,18 1,05 Koti +1 61 % 20,4 % 18,6 % 1,64 4,9 5,38 Koti +2 81,4 % 11,5 % 7 % 1,23 8,66 14,19 Koti +3 93 % 4,9 % 2,2 % 1,08 20,55 45,9

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 45,8 % 54,2 % Kerroinraja 2,18 1,85

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,83 2,21 54,7 % 45,3 % 0,5 1,64 2,56 61 % 39 % 0,5 & 1 1,47 3,12 67,9 % 32,1 % 1 1,3 4,28 76,6 % 23,4 % 1 & 1,5 1,26 4,83 79,3 % 20,7 % 1,5 1,23 5,38 81,4 % 18,6 % 1,5 & 2 1,16 7,35 86,4 % 13,6 % 2 1,09 12,55 92 % 8 % 2 & 2,5 1,08 13,37 92,5 % 7,5 % 2,5 1,08 14,19 93 % 7 % 2,5 & 3 1,05 21,15 95,3 % 4,7 % 3 1,02 43,66 97,7 % 2,3 % 3,5 1,02 45,9 97,8 % 2,2 % 4,5 1,01 176,23 99,4 % 0,6 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,61 1,62 38,4 % 61,6 % 0,5 3,03 1,49 33 % 67 % 0,5 & 1 3,81 1,36 26,2 % 73,8 % 1 5,57 1,22 18 % 82 % 1 & 1,5 6,19 1,19 16,1 % 83,9 % 1,5 6,82 1,17 14,7 % 85,3 % 1,5 & 2 9,61 1,12 10,4 % 89,6 % 2 17,57 1,06 5,7 % 94,3 % 2 & 2,5 18,5 1,06 5,4 % 94,6 % 2,5 19,42 1,05 5,1 % 94,9 % 2,5 & 3 29,66 1,03 3,4 % 96,6 % 3 65,52 1,02 1,5 % 98,5 % 3,5 68,02 1,01 1,5 % 98,5 % 4,5 283,43 1 0,4 % 99,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,08 13,37 92,52 % 7,48 % 1 1,09 12,16 91,77 % 8,23 % 1,25 1,2 6,04 83,45 % 16,55 % 1,5 1,31 4,26 76,51 % 23,49 % 1,75 1,37 3,73 73,18 % 26,82 % 2 1,45 3,2 68,76 % 31,24 % 2,25 1,69 2,44 59,02 % 40,98 % 2,5 1,93 2,07 51,7 % 48,3 % 2,75 2,18 1,85 45,9 % 54,1 % 3 2,6 1,63 38,52 % 61,48 % 3,25 2,95 1,51 33,9 % 66,1 % 3,5 3,3 1,43 30,26 % 69,74 % 3,75 4,11 1,32 24,32 % 75,68 % 4 5,79 1,21 17,27 % 82,73 % 4,25 6,33 1,19 15,79 % 84,21 % 4,5 6,87 1,17 14,55 % 85,45 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,65 1,61 37,75 % 62,25 % 2,5 6,91 1,17 14,48 % 85,52 % 3,5 22,76 1,05 4,39 % 95,61 % 4,5 91,51 1,01 1,09 % 98,91 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,37 1,73 42,24 % 57,76 % 2,5 5,7 1,21 17,54 % 82,46 % 3,5 17,3 1,06 5,78 % 94,22 % 4,5 49,99 1,02 2 % 98 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 57 % 43 % Kerroinraja 1,76 2,32

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 73,4 % 26,6 % Kerroinraja 1,36 3,76

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 76,7 % 23,3 % Kerroinraja 1,3 4,29

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,76 26,58 % 1 2,8 35,67 % 2 4,3 23,27 % 3+ 6,91 14,48 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 4,29 23,32 % 1 2,9 34,44 % 2 4,05 24,7 % 3+ 5,7 17,54 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 23,32 % 76,68 % Kerroinraja 4,29 1,3

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 26,58 % 73,42 % Kerroinraja 3,76 1,36

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 14,58 6,86 % 1 6,01 16,64 % 2 4,03 24,81 % 3 4,67 21,43 % 4 6,37 15,71 % 5 12,07 8,28 % 6+ 15,95 6,27 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,64 61 % 12 1,39 72 % X2 1,49 67 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 19,42 5,15 % Koti 2 10,51 9,52 % Koti 1 5,45 18,33 % Tasan 3,57 28 % Vieras 1 4,9 20,41 % Vieras 2 8,66 11,55 % Vieras 3+ 14,19 7,05 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 5,03 19,89 % 1 ja alle 2,5 7,63 13,11 % X ja yli 2,5 12,63 7,92 % X ja alle 2,5 4,98 20,08 % 2 ja yli 2,5 4,19 23,88 % 2 ja alle 2,5 6,62 15,12 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 43 % 30 % 27 % 2,33 3,33 3,7

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 8,9 0-0 10,8 0-1 12,1 2-0 12,7 1-1 7 0-2 22 2-1 11,5 2-2 18,2 1-2 15,7 3-0 27,1 3-3 106,6 0-3 60,1 3-1 24,7 4-4 1107,6 1-3 42,9 3-2 44,8 2-3 61,3 4-0 77,5 0-4 218,6 4-1 70,5 1-4 156,1 4-2 128,1 2-4 223,1 4-3 349,4 3-4 478 5-0 276,8 0-5 993,6 5-1 251,7 1-5 709,7 5-2 457,6 2-5 1013,9 5-3 1247,9 3-5 2172,6 5-4 4537,7 4-5 6207,5 6-0 1186,4 0-6 5419,7 6-1 1078,5 1-6 3871,2 6-2 1960,9 2-6 5530,3 6-3 5348 3-6 11850,6 7-0 5931,9 0-7 34488,9 8-0 33896,4 0-8 250828,4

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 20,5 % 22,5 % 57 % 4,88 4,44 1,75 Vieras +2 7,7 % 12,8 % 79,5 % 13,03 7,8 1,26 Vieras +3 2,3 % 5,3 % 92,3 % 42,89 18,72 1,08 Koti +1 73 % 16,5 % 10,5 % 1,37 6,08 9,48 Koti +2 89,5 % 7,4 % 3,2 % 1,12 13,59 31,41 Koti +3 96,8 % 2,4 % 0,8 % 1,03 41,48 129,42

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 61,4 % 38,6 % Kerroinraja 1,63 2,59

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,47 3,15 68,2 % 31,8 % 0,5 1,37 3,7 73 % 27 % 0,5 & 1 1,26 4,89 79,5 % 20,5 % 1 1,14 7,92 87,4 % 12,6 % 1 & 1,5 1,13 8,7 88,5 % 11,5 % 1,5 1,12 9,48 89,5 % 10,5 % 1,5 & 2 1,08 14,03 92,9 % 7,1 % 2 1,04 29,1 96,6 % 3,4 % 2 & 2,5 1,03 30,25 96,7 % 3,3 % 2,5 1,03 31,41 96,8 % 3,2 % 2,5 & 3 1,02 49,94 98 % 2 % 3 1,01 126,3 99,2 % 0,8 % 3,5 1,01 129,42 99,2 % 0,8 % 4,5 1 640,05 99,8 % 0,2 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,98 2,02 50,6 % 49,4 % 0,5 2,33 1,75 43 % 57 % 0,5 & 1 2,8 1,56 35,8 % 64,2 % 1 3,78 1,36 26,4 % 73,6 % 1 & 1,5 4,33 1,3 23,1 % 76,9 % 1,5 4,88 1,26 20,5 % 79,5 % 1,5 & 2 6,65 1,18 15 % 85 % 2 11,36 1,1 8,8 % 91,2 % 2 & 2,5 12,2 1,09 8,2 % 91,8 % 2,5 13,03 1,08 7,7 % 92,3 % 2,5 & 3 19,45 1,05 5,1 % 94,9 % 3 40,6 1,03 2,5 % 97,5 % 3,5 42,89 1,02 2,3 % 97,7 % 4,5 168,61 1,01 0,6 % 99,4 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,11 9,76 89,75 % 10,25 % 1 1,13 8,7 88,51 % 11,49 % 1,25 1,27 4,75 78,93 % 21,07 % 1,5 1,4 3,47 71,22 % 28,78 % 1,75 1,5 3,01 66,79 % 33,21 % 2 1,65 2,55 60,75 % 39,25 % 2,25 1,95 2,06 51,4 % 48,6 % 2,5 2,24 1,8 44,55 % 55,45 % 2,75 2,61 1,62 38,25 % 61,75 % 3 3,3 1,44 30,34 % 69,66 % 3,25 3,72 1,37 26,9 % 73,1 % 3,5 4,14 1,32 24,16 % 75,84 % 3,75 5,37 1,23 18,62 % 81,38 % 4 8,19 1,14 12,21 % 87,79 % 4,25 8,84 1,13 11,31 % 88,69 % 4,5 9,48 1,12 10,54 % 89,46 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,46 1,69 40,71 % 59,29 % 2,5 6,08 1,2 16,44 % 83,56 % 3,5 18,98 1,06 5,27 % 94,73 % 4,5 72,12 1,01 1,39 % 98,61 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,45 1,41 28,97 % 71,03 % 2,5 10,75 1,1 9,3 % 90,7 % 3,5 42,41 1,02 2,36 % 97,64 % 4,5 142,97 1,01 0,7 % 99,3 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 51,1 % 48,9 % Kerroinraja 1,96 2,04

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 75,7 % 24,3 % Kerroinraja 1,32 4,12

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 66,1 % 33,9 % Kerroinraja 1,51 2,95

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,12 24,27 % 1 2,86 35,02 % 2 4,12 24,27 % 3+ 6,08 16,44 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,95 33,87 % 1 2,69 37,16 % 2 5,09 19,66 % 3+ 10,75 9,3 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 33,87 % 66,13 % Kerroinraja 2,95 1,51

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 24,27 % 75,73 % Kerroinraja 4,12 1,32

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 10,82 9,25 % 1 5,12 19,53 % 2 3,75 26,67 % 3 4,9 20,39 % 4 7,35 13,61 % 5 15,67 6,38 % 6+ 24,03 4,16 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,37 73 % 12 1,43 70 % X2 1,75 57 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 13,03 7,67 % Koti 2 7,8 12,81 % Koti 1 4,44 22,51 % Tasan 3,33 30 % Vieras 1 6,08 16,46 % Vieras 2 13,59 7,36 % Vieras 3+ 31,41 3,18 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,2 23,82 % 1 ja alle 2,5 5,21 19,18 % X ja yli 2,5 15,35 6,52 % X ja alle 2,5 4,26 23,48 % 2 ja yli 2,5 7,04 14,21 % 2 ja alle 2,5 7,82 12,79 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 38 % 28 % 34 % 2,63 3,57 2,94

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 12,8 0-0 16,2 0-1 13,6 2-0 17 1-1 7,7 0-2 19,3 2-1 12,1 2-2 14,5 1-2 12,9 3-0 34 3-3 61,6 0-3 41,2 3-1 24,1 4-4 466,1 1-3 27,4 3-2 34,2 2-3 36,6 4-0 90,7 0-4 116,8 4-1 64,4 1-4 77,8 4-2 91,3 2-4 103,8 4-3 194,2 3-4 207,6 5-0 302,5 0-5 414 5-1 214,5 1-5 276 5-2 304,3 2-5 368 5-3 647,4 3-5 736,1 5-4 1836,6 4-5 1962,9 6-0 1209,9 0-6 1761,9 6-1 858,1 1-6 1174,6 6-2 1217,1 2-6 1566,1 6-3 2589,6 3-6 3132,3 7-0 5646 0-7 8747 8-0 30112 0-8 49628,4

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 18,4 % 19,6 % 62 % 5,44 5,1 1,61 Vieras +2 7,1 % 11,3 % 81,6 % 14,06 8,87 1,23 Vieras +3 2,3 % 4,9 % 92,9 % 44,37 20,58 1,08 Koti +1 66 % 18,4 % 15,6 % 1,52 5,45 6,39 Koti +2 84,4 % 9,9 % 5,7 % 1,19 10,09 17,44 Koti +3 94,3 % 4 % 1,7 % 1,06 24,89 58,28

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 52,8 % 47,2 % Kerroinraja 1,89 2,12

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,65 2,53 60,5 % 39,5 % 0,5 1,52 2,94 66 % 34 % 0,5 & 1 1,38 3,66 72,7 % 27,3 % 1 1,24 5,22 80,8 % 19,2 % 1 & 1,5 1,21 5,8 82,8 % 17,2 % 1,5 1,19 6,39 84,4 % 15,6 % 1,5 & 2 1,13 8,89 88,8 % 11,2 % 2 1,07 15,71 93,6 % 6,4 % 2 & 2,5 1,06 16,58 94 % 6 % 2,5 1,06 17,44 94,3 % 5,7 % 2,5 & 3 1,04 26,31 96,2 % 3,8 % 3 1,02 55,94 98,2 % 1,8 % 3,5 1,02 58,28 98,3 % 1,7 % 4,5 1 230,79 99,6 % 0,4 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,26 1,79 44,2 % 55,8 % 0,5 2,63 1,61 38 % 62 % 0,5 & 1 3,2 1,45 31,3 % 68,7 % 1 4,37 1,3 22,9 % 77,1 % 1 & 1,5 4,91 1,26 20,4 % 79,6 % 1,5 5,44 1,23 18,4 % 81,6 % 1,5 & 2 7,4 1,16 13,5 % 86,5 % 2 12,47 1,09 8 % 92 % 2 & 2,5 13,27 1,08 7,5 % 92,5 % 2,5 14,06 1,08 7,1 % 92,9 % 2,5 & 3 20,83 1,05 4,8 % 95,2 % 3 42,22 1,02 2,4 % 97,6 % 3,5 44,37 1,02 2,3 % 97,7 % 4,5 165,76 1,01 0,6 % 99,4 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,07 14,96 93,32 % 6,68 % 1 1,08 13,74 92,72 % 7,28 % 1,25 1,17 6,72 85,11 % 14,89 % 1,5 1,27 4,68 78,65 % 21,35 % 1,75 1,32 4,12 75,73 % 24,27 % 2 1,39 3,56 71,87 % 28,13 % 2,25 1,61 2,63 62,02 % 37,98 % 2,5 1,83 2,2 54,55 % 45,45 % 2,75 2,04 1,96 49,1 % 50,9 % 3 2,37 1,73 42,16 % 57,84 % 3,25 2,69 1,59 37,11 % 62,89 % 3,5 3,02 1,5 33,14 % 66,86 % 3,75 3,7 1,37 27,06 % 72,94 % 4 5,06 1,25 19,78 % 80,22 % 4,25 5,56 1,22 17,98 % 82,02 % 4,5 6,07 1,2 16,48 % 83,52 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,29 1,78 43,67 % 56,33 % 2,5 5,39 1,23 18,56 % 81,44 % 3,5 15,93 1,07 6,28 % 93,72 % 4,5 57,24 1,02 1,75 % 98,25 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,46 1,68 40,64 % 59,36 % 2,5 6,11 1,2 16,36 % 83,64 % 3,5 19,14 1,06 5,22 % 94,78 % 4,5 54,03 1,02 1,85 % 98,15 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 59,5 % 40,5 % Kerroinraja 1,68 2,47

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 77,7 % 22,3 % Kerroinraja 1,29 4,49

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 75,6 % 24,4 % Kerroinraja 1,32 4,1

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,49 22,28 % 1 2,94 34,05 % 2 3,98 25,12 % 3+ 5,39 18,56 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 4,1 24,37 % 1 2,86 34,99 % 2 4,12 24,28 % 3+ 6,11 16,36 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 24,37 % 75,63 % Kerroinraja 4,1 1,32

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 22,28 % 77,72 % Kerroinraja 4,49 1,29

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 16,19 6,18 % 1 6,59 15,17 % 2 4,15 24,11 % 3 4,67 21,41 % 4 6 16,65 % 5 11,03 9,07 % 6+ 13,48 7,42 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,52 66 % 12 1,39 72 % X2 1,61 62 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 14,06 7,11 % Koti 2 8,87 11,27 % Koti 1 5,1 19,61 % Tasan 3,57 28 % Vieras 1 5,45 18,35 % Vieras 2 10,09 9,91 % Vieras 3+ 17,44 5,73 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,12 24,29 % 1 ja alle 2,5 7,29 13,71 % X ja yli 2,5 11,41 8,76 % X ja alle 2,5 5,2 19,24 % 2 ja yli 2,5 4,65 21,5 % 2 ja alle 2,5 8 12,5 %

PerjantaiPerustaso 3-3Kokoonpanot 4-3Vireystila 4-2Motivaatio 5-5Ottelurasitus 5-5Kotietu pieniMaalimäärä normaaliSheffield United on pelannut komean alkukauden, mutta nykyinen sarjasijoitus imartelee. Blades ei lukeudu pelillisesti tai materiaalinsa puolesta sarjan kolmen parhaan joukkoon. Neljästä viime ottelustaan Chris Wilderin suojatit ovat keränneet neljä pistettä.Paikallisvastustaja Weds ei ole puolestaan vakuuttanut. Viime kierroksella koettu 0–4-kotitappio Norwichille oli puolustussuuntaan kauden pohjanoteeraus. Syksyyn on mahtunut hyviäkin pelejä, mutta isossa kuvassa Jos Luhukayn poppoo on sarjataulukossa juuri niillä main, mihin esitykset oikeuttavat. Parannettavaa riittää, mutta toki Luhukayn puolustukseksi on todettava, että sairastuvalla riittää yhä useita luottopelaajia.Kotijoukkue United lähtee Steel City –derbyyn kiistatta suosikkina, mutta kotiedun merkitys ei ole tässä ihan niin iso kuin keskimääräisessä sarjapelissä. Weds on altavastaaja, mutta latauksen pitäisi olla aivan tapissa viime kierroksen romahduksen ja verivihollisen kohtaamisen takia. Tasapeliä ja Wedsin tasoituksellisia kohteita voi ostaa pikkupanoksella.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.LauantaiPerustaso 2-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 4-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä pieniBirminghamin lentokeli katkesi viikko sitten, kun se hävisi Derbyn vieraana 1–3. Isossa kuvassa Garry Monkin suojattien tilanne on kuitenkin hyvä – etenkin vaikeaan viime kauteen peilattuna. Brum joutui taistelemaan tosissaan viime keväänä sarjassa säilymisestä, mutta tämä kausi on alkanut sen verran hyvin, että keskikastin sijoitus on täyttä realismia.Hull yllätti puolestaan viikko sitten WBA:n kotonaan 1–0 ja sai voitosta rutkasti lisää itseluottamusta. Tiikereiden perustaso riittää sarjassa säilymiseen, mutta tasoero häntäpään nippuihin ei ole suuri. Alisuorittamiseen ei ole varaa, mikäli putoaminen Ykkösliigaan halutaan välttää. Nigel Adkins on lähtenyt selvästi hakemaan tulosta tiiviin puolustuspelin kautta. Edellisissä seitsemässä ottelussa on nähty yhteensä vain yhdeksän maalia.Vähämaalista vääntöä tästäkin voi povailla, sillä Birmingham ei hurmaa hyökkäyspelillään. Isäntien keskikentän luottomies Gary Gardner on pelikiellossa korttitilin täyttymisen takia, mutta kotietu tekee silti isännistä hieman yli 50-prosenttisia suosikeita. Alle 2,5 maalin tuloksesta saa vedonlyöntimarkkinoilta maukkaita ylikertoimia.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-1Kokoonpanot 4-4Vireystila 4-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiBlackburnin kausi on sujunut toistaiseksi lähes täydellisesti. Sarjanousijaa povailtiin kesällä alemman keskikastin joukkueeksi, mutta tällä hetkellä Rovers on vain pisteen päässä top 6 –paikasta. Pelillisesti Tony Mowbroyn suojatit eivät ole olleet kuitenkaan ihan niin hyviä kuin sarjataulukko väittää. Todennäköisesti kauden mittaan sijoitus tulee hieman tippumaan.Rotherham venyi viime kierroksella 2–1-kotivoittoon Swanseasta, vaikka oli pelillisesti sillassa. Millers onnistui kääntämään 0–1-tappioaseman viimeisellä vartilla voitoksi kahdella vaihtomies Ryan Manningin rankkarimaalilla. Voitto teki hyvää henkisesti, mutta peliesitys ei kyllä lupaa hyvää jatkoa ajatellen. Paul Warnen suojatit ovat perustasoltaan sarjan kolmen huonoimman joukossa.Blackburn lähtee peliin kotiedun turvin pitkälti yli 50-prosenttisena suosikkina. Isänniltä keskikentän Corry Evans ja vierailta saman pelipaikan Will Vaulks katsovat pelin sivusta korttitilin täyttymisen takia. Vedonlyöntimielessä lähimpänä pelivalintaa on vähämaalisuus.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 1-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 2-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiBolton on vajonnut yläkanttiin sujuneen alkukauden jälkeen odotetusti kohti putoamisviivaa. Trotters on ollut läpi syksyn yksi sarjan heikoimmista joukkueista hyökkäyssuuntaan. Avauskierroksilla sillä kävi hyvä tuuri ja palloa pistettiin pussiin kovalla prosentilla, mutta sittemmin samaa onnekkuutta ei ole enää nähty. Tähän peliin Phil Parkinsonin suojatit tulevat kuuden pelin voitottomassa putkessa.Swansea on ailahdellut alkukaudesta, mutta nykyinen sijoitus sarjataulukossa on ihan siedettävä. Seurassa alkoi uusi projekti viime kevään putoamisen jälkeen Graham Potterin alaisuudessa. Materiaali heikentyi ja nuorentui samalla, ja jos Potterin poppoo selviytyy tällä kaudella nousukarsintoihin, voi sitä pitää kovana suorituksena. Pelilliseltä suoritustasoltaan Swansea on maksimissaan sarjan keskikastia.Joukkueiden välillä on sen verran paljon perustasoeroa Swansean hyväksi, että Bolton on kotiedustaan huolimatta ottelussa altavastaajan asemassa. Kahden vähämaalisen joukkueen kohtaamisesta ei kannata odotella maalijuhlaa. Maalimäärävetojen alle-vaihtoehdoista löytyy rajatapauksia.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliLoukkaantumisista viime aikoina kärsinyt Bristol City hävisi viikko sitten häntäpään Readingin vieraana 2–3, mutta oli pelillisesti selvästi parempi osapuoli. Hyvän alkukauden ennen loukkaantumistaan pelannut Niki Mäenpää oli toipunut jo vaihtopenkille ja saattaa palata tässä tolppien väliin. Hänen tuuraajansa Max O’Leary ei Reading-ottelussa vakuuttanut.Preston jakoi viime kierroksella pisteet 1–1-tuloksella sarjajumbo Ipswichin vieraana. Tulos oli lopulta ihan hyvä, sillä maalivahti Chris Maxwell ajettiin ulos vartti ennen loppua. Preston oli käyttänyt siinä vaiheessa kaikki vaihtonsa, joten maaliin joutui menemään keskikenttämies Paul Gallagher. Tähän peliin tolppien väliin tulee Declan Rudd, joka aloitti kauden ykkösenä, mutta oli todella epävarma ja putosi Maxwellin tieltä penkille.Bristol City on kotiedun turvin ottelussa suosikki, muttei kuitenkaan mikään suuri sellainen. Perustasoltaan näiden joukkueiden välinen tasoero ei ole merkittävä. Maaliodotusarvo on lähellä sarjan keskiarvoa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 4-5Kokoonpanot 4-4Vireystila 4-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliDerbyn peli toimii tällä hetkellä hyvin, ja Frank Lampard on aiheellisesti ehdolla Championshipin lokakuun parhaaksi manageriksi. Viime kierroksella Pässit kukisti kotonaan hyvävireisen Birminghamin suvereenisti 3–1, vaikka menetti kärjessä aloittaneen Martyn Waghornin sairastuvalle jo vartin pelin jälkeen. Ykköstoppari Curtis Davies oli ensimmäistä kertaa avauksessa toivuttuaan takareisivaivasta ja pystyi pelaamaan täydet 90 minuuttia, vaikka sai kolhun toisella jaksolla.Aston Villa otti viimeksi pakkovoiton kotonaan Boltonista, mikä kevensi varmasti ilmapiiriä. Villan laadukas hyökkäyspään materiaali on kasattu nousutaistelua varten, mutta vastikään manageriksi tulleella Dean Smithilla riittää yhä kehittämistä joukkuepelin suhteen.Lampardin Pässit on joukkueista tällä hetkellä hieman parempi ja ansaitsee kotiedun myötä otteluun liki 50-prosenttisen suosikkiaseman. Vedonlyöntimarkkinoilla ottelu ei herätä näillä kertoimilla kuitenkaan mielenkiintoa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 5-3Kokoonpanot 4-3Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiMiddlesbrough haki viime kierroksella 0–0-vierastasapelin Stokesta varsin odotetulla pelisuunnitelmalla. Tony Pulisin taktiikka perustui tiiviiseen puolustuspeliin. Boroa vastaan on vaikea tehdä maaleja, ja sitä kautta Pulisin poppoo tulee keikkumaan sarjataulukon kärkipäässä todennäköisesti kauden loppuun asti.Wigan on valunut lupaavan alun jälkeen sarjataulukossa keskikastin huonommalle puolelle. Latics on kärsinyt loukkaantumisista läpi syksyn ja sillä on ollut oma vaikutuksensa peliin. Tästä pelistä vierailta puuttuu tuoreena miehenä keskikentän Sam Morsy, jonka korttitili täyttyi viikontakaisessa Leeds-ottelussa.Boro on kotonaan ottelun suursuosikki ja voittaa liki kuusi kertaa kymmenestä. Vedonlyöntimielessä mielenkiinto kohdistuu vähämaalisuuteen. Isäntien 16 ottelusta vain kolmessa on nähty tällä kaudella enemmän kuin kaksi maalia.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 4-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliNorwich porskuttaa tällä hetkellä hurjassa myötätuulessa. Lähes kaikki tuntuu onnistuvan ja pelaajilla on varmasti hauskaa sekä treenikentällä että ottelutapahtumissa. Viime kierroksen 4–0-vierasvoitto Sheffield Wednesdaysta nosti Kanarialinnut sarjan jaetulle kärkipaikalle. Ja kukas muukaan siellä mätti taas maaleja kuin Teemu Pukki. Vasta reisivaivastaan toipunut Huuhkaja-kärki osui paluuottelussaan kahdesti.Millwall hävisi viimeksi Brentfordin vieraana 0–2. Sitä ennen Leijonat oli kuitenkin kelpo vireessä, joten yksittäiseen tappioon ei kannata liikaa reagoida. Alkukaudesta Neil Harrisin suojatit hävisivät monta tiukkaa peliä, mikä kolhi itseluottamusta. Pelillisesti pohjat keskikastin sijoitukselle ovat kuitenkin olemassa – joukkue on hyvin organisoitu puolustussuuntaan ja panostaa hyökkäyspäässä erikoistilanteisiin.Kotietu ja hyvä vire tekevät Norwichista kiistatta ottelun suosikin, mutta isäntien pintaliito ei millään tule jatkumaan läpi kauden. Tai sitten peliesityksen on parannuttava. Norwichin suoritustaso tulosten takana on lähempänä sarjan kymmenettä sijaa kuin kärkipaikkaa. Alle 1,90:n kertoimella kotivoitto ei ainakaan tänne maistu.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-5Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä pieniNottingham otti viime kierroksella komean päänahan kärkipään Sheffield Unitedista ja nousi kärkikuusikkoon. 1–0-voitto tuli niin tutulla Aitor Karanka tyylillä – pallonhallinta meni vastustajalle, mutta omiin tuli vain yksi kuti maalia kohti. Hyökkäyssuuntaan Forest ei ihmeitä esittänyt.Stoke jäi Middlesbrough’n isäntänä 0–0-tasapeliin, mikä ei ollut suuri yllätys. Hyökkäyspelaaminen on ollut Pottersin ongelma läpi kauden. Manageri Gary Rowettilla on käytössään tälle tasolle todella laadukas materiaali, mutta hän ei saa siitä parasta irti. Tällä hetkellä Stoke on parhaimmillaan silloin, kun vastustaja ottaa aloitteen ja Potters pääsee kyttäämään vastaiskuja.Nottingham lähtee kotiedun turvin otteluun marginaalisena suosikkina, mutta asetelma ei sovi sille parhaalla mahdollisella tavalla. Stoke lähtee peliin todennäköisesti altavastaajataktiikalla ja yrittää saada isäntiä avaamaan pakkaansa. Kyttäilyksi tämä voi mennä puolin jos toisin – vähämaalisuus maistuu peleihin.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 4-3Motivaatio 4-4Ottelurasitus 5-5Kotietu normaalia vähän pienempiMaalimäärä normaaliQPR on ollut viime viikot hyvässä vireessä, vaikka edelliskierroksella tuli takkiin Blackburnilta 0–1. Ärrät on siitä erikoinen joukkue, että se on pelannut vasta kahdesti tasan, vaikka ottelut ovat olleet pääasiassa hyvin tiukkoja ja vähämaalisia. Joukkueen maaliero -5 on sama kuin putoamisviivan alla olevalla Readingilla. Hyvin todennäköistä on, että jatkossa QPR ei pysty kääntämään tiukkoja pelejä enää yhtä usein voitokseen kuin alkukaudesta ja sarjasijoitus tulee sitä kautta alas. Perustasoltaan Steve McClarenin suojatit ovat sarjan alempaa keskikastia.Brentford otti viikko sitten avausvoittonsa tuoreen päävalmentajan Thomas Frankin alaisuudessa, kun Millwall kaatui 2–0. Frank hyppäsi lokakuussa vetovastuuseen apuvalmentajan tontilta, kun monta vuotta hyvää työtä tehnyt Dean Smith siirtyi isomman palkkapussin perässä Aston Villaan. Beesin pelitapaan ei ole tullut Frankin alaisuudessa suuria muutoksia. Esimerkiksi Millwall-ottelussa pallonhallinta kirjattiin isännille 62–38 %.Länsi-Lontoon paikallispeli on molemmille keskimääräistä sytyttävämpi, eikä kotiedulla ole normaalin suuruista merkitystä. Brentford on pelillisesti joukkueista luokkaa vahvempi ja lähtee vieraissakin peliin niukkana suosikkina.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-1Kokoonpanot 3-4Vireystila 2-2Motivaatio 4-4Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiPutoamisviivan alla olevien joukkueiden kohtaaminen on luonnollisesti molemmille tärkeä. Reading on ollut näistä kahdesta huonosta toistaiseksi vähemmän huono ja manageri Paul Clement on saanut pitää työpaikkansa. Huhuja hänen potkuistaan on kuitenkin liikkunut tälläkin viikolla, vaikka alla on 3–2-taisteluvoitto Bristol Citystä.Ipswich vaihtoi manageriaan lokakuussa ja otti pisteen uuden luotsin Paul Lambertin debyytissä viikko sitten Prestonia vastaan. Voittoakin tarjoiltiin, sillä Traktoripojat pääsi pelaamaan viimeisen vartin ylivoimalla maalivahti Chris Maxwellin ulosajon jälkeen. Preston oli käyttänyt siinä vaiheessa jo kaikki vaihtonsa, joten maaliin jouduttiin laittamaan keskikenttämies Paul Gallagher. Ipswich ei kuitenkaan onnistunut käyttämään tilannetta hyväkseen. Hyökkäyspelaaminen on ehdottomasti joukkueen heikkous.Reading lähtee peliin kotiedun ja laadukkaamman materiaalinsa turvin yli 40-prosenttisena suosikkina. Maaliodotusarvoltaan ottelu on kallellaan vähämaaliseen suuntaan. Ipswich pelannee Lambertin alaisuudessa vahvasti puolustuksen kautta, eikä paljoa maalipaikkoja luo.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 5-4Kokoonpanot 3-4Vireystila 2-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiWBA on huonossa vireessä ja kärsii loukkaantumisista. Viikko sitten tuli takkiin putoamisviivan alla olevalta Hullilta, mikä oli jo neljäs voitoton peli putkeen. Kokoonpanosta puuttuivat avainhyökkääjä Dwight Gayle, toppari Kyle Bartley, laitapakki Kieran Gibbs ja keskikentän Gareth Barry. Hull-pelissä loukkaantui sitten vielä keskikentältä Chris Brunt. Manageri Darren Moorella ovat vitsit tällä hetkellä vähissä ja sormet tiukasti ristissä, että edes osa luottopelaajista palaisi kehiin tähän otteluun.Leeds pelaa Marcelo Bielsan alaisuudessa sarjan parhaiten organisoitua pallonhallintapeliä, minkä päälle joukkueen työmoraali puolustussuuntaan on kova. Sijoitus sarjataulukon kärkipäässä ei ole mikään vahinko. Kokoonpanotilannekin on tällä hetkellä hyvä, kun Barry Douglas palasi avaukseen viime kierroksen Wigan-ottelussa.Näistä lähtökohdista WBA on kotiedun turvin vain niukka suosikki. Maaliodotusarvoltaan ottelu on sarjan keskiarvoa runsasmaalisempi, vaikka Gaylen pelaaminen onkin epävarmaa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.