Otteluennakot

Bundesliiga: Lyödään vetoa Bayern Müncheniä vastaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

+ 1x2-arviot 1 x 2 34 % 30 % 36 % 2,94 3,33 2,78

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 10,9 0-0 11,7 0-1 10,5 2-0 17,2 1-1 7 0-2 16,1 2-1 13,2 2-2 16,8 1-2 12,7 3-0 40,7 3-3 91,1 0-3 36,9 3-1 31,1 4-4 876,6 1-3 29 3-2 47,4 2-3 45,7 4-0 128,2 0-4 112,6 4-1 97,8 1-4 88,6 4-2 149,4 2-4 139,6 4-3 342,1 3-4 329,7 5-0 504,7 0-5 429,6 5-1 385,2 1-5 338,3 5-2 588,1 2-5 532,7 5-3 1346,9 3-5 1258,3 5-4 4112,6 4-5 3963,2 6-0 2384,2 0-6 1967,6 6-1 1820 1-6 1549,3 6-2 2778,6 2-6 2439,8 6-3 6363,2 3-6 5763,4 7-0 13141,2 0-7 10513,8 8-0 82779,1 0-8 64206,7

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 14,8 % 19,2 % 66 % 6,74 5,22 1,52 Vieras +2 5,1 % 9,8 % 85,2 % 19,75 10,24 1,17 Vieras +3 1,4 % 3,7 % 94,9 % 71,47 27,29 1,05 Koti +1 64 % 19,9 % 16,1 % 1,56 5,03 6,21 Koti +2 83,9 % 10,5 % 5,7 % 1,19 9,57 17,69 Koti +3 94,3 % 4 % 1,6 % 1,06 24,71 62,19

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 48,6 % 51,4 % Kerroinraja 2,06 1,94

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,73 2,36 57,6 % 42,4 % 0,5 1,56 2,78 64 % 36 % 0,5 & 1 1,41 3,46 71,1 % 28,9 % 1 1,25 4,97 79,9 % 20,1 % 1 & 1,5 1,22 5,59 82,1 % 17,9 % 1,5 1,19 6,21 83,9 % 16,1 % 1,5 & 2 1,13 8,71 88,5 % 11,5 % 2 1,07 15,84 93,7 % 6,3 % 2 & 2,5 1,06 16,76 94 % 6 % 2,5 1,06 17,69 94,3 % 5,7 % 2,5 & 3 1,04 26,98 96,3 % 3,7 % 3 1,02 59,67 98,3 % 1,7 % 3,5 1,02 62,19 98,4 % 1,6 % 4,5 1 261,17 99,6 % 0,4 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,5 1,67 40 % 60 % 0,5 2,94 1,52 34 % 66 % 0,5 & 1 3,7 1,37 27 % 73 % 1 5,45 1,22 18,3 % 81,7 % 1 & 1,5 6,1 1,2 16,4 % 83,6 % 1,5 6,74 1,17 14,8 % 85,2 % 1,5 & 2 9,56 1,12 10,5 % 89,5 % 2 17,82 1,06 5,6 % 94,4 % 2 & 2,5 18,78 1,06 5,3 % 94,7 % 2,5 19,75 1,05 5,1 % 94,9 % 2,5 & 3 30,38 1,03 3,3 % 96,7 % 3 68,85 1,01 1,5 % 98,5 % 3,5 71,47 1,01 1,4 % 98,6 % 4,5 309,1 1 0,3 % 99,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,1 10,57 90,54 % 9,46 % 1 1,12 9,49 89,46 % 10,54 % 1,25 1,25 5,07 80,27 % 19,73 % 1,5 1,37 3,68 72,8 % 27,2 % 1,75 1,46 3,19 68,68 % 31,32 % 2 1,58 2,71 63,1 % 36,9 % 2,25 1,87 2,15 53,55 % 46,45 % 2,5 2,15 1,87 46,51 % 53,49 % 2,75 2,48 1,68 40,35 % 59,65 % 3 3,07 1,48 32,58 % 67,42 % 3,25 3,47 1,41 28,83 % 71,17 % 3,5 3,87 1,35 25,85 % 74,15 % 3,75 4,96 1,25 20,15 % 79,85 % 4 7,4 1,16 13,51 % 86,49 % 4,25 8,02 1,14 12,47 % 87,53 % 4,5 8,64 1,13 11,58 % 88,42 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,81 1,55 35,58 % 64,42 % 2,5 7,64 1,15 13,1 % 86,9 % 3,5 26,22 1,04 3,81 % 96,19 % 4,5 109,73 1,01 0,91 % 99,09 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,7 1,59 37,07 % 62,93 % 2,5 7,12 1,16 14,04 % 85,96 % 3,5 23,74 1,04 4,21 % 95,79 % 4,5 74,6 1,01 1,34 % 98,66 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 53,4 % 46,6 % Kerroinraja 1,87 2,15

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 71,8 % 28,2 % Kerroinraja 1,39 3,55

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 73 % 27 % Kerroinraja 1,37 3,7

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,55 28,17 % 1 2,76 36,25 % 2 4,45 22,48 % 3+ 7,64 13,1 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,7 27,01 % 1 2,78 35,92 % 2 4,34 23,03 % 3+ 7,12 14,04 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 27,01 % 72,99 % Kerroinraja 3,7 1,37

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 28,17 % 71,83 % Kerroinraja 3,55 1,39

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 11,66 8,58 % 1 5,37 18,63 % 2 3,8 26,29 % 3 4,84 20,66 % 4 7,01 14,27 % 5 14,54 6,88 % 6+ 21,27 4,7 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,56 64 % 12 1,43 70 % X2 1,52 66 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 19,75 5,06 % Koti 2 10,24 9,77 % Koti 1 5,22 19,17 % Tasan 3,33 30 % Vieras 1 5,03 19,89 % Vieras 2 9,57 10,45 % Vieras 3+ 17,69 5,65 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 5,25 19,06 % 1 ja alle 2,5 6,69 14,94 % X ja yli 2,5 13,98 7,15 % X ja alle 2,5 4,38 22,85 % 2 ja yli 2,5 4,93 20,3 % 2 ja alle 2,5 6,37 15,7 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 28 % 27 % 45 % 3,57 3,7 2,22

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 14 0-0 14,8 0-1 10,3 2-0 23 1-1 7,8 0-2 13,3 2-1 14,8 2-2 16,6 1-2 10,9 3-0 56,5 3-3 78,8 0-3 25,7 3-1 36,4 4-4 666,8 1-3 21 3-2 47 2-3 34,5 4-0 185,1 0-4 66,3 4-1 119,4 1-4 54,3 4-2 154,1 2-4 89 4-3 298,2 3-4 218,9 5-0 758,6 0-5 213,7 5-1 489,4 1-5 175,2 5-2 631,5 2-5 287,2 5-3 1222,3 3-5 706,3 5-4 3154,3 4-5 2315,6 6-0 3730,8 0-6 827,4 6-1 2407 1-6 678,2 6-2 3105,8 2-6 1111,8 6-3 6011,2 3-6 2733,9 7-0 21406,3 0-7 3736,6 8-0 140369,1 0-8 19285,8

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 11,6 % 16,4 % 72 % 8,61 6,1 1,39 Vieras +2 3,8 % 7,8 % 88,4 % 26,45 12,77 1,13 Vieras +3 1 % 2,8 % 96,2 % 100,25 35,92 1,04 Koti +1 55 % 22,3 % 22,7 % 1,82 4,48 4,41 Koti +2 77,3 % 13,6 % 9,1 % 1,29 7,38 10,96 Koti +3 90,9 % 6,1 % 3 % 1,1 16,34 33,3

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 38,4 % 61,6 % Kerroinraja 2,61 1,62

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 2,08 1,92 48 % 52 % 0,5 1,82 2,22 55 % 45 % 0,5 & 1 1,62 2,63 61,9 % 38,1 % 1 1,41 3,43 70,8 % 29,2 % 1 & 1,5 1,34 3,92 74,5 % 25,5 % 1,5 1,29 4,41 77,3 % 22,7 % 1,5 & 2 1,21 5,86 82,9 % 17,1 % 2 1,12 9,47 89,4 % 10,6 % 2 & 2,5 1,11 10,22 90,2 % 9,8 % 2,5 1,1 10,96 90,9 % 9,1 % 2,5 & 3 1,07 15,99 93,7 % 6,3 % 3 1,03 31,26 96,8 % 3,2 % 3,5 1,03 33,3 97 % 3 % 4,5 1,01 119,97 99,2 % 0,8 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 3,09 1,48 32,4 % 67,6 % 0,5 3,57 1,39 28 % 72 % 0,5 & 1 4,64 1,28 21,6 % 78,4 % 1 7,2 1,16 13,9 % 86,1 % 1 & 1,5 7,91 1,14 12,6 % 87,4 % 1,5 8,61 1,13 11,6 % 88,4 % 1,5 & 2 12,48 1,09 8 % 92 % 2 24,38 1,04 4,1 % 95,9 % 2 & 2,5 25,41 1,04 3,9 % 96,1 % 2,5 26,45 1,04 3,8 % 96,2 % 2,5 & 3 41,27 1,02 2,4 % 97,6 % 3 97,46 1,01 1 % 99 % 3,5 100,25 1,01 1 % 99 % 4,5 453,04 1 0,2 % 99,8 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,08 13,55 92,62 % 7,38 % 1 1,09 12,31 91,87 % 8,13 % 1,25 1,2 6,03 83,41 % 16,59 % 1,5 1,31 4,23 76,38 % 23,62 % 1,75 1,37 3,71 73,05 % 26,95 % 2 1,46 3,19 68,64 % 31,36 % 2,25 1,7 2,44 58,98 % 41,02 % 2,5 1,93 2,07 51,71 % 48,29 % 2,75 2,18 1,85 45,86 % 54,14 % 3 2,6 1,62 38,39 % 61,61 % 3,25 2,96 1,51 33,74 % 66,26 % 3,5 3,32 1,43 30,1 % 69,9 % 3,75 4,13 1,32 24,19 % 75,81 % 4 5,82 1,21 17,19 % 82,81 % 4,25 6,36 1,19 15,74 % 84,26 % 4,5 6,89 1,17 14,51 % 85,49 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,99 1,5 33,49 % 66,51 % 2,5 8,43 1,13 11,86 % 88,14 % 3,5 30,19 1,03 3,31 % 96,69 % 4,5 131,98 1,01 0,76 % 99,24 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,17 1,86 46,18 % 53,82 % 2,5 4,89 1,26 20,44 % 79,56 % 3,5 13,91 1,08 7,19 % 92,81 % 4,5 39,49 1,03 2,53 % 97,47 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 56 % 44 % Kerroinraja 1,79 2,27

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 70 % 30 % Kerroinraja 1,43 3,33

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 79,3 % 20,7 % Kerroinraja 1,26 4,82

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,33 30,05 % 1 2,74 36,46 % 2 4,62 21,63 % 3+ 8,43 11,86 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 4,82 20,73 % 1 3,02 33,09 % 2 3,88 25,75 % 3+ 4,89 20,44 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 20,73 % 79,27 % Kerroinraja 4,82 1,26

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 30,05 % 69,95 % Kerroinraja 3,33 1,43

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 14,8 6,76 % 1 5,93 16,87 % 2 4,05 24,67 % 3 4,63 21,61 % 4 6,42 15,59 % 5 12,04 8,3 % 6+ 16,12 6,2 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,82 55 % 12 1,37 73 % X2 1,39 72 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 26,45 3,78 % Koti 2 12,77 7,83 % Koti 1 6,1 16,39 % Tasan 3,7 27 % Vieras 1 4,48 22,32 % Vieras 2 7,38 13,55 % Vieras 3+ 10,96 9,12 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 6,06 16,5 % 1 ja alle 2,5 8,7 11,5 % X ja yli 2,5 13,39 7,47 % X ja alle 2,5 5,12 19,53 % 2 ja yli 2,5 3,61 27,74 % 2 ja alle 2,5 5,79 17,26 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 44 % 31 % 25 % 2,27 3,23 4

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 8,8 0-0 10,6 0-1 13,3 2-0 12,5 1-1 6,8 0-2 23,9 2-1 11,2 2-2 17,4 1-2 17 3-0 26,5 3-3 99,8 0-3 64,6 3-1 23,9 4-4 1020,4 1-3 45,8 3-2 43 2-3 65 4-0 75,2 0-4 233 4-1 67,7 1-4 165,2 4-2 122 2-4 234,4 4-3 329,8 3-4 498,6 5-0 266,6 0-5 1049,4 5-1 240,1 1-5 744,2 5-2 432,7 2-5 1055,6 5-3 1169,5 3-5 2246 5-4 4214,3 4-5 6371,8 6-0 1134,3 0-6 5672,2 6-1 1021,9 1-6 4022,8 6-2 1841,3 2-6 5706,2 6-3 4976,4 3-6 12140,8 7-0 5631,3 0-7 35770,7 8-0 31950,9 0-8 257806,8

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 21 % 23 % 56 % 4,75 4,36 1,79 Vieras +2 7,9 % 13,1 % 79 % 12,62 7,62 1,27 Vieras +3 2,4 % 5,5 % 92,1 % 41,31 18,18 1,09 Koti +1 75 % 15,2 % 9,8 % 1,33 6,59 10,19 Koti +2 90,2 % 6,8 % 3 % 1,11 14,63 33,5 Koti +3 97 % 2,3 % 0,7 % 1,03 44,34 137

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 63,8 % 36,2 % Kerroinraja 1,57 2,76

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,42 3,38 70,4 % 29,6 % 0,5 1,33 4 75 % 25 % 0,5 & 1 1,23 5,31 81,2 % 18,8 % 1 1,13 8,64 88,4 % 11,6 % 1 & 1,5 1,12 9,41 89,4 % 10,6 % 1,5 1,11 10,19 90,2 % 9,8 % 1,5 & 2 1,07 15,09 93,4 % 6,6 % 2 1,03 31,21 96,8 % 3,2 % 2 & 2,5 1,03 32,36 96,9 % 3,1 % 2,5 1,03 33,5 97 % 3 % 2,5 & 3 1,02 53,23 98,1 % 1,9 % 3 1,01 133,91 99,3 % 0,7 % 3,5 1,01 137 99,3 % 0,7 % 4,5 1 672,12 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,92 2,09 52,1 % 47,9 % 0,5 2,27 1,79 44 % 56 % 0,5 & 1 2,72 1,58 36,7 % 63,3 % 1 3,66 1,38 27,3 % 72,7 % 1 & 1,5 4,21 1,31 23,8 % 76,2 % 1,5 4,75 1,27 21 % 79 % 1,5 & 2 6,45 1,18 15,5 % 84,5 % 2 10,97 1,1 9,1 % 90,9 % 2 & 2,5 11,79 1,09 8,5 % 91,5 % 2,5 12,62 1,09 7,9 % 92,1 % 2,5 & 3 18,81 1,06 5,3 % 94,7 % 3 39,04 1,03 2,6 % 97,4 % 3,5 41,31 1,02 2,4 % 97,6 % 4,5 161,44 1,01 0,6 % 99,4 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,12 9,62 89,61 % 10,39 % 1 1,13 8,62 88,4 % 11,6 % 1,25 1,26 4,8 79,16 % 20,84 % 1,5 1,4 3,53 71,67 % 28,33 % 1,75 1,49 3,05 67,26 % 32,74 % 2 1,63 2,58 61,23 % 38,77 % 2,25 1,93 2,07 51,7 % 48,3 % 2,5 2,24 1,81 44,73 % 55,27 % 2,75 2,59 1,63 38,55 % 61,45 % 3 3,25 1,45 30,81 % 69,19 % 3,25 3,65 1,38 27,36 % 72,64 % 3,5 4,06 1,33 24,61 % 75,39 % 3,75 5,27 1,23 18,98 % 81,02 % 4 8,04 1,14 12,44 % 87,56 % 4,25 8,68 1,13 11,52 % 88,48 % 4,5 9,33 1,12 10,72 % 89,28 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,39 1,72 41,83 % 58,17 % 2,5 5,87 1,21 17,04 % 82,96 % 3,5 18,18 1,06 5,5 % 94,5 % 4,5 68,63 1,01 1,46 % 98,54 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,54 1,39 28,21 % 71,79 % 2,5 11,2 1,1 8,93 % 91,07 % 3,5 44,37 1,02 2,25 % 97,75 % 4,5 149,07 1,01 0,67 % 99,33 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 51,8 % 48,2 % Kerroinraja 1,93 2,07

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 76,8 % 23,2 % Kerroinraja 1,3 4,31

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 65,6 % 34,4 % Kerroinraja 1,52 2,91

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,31 23,21 % 1 2,86 34,96 % 2 4,03 24,78 % 3+ 5,87 17,04 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,91 34,42 % 1 2,68 37,37 % 2 5,19 19,28 % 3+ 11,2 8,93 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 34,42 % 65,58 % Kerroinraja 2,91 1,52

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 23,21 % 76,79 % Kerroinraja 4,31 1,3

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 10,63 9,41 % 1 5,28 18,92 % 2 3,71 26,93 % 3 4,97 20,13 % 4 7,2 13,89 % 5 15,59 6,41 % 6+ 23,25 4,3 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,33 75 % 12 1,45 69 % X2 1,79 56 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 12,62 7,92 % Koti 2 7,62 13,12 % Koti 1 4,36 22,95 % Tasan 3,23 31 % Vieras 1 6,59 15,18 % Vieras 2 14,63 6,83 % Vieras 3+ 33,5 2,99 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,07 24,58 % 1 ja alle 2,5 5,15 19,42 % X ja yli 2,5 14,56 6,87 % X ja alle 2,5 4,14 24,13 % 2 ja yli 2,5 7,53 13,29 % 2 ja alle 2,5 8,54 11,71 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 58 % 21 % 21 % 1,72 4,76 4,76

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 15,6 0-0 32,4 0-1 26,6 2-0 13,8 1-1 11,2 0-2 41,6 2-1 10,8 2-2 15,5 1-2 18,4 3-0 18,3 3-3 48,1 0-3 97,5 3-1 14,3 4-4 266,1 1-3 43,1 3-2 22,4 2-3 38,2 4-0 32,4 0-4 304,7 4-1 25,3 1-4 134,8 4-2 39,6 2-4 119,3 4-3 92,7 3-4 158,4 5-0 71,7 0-5 1190,1 5-1 56 1-5 526,6 5-2 87,5 2-5 466 5-3 205,1 3-5 618,6 5-4 641,1 4-5 1094,8 6-0 190,4 0-6 5578,4 6-1 148,7 1-6 2468,3 6-2 232,4 2-6 2184,3 6-3 544,6 3-6 2899,6 7-0 589,6 0-7 30506,7 8-0 2087,1 0-8 190666,9

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 36,6 % 21,4 % 42 % 2,73 4,67 2,38 Vieras +2 19,3 % 17,3 % 63,4 % 5,17 5,8 1,58 Vieras +3 8,6 % 10,7 % 80,7 % 11,62 9,31 1,24 Koti +1 79 % 12,5 % 8,5 % 1,27 7,98 11,81 Koti +2 91,5 % 5,7 % 2,7 % 1,09 17,48 36,42 Koti +3 97,3 % 2 % 0,7 % 1,03 49,59 137,19

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 73,4 % 26,6 % Kerroinraja 1,36 3,76

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,31 4,26 76,5 % 23,5 % 0,5 1,27 4,76 79 % 21 % 0,5 & 1 1,19 6,36 84,3 % 15,7 % 1 1,11 10,33 90,3 % 9,7 % 1 & 1,5 1,1 11,07 91 % 9 % 1,5 1,09 11,81 91,5 % 8,5 % 1,5 & 2 1,06 17,33 94,2 % 5,8 % 2 1,03 34,34 97,1 % 2,9 % 2 & 2,5 1,03 35,38 97,2 % 2,8 % 2,5 1,03 36,42 97,3 % 2,7 % 2,5 & 3 1,02 56,98 98,2 % 1,8 % 3 1,01 134,42 99,3 % 0,7 % 3,5 1,01 137,19 99,3 % 0,7 % 4,5 1 606,02 99,8 % 0,2 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,54 2,84 64,8 % 35,2 % 0,5 1,72 2,38 58 % 42 % 0,5 & 1 1,89 2,13 53 % 47 % 1 2,15 1,87 46,6 % 53,4 % 1 & 1,5 2,44 1,69 41 % 59 % 1,5 2,73 1,58 36,6 % 63,4 % 1,5 & 2 3,27 1,44 30,6 % 69,4 % 2 4,28 1,31 23,4 % 76,6 % 2 & 2,5 4,72 1,27 21,2 % 78,8 % 2,5 5,17 1,24 19,3 % 80,7 % 2,5 & 3 6,77 1,17 14,8 % 85,2 % 3 10,37 1,11 9,6 % 90,4 % 3,5 11,62 1,09 8,6 % 91,4 % 4,5 30,27 1,03 3,3 % 96,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,03 30,71 96,74 % 3,26 % 1 1,04 29,06 96,56 % 3,44 % 1,25 1,09 11,61 91,38 % 8,62 % 1,5 1,15 7,54 86,74 % 13,26 % 1,75 1,17 6,84 85,38 % 14,62 % 2 1,19 6,14 83,71 % 16,29 % 2,25 1,33 4,02 75,13 % 24,87 % 2,5 1,47 3,14 68,14 % 31,86 % 2,75 1,55 2,81 64,37 % 35,63 % 3 1,68 2,47 59,57 % 40,43 % 3,25 1,9 2,11 52,51 % 47,49 % 3,5 2,13 1,88 46,94 % 53,06 % 3,75 2,42 1,7 41,31 % 58,69 % 4 2,91 1,52 34,34 % 65,66 % 4,25 3,26 1,44 30,7 % 69,3 % 4,5 3,6 1,38 27,75 % 72,25 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,53 2,87 65,2 % 34,8 % 2,5 2,6 1,63 38,48 % 61,52 % 3,5 5,36 1,23 18,64 % 81,36 % 4,5 13,27 1,08 7,54 % 92,46 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,71 1,58 36,88 % 63,12 % 2,5 7,24 1,16 13,81 % 86,19 % 3,5 24,87 1,04 4,02 % 95,98 % 4,5 63,24 1,02 1,58 % 98,42 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 64,9 % 35,1 % Kerroinraja 1,54 2,85

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 89,3 % 10,7 % Kerroinraja 1,12 9,34

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 72,5 % 27,5 % Kerroinraja 1,38 3,64

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 9,34 10,71 % 1 4,15 24,09 % 2 3,74 26,72 % 3+ 2,6 38,48 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,64 27,45 % 1 2,8 35,67 % 2 4,34 23,07 % 3+ 7,24 13,81 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 27,45 % 72,55 % Kerroinraja 3,64 1,38

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 10,71 % 89,29 % Kerroinraja 9,34 1,12

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 32,35 3,09 % 1 9,83 10,17 % 2 5,38 18,59 % 3 4,72 21,2 % 4 5,21 19,19 % 5 7,54 13,26 % 6+ 6,9 14,49 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,27 79 % 12 1,27 79 % X2 2,38 42 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 5,17 19,34 % Koti 2 5,8 17,26 % Koti 1 4,67 21,4 % Tasan 4,76 21 % Vieras 1 7,98 12,53 % Vieras 2 17,48 5,72 % Vieras 3+ 36,42 2,75 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,26 44,34 % 1 ja alle 2,5 7,32 13,66 % X ja yli 2,5 11,15 8,97 % X ja alle 2,5 8,31 12,03 % 2 ja yli 2,5 6,74 14,84 % 2 ja alle 2,5 16,23 6,16 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 39 % 30 % 31 % 2,56 3,33 3,23

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 10,6 0-0 12,5 0-1 12,4 2-0 15,1 1-1 7 0-2 19,7 2-1 12 2-2 15,8 1-2 14 3-0 32,1 3-3 80 0-3 46,9 3-1 25,5 4-4 720,8 1-3 33,3 3-2 40,4 2-3 47,2 4-0 91,1 0-4 148,9 4-1 72,3 1-4 105,6 4-2 114,7 2-4 149,8 4-3 273,1 3-4 318,7 5-0 322,9 0-5 590,8 5-1 256,3 1-5 419 5-2 406,8 2-5 594,3 5-3 968,5 3-5 1264,5 5-4 3074,6 4-5 3587,3 6-0 1374 0-6 2813,2 6-1 1090,5 1-6 1995,2 6-2 1730,9 2-6 2830,1 6-3 4121,2 3-6 6021,5 7-0 6821,3 0-7 15629,1 8-0 38702,4 0-8 99232,6

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 18,4 % 20,6 % 61 % 5,44 4,85 1,64 Vieras +2 6,8 % 11,5 % 81,6 % 14,61 8,67 1,23 Vieras +3 2,1 % 4,8 % 93,2 % 48,21 20,97 1,07 Koti +1 69 % 17,7 % 13,3 % 1,45 5,66 7,51 Koti +2 86,7 % 8,8 % 4,5 % 1,15 11,32 22,27 Koti +3 95,5 % 3,3 % 1,2 % 1,05 30,63 81,54

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 55,7 % 44,3 % Kerroinraja 1,79 2,26

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,57 2,74 63,5 % 36,5 % 0,5 1,45 3,23 69 % 31 % 0,5 & 1 1,32 4,11 75,7 % 24,3 % 1 1,19 6,18 83,8 % 16,2 % 1 & 1,5 1,17 6,84 85,4 % 14,6 % 1,5 1,15 7,51 86,7 % 13,3 % 1,5 & 2 1,1 10,73 90,7 % 9,3 % 2 1,05 20,3 95,1 % 4,9 % 2 & 2,5 1,05 21,29 95,3 % 4,7 % 2,5 1,05 22,27 95,5 % 4,5 % 2,5 & 3 1,03 34,41 97,1 % 2,9 % 3 1,01 78,88 98,7 % 1,3 % 3,5 1,01 81,54 98,8 % 1,2 % 4,5 1 356,35 99,7 % 0,3 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,18 1,85 45,9 % 54,1 % 0,5 2,56 1,64 39 % 61 % 0,5 & 1 3,13 1,47 32 % 68 % 1 4,32 1,3 23,1 % 76,9 % 1 & 1,5 4,88 1,26 20,5 % 79,5 % 1,5 5,44 1,23 18,4 % 81,6 % 1,5 & 2 7,47 1,15 13,4 % 86,6 % 2 12,93 1,08 7,7 % 92,3 % 2 & 2,5 13,77 1,08 7,3 % 92,7 % 2,5 14,61 1,07 6,8 % 93,2 % 2,5 & 3 21,89 1,05 4,6 % 95,4 % 3 45,91 1,02 2,2 % 97,8 % 3,5 48,21 1,02 2,1 % 97,9 % 4,5 189,37 1,01 0,5 % 99,5 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,1 11,38 91,21 % 8,79 % 1 1,11 10,29 90,28 % 9,72 % 1,25 1,22 5,45 81,65 % 18,35 % 1,5 1,34 3,92 74,52 % 25,48 % 1,75 1,41 3,41 70,72 % 29,28 % 2 1,52 2,91 65,58 % 34,42 % 2,25 1,79 2,26 55,8 % 44,2 % 2,5 2,06 1,94 48,56 % 51,44 % 2,75 2,35 1,74 42,6 % 57,4 % 3 2,85 1,54 35,08 % 64,92 % 3,25 3,22 1,45 31,02 % 68,98 % 3,5 3,6 1,39 27,8 % 72,2 % 3,75 4,56 1,28 21,93 % 78,07 % 4 6,65 1,18 15,03 % 84,97 % 4,25 7,24 1,16 13,81 % 86,19 % 4,5 7,83 1,15 12,77 % 87,23 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,45 1,69 40,76 % 59,24 % 2,5 6,08 1,2 16,45 % 83,55 % 3,5 18,94 1,06 5,28 % 94,72 % 4,5 71,82 1,01 1,39 % 98,61 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,87 1,54 34,86 % 65,14 % 2,5 7,92 1,14 12,63 % 87,37 % 3,5 27,56 1,04 3,63 % 96,37 % 4,5 85,43 1,01 1,17 % 98,83 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 55,2 % 44,8 % Kerroinraja 1,81 2,23

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 75,8 % 24,2 % Kerroinraja 1,32 4,14

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 71,3 % 28,7 % Kerroinraja 1,4 3,49

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,14 24,17 % 1 2,85 35,07 % 2 4,11 24,31 % 3+ 6,08 16,45 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,49 28,67 % 1 2,74 36,48 % 2 4,5 22,23 % 3+ 7,92 12,63 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 28,67 % 71,33 % Kerroinraja 3,49 1,4

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 24,17 % 75,83 % Kerroinraja 4,14 1,32

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 12,47 8,02 % 1 5,73 17,46 % 2 3,85 25,96 % 3 4,82 20,76 % 4 6,65 15,03 % 5 13,51 7,4 % 6+ 18,63 5,37 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,45 69 % 12 1,43 70 % X2 1,64 61 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 14,61 6,84 % Koti 2 8,67 11,53 % Koti 1 4,85 20,63 % Tasan 3,33 30 % Vieras 1 5,66 17,68 % Vieras 2 11,32 8,83 % Vieras 3+ 22,27 4,49 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,35 22,97 % 1 ja alle 2,5 6,24 16,03 % X ja yli 2,5 12,94 7,73 % X ja alle 2,5 4,49 22,27 % 2 ja yli 2,5 5,6 17,86 % 2 ja alle 2,5 7,61 13,14 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 38 % 27 % 35 % 2,63 3,7 2,86

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 14,5 0-0 19,4 0-1 15,2 2-0 18,3 1-1 8,1 0-2 20,1 2-1 12,1 2-2 13,7 1-2 12,7 3-0 34,8 3-3 51,5 0-3 39,9 3-1 23 4-4 345,6 1-3 25,3 3-2 30,5 2-3 32 4-0 88 0-4 105,8 4-1 58,3 1-4 67 4-2 77,2 2-4 84,8 4-3 153,4 3-4 160,9 5-0 278,6 0-5 350,3 5-1 184,5 1-5 221,7 5-2 244,4 2-5 280,6 5-3 485,5 3-5 532,9 5-4 1286,1 4-5 1349 6-0 1058 0-6 1391,9 6-1 700,6 1-6 881 6-2 928 2-6 1115,1 6-3 1843,7 3-6 2117,3 7-0 4687,2 0-7 6452,5 8-0 23732,4 0-8 34185,6

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 18,8 % 19,2 % 62 % 5,31 5,22 1,61 Vieras +2 7,5 % 11,3 % 81,2 % 13,28 8,85 1,23 Vieras +3 2,5 % 5,1 % 92,5 % 40,36 19,78 1,08 Koti +1 65 % 18,3 % 16,7 % 1,54 5,47 5,98 Koti +2 83,3 % 10,3 % 6,4 % 1,2 9,71 15,55 Koti +3 93,6 % 4,4 % 2 % 1,07 22,72 49,28

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 52,1 % 47,9 % Kerroinraja 1,92 2,09

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,68 2,47 59,5 % 40,5 % 0,5 1,54 2,86 65 % 35 % 0,5 & 1 1,4 3,51 71,5 % 28,5 % 1 1,26 4,89 79,5 % 20,5 % 1 & 1,5 1,23 5,43 81,6 % 18,4 % 1,5 1,2 5,98 83,3 % 16,7 % 1,5 & 2 1,14 8,19 87,8 % 12,2 % 2 1,08 13,95 92,8 % 7,2 % 2 & 2,5 1,07 14,75 93,2 % 6,8 % 2,5 1,07 15,55 93,6 % 6,4 % 2,5 & 3 1,05 23,12 95,7 % 4,3 % 3 1,02 47,11 97,9 % 2,1 % 3,5 1,02 49,28 98 % 2 % 4,5 1,01 184,08 99,5 % 0,5 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,28 1,78 43,9 % 56,1 % 0,5 2,63 1,61 38 % 62 % 0,5 & 1 3,18 1,46 31,4 % 68,6 % 1 4,29 1,3 23,3 % 76,7 % 1 & 1,5 4,8 1,26 20,8 % 79,2 % 1,5 5,31 1,23 18,8 % 81,2 % 1,5 & 2 7,16 1,16 14 % 86 % 2 11,78 1,09 8,5 % 91,5 % 2 & 2,5 12,53 1,09 8 % 92 % 2,5 13,28 1,08 7,5 % 92,5 % 2,5 & 3 19,48 1,05 5,1 % 94,9 % 3 38,32 1,03 2,6 % 97,4 % 3,5 40,36 1,03 2,5 % 97,5 % 4,5 144,48 1,01 0,7 % 99,3 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,06 18,12 94,48 % 5,52 % 1 1,06 16,81 94,05 % 5,95 % 1,25 1,15 7,84 87,24 % 12,76 % 1,5 1,23 5,36 81,35 % 18,65 % 1,75 1,27 4,75 78,97 % 21,03 % 2 1,32 4,15 75,88 % 24,12 % 2,25 1,51 2,95 66,16 % 33,84 % 2,5 1,71 2,42 58,64 % 41,36 % 2,75 1,86 2,16 53,67 % 46,33 % 3 2,11 1,9 47,33 % 52,67 % 3,25 2,4 1,71 41,63 % 58,37 % 3,5 2,69 1,59 37,16 % 62,84 % 3,75 3,22 1,45 31,06 % 68,94 % 4 4,23 1,31 23,64 % 76,36 % 4,25 4,68 1,27 21,35 % 78,65 % 4,5 5,14 1,24 19,46 % 80,54 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,16 1,86 46,37 % 53,63 % 2,5 4,86 1,26 20,57 % 79,43 % 3,5 13,74 1,08 7,28 % 92,72 % 4,5 47,2 1,02 2,12 % 97,88 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,27 1,79 44,1 % 55,9 % 2,5 5,31 1,23 18,82 % 81,18 % 3,5 15,66 1,07 6,39 % 93,61 % 4,5 41,66 1,02 2,4 % 97,6 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 62,6 % 37,4 % Kerroinraja 1,6 2,67

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 79,5 % 20,5 % Kerroinraja 1,26 4,87

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 78 % 22 % Kerroinraja 1,28 4,54

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,87 20,53 % 1 3,02 33,09 % 2 3,88 25,8 % 3+ 4,86 20,57 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 4,54 22,01 % 1 2,95 33,89 % 2 3,96 25,28 % 3+ 5,31 18,82 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 22,01 % 77,99 % Kerroinraja 4,54 1,28

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 20,53 % 79,47 % Kerroinraja 4,87 1,26

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 19,44 5,14 % 1 7,41 13,5 % 2 4,4 22,71 % 3 4,65 21,48 % 4 5,65 17,7 % 5 9,75 10,26 % 6+ 10,87 9,2 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,54 65 % 12 1,37 73 % X2 1,61 62 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 13,28 7,53 % Koti 2 8,85 11,3 % Koti 1 5,22 19,16 % Tasan 3,7 27 % Vieras 1 5,47 18,27 % Vieras 2 9,71 10,3 % Vieras 3+ 15,55 6,43 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,9 25,63 % 1 ja alle 2,5 8,08 12,37 % X ja yli 2,5 10,44 9,58 % X ja alle 2,5 5,74 17,42 % 2 ja yli 2,5 4,27 23,44 % 2 ja alle 2,5 8,65 11,56 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 31 % 28 % 41 % 3,23 3,57 2,44

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 14,5 0-0 16,1 0-1 12,2 2-0 21,5 1-1 7,7 0-2 15,6 2-1 13,8 2-2 14,5 1-2 11,5 3-0 47,7 3-3 62,1 0-3 30 3-1 30,6 4-4 471,8 1-3 22,2 3-2 39,2 2-3 32,9 4-0 141,3 0-4 76,8 4-1 90,5 1-4 56,9 4-2 116,1 2-4 84,3 4-3 223,2 3-4 187,4 5-0 523,2 0-5 246,3 5-1 335,4 1-5 182,4 5-2 429,9 2-5 270,2 5-3 826,8 3-5 600,5 5-4 2120,1 4-5 1779,4 6-0 2325,2 0-6 947,2 6-1 1490,5 1-6 701,6 6-2 1910,9 2-6 1039,4 6-3 3674,8 3-6 2309,8 7-0 12056,4 0-7 4250,1 8-0 71445,2 0-8 21795,4

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 13,8 % 17,2 % 69 % 7,26 5,81 1,45 Vieras +2 4,9 % 8,9 % 86,2 % 20,58 11,22 1,16 Vieras +3 1,4 % 3,5 % 95,1 % 71,58 28,89 1,05 Koti +1 59 % 20,5 % 20,5 % 1,69 4,87 4,88 Koti +2 79,5 % 12,3 % 8,2 % 1,26 8,15 12,19 Koti +3 91,8 % 5,5 % 2,7 % 1,09 18,16 37,11

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 43,1 % 56,9 % Kerroinraja 2,32 1,76

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,91 2,1 52,3 % 47,7 % 0,5 1,69 2,44 59 % 41 % 0,5 & 1 1,52 2,92 65,7 % 34,3 % 1 1,35 3,88 74,2 % 25,8 % 1 & 1,5 1,3 4,38 77,2 % 22,8 % 1,5 1,26 4,88 79,5 % 20,5 % 1,5 & 2 1,18 6,55 84,7 % 15,3 % 2 1,1 10,7 90,7 % 9,3 % 2 & 2,5 1,1 11,44 91,3 % 8,7 % 2,5 1,09 12,19 91,8 % 8,2 % 2,5 & 3 1,06 17,85 94,4 % 5,6 % 3 1,03 35,07 97,1 % 2,9 % 3,5 1,03 37,11 97,3 % 2,7 % 4,5 1,01 133,61 99,3 % 0,7 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,77 1,56 36 % 64 % 0,5 3,23 1,45 31 % 69 % 0,5 & 1 4,08 1,32 24,5 % 75,5 % 1 6,01 1,2 16,6 % 83,4 % 1 & 1,5 6,63 1,18 15,1 % 84,9 % 1,5 7,26 1,16 13,8 % 86,2 % 1,5 & 2 10,25 1,11 9,8 % 90,2 % 2 18,75 1,06 5,3 % 94,7 % 2 & 2,5 19,66 1,05 5,1 % 94,9 % 2,5 20,58 1,05 4,9 % 95,1 % 2,5 & 3 31,42 1,03 3,2 % 96,8 % 3 69,1 1,01 1,4 % 98,6 % 3,5 71,58 1,01 1,4 % 98,6 % 4,5 295,29 1 0,3 % 99,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,07 14,89 93,29 % 6,71 % 1 1,08 13,67 92,69 % 7,31 % 1,25 1,18 6,71 85,1 % 14,9 % 1,5 1,27 4,69 78,66 % 21,34 % 1,75 1,32 4,12 75,73 % 24,27 % 2 1,39 3,55 71,87 % 28,13 % 2,25 1,61 2,63 62 % 38 % 2,5 1,83 2,2 54,51 % 45,49 % 2,75 2,04 1,96 49,07 % 50,93 % 3 2,37 1,73 42,15 % 57,85 % 3,25 2,7 1,59 37,1 % 62,9 % 3,5 3,02 1,5 33,14 % 66,86 % 3,75 3,7 1,37 27,06 % 72,94 % 4 5,06 1,25 19,77 % 80,23 % 4,25 5,57 1,22 17,97 % 82,03 % 4,5 6,07 1,2 16,47 % 83,53 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,61 1,62 38,34 % 61,66 % 2,5 6,76 1,17 14,8 % 85,2 % 3,5 22,1 1,05 4,53 % 95,47 % 4,5 88,03 1,01 1,14 % 98,86 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,18 1,85 45,85 % 54,15 % 2,5 4,96 1,25 20,18 % 79,82 % 3,5 14,11 1,08 7,09 % 92,91 % 4,5 38,74 1,03 2,58 % 97,42 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 59,4 % 40,6 % Kerroinraja 1,68 2,46

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 74 % 26 % Kerroinraja 1,35 3,84

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 79,2 % 20,8 % Kerroinraja 1,26 4,8

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,84 26,03 % 1 2,81 35,63 % 2 4,25 23,53 % 3+ 6,76 14,8 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 4,8 20,82 % 1 3 33,33 % 2 3,89 25,67 % 3+ 4,96 20,18 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 20,82 % 79,18 % Kerroinraja 4,8 1,26

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 26,03 % 73,97 % Kerroinraja 3,84 1,35

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 16,11 6,21 % 1 6,61 15,13 % 2 4,14 24,15 % 3 4,68 21,37 % 4 6 16,67 % 5 11,05 9,05 % 6+ 13,48 7,42 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,69 59 % 12 1,39 72 % X2 1,45 69 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 20,58 4,86 % Koti 2 11,22 8,92 % Koti 1 5,81 17,23 % Tasan 3,57 28 % Vieras 1 4,87 20,52 % Vieras 2 8,15 12,28 % Vieras 3+ 12,19 8,2 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 5,15 19,43 % 1 ja alle 2,5 8,65 11,57 % X ja yli 2,5 11,46 8,72 % X ja alle 2,5 5,19 19,28 % 2 ja yli 2,5 3,79 26,35 % 2 ja alle 2,5 6,83 14,65 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 53 % 25 % 22 % 1,89 4 4,55

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 13,7 0-0 23 0-1 22,6 2-0 13,5 1-1 9 0-2 35,9 2-1 10,7 2-2 14 1-2 17,7 3-0 20 3-3 49,4 0-3 85,6 3-1 15,9 4-4 309 1-3 42,1 3-2 25,2 2-3 41,5 4-0 39,4 0-4 271,6 4-1 31,3 1-4 133,8 4-2 49,7 2-4 131,8 4-3 118,3 3-4 194,8 5-0 97,1 0-5 1077,9 5-1 77,1 1-5 531 5-2 122,3 2-5 523,1 5-3 291,3 3-5 773,1 5-4 924,7 4-5 1523,3 6-0 287 0-6 5132,8 6-1 227,8 1-6 2528,5 6-2 361,6 2-6 2491,1 6-3 861 3-6 3681,4 7-0 989,8 0-7 28515,5 8-0 3900,6 0-8 181050,5

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 31,5 % 21,5 % 47 % 3,17 4,65 2,13 Vieras +2 15,5 % 16 % 68,5 % 6,47 6,23 1,46 Vieras +3 6,3 % 9,1 % 84,5 % 15,79 10,96 1,18 Koti +1 78 % 13,1 % 8,9 % 1,28 7,66 11,18 Koti +2 91,1 % 6 % 2,9 % 1,1 16,55 34,44 Koti +3 97,1 % 2,1 % 0,8 % 1,03 46,85 129,96

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 70,7 % 29,3 % Kerroinraja 1,42 3,41

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,34 3,98 74,9 % 25,1 % 0,5 1,28 4,55 78 % 22 % 0,5 & 1 1,2 6,04 83,4 % 16,6 % 1 1,11 9,72 89,7 % 10,3 % 1 & 1,5 1,11 10,45 90,4 % 9,6 % 1,5 1,1 11,18 91,1 % 8,9 % 1,5 & 2 1,07 16,37 93,9 % 6,1 % 2 1,03 32,36 96,9 % 3,1 % 2 & 2,5 1,03 33,4 97 % 3 % 2,5 1,03 34,44 97,1 % 2,9 % 2,5 & 3 1,02 53,86 98,1 % 1,9 % 3 1,01 127,18 99,2 % 0,8 % 3,5 1,01 129,96 99,2 % 0,8 % 4,5 1 578,49 99,8 % 0,2 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,65 2,54 60,6 % 39,4 % 0,5 1,89 2,13 53 % 47 % 0,5 & 1 2,11 1,9 47,3 % 52,7 % 1 2,49 1,67 40,1 % 59,9 % 1 & 1,5 2,83 1,55 35,3 % 64,7 % 1,5 3,17 1,46 31,5 % 68,5 % 1,5 & 2 3,92 1,34 25,5 % 74,5 % 2 5,43 1,23 18,4 % 81,6 % 2 & 2,5 5,95 1,2 16,8 % 83,2 % 2,5 6,47 1,18 15,5 % 84,5 % 2,5 & 3 8,76 1,13 11,4 % 88,6 % 3 14,35 1,07 7 % 93 % 3,5 15,79 1,07 6,3 % 93,7 % 4,5 45,01 1,02 2,2 % 97,8 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,05 21,62 95,37 % 4,63 % 1 1,05 20,28 95,07 % 4,93 % 1,25 1,12 9,23 89,16 % 10,84 % 1,5 1,19 6,23 83,95 % 16,05 % 1,75 1,22 5,57 82,04 % 17,96 % 2 1,26 4,9 79,61 % 20,39 % 2,25 1,43 3,35 70,11 % 29,89 % 2,5 1,6 2,68 62,64 % 37,36 % 2,75 1,72 2,39 58,23 % 41,77 % 3 1,9 2,11 52,64 % 47,36 % 3,25 2,15 1,87 46,43 % 53,57 % 3,5 2,41 1,71 41,52 % 58,48 % 3,75 2,82 1,55 35,49 % 64,51 % 4 3,56 1,39 28,08 % 71,92 % 4,25 3,97 1,34 25,18 % 74,82 % 4,5 4,38 1,3 22,83 % 77,17 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,68 2,46 59,37 % 40,63 % 2,5 3,11 1,47 32,15 % 67,85 % 3,5 7,04 1,17 14,2 % 85,8 % 4,5 19,17 1,06 5,22 % 94,78 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,8 1,55 35,68 % 64,32 % 2,5 7,72 1,15 12,95 % 87,05 % 3,5 27,25 1,04 3,67 % 96,33 % 4,5 73,35 1,01 1,36 % 98,64 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 63,1 % 36,9 % Kerroinraja 1,59 2,71

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 86,8 % 13,2 % Kerroinraja 1,15 7,57

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 71,9 % 28,1 % Kerroinraja 1,39 3,56

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 7,57 13,21 % 1 3,65 27,42 % 2 3,67 27,22 % 3+ 3,11 32,15 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,56 28,06 % 1 2,76 36,26 % 2 4,4 22,73 % 3+ 7,72 12,95 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 28,06 % 71,94 % Kerroinraja 3,56 1,39

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 13,21 % 86,79 % Kerroinraja 7,57 1,15

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 22,96 4,35 % 1 8,55 11,69 % 2 4,69 21,31 % 3 4,73 21,12 % 4 5,35 18,7 % 5 8,74 11,44 % 6+ 8,78 11,39 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,28 78 % 12 1,33 75 % X2 2,13 47 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 6,47 15,46 % Koti 2 6,23 16,04 % Koti 1 4,65 21,5 % Tasan 4 25 % Vieras 1 7,66 13,05 % Vieras 2 16,55 6,04 % Vieras 3+ 34,44 2,9 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,61 38,34 % 1 ja alle 2,5 6,82 14,66 % X ja yli 2,5 10,52 9,51 % X ja alle 2,5 6,45 15,49 % 2 ja yli 2,5 6,76 14,8 % 2 ja alle 2,5 13,89 7,2 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 39 % 29 % 32 % 2,56 3,45 3,13

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 10,2 0-0 12,4 0-1 11,7 2-0 14,9 1-1 7,3 0-2 18,7 2-1 11,9 2-2 16,9 1-2 13,7 3-0 32,6 3-3 89 0-3 44,9 3-1 26,1 4-4 831,7 1-3 32,8 3-2 41,7 2-3 47,9 4-0 95,2 0-4 143,8 4-1 76,2 1-4 105 4-2 121,9 2-4 153,2 4-3 292,5 3-4 335,5 5-0 347,4 0-5 575,2 5-1 278 1-5 419,8 5-2 444,7 2-5 612,9 5-3 1067,4 3-5 1342,2 5-4 3415,5 4-5 3918,7 6-0 1521,7 0-6 2760,9 6-1 1217,3 1-6 2015,3 6-2 1947,7 2-6 2942 6-3 4674,6 3-6 6442,4 7-0 7774,9 0-7 15461,2 8-0 45401,1 0-8 98951,7

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 18 % 21 % 61 % 5,55 4,77 1,64 Vieras +2 6,6 % 11,5 % 82 % 15,22 8,72 1,22 Vieras +3 1,9 % 4,6 % 93,4 % 51,44 21,62 1,07 Koti +1 68 % 18,3 % 13,7 % 1,47 5,47 7,29 Koti +2 86,3 % 9,1 % 4,6 % 1,16 10,97 21,7 Koti +3 95,4 % 3,4 % 1,3 % 1,05 29,79 79,84

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 54,9 % 45,1 % Kerroinraja 1,82 2,22

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,6 2,67 62,6 % 37,4 % 0,5 1,47 3,13 68 % 32 % 0,5 & 1 1,34 3,97 74,8 % 25,2 % 1 1,2 5,95 83,2 % 16,8 % 1 & 1,5 1,18 6,62 84,9 % 15,1 % 1,5 1,16 7,29 86,3 % 13,7 % 1,5 & 2 1,11 10,41 90,4 % 9,6 % 2 1,05 19,72 94,9 % 5,1 % 2 & 2,5 1,05 20,71 95,2 % 4,8 % 2,5 1,05 21,7 95,4 % 4,6 % 2,5 & 3 1,03 33,55 97 % 3 % 3 1,01 77,16 98,7 % 1,3 % 3,5 1,01 79,84 98,7 % 1,3 % 4,5 1 351 99,7 % 0,3 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,19 1,84 45,6 % 54,4 % 0,5 2,56 1,64 39 % 61 % 0,5 & 1 3,14 1,47 31,9 % 68,1 % 1 4,38 1,3 22,8 % 77,2 % 1 & 1,5 4,96 1,25 20,1 % 79,9 % 1,5 5,55 1,22 18 % 82 % 1,5 & 2 7,66 1,15 13 % 87 % 2 13,48 1,08 7,4 % 92,6 % 2 & 2,5 14,35 1,07 7 % 93 % 2,5 15,22 1,07 6,6 % 93,4 % 2,5 & 3 22,95 1,05 4,4 % 95,6 % 3 49,06 1,02 2 % 98 % 3,5 51,44 1,02 1,9 % 98,1 % 4,5 207,32 1 0,5 % 99,5 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,1 11,28 91,13 % 8,87 % 1 1,11 10,14 90,14 % 9,86 % 1,25 1,23 5,27 81,03 % 18,97 % 1,5 1,36 3,79 73,6 % 26,4 % 1,75 1,44 3,3 69,68 % 30,32 % 2 1,55 2,81 64,39 % 35,61 % 2,25 1,82 2,21 54,84 % 45,16 % 2,5 2,09 1,91 47,75 % 52,25 % 2,75 2,4 1,71 41,62 % 58,38 % 3 2,95 1,51 33,86 % 66,14 % 3,25 3,35 1,43 29,88 % 70,12 % 3,5 3,74 1,37 26,75 % 73,25 % 3,75 4,76 1,27 21,01 % 78,99 % 4 7 1,17 14,29 % 85,71 % 4,25 7,59 1,15 13,17 % 86,83 % 4,5 8,19 1,14 12,21 % 87,79 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,52 1,66 39,71 % 60,29 % 2,5 6,35 1,19 15,75 % 84,25 % 3,5 20,23 1,05 4,94 % 95,06 % 4,5 78,66 1,01 1,27 % 98,73 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,89 1,53 34,6 % 65,4 % 2,5 7,98 1,14 12,54 % 87,46 % 3,5 27,83 1,04 3,59 % 96,41 % 4,5 87,53 1,01 1,14 % 98,86 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 53,9 % 46,1 % Kerroinraja 1,85 2,17

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 74,9 % 25,1 % Kerroinraja 1,33 3,99

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 70,9 % 29,1 % Kerroinraja 1,41 3,44

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,99 25,08 % 1 2,84 35,21 % 2 4,17 23,96 % 3+ 6,35 15,75 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,44 29,06 % 1 2,75 36,34 % 2 4,53 22,07 % 3+ 7,98 12,54 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 29,06 % 70,94 % Kerroinraja 3,44 1,41

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 25,08 % 74,92 % Kerroinraja 3,99 1,33

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 12,42 8,05 % 1 5,45 18,35 % 2 3,87 25,85 % 3 4,76 21 % 4 6,88 14,53 % 5 13,87 7,21 % 6+ 19,99 5 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,47 68 % 12 1,41 71 % X2 1,64 61 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 15,22 6,57 % Koti 2 8,72 11,46 % Koti 1 4,77 20,97 % Tasan 3,45 29 % Vieras 1 5,47 18,27 % Vieras 2 10,97 9,12 % Vieras 3+ 21,7 4,61 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,45 22,48 % 1 ja alle 2,5 6,05 16,52 % X ja yli 2,5 13,97 7,16 % X ja alle 2,5 4,58 21,84 % 2 ja yli 2,5 5,52 18,11 % 2 ja alle 2,5 7,2 13,89 %

PerjantaiPerustaso 1-2Kokoonpanot 3-3Vireystila 2-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiHannoverin peli ei ole tällä hetkellä kuosissa. Tasapaino hyökkäämisen ja puolustamisen välillä on kateissa ja omissa kolisee liikaa. Huolia tätä peliä silmällä pitäen aiheuttavat vieläpä avainpelaajien Pirmin Schweglerin ja Niclas Füllkrugin loukkaantumiset. Molempien pelaaminen on epävarmaa. Puolustavan keskikenttämiehen Schweglerin poissaolo tuntuisi sekä pelinrakentelussa että puolustuspelissä – ykköskärki Füllkrug olisi paha poissaolo viimeistelyn suhteen.Myös Wolfsburgilla on tällä hetkellä vaikeaa. Sarjasijoitus on valunut hyvän alun jälkeen alempaan keskikastiin. Tulosten taustalla joukkueen peliesityksetkään eivät ole vakuuttaneet, joten paluu europaikkojen tuntumaan ei ole realismia.Hannoverin tapaan vieraillakin on kokoonpanomurheita. Pitkäaikaispotilas Ignacio Camachon lisäksi sivussa ovat näillä näkymin avauksen miehistä sekä Joshua Guilavogui että Admir Mehmedi. Wolfsburg on perustasoltaan joukkueista hieman parempi, mutta Hannoverin kotiedun myötä ottelun lähtökohta on tasainen. Vetomielessä pientä paikallislatausta sisältävässä ottelussa mielenkiintoa aiheuttavat vähämaalisuudesta tarjotut kertoimet.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.LauantaiPerustaso 1-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 1-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliFortuna Düsseldorf pelasi viime kierroksella Mönchengladbachin vieraana juuri niin huonosti kuin sitä edellisissäkin otteluissa. Sarjanousija ei saa puolustustaan pitäväksi, ja siinä samalla hyökkäyspäästä on kadonnut kaikki vaarallisuus. Nykyvireessään Fortuna on sarjan heikoin joukkue ja suurin putoajasuosikki.Myös Herthalla on alla huono peli kotona RB Leipzigia vastaan, mutta sitä ennen berliiniläiset olivat hyvässä vireessä. Leipzig-ottelu oli harvinaisen huono Herthalta nimenomaan puolustussuuntaan. Yleensä Pal Dardain suojatit ovat nimenomaan hyviä estämään vastustajaa pääsemästä vaarallisille maalipaikoille. Todennäköisesti viikontakainen 0–3-tappio oli säännön vahvistama poikkeus, ja Hertha palaa tasolleen tässä kohtaa.Kotiedustaan huolimatta Fortuna lähtee otteluun selvänä altavastaajana. Hertha hakee vähintään pisteen Düsseldorfista arviolta yli 70 prosentin todennäköisyydellä. Maaliodotusarvo on sarjan keskiarvon tuntumassa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 1-1Kokoonpanot 4-4Vireystila 4-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiFreiburgilla on alla melkoinen uroteko, 1–1-vierastasapeli Münchenistä. Tulos oli paikkojen valossa toki hieman onnekas, mutta itseluottamusta se ainakin lisäsi. Perustasoltaan Freiburg on sarjan heikoimpia, mutta nykyvireessä putoaminen ei ole uhka. Kokoonpanorintamalla runkohyökkääjä Florian Niederlechner lienee sivussa loukkaantumisen takia, mutta toisaalta ykköskärki Nils Petersen on oletettavasti avauksen kunnossa pikkuvammastaan huolimatta.Mainz katkaisi viime kierroksella puolestaan kuuden pelin voitottoman putkensa kaatamalla Werder Bremenin 2–1. Voitto helpotti varmasti paineita ja kevensi ilmapiiriä. Pelillisesti Sandro Schwarzin suojatit eivät kuitenkaan ole kummoisessa iskussa ja tekemistä riittää yhä paljon, jotta sarjapaikka säilyy. Vaarallisten maalipaikkojen luominen on joukkueen suurin ongelma.Freiburg ansaitsee kotiedun turvin otteluun hieman yli 40-prosenttisen suosikkiaseman. Lähimpänä pelivalintaa on kuitenkin vähämaalisuus. Mainz on viime pelin ”overistaan” huolimatta edelleen yksi sarjan niukkamaalisimmista joukkueista, eikä Freiburginkaan hyökkäyspeli kovin kummoista ole.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-2Kokoonpanot 3-5Vireystila 5-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 1-5Kotietu normaaliMaalimäärä erittäin suuriHoffenheim jatkoi hyvää virettään kaatamalla viime kierroksella Leverkusenin vieraissa peräti 4–1. Pelillisesti ottelu oli tosin numeroita tasaisempi. Julian Nagelsmannin suojattien suoritustaso oikeuttaa tällä hetkellä kärkinelikkoon – sarjataulukko ei kerro tällä hetkellä totuutta.Vain pari pykälää isäntien takana vaaniva Augsburg jäi viimeksi 2–2-tasapeliin Nürnbergiä vastaan, mutta joukkueen peliesitys ei ollut huono. Isossa kuvassa vire on tällä hetkellä kunnossa, eikä kokoonpanohuoliakaan ole.Joukkueiden välinen tasoero on paljon suurempi kuin sarjataulukko väittää. Hoffenheimilla on kova rasitus keskiviikkoillan Mestarien liigan Lyon-ottelun takia, mutta isännät lähtevät silti otteluun varsin selvinä suosikkeina. Augsburgin mahdollisuudet pisteille erittäin runsasmaaliselta haiskahtavassa pelissä ovat noin 40 prosentin luokkaa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 1-2Kokoonpanot 3-2Vireystila 2-1Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiNürnberg on onnistunut ottamaan viime kierroksilta pari tärkeää pistettä, joiden turvin ero putoamisviivaan on kasavanut isommaksi. Pelillisesti joukkue ei kuitenkaan ole esittänyt ihmeitä. Tämän ottelun alla valmentaja Michael Köllnerille huolta aiheuttavat muutaman tärkeän pelaajan loukkaantumiset. Avauksesta laitapakki Enrico Valentini ja keskikentän Eduard Löwen ovat sivussa, minkä lisäksi ykköskärki Mikael Ishakin pelaaminen on epävarmaa.Stuttgartin tilanne on vielä isäntiä huonompi. Ensinnäkin peli on täysin sekaisin, eikä valmentajanvaihdoskaan ole auttanut. Markus Weinzierlin suojattien itseluottamus ja mojo ovat täysin kateissa. Sen päälle VfB:tä rasittavat lukuisat poissaolot. Tärkeä laitapakki Emiliano Insua on pelikiellossa ja hyökkäyspäästä avainpelaajat Daniel Didavi ja Mario Gomez, sekä runkomies Nicolas Gonzalez kärsivät loukkaantumisista. Tästä kolmikosta vähiten tärkeä Gonzalez lienee käytettävissä, mutta Didavi on varmuudella sivussa. Ykköskärki Gomezin pelaaminen on vielä epävarmaa.Kahden heikkovireisen joukkueen kohtaamisesta voi povata varsin tasaista ja niukkamaalista vääntöä. Nürnbergin tilanne on kokoonpanorintamalla vähemmän huono ja sillä on takanaan kotietu. Vähämaalisuuden lisäksi tässä pääsee iskemään vedot kotivoitosta tarjolla oleviin niukkoihin ylikertoimiin.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 2-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiWerder Bremenin vahva alkukausi on enää kaukainen muisto. Viidestä edellisestä ottelustaan Werder on kerännyt kuusi pistettä, ja siinäkin on vähän liikaa peliesityksiin nähden. Positiivista on hyökkäyspelin toimiminen – paikkoja ja maaleja syntyy hyvää tahtia, mutta puolustus vuotaa vastapainoksi liikaa.Mönchengladbach on osoittanut parilla viime kierroksella samanlaista valtavaa ailahtelua, mistä joukkue tunnettiin viime kaudella. Toissa kierroksella joukkue hävisi heikon Freiburgin vieraana surkealla esityksellä 1–3, mutta viime viikonloppuna palattiin voittojen tielle. Peliesitys 3–0-kotivoitossa Fortuna Düsseldorfia vastaan oli erittäin vakuuttava. Nykyinen sarjasijoitus hymyilyttää taatusti faneja, mutta ihan näin hyvä ’Gladbach ei todellisuudessa ole. Syksyn ja talven mittaan muutamat laadukkaammat niput ajavat todennäköisesti ohi sarjataulukossa.Odotettavissa on varsin tasainen ja viihdyttävä kamppailu, jossa tuskin jäädään maaleitta. Vedonlyöntirintamalla ottelu on varsin oikein hinnoiteltu, joten ylikertoimia ei ole tarjolla.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 4-5Kokoonpanot 4-4Vireystila 5-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 2-1Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliDortmund hävisi tiistaina Mestarien liigassa Atletico Madridin vieraana 0–2, mutta Bundesliigassa peli on kulkenut mainiosti tänä syksynä. Viime kierroksella Borussia haki ansaitun 1–0-vierasvoiton Wolfsburgista erittäin kurinalaisella esityksellä.Bayern München kierrätti kokoonpanoaan viikko sitten Freiburgia vastaan ja taisi olla liikkeellä vahvasti takin napit auki. Tuloksena oli 1–1-kotitasapeli, mikä oli valtava pettymys odotuksiin nähden. Toki paikkojen valossa Bayern olisi ansainnut voiton, mutta esitys ei ollut läheskään parasta Bayernia. Huhuja liikkuu edelleen osan pelaajista olevan tyytymättömiä valmentaja Niko Kovacin valmennusmetodeihin.Molemmilla on kova rasitus viime viikon cup-pelien ja tämän viikon Mestarien liiga –pelien takia. Dortmundilla on yksi ylimääräinen lepopäivä, mistä sille voi laskea pienen edun. Bayern on materiaaliltaan puolestaan luokkaa laadukkaampi, vaikka keskikentän Thiago jatkaa lasaretissa. Vieraat ovat marginaalisia suosikeita, mutta vetomielessä parhaat peli-ideat löytyvät niukkamaalisuudesta ja Dortmundin venymisestä pisteille. Pelivalinta perustuu toki myös isäntien hyvään vireeseen, mutta ennen kaikkea Bayernin vaisuuteen hyökkäyspäässä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.SunnuntaiPerustaso 3-4Kokoonpanot 4-4Vireystila 5-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 1-1Kotietu normaaliMaalimäärä suuriRB Leipzig pelasi lokakuun maaottelutauon jälkeen pari nihkeää 0–0-tasapeliä Bundesliigassa, mutta on saanut niiden jälkeen jälleen juonen päästä kiinni. Viime viikolla kaatui ensin Saksan cupissa hyvävireinen Hoffenheim 2–0, minkä jälkeen Bundesliigassa RBL haki Berliinistä Herthan vieraana 3–0-vierasvoiton erittäin vakuuttavalla esityksellä.Leverkusenin orastava nousuvire katkesi viikko sitten Hoffenheimin isäntänä kärsittyyn 1–4-tappioon. Bayerilla oli ottelussa paikkoja pisteille, mutta viimeistely tökki sillä kertaa, ja toisaalta omiin tuli liikaa vaarallisia tilanteita. Nimenomaan puolustuspelaamista on terävöitettävä tähän otteluun, jotta pisteistä voidaan haaveilla.Molemmilla on alla Euroopan liigan ottelut torstailta, joten rasitus tuntuu ja rotaatiota saatetaan nähdä puolin jos toisin. Leipzig on joukkueista parempi osapuoli tällä hetkellä ja lähtee kotiedun turvin otteluun hieman yli 50-prosenttisena suosikkina. Maaliodotusarvo on sarjan keskiarvoa suurempi.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 5-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiFrankfurtin peli kulkee mainiosti – Bundesliigassa alla on viiden pelin tappioton putki maalierolla 17–4. Tulosten takana otteet ovat toki ailahdelleet hieman ja mukana on ollut sopiva ripaus tuuriakin, mutta perustasoonsa nähden Eintracht on kovassa iskussa.Schalkella on alla 3–1-kotivoitto Hannoverista ja 0–0-vierastasapeli Leipzigista, mutta tulosten takana gelsenkircheniläiset eivät ole vakuuttaneet. Pelistä puuttuu samanlainen draivi kuin viime kaudella, jolloin tulokasvalmentaja Domenico Tedescon suojatit venyivät Bundesliigassa toiseksi. Mestarien liiga on aiheuttanut omat haasteensa viikkorytmiin, mutta nuorelle joukkueelle europelit ovat olleet varmasti erittäin mieluisa kokemus. Tätä menoa visiitti Euroopan ykköskilpailuun jää kuitenkin yhden kauden mittaiseksi.Vieraat ovat perustasoltaan joukkueista edelleen parempi osapuoli, mutta nykyvireessään Frankfurt ansaitsee kotiedun myötä otteluun niukan suosikin aseman. Maaliodotusarvo on hieman sarjan keskiarvon alapuolella Schalken varovaisen pelityylin takia.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.