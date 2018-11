Otteluennakot

Valioliiga: City iso suosikki Manchesterin derbyyn – vedot Unitedille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

+ 1x2-arviot 1 x 2 38 % 30 % 32 % 2,63 3,33 3,13

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 8,4 0-0 9,4 0-1 9,4 2-0 13,9 1-1 7,1 0-2 17,3 2-1 12,8 2-2 21,6 1-2 14,3 3-0 34,5 3-3 147,7 0-3 47,5 3-1 31,6 4-4 1791,3 1-3 39,2 3-2 58,1 2-3 64,9 4-0 114 0-4 174,3 4-1 104,6 1-4 144 4-2 192 2-4 238 4-3 528,3 3-4 590,2 5-0 471,2 0-5 799,3 5-1 432,3 1-5 660,6 5-2 793,2 2-5 1091,9 5-3 2183,3 3-5 2707,2 5-4 8011,9 4-5 8949,5 6-0 2336,7 0-6 4400 6-1 2143,7 1-6 3636,4 6-2 3933,5 2-6 6010,6 6-3 10826 3-6 14902,2 7-0 13517,9 0-7 28257,1 8-0 89374,8 0-8 207391,5

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 16,4 % 21,6 % 62 % 6,11 4,62 1,61 Vieras +2 5,4 % 10,9 % 83,6 % 18,35 9,16 1,2 Vieras +3 1,5 % 4 % 94,6 % 68,56 25,06 1,06 Koti +1 68 % 19,4 % 12,6 % 1,47 5,16 7,92 Koti +2 87,4 % 8,8 % 3,8 % 1,14 11,36 26,12 Koti +3 96,2 % 2,9 % 0,9 % 1,04 34,5 107,62

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 54,3 % 45,7 % Kerroinraja 1,84 2,19

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,6 2,66 62,4 % 37,6 % 0,5 1,47 3,13 68 % 32 % 0,5 & 1 1,33 4,05 75,3 % 24,7 % 1 1,19 6,38 84,3 % 15,7 % 1 & 1,5 1,16 7,15 86 % 14 % 1,5 1,14 7,92 87,4 % 12,6 % 1,5 & 2 1,09 11,62 91,4 % 8,6 % 2 1,04 23,83 95,8 % 4,2 % 2 & 2,5 1,04 24,97 96 % 4 % 2,5 1,04 26,12 96,2 % 3,8 % 2,5 & 3 1,02 41,43 97,6 % 2,4 % 3 1,01 104,5 99 % 1 % 3,5 1,01 107,62 99,1 % 0,9 % 4,5 1 533,81 99,8 % 0,2 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,24 1,81 44,7 % 55,3 % 0,5 2,63 1,61 38 % 62 % 0,5 & 1 3,28 1,44 30,5 % 69,5 % 1 4,79 1,26 20,9 % 79,1 % 1 & 1,5 5,45 1,22 18,3 % 81,7 % 1,5 6,11 1,2 16,4 % 83,6 % 1,5 & 2 8,67 1,13 11,5 % 88,5 % 2 16,35 1,07 6,1 % 93,9 % 2 & 2,5 17,35 1,06 5,8 % 94,2 % 2,5 18,35 1,06 5,4 % 94,6 % 2,5 & 3 28,38 1,04 3,5 % 96,5 % 3 65,83 1,02 1,5 % 98,5 % 3,5 68,56 1,01 1,5 % 98,5 % 4,5 307,77 1 0,3 % 99,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,14 8,35 88,03 % 11,97 % 1 1,16 7,29 86,29 % 13,71 % 1,25 1,33 4,06 75,34 % 24,66 % 1,5 1,5 3,02 66,86 % 33,14 % 1,75 1,62 2,61 61,69 % 38,31 % 2 1,83 2,2 54,6 % 45,4 % 2,25 2,17 1,85 46,08 % 53,92 % 2,5 2,51 1,66 39,86 % 60,14 % 2,75 3,01 1,5 33,23 % 66,77 % 3 4,01 1,33 24,96 % 75,04 % 3,25 4,5 1,29 22,21 % 77,79 % 3,5 5 1,25 20,01 % 79,99 % 3,75 6,67 1,18 15 % 85 % 4 10,72 1,1 9,33 % 90,67 % 4,25 11,44 1,1 8,74 % 91,26 % 4,5 12,16 1,09 8,23 % 91,77 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,96 1,51 33,77 % 66,23 % 2,5 8,29 1,14 12,06 % 87,94 % 3,5 29,51 1,04 3,39 % 96,61 % 4,5 128,49 1,01 0,78 % 99,22 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,4 1,42 29,38 % 70,62 % 2,5 10,47 1,11 9,55 % 90,45 % 3,5 41,14 1,02 2,43 % 97,57 % 4,5 148,31 1,01 0,67 % 99,33 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 47 % 53 % Kerroinraja 2,13 1,89

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 70,1 % 29,9 % Kerroinraja 1,43 3,35

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 66,3 % 33,7 % Kerroinraja 1,51 2,96

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,35 29,89 % 1 2,75 36,34 % 2 4,6 21,72 % 3+ 8,29 12,06 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,96 33,73 % 1 2,71 36,89 % 2 5,04 19,83 % 3+ 10,47 9,55 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 33,73 % 66,27 % Kerroinraja 2,96 1,51

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 29,89 % 70,11 % Kerroinraja 3,35 1,43

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 9,41 10,63 % 1 4,44 22,51 % 2 3,7 27 % 3 5,04 19,85 % 4 8,49 11,78 % 5 19,04 5,25 % 6+ 33,61 2,98 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,47 68 % 12 1,43 70 % X2 1,61 62 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 18,35 5,45 % Koti 2 9,16 10,91 % Koti 1 4,62 21,64 % Tasan 3,33 30 % Vieras 1 5,16 19,37 % Vieras 2 11,36 8,8 % Vieras 3+ 26,12 3,83 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 5,28 18,93 % 1 ja alle 2,5 5,24 19,07 % X ja yli 2,5 18,67 5,36 % X ja alle 2,5 4,06 24,64 % 2 ja yli 2,5 6,42 15,57 % 2 ja alle 2,5 6,09 16,43 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 31 % 30 % 39 % 3,23 3,33 2,56

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 10,2 0-0 10,1 0-1 8,9 2-0 18,4 1-1 7,1 0-2 13,8 2-1 14,3 2-2 19,7 1-2 12,4 3-0 49,7 3-3 124 0-3 32,1 3-1 38,5 4-4 1385,6 1-3 28,9 3-2 59,8 2-3 52,1 4-0 179,2 0-4 99,4 4-1 138,9 1-4 89,6 4-2 215,4 2-4 161,4 4-3 500,8 3-4 436,2 5-0 807,1 0-5 385,4 5-1 625,7 1-5 347,2 5-2 970,1 2-5 625,6 5-3 2255,9 3-5 1690,7 5-4 6995,2 4-5 6092,8 6-0 4362,9 0-6 1792,5 6-1 3382,1 1-6 1614,9 6-2 5243,5 2-6 2909,7 6-3 12194,3 3-6 7863,9 7-0 27513,7 0-7 9726,7 8-0 198297 0-8 60320,8

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 12,3 % 18,7 % 69 % 8,13 5,35 1,45 Vieras +2 3,8 % 8,5 % 87,7 % 26,53 11,71 1,14 Vieras +3 0,9 % 2,8 % 96,2 % 107,94 35,18 1,04 Koti +1 61 % 21,5 % 17,5 % 1,64 4,66 5,7 Koti +2 82,5 % 11,4 % 6,1 % 1,21 8,78 16,27 Koti +3 93,9 % 4,4 % 1,7 % 1,07 22,69 57,52

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 44,3 % 55,7 % Kerroinraja 2,26 1,79

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,85 2,18 54,1 % 45,9 % 0,5 1,64 2,56 61 % 39 % 0,5 & 1 1,46 3,16 68,3 % 31,7 % 1 1,29 4,48 77,7 % 22,3 % 1 & 1,5 1,24 5,09 80,4 % 19,6 % 1,5 1,21 5,7 82,5 % 17,5 % 1,5 & 2 1,14 7,96 87,4 % 12,6 % 2 1,07 14,42 93,1 % 6,9 % 2 & 2,5 1,07 15,34 93,5 % 6,5 % 2,5 1,07 16,27 93,9 % 6,1 % 2,5 & 3 1,04 24,81 96 % 4 % 3 1,02 54,99 98,2 % 1,8 % 3,5 1,02 57,52 98,3 % 1,7 % 4,5 1 243,67 99,6 % 0,4 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,74 1,57 36,5 % 63,5 % 0,5 3,23 1,45 31 % 69 % 0,5 & 1 4,19 1,31 23,9 % 76,1 % 1 6,61 1,18 15,1 % 84,9 % 1 & 1,5 7,37 1,16 13,6 % 86,4 % 1,5 8,13 1,14 12,3 % 87,7 % 1,5 & 2 11,91 1,09 8,4 % 91,6 % 2 24,27 1,04 4,1 % 95,9 % 2 & 2,5 25,4 1,04 3,9 % 96,1 % 2,5 26,53 1,04 3,8 % 96,2 % 2,5 & 3 41,99 1,02 2,4 % 97,6 % 3 104,87 1,01 1 % 99 % 3,5 107,94 1,01 0,9 % 99,1 % 4,5 527,71 1 0,2 % 99,8 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,12 9,05 88,95 % 11,05 % 1 1,14 7,99 87,48 % 12,52 % 1,25 1,3 4,38 77,19 % 22,81 % 1,5 1,45 3,23 69,07 % 30,93 % 1,75 1,56 2,8 64,28 % 35,72 % 2 1,73 2,37 57,72 % 42,28 % 2,25 2,05 1,95 48,77 % 51,23 % 2,5 2,37 1,73 42,23 % 57,77 % 2,75 2,8 1,56 35,74 % 64,26 % 3 3,62 1,38 27,61 % 72,39 % 3,25 4,08 1,32 24,51 % 75,49 % 3,5 4,54 1,28 22,03 % 77,97 % 3,75 5,97 1,2 16,75 % 83,25 % 4 9,34 1,12 10,7 % 89,3 % 4,25 10,02 1,11 9,98 % 90,02 % 4,5 10,7 1,1 9,35 % 90,65 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,31 1,43 30,22 % 69,78 % 2,5 10,04 1,11 9,96 % 90,04 % 3,5 38,86 1,03 2,57 % 97,43 % 4,5 184,3 1,01 0,54 % 99,46 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,76 1,57 36,24 % 63,76 % 2,5 7,35 1,16 13,6 % 86,4 % 3,5 24,74 1,04 4,04 % 95,96 % 4,5 82,34 1,01 1,21 % 98,79 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 49,2 % 50,8 % Kerroinraja 2,03 1,97

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 67,2 % 32,8 % Kerroinraja 1,49 3,05

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 72,2 % 27,8 % Kerroinraja 1,39 3,59

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,05 32,84 % 1 2,71 36,94 % 2 4,94 20,26 % 3+ 10,04 9,96 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,59 27,84 % 1 2,78 35,92 % 2 4,42 22,63 % 3+ 7,35 13,6 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 27,84 % 72,16 % Kerroinraja 3,59 1,39

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 32,84 % 67,16 % Kerroinraja 3,05 1,49

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 10,11 9,89 % 1 4,75 21,04 % 2 3,72 26,85 % 3 4,95 20,19 % 4 7,88 12,69 % 5 17,2 5,81 % 6+ 28,32 3,53 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,64 61 % 12 1,43 70 % X2 1,45 69 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 26,53 3,77 % Koti 2 11,71 8,54 % Koti 1 5,35 18,69 % Tasan 3,33 30 % Vieras 1 4,66 21,46 % Vieras 2 8,78 11,39 % Vieras 3+ 16,27 6,15 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 6,34 15,77 % 1 ja alle 2,5 6,57 15,23 % X ja yli 2,5 16,8 5,95 % X ja alle 2,5 4,16 24,05 % 2 ja yli 2,5 4,88 20,5 % 2 ja alle 2,5 5,41 18,5 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 65 % 22 % 13 % 1,54 4,55 7,69

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 7,7 0-0 14,1 0-1 20,7 2-0 7,9 1-1 9,6 0-2 55,1 2-1 10,5 2-2 26,3 1-2 28,3 3-0 12,2 3-3 161,8 0-3 220,5 3-1 16,2 4-4 1769,8 1-3 113,1 3-2 43,2 2-3 116 4-0 24,9 0-4 1176,2 4-1 33,3 1-4 603,2 4-2 88,7 2-4 618,7 4-3 354,7 3-4 951,8 5-0 64 0-5 7841,6 5-1 85,3 1-5 4021,3 5-2 227,4 2-5 4124,4 5-3 909,5 3-5 6345,3 5-4 4850,9 4-5 13016 6-0 196,8 0-6 62732,7 6-1 262,4 1-6 32170,6 6-2 699,6 2-6 32995,5 6-3 2798,6 3-6 50762,3 7-0 706,4 0-7 585505 8-0 2897,9 0-8 6245387,1

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 39,9 % 25,1 % 35 % 2,51 3,99 2,86 Vieras +2 19,9 % 20,1 % 60,1 % 5,04 4,99 1,66 Vieras +3 8,2 % 11,7 % 80,1 % 12,27 8,54 1,25 Koti +1 87 % 9,3 % 3,7 % 1,15 10,7 27,38 Koti +2 96,3 % 2,9 % 0,8 % 1,04 34,78 128,75 Koti +3 99,2 % 0,6 % 0,1 % 1,01 154,94 761,72

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 83,3 % 16,7 % Kerroinraja 1,2 6

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,17 6,85 85,4 % 14,6 % 0,5 1,15 7,69 87 % 13 % 0,5 & 1 1,1 11,45 91,3 % 8,7 % 1 1,04 24,82 96 % 4 % 1 & 1,5 1,04 26,1 96,2 % 3,8 % 1,5 1,04 27,38 96,3 % 3,7 % 1,5 & 2 1,02 44,51 97,8 % 2,2 % 2 1,01 125,05 99,2 % 0,8 % 2 & 2,5 1,01 126,9 99,2 % 0,8 % 2,5 1,01 128,75 99,2 % 0,8 % 2,5 & 3 1 219,56 99,5 % 0,5 % 3 1 756,8 99,9 % 0,1 % 3,5 1 761,72 99,9 % 0,1 % 4,5 1 5444,33 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,37 3,71 73 % 27 % 0,5 1,54 2,86 65 % 35 % 0,5 & 1 1,67 2,5 60 % 40 % 1 1,88 2,14 53,3 % 46,7 % 1 & 1,5 2,19 1,84 45,6 % 54,4 % 1,5 2,51 1,66 39,9 % 60,1 % 1,5 & 2 3,01 1,5 33,2 % 66,8 % 2 4,03 1,33 24,8 % 75,2 % 2 & 2,5 4,53 1,28 22,1 % 77,9 % 2,5 5,04 1,25 19,9 % 80,1 % 2,5 & 3 6,72 1,17 14,9 % 85,1 % 3 10,83 1,1 9,2 % 90,8 % 3,5 12,27 1,09 8,2 % 91,8 % 4,5 35,39 1,03 2,8 % 97,2 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,08 12,8 92,19 % 7,81 % 1 1,09 11,55 91,34 % 8,66 % 1,25 1,21 5,69 82,41 % 17,59 % 1,5 1,33 4,01 75,07 % 24,93 % 1,75 1,4 3,51 71,53 % 28,47 % 2 1,5 3,01 66,82 % 33,18 % 2,25 1,74 2,34 57,33 % 42,67 % 2,5 1,99 2,01 50,2 % 49,8 % 2,75 2,27 1,79 44,14 % 55,86 % 3 2,75 1,57 36,4 % 63,6 % 3,25 3,13 1,47 31,97 % 68,03 % 3,5 3,51 1,4 28,5 % 71,5 % 3,75 4,4 1,29 22,72 % 77,28 % 4 6,28 1,19 15,93 % 84,07 % 4,25 6,83 1,17 14,64 % 85,36 % 4,5 7,38 1,16 13,55 % 86,45 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,73 2,36 57,69 % 42,31 % 2,5 3,26 1,44 30,69 % 69,31 % 3,5 7,55 1,15 13,24 % 86,76 % 4,5 21,05 1,05 4,75 % 95,25 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 5,82 1,21 17,17 % 82,83 % 2,5 25,38 1,04 3,94 % 96,06 % 3,5 144,1 1,01 0,69 % 99,31 % 4,5 489,17 1 0,2 % 99,8 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 45,6 % 54,4 % Kerroinraja 2,19 1,84

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 85,7 % 14,3 % Kerroinraja 1,17 6,98

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 52,8 % 47,2 % Kerroinraja 1,9 2,12

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 6,98 14,32 % 1 3,57 28 % 2 3,7 27 % 3+ 3,26 30,69 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,12 47,23 % 1 2,81 35,6 % 2 7,56 13,23 % 3+ 25,38 3,94 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 47,23 % 52,77 % Kerroinraja 2,12 1,9

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 14,32 % 85,68 % Kerroinraja 6,98 1,17

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 14,06 7,11 % 1 5,61 17,81 % 2 4,02 24,87 % 3 4,61 21,7 % 4 6,69 14,95 % 5 12,62 7,92 % 6+ 17,79 5,62 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,15 87 % 12 1,28 78 % X2 2,86 35 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 5,04 19,86 % Koti 2 4,99 20,06 % Koti 1 3,99 25,08 % Tasan 4,55 22 % Vieras 1 10,7 9,35 % Vieras 2 34,78 2,88 % Vieras 3+ 128,75 0,78 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,54 39,37 % 1 ja alle 2,5 3,9 25,63 % X ja yli 2,5 22,31 4,48 % X ja alle 2,5 5,71 17,52 % 2 ja yli 2,5 15,75 6,35 % 2 ja alle 2,5 15,04 6,65 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 37 % 29 % 34 % 2,7 3,45 2,94

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 10,5 0-0 12,2 0-1 11 2-0 15,7 1-1 7,3 0-2 17,4 2-1 12,4 2-2 17,2 1-2 13 3-0 35,1 3-3 91,6 0-3 41,5 3-1 27,9 4-4 867,6 1-3 31 3-2 44,2 2-3 46,2 4-0 104,8 0-4 131,7 4-1 83,1 1-4 98,3 4-2 132 2-4 146,7 4-3 314,2 3-4 328,4 5-0 390,9 0-5 522,7 5-1 310,2 1-5 390,1 5-2 492,4 2-5 582,2 5-3 1172,5 3-5 1303,4 5-4 3722,2 4-5 3890,6 6-0 1750,3 0-6 2488,9 6-1 1389,1 1-6 1857,4 6-2 2205 2-6 2772,2 6-3 5249,9 3-6 6206,4 7-0 9143,3 0-7 13827,2 8-0 54587,1 0-8 87791,6

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 16,8 % 20,2 % 63 % 5,94 4,96 1,59 Vieras +2 6 % 10,8 % 83,2 % 16,61 9,25 1,2 Vieras +3 1,7 % 4,3 % 94 % 57,24 23,4 1,06 Koti +1 66 % 19,3 % 14,7 % 1,52 5,18 6,8 Koti +2 85,3 % 9,7 % 5 % 1,17 10,28 20,08 Koti +3 95 % 3,6 % 1,4 % 1,05 27,66 73,28

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 52,1 % 47,9 % Kerroinraja 1,92 2,09

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,66 2,51 60,2 % 39,8 % 0,5 1,52 2,94 66 % 34 % 0,5 & 1 1,37 3,71 73 % 27 % 1 1,22 5,49 81,8 % 18,2 % 1 & 1,5 1,19 6,14 83,7 % 16,3 % 1,5 1,17 6,8 85,3 % 14,7 % 1,5 & 2 1,12 9,66 89,7 % 10,3 % 2 1,06 18,13 94,5 % 5,5 % 2 & 2,5 1,06 19,1 94,8 % 5,2 % 2,5 1,05 20,08 95 % 5 % 2,5 & 3 1,03 30,95 96,8 % 3,2 % 3 1,01 70,63 98,6 % 1,4 % 3,5 1,01 73,28 98,6 % 1,4 % 4,5 1 319,53 99,7 % 0,3 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,31 1,76 43,3 % 56,7 % 0,5 2,7 1,59 37 % 63 % 0,5 & 1 3,34 1,43 29,9 % 70,1 % 1 4,74 1,27 21,1 % 78,9 % 1 & 1,5 5,34 1,23 18,7 % 81,3 % 1,5 5,94 1,2 16,8 % 83,2 % 1,5 & 2 8,28 1,14 12,1 % 87,9 % 2 14,81 1,07 6,8 % 93,2 % 2 & 2,5 15,71 1,07 6,4 % 93,6 % 2,5 16,61 1,06 6 % 94 % 2,5 & 3 25,2 1,04 4 % 96 % 3 54,79 1,02 1,8 % 98,2 % 3,5 57,24 1,02 1,7 % 98,3 % 4,5 235,42 1 0,4 % 99,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,1 11,1 90,99 % 9,01 % 1 1,11 9,96 89,96 % 10,04 % 1,25 1,24 5,19 80,72 % 19,28 % 1,5 1,37 3,73 73,2 % 26,8 % 1,75 1,44 3,25 69,21 % 30,79 % 2 1,57 2,76 63,83 % 36,17 % 2,25 1,84 2,19 54,33 % 45,67 % 2,5 2,11 1,9 47,29 % 52,71 % 2,75 2,43 1,7 41,11 % 58,89 % 3 3 1,5 33,29 % 66,71 % 3,25 3,4 1,42 29,39 % 70,61 % 3,5 3,8 1,36 26,3 % 73,7 % 3,75 4,85 1,26 20,6 % 79,4 % 4 7,17 1,16 13,95 % 86,05 % 4,25 7,77 1,15 12,87 % 87,13 % 4,5 8,37 1,14 11,95 % 88,05 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,63 1,61 38 % 62 % 2,5 6,8 1,17 14,7 % 85,3 % 3,5 22,18 1,05 4,51 % 95,49 % 4,5 88,12 1,01 1,13 % 98,87 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,8 1,55 35,66 % 64,34 % 2,5 7,62 1,15 13,13 % 86,87 % 3,5 26,26 1,04 3,81 % 96,19 % 4,5 82,76 1,01 1,21 % 98,79 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 53,5 % 46,5 % Kerroinraja 1,87 2,15

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 73,6 % 26,4 % Kerroinraja 1,36 3,78

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 71,8 % 28,2 % Kerroinraja 1,39 3,55

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,78 26,43 % 1 2,81 35,57 % 2 4,29 23,3 % 3+ 6,8 14,7 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,55 28,2 % 1 2,77 36,14 % 2 4,44 22,53 % 3+ 7,62 13,13 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 28,2 % 71,8 % Kerroinraja 3,55 1,39

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 26,43 % 73,57 % Kerroinraja 3,78 1,36

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 12,24 8,17 % 1 5,37 18,63 % 2 3,86 25,91 % 3 4,76 20,99 % 4 6,97 14,36 % 5 14,1 7,09 % 6+ 20,61 4,85 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,52 66 % 12 1,41 71 % X2 1,59 63 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 16,61 6,02 % Koti 2 9,25 10,81 % Koti 1 4,96 20,17 % Tasan 3,45 29 % Vieras 1 5,18 19,29 % Vieras 2 10,28 9,73 % Vieras 3+ 20,08 4,98 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,74 21,1 % 1 ja alle 2,5 6,29 15,9 % X ja yli 2,5 14,21 7,04 % X ja alle 2,5 4,55 21,96 % 2 ja yli 2,5 5,22 19,15 % 2 ja alle 2,5 6,74 14,85 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 38 % 29 % 33 % 2,63 3,45 3,03

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 9,3 0-0 10,9 0-1 10,1 2-0 14,5 1-1 7,3 0-2 17,3 2-1 12,4 2-2 19,4 1-2 13,5 3-0 34 3-3 116,8 0-3 44,3 3-1 29,1 4-4 1248,1 1-3 34,6 3-2 49,7 2-3 54,1 4-0 106,3 0-4 151,6 4-1 90,9 1-4 118,5 4-2 155,3 2-4 185,1 4-3 398,3 3-4 433,8 5-0 415,3 0-5 647,9 5-1 355 1-5 506,2 5-2 606,8 2-5 790,9 5-3 1555,9 3-5 1853,8 5-4 5319,3 4-5 5793,1 6-0 1946,8 0-6 3322,8 6-1 1663,9 1-6 2595,9 6-2 2844,4 2-6 4056,1 6-3 7293,2 3-6 9506,6 7-0 10646,7 0-7 19879,9 8-0 66541,6 0-8 135930,9

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 16,9 % 21,1 % 62 % 5,92 4,74 1,61 Vieras +2 5,9 % 11 % 83,1 % 17,07 9,06 1,2 Vieras +3 1,6 % 4,2 % 94,1 % 60,93 23,71 1,06 Koti +1 67 % 19,4 % 13,6 % 1,49 5,16 7,34 Koti +2 86,4 % 9,3 % 4,4 % 1,16 10,8 22,94 Koti +3 95,6 % 3,2 % 1,1 % 1,05 30,9 89,06

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 53,5 % 46,5 % Kerroinraja 1,87 2,15

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,63 2,59 61,4 % 38,6 % 0,5 1,49 3,03 67 % 33 % 0,5 & 1 1,35 3,87 74,2 % 25,8 % 1 1,2 5,92 83,1 % 16,9 % 1 & 1,5 1,18 6,63 84,9 % 15,1 % 1,5 1,16 7,34 86,4 % 13,6 % 1,5 & 2 1,1 10,61 90,6 % 9,4 % 2 1,05 20,82 95,2 % 4,8 % 2 & 2,5 1,05 21,88 95,4 % 4,6 % 2,5 1,05 22,94 95,6 % 4,4 % 2,5 & 3 1,03 35,89 97,2 % 2,8 % 3 1,01 86,18 98,8 % 1,2 % 3,5 1,01 89,06 98,9 % 1,1 % 4,5 1 414,73 99,8 % 0,2 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,25 1,8 44,4 % 55,6 % 0,5 2,63 1,61 38 % 62 % 0,5 & 1 3,26 1,44 30,7 % 69,3 % 1 4,67 1,27 21,4 % 78,6 % 1 & 1,5 5,29 1,23 18,9 % 81,1 % 1,5 5,92 1,2 16,9 % 83,1 % 1,5 & 2 8,3 1,14 12 % 88 % 2 15,18 1,07 6,6 % 93,4 % 2 & 2,5 16,12 1,07 6,2 % 93,8 % 2,5 17,07 1,06 5,9 % 94,1 % 2,5 & 3 26,1 1,04 3,8 % 96,2 % 3 58,36 1,02 1,7 % 98,3 % 3,5 60,93 1,02 1,6 % 98,4 % 4,5 260,45 1 0,4 % 99,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,11 9,77 89,77 % 10,23 % 1 1,13 8,65 88,44 % 11,56 % 1,25 1,28 4,6 78,26 % 21,74 % 1,5 1,42 3,35 70,18 % 29,82 % 1,75 1,52 2,91 65,64 % 34,36 % 2 1,68 2,47 59,48 % 40,52 % 2,25 1,98 2,02 50,43 % 49,57 % 2,5 2,28 1,78 43,77 % 56,23 % 2,75 2,68 1,59 37,29 % 62,71 % 3 3,43 1,41 29,13 % 70,87 % 3,25 3,88 1,35 25,78 % 74,22 % 3,5 4,33 1,3 23,11 % 76,89 % 3,75 5,64 1,22 17,74 % 82,26 % 4 8,65 1,13 11,55 % 88,45 % 4,25 9,31 1,12 10,75 % 89,25 % 4,5 9,96 1,11 10,04 % 89,96 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,76 1,57 36,18 % 63,82 % 2,5 7,38 1,16 13,54 % 86,46 % 3,5 25 1,04 4 % 96 % 4,5 103,37 1,01 0,97 % 99,03 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,09 1,48 32,41 % 67,59 % 2,5 8,91 1,13 11,22 % 88,78 % 3,5 32,79 1,03 3,05 % 96,95 % 4,5 110,25 1,01 0,91 % 99,09 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 50,2 % 49,8 % Kerroinraja 1,99 2,01

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 72,1 % 27,9 % Kerroinraja 1,39 3,58

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 69 % 31 % Kerroinraja 1,45 3,22

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,58 27,94 % 1 2,79 35,88 % 2 4,42 22,64 % 3+ 7,38 13,54 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,22 31,01 % 1 2,73 36,58 % 2 4,72 21,19 % 3+ 8,91 11,22 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 31,01 % 68,99 % Kerroinraja 3,22 1,45

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 27,94 % 72,06 % Kerroinraja 3,58 1,39

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 10,9 9,17 % 1 4,84 20,65 % 2 3,79 26,41 % 3 4,84 20,65 % 4 7,65 13,07 % 5 16,13 6,2 % 6+ 26 3,85 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,49 67 % 12 1,41 71 % X2 1,61 62 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 17,07 5,86 % Koti 2 9,06 11,04 % Koti 1 4,74 21,1 % Tasan 3,45 29 % Vieras 1 5,16 19,38 % Vieras 2 10,8 9,26 % Vieras 3+ 22,94 4,36 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,91 20,35 % 1 ja alle 2,5 5,66 17,65 % X ja yli 2,5 16,43 6,09 % X ja alle 2,5 4,36 22,91 % 2 ja yli 2,5 5,77 17,33 % 2 ja alle 2,5 6,38 15,67 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 24 % 26 % 50 % 4,17 3,85 2

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 15,9 0-0 15,8 0-1 10,3 2-0 28,2 1-1 8,2 0-2 12 2-1 16,4 2-2 16,8 1-2 10,6 3-0 74,8 3-3 77,7 0-3 20,8 3-1 43,5 4-4 639,4 1-3 18,5 3-2 50,6 2-3 32,7 4-0 264,9 0-4 48,5 4-1 154 1-4 42,9 4-2 179,1 2-4 75,9 4-3 312,4 3-4 201,6 5-0 1172,2 0-5 140,9 5-1 681,5 1-5 124,7 5-2 792,4 2-5 220,8 5-3 1382,1 3-5 586,1 5-4 3214,3 4-5 2074,7 6-0 6223,9 0-6 491,7 6-1 3618,5 1-6 435,1 6-2 4207,6 2-6 770,1 6-3 7338,8 3-6 2044,5 7-0 38555 0-7 2001 8-0 272955,8 0-8 9307

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 9,3 % 14,7 % 76 % 10,76 6,8 1,32 Vieras +2 2,8 % 6,5 % 90,7 % 35,52 15,44 1,1 Vieras +3 0,7 % 2,1 % 97,2 % 145,01 47,05 1,03 Koti +1 50 % 22,8 % 27,2 % 2 4,39 3,67 Koti +2 72,8 % 15,3 % 11,9 % 1,37 6,55 8,38 Koti +3 88,1 % 7,6 % 4,3 % 1,14 13,11 23,2

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 32,4 % 67,6 % Kerroinraja 3,08 1,48

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 2,35 1,74 42,5 % 57,5 % 0,5 2 2 50 % 50 % 0,5 & 1 1,77 2,3 56,4 % 43,6 % 1 1,54 2,84 64,8 % 35,2 % 1 & 1,5 1,44 3,26 69,3 % 30,7 % 1,5 1,37 3,67 72,8 % 27,2 % 1,5 & 2 1,27 4,72 78,8 % 21,2 % 2 1,16 7,1 85,9 % 14,1 % 2 & 2,5 1,15 7,74 87,1 % 12,9 % 2,5 1,14 8,38 88,1 % 11,9 % 2,5 & 3 1,09 11,84 91,6 % 8,4 % 3 1,05 21,43 95,3 % 4,7 % 3,5 1,05 23,2 95,7 % 4,3 % 4,5 1,01 75,96 98,7 % 1,3 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 3,63 1,38 27,6 % 72,4 % 0,5 4,17 1,32 24 % 76 % 0,5 & 1 5,57 1,22 18 % 82 % 1 9,18 1,12 10,9 % 89,1 % 1 & 1,5 9,97 1,11 10 % 90 % 1,5 10,76 1,1 9,3 % 90,7 % 1,5 & 2 15,99 1,07 6,3 % 93,7 % 2 33,22 1,03 3 % 97 % 2 & 2,5 34,37 1,03 2,9 % 97,1 % 2,5 35,52 1,03 2,8 % 97,2 % 2,5 & 3 56,46 1,02 1,8 % 98,2 % 3 141,92 1,01 0,7 % 99,3 % 3,5 145,01 1,01 0,7 % 99,3 % 4,5 706,03 1 0,1 % 99,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,07 14,57 93,14 % 6,86 % 1 1,08 13,31 92,48 % 7,52 % 1,25 1,18 6,43 84,44 % 15,56 % 1,5 1,29 4,48 77,68 % 22,32 % 1,75 1,34 3,94 74,61 % 25,39 % 2 1,42 3,4 70,56 % 29,44 % 2,25 1,64 2,55 60,86 % 39,14 % 2,5 1,87 2,15 53,5 % 46,5 % 2,75 2,09 1,92 47,84 % 52,16 % 3 2,46 1,68 40,62 % 59,38 % 3,25 2,8 1,55 35,68 % 64,32 % 3,5 3,14 1,47 31,81 % 68,19 % 3,75 3,87 1,35 25,83 % 74,17 % 4 5,35 1,23 18,71 % 81,29 % 4,25 5,86 1,21 17,07 % 82,93 % 4,5 6,37 1,19 15,69 % 84,31 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,24 1,45 30,91 % 69,09 % 2,5 9,72 1,11 10,29 % 89,71 % 3,5 37,34 1,03 2,68 % 97,32 % 4,5 175,98 1,01 0,57 % 99,43 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,97 2,03 50,82 % 49,18 % 2,5 4,11 1,32 24,35 % 75,65 % 3,5 10,67 1,1 9,37 % 90,63 % 4,5 28,76 1,04 3,48 % 96,52 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 56,1 % 43,9 % Kerroinraja 1,78 2,28

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 67,8 % 32,2 % Kerroinraja 1,48 3,1

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 82 % 18 % Kerroinraja 1,22 5,57

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,1 32,24 % 1 2,71 36,85 % 2 4,85 20,61 % 3+ 9,72 10,29 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 5,57 17,96 % 1 3,2 31,23 % 2 3,78 26,47 % 3+ 4,11 24,35 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 17,96 % 82,04 % Kerroinraja 5,57 1,22

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 32,24 % 67,76 % Kerroinraja 3,1 1,48

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 15,84 6,31 % 1 6,25 16,01 % 2 4,14 24,18 % 3 4,61 21,69 % 4 6,2 16,12 % 5 11,35 8,81 % 6+ 14,54 6,88 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 2 50 % 12 1,35 74 % X2 1,32 76 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 35,52 2,81 % Koti 2 15,44 6,48 % Koti 1 6,8 14,71 % Tasan 3,85 26 % Vieras 1 4,39 22,79 % Vieras 2 6,55 15,27 % Vieras 3+ 8,38 11,94 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 7,06 14,17 % 1 ja alle 2,5 10,18 9,83 % X ja yli 2,5 13,48 7,42 % X ja alle 2,5 5,38 18,58 % 2 ja yli 2,5 3,13 31,91 % 2 ja alle 2,5 5,53 18,09 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 89 % 8 % 3 % 1,12 12,5 33,33

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 15,9 0-0 50,1 0-1 96,2 2-0 9,2 1-1 26,4 0-2 349,9 2-1 16,7 2-2 55,7 1-2 101,4 3-0 8 3-3 264,2 0-3 1908,5 3-1 14,6 4-4 2228,1 1-3 553,2 3-2 52,9 2-3 320,7 4-0 9,3 0-4 13880 4-1 16,9 1-4 4023,2 4-2 61,4 2-4 2332,3 4-3 334,8 3-4 2028,1 5-0 13,5 0-5 126182,1 5-1 24,5 1-5 36574,5 5-2 88,9 2-5 21202,6 5-3 485,1 3-5 18437,1 5-4 3528,3 4-5 21376,3 6-0 23,4 0-6 1376532,3 6-1 42,5 1-6 398994,9 6-2 154,7 2-6 231301,4 6-3 843,7 3-6 201131,6 7-0 47,5 0-7 17519502,4 8-0 110,1 0-8 254829125,2

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 74,5 % 14,5 % 11 % 1,34 6,9 9,09 Vieras +2 54,9 % 19,6 % 25,5 % 1,82 5,11 3,92 Vieras +3 35,3 % 19,7 % 45,1 % 2,83 5,09 2,22 Koti +1 97 % 2,4 % 0,6 % 1,03 41,82 164,23 Koti +2 99,4 % 0,5 % 0,1 % 1,01 194,22 1063,64 Koti +3 99,9 % 0,1 % 0 % 1 1212,61 8657,59

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 96,7 % 3,3 % Kerroinraja 1,03 30,67

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,03 32 96,9 % 3,1 % 0,5 1,03 33,33 97 % 3 % 0,5 & 1 1,02 54,76 98,2 % 1,8 % 1 1,01 160,31 99,4 % 0,6 % 1 & 1,5 1,01 162,27 99,4 % 0,6 % 1,5 1,01 164,23 99,4 % 0,6 % 1,5 & 2 1 283,8 99,6 % 0,4 % 2 1 1058,16 99,9 % 0,1 % 2 & 2,5 1 1060,9 99,9 % 0,1 % 2,5 1 1063,64 99,9 % 0,1 % 2,5 & 3 1 1893,74 99,9 % 0,1 % 3 1 8650,45 100 % 0 % 3,5 1 8657,59 100 % 0 % 4,5 1 84782,98 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,08 13,71 92,7 % 7,3 % 0,5 1,12 9,09 89 % 11 % 0,5 & 1 1,13 8,43 88,1 % 11,9 % 1 1,15 7,77 87,1 % 12,9 % 1 & 1,5 1,24 5,08 80,3 % 19,7 % 1,5 1,34 3,92 74,5 % 25,5 % 1,5 & 2 1,39 3,54 71,7 % 28,3 % 2 1,46 3,16 68,3 % 31,7 % 2 & 2,5 1,64 2,56 60,9 % 39,1 % 2,5 1,82 2,22 54,9 % 45,1 % 2,5 & 3 2 2 50 % 50 % 3 2,28 1,78 43,9 % 56,1 % 3,5 2,83 1,55 35,3 % 64,7 % 4,5 5,06 1,25 19,8 % 80,2 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,02 48,31 97,93 % 2,07 % 1 1,02 46,47 97,85 % 2,15 % 1,25 1,06 17,01 94,12 % 5,88 % 1,5 1,1 10,72 90,67 % 9,33 % 1,75 1,11 9,92 89,92 % 10,08 % 2 1,12 9,12 89,03 % 10,97 % 2,25 1,22 5,51 81,85 % 18,15 % 2,5 1,32 4,12 75,74 % 24,26 % 2,75 1,37 3,72 73,12 % 26,88 % 3 1,43 3,32 69,86 % 30,14 % 3,25 1,6 2,65 62,31 % 37,69 % 3,5 1,78 2,29 56,24 % 43,76 % 3,75 1,94 2,06 51,47 % 48,53 % 4 2,2 1,84 45,55 % 54,45 % 4,25 2,46 1,68 40,59 % 59,41 % 4,5 2,73 1,58 36,61 % 63,39 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,17 6,82 85,35 % 14,65 % 2,5 1,51 2,97 66,36 % 33,64 % 3,5 2,24 1,81 44,67 % 55,33 % 4,5 3,85 1,35 26 % 74 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 9,41 1,12 10,63 % 89,37 % 2,5 56,58 1,02 1,77 % 98,23 % 3,5 453,07 1 0,22 % 99,78 % 4,5 1378,26 1 0,07 % 99,93 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 41,1 % 58,9 % Kerroinraja 2,43 1,7

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 96,6 % 3,4 % Kerroinraja 1,03 29,59

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 42,5 % 57,5 % Kerroinraja 2,35 1,74

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 29,59 3,38 % 1 8,87 11,28 % 2 5,27 18,99 % 3+ 1,51 66,36 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 1,74 57,49 % 1 3,14 31,88 % 2 11,28 8,86 % 3+ 56,58 1,77 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 57,49 % 42,51 % Kerroinraja 1,74 2,35

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 3,38 % 96,62 % Kerroinraja 29,59 1,03

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 50,15 1,99 % 1 13,63 7,34 % 2 6,7 14,93 % 3 5,13 19,5 % 4 5,1 19,63 % 5 6,42 15,59 % 6+ 4,76 21,03 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,03 97 % 12 1,09 92 % X2 9,09 11 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 1,82 54,95 % Koti 2 5,11 19,57 % Koti 1 6,9 14,49 % Tasan 12,5 8 % Vieras 1 41,82 2,39 % Vieras 2 194,22 0,51 % Vieras 3+ 1063,64 0,09 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 1,39 71,84 % 1 ja alle 2,5 5,83 17,16 % X ja yli 2,5 45,01 2,22 % X ja alle 2,5 17,31 5,78 % 2 ja yli 2,5 59,7 1,67 % 2 ja alle 2,5 75,47 1,33 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 70 % 19 % 11 % 1,43 5,26 9,09

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 11,4 0-0 24,1 0-1 33 2-0 9,4 1-1 11,3 0-2 75 2-1 10,7 2-2 21,2 1-2 31 3-0 11,7 3-3 89,7 0-3 255,6 3-1 13,3 4-4 673,7 1-3 105,6 3-2 30,2 2-3 87,3 4-0 19,3 0-4 1161,9 4-1 21,9 1-4 480,1 4-2 49,9 2-4 396,8 4-3 170 3-4 491,9 5-0 39,9 0-5 6601,9 5-1 45,3 1-5 2728 5-2 103 2-5 2254,6 5-3 351,2 3-5 2794,9 5-4 1596,4 4-5 4619,7 6-0 98,9 0-6 45012,7 6-1 112,4 1-6 18600,3 6-2 255,4 2-6 15372,1 6-3 870,8 3-6 19056,4 7-0 286,1 0-7 358055,2 8-0 945,7 0-8 3255047,5

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 47,9 % 22,1 % 30 % 2,09 4,53 3,33 Vieras +2 27,5 % 20,4 % 52,1 % 3,64 4,89 1,92 Vieras +3 13,3 % 14,2 % 72,5 % 7,53 7,04 1,38 Koti +1 89 % 7,6 % 3,4 % 1,12 13,11 29,66 Koti +2 96,6 % 2,6 % 0,8 % 1,03 38,94 124,53 Koti +3 99,2 % 0,6 % 0,2 % 1,01 154,07 649,53

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 86,4 % 13,6 % Kerroinraja 1,16 7,36

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,14 8,23 87,8 % 12,2 % 0,5 1,12 9,09 89 % 11 % 0,5 & 1 1,08 13,39 92,5 % 7,5 % 1 1,04 27,4 96,4 % 3,6 % 1 & 1,5 1,04 28,53 96,5 % 3,5 % 1,5 1,03 29,66 96,6 % 3,4 % 1,5 & 2 1,02 47,3 97,9 % 2,1 % 2 1,01 121,33 99,2 % 0,8 % 2 & 2,5 1,01 122,93 99,2 % 0,8 % 2,5 1,01 124,53 99,2 % 0,8 % 2,5 & 3 1 208,31 99,5 % 0,5 % 3 1 645,31 99,8 % 0,2 % 3,5 1 649,53 99,8 % 0,2 % 4,5 1 4043,32 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,29 4,41 77,3 % 22,7 % 0,5 1,43 3,33 70 % 30 % 0,5 & 1 1,51 2,97 66,3 % 33,7 % 1 1,63 2,6 61,5 % 38,5 % 1 & 1,5 1,86 2,17 53,9 % 46,1 % 1,5 2,09 1,92 47,9 % 52,1 % 1,5 & 2 2,38 1,72 42 % 58 % 2 2,89 1,53 34,5 % 65,5 % 2 & 2,5 3,27 1,44 30,6 % 69,4 % 2,5 3,64 1,38 27,5 % 72,5 % 2,5 & 3 4,56 1,28 21,9 % 78,1 % 3 6,46 1,18 15,5 % 84,5 % 3,5 7,53 1,15 13,3 % 86,7 % 4,5 18,17 1,06 5,5 % 94,5 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,05 22,64 95,58 % 4,42 % 1 1,05 21,22 95,29 % 4,71 % 1,25 1,12 9,36 89,31 % 10,69 % 1,5 1,19 6,27 84,04 % 15,96 % 1,75 1,22 5,61 82,19 % 17,81 % 2 1,25 4,96 79,85 % 20,15 % 2,25 1,42 3,4 70,58 % 29,42 % 2,5 1,58 2,72 63,24 % 36,76 % 2,75 1,7 2,43 58,81 % 41,19 % 3 1,88 2,14 53,16 % 46,84 % 3,25 2,14 1,88 46,75 % 53,25 % 3,5 2,4 1,72 41,72 % 58,28 % 3,75 2,79 1,56 35,8 % 64,2 % 4 3,51 1,4 28,53 % 71,47 % 4,25 3,9 1,34 25,63 % 74,37 % 4,5 4,3 1,3 23,26 % 76,74 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,45 3,22 68,93 % 31,07 % 2,5 2,34 1,75 42,82 % 57,18 % 3,5 4,54 1,28 22,05 % 77,95 % 4,5 10,47 1,11 9,55 % 90,45 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,57 1,28 21,88 % 78,12 % 2,5 17,44 1,06 5,74 % 94,26 % 3,5 87,03 1,01 1,15 % 98,85 % 4,5 255,36 1 0,39 % 99,61 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 53,9 % 46,1 % Kerroinraja 1,86 2,17

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 91 % 9 % Kerroinraja 1,1 11,09

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 58,7 % 41,3 % Kerroinraja 1,7 2,42

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 11,09 9,02 % 1 4,54 22,05 % 2 3,83 26,12 % 3+ 2,34 42,82 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,42 41,28 % 1 2,71 36,84 % 2 6,19 16,14 % 3+ 17,44 5,74 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 41,28 % 58,72 % Kerroinraja 2,42 1,7

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 9,02 % 90,98 % Kerroinraja 11,09 1,1

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 24,06 4,16 % 1 8,47 11,8 % 2 4,81 20,8 % 3 4,65 21,52 % 4 5,42 18,46 % 5 8,51 11,75 % 6+ 8,69 11,51 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,12 89 % 12 1,23 81 % X2 3,33 30 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 3,64 27,49 % Koti 2 4,89 20,44 % Koti 1 4,53 22,08 % Tasan 5,26 19 % Vieras 1 13,11 7,63 % Vieras 2 38,94 2,57 % Vieras 3+ 124,53 0,8 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 1,98 50,62 % 1 ja alle 2,5 5,16 19,38 % X ja yli 2,5 16,69 5,99 % X ja alle 2,5 7,69 13,01 % 2 ja yli 2,5 15,07 6,64 % 2 ja alle 2,5 22,91 4,36 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 62 % 22 % 16 % 1,61 4,55 6,25

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 9,9 0-0 18,8 0-1 22 2-0 9,7 1-1 9,6 0-2 46,3 2-1 10,2 2-2 19,8 1-2 22,6 3-0 14,2 3-3 91,4 0-3 146,1 3-1 14,9 4-4 751,3 1-3 71,3 3-2 31,4 2-3 69,5 4-0 27,6 0-4 615,2 4-1 29,1 1-4 300,1 4-2 61,2 2-4 292,8 4-3 193,3 3-4 428,5 5-0 67,4 0-5 3238 5-1 70,9 1-5 1579,5 5-2 149,3 2-5 1541 5-3 471,5 3-5 2255,1 5-4 1985,2 4-5 4400,3 6-0 197,2 0-6 20450,8 6-1 207,6 1-6 9976 6-2 437 2-6 9732,7 6-3 1380 3-6 14242,9 7-0 673,3 0-7 150689,8 8-0 2627,6 0-8 1268966,9

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 38,3 % 23,7 % 38 % 2,61 4,23 2,63 Vieras +2 19,4 % 18,9 % 61,7 % 5,14 5,29 1,62 Vieras +3 8,2 % 11,2 % 80,6 % 12,19 8,89 1,24 Koti +1 84 % 10,7 % 5,3 % 1,19 9,37 18,78 Koti +2 94,7 % 4 % 1,4 % 1,06 25,32 72,71 Koti +3 98,6 % 1,1 % 0,3 % 1,01 91,78 349,91

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 79,5 % 20,5 % Kerroinraja 1,26 4,88

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,22 5,56 82 % 18 % 0,5 1,19 6,25 84 % 16 % 0,5 & 1 1,13 8,88 88,7 % 11,3 % 1 1,06 16,77 94 % 6 % 1 & 1,5 1,06 17,78 94,4 % 5,6 % 1,5 1,06 18,78 94,7 % 5,3 % 1,5 & 2 1,04 29,26 96,6 % 3,4 % 2 1,01 69,84 98,6 % 1,4 % 2 & 2,5 1,01 71,28 98,6 % 1,4 % 2,5 1,01 72,71 98,6 % 1,4 % 2,5 & 3 1,01 119,75 99,2 % 0,8 % 3 1 346,09 99,7 % 0,3 % 3,5 1 349,91 99,7 % 0,3 % 4,5 1 2013,53 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,44 3,3 69,7 % 30,3 % 0,5 1,61 2,63 62 % 38 % 0,5 & 1 1,76 2,32 56,9 % 43,1 % 1 1,99 2,01 50,2 % 49,8 % 1 & 1,5 2,3 1,77 43,5 % 56,5 % 1,5 2,61 1,62 38,3 % 61,7 % 1,5 & 2 3,13 1,47 31,9 % 68,1 % 2 4,17 1,32 24 % 76 % 2 & 2,5 4,66 1,27 21,5 % 78,5 % 2,5 5,14 1,24 19,4 % 80,6 % 2,5 & 3 6,83 1,17 14,6 % 85,4 % 3 10,82 1,1 9,2 % 90,8 % 3,5 12,19 1,09 8,2 % 91,8 % 4,5 33,99 1,03 2,9 % 97,1 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,06 17,39 94,25 % 5,75 % 1 1,07 16,02 93,76 % 6,24 % 1,25 1,16 7,33 86,35 % 13,65 % 1,5 1,25 5,01 80,04 % 19,96 % 1,75 1,29 4,44 77,46 % 22,54 % 2 1,35 3,86 74,11 % 25,89 % 2,25 1,55 2,82 64,54 % 35,46 % 2,5 1,75 2,33 57,16 % 42,84 % 2,75 1,93 2,08 51,86 % 48,14 % 3 2,22 1,82 45,07 % 54,93 % 3,25 2,53 1,65 39,5 % 60,5 % 3,5 2,84 1,54 35,16 % 64,84 % 3,75 3,43 1,41 29,15 % 70,85 % 4 4,56 1,28 21,93 % 78,07 % 4,25 5,03 1,25 19,9 % 80,1 % 4,5 5,49 1,22 18,21 % 81,79 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,66 2,52 60,37 % 39,63 % 2,5 3 1,5 33,3 % 66,7 % 3,5 6,68 1,18 14,96 % 85,04 % 4,5 17,87 1,06 5,6 % 94,4 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,1 1,32 24,4 % 75,6 % 2,5 14,39 1,07 6,95 % 93,05 % 3,5 65,47 1,02 1,53 % 98,47 % 4,5 197,41 1,01 0,51 % 99,49 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 53,8 % 46,2 % Kerroinraja 1,86 2,16

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 87,1 % 12,9 % Kerroinraja 1,15 7,74

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 61,4 % 38,6 % Kerroinraja 1,63 2,59

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 7,74 12,92 % 1 3,74 26,71 % 2 3,69 27,07 % 3+ 3 33,3 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,59 38,62 % 1 2,7 36,98 % 2 5,73 17,45 % 3+ 14,39 6,95 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 38,62 % 61,38 % Kerroinraja 2,59 1,63

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 12,92 % 87,08 % Kerroinraja 7,74 1,15

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 18,76 5,33 % 1 6,83 14,63 % 2 4,37 22,88 % 3 4,55 22 % 4 5,9 16,95 % 5 10,09 9,91 % 6+ 12,05 8,3 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,19 84 % 12 1,28 78 % X2 2,63 38 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 5,14 19,45 % Koti 2 5,29 18,89 % Koti 1 4,23 23,66 % Tasan 4,55 22 % Vieras 1 9,37 10,67 % Vieras 2 25,32 3,95 % Vieras 3+ 72,71 1,38 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,41 41,58 % 1 ja alle 2,5 4,9 20,42 % X ja yli 2,5 15,9 6,29 % X ja alle 2,5 6,37 15,71 % 2 ja yli 2,5 10,77 9,29 % 2 ja alle 2,5 14,9 6,71 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 65 % 21 % 14 % 1,54 4,76 7,14

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 13 0-0 25,9 0-1 31,1 2-0 11 1-1 10,6 0-2 59,8 2-1 10,6 2-2 17,2 1-2 25,3 3-0 14 3-3 63,1 0-3 172,6 3-1 13,5 4-4 411,2 1-3 73,1 3-2 25,9 2-3 62 4-0 23,7 0-4 663,7 4-1 22,8 1-4 281,2 4-2 43,9 2-4 238,3 4-3 126,6 3-4 303 5-0 50,3 0-5 3191,1 5-1 48,4 1-5 1352,2 5-2 93 2-5 1145,9 5-3 268,2 3-5 1456,6 5-4 1031,7 4-5 2468,9 6-0 127,9 0-6 18410,1 6-1 122,9 1-6 7800,9 6-2 236,4 2-6 6610,9 6-3 682 3-6 8403,7 7-0 379,2 0-7 123913,9 8-0 1285,5 0-8 953184,1

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 43,1 % 21,9 % 35 % 2,32 4,57 2,86 Vieras +2 24 % 19,2 % 56,9 % 4,17 5,22 1,76 Vieras +3 11,2 % 12,7 % 76 % 8,91 7,85 1,32 Koti +1 86 % 9,1 % 4,9 % 1,16 10,94 20,59 Koti +2 95,1 % 3,5 % 1,3 % 1,05 28,35 75,23 Koti +3 98,7 % 1 % 0,3 % 1,01 96,69 338,97

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 82,3 % 17,7 % Kerroinraja 1,22 5,64

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,19 6,39 84,4 % 15,6 % 0,5 1,16 7,14 86 % 14 % 0,5 & 1 1,11 10,12 90,1 % 9,9 % 1 1,06 18,71 94,7 % 5,3 % 1 & 1,5 1,05 19,65 94,9 % 5,1 % 1,5 1,05 20,59 95,1 % 4,9 % 1,5 & 2 1,03 31,76 96,9 % 3,1 % 2 1,01 72,58 98,6 % 1,4 % 2 & 2,5 1,01 73,91 98,6 % 1,4 % 2,5 1,01 75,23 98,7 % 1,3 % 2,5 & 3 1,01 122,5 99,2 % 0,8 % 3 1 335,47 99,7 % 0,3 % 3,5 1 338,97 99,7 % 0,3 % 4,5 1 1809,42 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,38 3,65 72,6 % 27,4 % 0,5 1,54 2,86 65 % 35 % 0,5 & 1 1,65 2,54 60,7 % 39,3 % 1 1,81 2,23 55,2 % 44,8 % 1 & 1,5 2,07 1,94 48,4 % 51,6 % 1,5 2,32 1,76 43,1 % 56,9 % 1,5 & 2 2,7 1,59 37,1 % 62,9 % 2 3,37 1,42 29,6 % 70,4 % 2 & 2,5 3,77 1,36 26,5 % 73,5 % 2,5 4,17 1,32 24 % 76 % 2,5 & 3 5,32 1,23 18,8 % 81,2 % 3 7,78 1,15 12,9 % 87,1 % 3,5 8,91 1,13 11,2 % 88,8 % 4,5 22,13 1,05 4,5 % 95,5 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,04 24,5 95,92 % 4,08 % 1 1,05 23,08 95,67 % 4,33 % 1,25 1,11 10,15 90,15 % 9,85 % 1,5 1,17 6,77 85,23 % 14,77 % 1,75 1,2 6,09 83,57 % 16,43 % 2 1,23 5,4 81,49 % 18,51 % 2,25 1,38 3,61 72,32 % 27,68 % 2,5 1,54 2,86 65,01 % 34,99 % 2,75 1,64 2,56 60,88 % 39,12 % 3 1,8 2,25 55,65 % 44,35 % 3,25 2,04 1,96 49,09 % 50,91 % 3,5 2,28 1,78 43,91 % 56,09 % 3,75 2,63 1,61 38,03 % 61,97 % 4 3,25 1,44 30,78 % 69,22 % 4,25 3,63 1,38 27,55 % 72,45 % 4,5 4,01 1,33 24,94 % 75,06 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,48 3,08 67,56 % 32,44 % 2,5 2,43 1,7 41,1 % 58,9 % 3,5 4,84 1,26 20,67 % 79,33 % 4,5 11,46 1,1 8,73 % 91,27 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,61 1,38 27,69 % 72,31 % 2,5 11,86 1,09 8,43 % 91,57 % 3,5 50,66 1,02 1,97 % 98,03 % 4,5 141,2 1,01 0,71 % 99,29 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 59,2 % 40,8 % Kerroinraja 1,69 2,45

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 90,5 % 9,5 % Kerroinraja 1,11 10,51

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 64,9 % 35,1 % Kerroinraja 1,54 2,85

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 10,51 9,51 % 1 4,36 22,92 % 2 3,78 26,47 % 3+ 2,43 41,1 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,85 35,11 % 1 2,69 37,19 % 2 5,19 19,26 % 3+ 11,86 8,43 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 35,11 % 64,89 % Kerroinraja 2,85 1,54

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 9,51 % 90,49 % Kerroinraja 10,51 1,11

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 25,91 3,86 % 1 9,17 10,91 % 2 4,95 20,22 % 3 4,74 21,1 % 4 5,27 18,97 % 5 8,18 12,23 % 6+ 7,87 12,71 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,16 86 % 12 1,27 79 % X2 2,86 35 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 4,17 23,97 % Koti 2 5,22 19,15 % Koti 1 4,57 21,88 % Tasan 4,76 21 % Vieras 1 10,94 9,14 % Vieras 2 28,35 3,53 % Vieras 3+ 75,23 1,33 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,07 48,23 % 1 ja alle 2,5 5,96 16,77 % X ja yli 2,5 13,04 7,67 % X ja alle 2,5 7,5 13,33 % 2 ja yli 2,5 10,97 9,11 % 2 ja alle 2,5 20,47 4,89 %

LauantaiPerustaso 1-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä erittäin pieniCardiff tekee sen minkä tällä kokoonpanolla pystyy, mutta taso ei vain riitä tämän kauden Valioliigassa. Bluebirds on päästänyt jo 24 maalia – se on aivan liikaa. Maalipaikkojen valossa odotettu määrä on ollut noin 18 maalia. Mukana on siis ollut ajoittain vähän huonoa tuuriakin.Brighton hävisi viikko sitten täysin ansaitusti Evertonin vieraana 1–3. Sitä ennen Lokit otti kolme peräkkäistä 1–0-voittoa, joissa jokaisessa se oli pelillisesti huonompi osapuoli. Keskikentältä puuttuu yhä erikoistilannespesialisti Pascal Gross, minkä lisäksi lasarettiin liittyi viime kierroksella laituri Alireza Jahanbakhsh. Poissaolot tuntuvat hyökkäyspäässä.Cardiffilta sivussa ovat keskikentän keskustan Harry Arter ja Joe Ralls, joten isännätkään eivät pääse peliin ykkösmiehistöllään. Kotietu tekee Cardiffista pelin niukan suosikin. Maaliodotusarvoltaan ottelu on selvästi sarjan keskiarvoa vähämaalisempi – hyökkäyspeli ei ole tällä hetkellä kummankaan vahvuus.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 1-2Kokoonpanot 5-3Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä pieniHuddersfield otti maanantaina erittäin tärkeän 1–0-kotivoiton Fulhamista ja nousi pois sarjan jumbosijalta. Pelillisesti Terrierien tekeminen on kuitenkin isossa kuvassa tutun tehotonta. Manageri David Wagner on organisoinut joukkueen erinomaisesti, mutta hyökkäyspään yksilöt ovat valitettavan heikkotasoisia tähän sarjaan. Moni vaarallinen tilanne tai tilanteen aihio päättyy surkeaan viimeiseen ratkaisuun.West Ham on materiaaliltaan selvästi isäntiä laadukkaampi, ja joukkuepelikin on näyttänyt viime aikoina paremmalta kuin avauskierroksilla. Taktisesti avain on ollut kolmen miehen keskikentän keskusta – alkukauden kokeilut kahdella keskustan pelaajalla menivät pahasti vihkoon. Huolia manageri Manuel Pellegrinille tuovat kuitenkin lukuisat loukkaantumiset – esimerkiksi laituri Robert Snodgrass on joutunut tuuraamaan viime peleissä keskellä.Huddersfield on kotiedustaan huolimatta ottelussa niukka altavastaaja. West Hamin hyökkäyspään tähtikaksikko Felipe Anderson – Marko Arnautovic on aivan eri luokkaa kuin isäntien pelaajat. Ratkaisu saattaakin syntyä tämän kaksikon kautta. Maaliodotusarvoltaan ottelu on sarjan keskiarvoa vähämaalisempi – kiitos Huddersfieldin surkean hyökkäämisen.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-2Kokoonpanot 4-3Vireystila 3-1Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliLeicester pelasi viikko sitten hyvän pelin Cardiffin vieraana ja ansaitsi voittonsa. Kahden viikon takainen tragedia West Ham –kotipelin jälkeen saatiin siis painettua taka-alalle. Tämä peli on kuitenkin jälleen hieman erikoinen, sillä ottelu on ensimmäinen King Power –stadionilla sen jälkeen, kun seuran omistaja Vichai Srivaddhanaprabha ja muutama muu henkilö menettivät henkensä helikopterionnettomuudessa kentän kupeessa.Burnley tulee otteluun surkeassa vireessä. Claretsin puolustuspeli on tullut Sean Dychen alaisuudessa tunnetuksi pitävyydestään, mutta viime aikoina perustat ovat romahtaneet. Burnley on antanut koko sarjassa eniten maalipaikkoja vastustajilleen, joten ei ole mikään ihme, että omissa on myös kolissut reippaasti.Vierailla on alakerrassa pieniä kokoonpanohuoliakin, sillä runkotoppari James Tarkowskin pelaaminen on epävarmaa, ja jo ennestään sivussa olivat toppari Ben Gibson ja maalivahti Nick Pope. Leicesterin ainoa kysymysmerkki avauksen pelaajien osalta on toppari Harry Maguire.Isännät lähtevät otteluun selvinä suosikkeina ja voittavat arviolta päälle kuusi kertaa kymmenestä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-2Kokoonpanot 3-5Vireystila 2-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiNewcastlella on alla helpottava 1–0-kotivoitto Watfordista, joka tuli tosin vasten pelitapahtumia. Harakoiden alkukausi on ollut kokonaisuutena pettymys sekä tuloksellisesti että pelillisesti. Sarjassa säilymiseen perustaso kyllä riittää, mutta alisuorittamiseen ei ole enää varaa, sillä putoamisviivan alapuolella Huddersfield vaikuttaa iskukykyiseltä.Bournemouthin peli toimii sen sijaan mainiosti. Nykyinen sijoitus on toki hieman yläkanttiin, mutta kärkikymmenikköön Cherries on ihan varteenotettava ehdokas tällä kaudella. Kesän hankinta David Brooks on lyönyt läpi Valioliigatasolle yllättävän nopeasti. Hän sopii Bournemouthin pelitapaan kuin nenä päähän.Vieraat pääsevät otteluun käytännössä parhaalla avauskokoonpanollaan ja ovat ottelussa ainoastaan marginaalinen altavastaaja. Newcastlella puolestaan viikko sitten loukkaantuneen keskikentän avainpelaajan Jonjo Shelveyn pelaaminen on epävarmaa. Jo ennestään optimiavauksen pelaajista sivussa oli toppari Florian Lejeune. Sen sijaan kapteeni Jamaal Lascelles lienee pelikunnossa, vaikka joutui jättämään Watford-pelin kesken olkapäävaivan takia.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-2Kokoonpanot 5-4Vireystila 3-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiSouthampton ei ole vakuuttanut alkukaudesta etenkään viimeistelyn osalta. Paikkoja Saints on luonut odotusarvoltaan yli 11 maalin edestä, mutta toistaiseksi vastustajan verkko on heilunut vasta seitsemän kertaa. Kärjestä löytyy useampi tuhlaajapoika, mutta jossain vaiheessa maalimäärät lähtevät nousuun.Watford on pelannut sen sijaan vahvan alkukauden ja joukkueen itseluottamus hipoo pilviä. Viime kierroksella tuli toki takkiin Newcastlen vieraana 0–1, mutta pelillisesti Hornets oli siinä parempi osapuoli. Vähintään tasapeli olisi ollut oikeutettu tulos. Javi Gracian 4–2–2–2-muoto saa tällä hetkellä yksilöiden parhaat ominaisuudet kukoistamaan, joten muutoksiin ei ole aihetta.Isännillä on parannuspotentiaalia ja kotietu tekee Saintsista pelin marginaalisen suosikin. Maalimäärä jää todennäköisemmin alle 2,5 maalin rajan kuin menee sen yli.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-5Kokoonpanot 4-3Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-2Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliCrystal Palace on heikossa tuloskunnossa, mutta pelillisesti Roy Hodgsonin suojateilla ei ole suurta hätää. Suoritustaso riittää kirkkaasti sarjassa säilymiseen – pisteitä tulee nähdyn kaltaisilla otteilla riittävästi. Edellisessä kotipelissään Arsenalia vastaan Palace oli selvästi parempi osapuoli, eikä voitto olisi ollut paikkojen valossa vääryys.Tottenham on Arsenalia tasokkaampi joukkue, mutta Spurs ei ole saanut vielä parastaan irti loukkaantumisten ja kovan fyysisen kuorman takia. Monella Tottenhamin pelaajalla kesäloma jäi lyhyeksi MM-kisojen takia. Tällä hetkellä lasaretissa ovat belgialaiset Jan Vertonghen ja Moussa Dembele sekä Englannin maajoukkuemiehet Eric Dier ja Danny Rose. Muulle miehistölle ylimääräistä rasitusta tuovat tämän viikon Mestarien liiga –peli ja viime viikon liigacup-peli.Suuri perustasoero tekee Tottenhamista pelin vierassuosikin, mutta rasituksesta ja poissaoloista on syytä rokottaa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.SunnuntaiPerustaso 5-2Kokoonpanot 4-5Vireystila 3-1Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-5Kotietu normaaliMaalimäärä erittäin suuriLiverpool ei ole säkenöinyt viime viikkoina. Valioliigassa alla on saldo 2–3–0, ja ainoat voitot ovat tulleet sarjan heikoimpiin kuuluvista Cardiffista ja Huddersfieldistä. Tiistaina Mestarien liigassa Pool koki 0–2-shokkitappion Belgradissa FK Crvena Zvezdaa vastaan. Perustekeminen on toki edelleen laadukasta, mutta tätä menoa Pool putoaa lähiaikoina Valioliigan mestaruusjunan kyydistä. Manchester Cityn haastamiseen vaaditaan aivan priimasuoritusta.Fulham putoaa puolestaan tätä menoa kauden päätteeksi Valioliigasta. Mökkiläisten materiaali on monelta osin riittävän laadukas, mutta pelitapa ei onnistu tällä hetkellä peittämään heikkouksia. Omissa kolisee aivan liikaa. Manageri Slavisa Jokanovic on nimenomaan hyvä hyökkäyspelin valmentaja ja hän on tehnyt Fulhamissa toistaiseksi todella hyvää työtä. Hän ei taida kuitenkaan olla oikea mies tässä tilanteessa pitämään Mökkiläisiä ylhäällä.Pool lähtee kotonaan otteluun jättisuosikkina ja voittaa arviolta noin yhdeksän kertaa kymmenestä. Fulhamin epävarma puolustus joutuu nopeiden Pool-hyökkääjien käsittelyssä kovaan paineeseen ja sitä kautta syntynee jälleen virheitä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 5-3Kokoonpanot 5-5Vireystila 4-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 1-5Kotietu normaaliMaalimäärä suuriChelsean tekeminen on hyvällä uralla Maurizio Sarrin alaisuudessa. Kokoonpanotilannekin on tällä hetkellä hyvä Eden Hazardin selätettyä selkävaivansa. Laadukas syöttöpeli takaa otteluiden hallinnan ja huippuvireinen Hazard luo jatkuvalla syötöllä vaarallisia tilanteita. Bluesin kannalta positiivista on myös Alvaro Moratan maalivireen löytyminen.Myös Evertonin peli kulkee hyvin. Viime kierroksen 3–1-voitto Brightonista oli täysin ansaittu ja tuli manageri Marco Silvan mukaan kauden parhaalla kotipeliesityksellä. Toffees on väläytellyt potentiaaliaan myös vieraissa, eikä joukkue ole missään nimessä aseeton Stamford Bridgelläkään.Vieraiden tähtihyökkääjä Richarlison väänsi viikko sitten nilkkaansa Brightonia vastaan, mutta pystyi pelaamaan ottelun loppuun. Todennäköisesti brassi on avauksessa tässäkin ottelussa. Everton pääsee peliin tuoreilla jaloilla ja satsaa nopeisiin vastaiskuihin. Tämä on vieraille kolmas virallinen ottelu 18 päivään, kun taas Chelsealle Euroopan liigan ja liigacupin takia peräti kuudes. Isännät ovat toki ottelun selviä suosikeita, mutta vetomielessä kotivoitto ei näistä lähtökohdista maistu.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 4-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 1-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiArsenal hävisi kaksi ensimmäistä sarjapeliään, mutta on sittemmin kerännyt jokaisella yhdeksällä kierroksella pisteitä. Pelillisesti Gunners on ailahdellut. Hyökkäyssuuntaan tekeminen on ollut hyvällä tasolla, mutta puolustuspäässä joukkue on antanut selvästi enemmän vaarallisia maalipaikkoja kuin sarjan parhaat joukkueet. Omissa on kolissut toistaiseksi 14 kertaa. Mukana on ollut hyvää tuuriakin, sillä paikkojen valossa odotusarvollisesti omissa olisi pitänyt soida pari kertaa enemmän.Wolverhampton on ollut odotetusti paras kolmesta nousijajoukkueesta. Tähän peliin vieraat tulevat kolmen pelin tappioputkessa, mutta tulosten takana otteet ovat olleet kelpo tasolla. Viime kierroksilla omissa on soinut liikaa, ja manageri Nuno Espirito Santo teroittaakin omilleen tämän pelin alla puolustuspelin pääperiaatteita. Keskustan ja laidan väliset kaistat ovat olleet joukkueen akilleen kantapää.Arsenalilla on vieraita kovempi rasitus europelien ja liigacupin takia. Tämä on Tykkimiehille kuudes peli 18 päivään, kun taas Wolvesille vasta kolmas. Isännät ovat toki kotonaan pelin kiistattomia suosikeita.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 5-5Kokoonpanot 3-4Vireystila 5-2Motivaatio 4-4Ottelurasitus 2-4Kotietu normaalia vähän pienempiMaalimäärä erittäin suuriManchester City on ollut alkukaudesta omaa luokkaansa Valioliigassa. Piste-ero seuraaviin on toki vain kaksi pistettä, mutta maalierovertailu paljastaa paremmin Cityn ylivoiman. Ottelua kohti Cityn maaliero on plussalla 2,64 maalia, kun seuraavaksi parhaalla Chelsealla se on 1,73. Tätä menoa City repii kauden mittaan jälleen selvän eron sarjataulukossa seuraavaan ja on lähellä pistää viime kaudella tekemänsä ennätykset uusiksi.Manchester United on hapuillut pahasti oman pelinsä kanssa. Tasapaino hyökkäyksen ja puolustuksen välillä on ollut kateissa. Omiin on auennut aivan liikaa vaarallisia maalipaikkoja, joista vastustajat ovat myös pistäneet palloa pussiin David De Gean taakse. Hänkin on paljastunut tällä kaudella tavalliseksi kuolevaiseksi. Positiivista Unitedin tekemisessä tällä hetkellä on vahva henkinen selkäranka – tappioasemat eivät ole joukkuetta lannistaneet, vaan virtaa ja uskoa on riittänyt pisteille riittävien maalien tekemiseen.Tähän peliin Jose Mourinho valmistanee suojattinsa viime peleistä poiketen puolustusvoittoiseen taktiikkaan. Unitedin alakerta ei näytä kuitenkaan siltä, että se kestäisi Cityn vyöryttämän paineen. Vierailta vaaditaan kauden parasta peliä, mikäli tästä meinataan ottaa pisteitä.Cityn ei tarvitse muuttaa isossa kuvassa mitään – se on tottunut dominoimaan pelejä. Viime otteluissa omiin on auennut kuitenkin hieman liikaa tilanteita Pep Guardiolan makuun. Southampton iski niistä viikko sitten vain kerran, mutta parempi joukkue olisi rankaissut useammin. Tässä ottelussa on aineksia runsasmaaliseen lopputulokseen. Todennäköisin lopputulos Manchesterin derbyssä on sinivalkoisten kotivoitto.Kertoimien puolesta on City kyllä painettu niin suureksi suosikiksi, että ostetaan ManUn venymistä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.