La Liga: Palauttaako Celta Real Madridin kurjuuden syövereihin?

PerjantaiPerustaso 2-3Kokoonpanot 5-4Vireystila 5-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliLevante pelasi erinomaisesti paikallistyyppisessä pelissä Villarrealin vieraana, mutta lopulta taivuttiin kuitenkin tasapeliin. Defensiivinen kurinalaisuus on valencialaisilla pitänyt viime ajat hyvin ja hyökkäyksessäkin tuntuu olevan riittävästi särmää. Levante pelaa oman taitotasonsa ylärajoilla tällä hetkellä. Kokoonpanotilanne on vahva. Alustavasti sivussa on vain korvattavissa olevia pelimiehiä.Real Sociedad pelasi maalittomasti tasan Sevillaa vastaan kotona. La Real voi olla tulokseen tyytyväinen, vaikka toki baskeillakin paikkansa oli. Sevilla kunnostautui tuhlailussa kuitenkin enemmän. Sociedad ei ole omaan tasoonsa nähden kovinkaan kaksisessa tikissä. Tekemisen rytmitys on ainakin pielessä. Kokoonpanotilanteessa on useita kysymysmerkkejä, mutta lähtökohtana on lähes ideaali rosteri.Real Sociedad on joukkueista parempi, mutta hurjavireisen Levanten kotona marginaalit ovat pienet. Huomioidaan, että Levante ei ole suosikin asemassa parhaimmillaan, joten ohut suosikin asema menee La Realille. Maalimäärän linjaksi asetetaan 2,5 maalia. Vetoja kohteeseen ei saada.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.LauantaiPerustaso 2-2Kokoonpanot 5-4Vireystila 4-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiValladolid joutui pitkästä aikaa taipumaan tappioon Real Madridin vieraana, kun Los Blancos kaatoi Pucelan viime hetkien maaleilla. Valladolid olisi tuon matsin kuitenkin aivan hyvin voinut kääntää edukseenkin, sillä toisella jaksolla saatiin vastaiskuista muutama huippuluokan maalipaikka. Puolustus ei joutunut pahaan liriin megatähtiä vastaan, mikä on loistava signaali. Pakka on tiivis ja joukkuehengestä huokuu yhtenäisyys. Hyökkäyksestä Ivi Lopez on sivussa loukkaantumisen takia.Eibar onnistui nousemaan värikkäässä kotipelissään tappioasemasta voittoon Alavesin kustannuksella. Valtavalla intensiteetillä baskijoukkue esiintyi ja otteissa oli häivähdyksiä viime kausien menestystä tuoneesta meiningistä. Mikäli Eibar pystyisi illasta toiseen yhtä voimakkaisiin esityksiin, hyvä heiluisi. Itseluottamus saattaa nyt olla nosteessa. Puolustuksesta Pedro Bigas ja keskikentältä Pedro Leon ovat loukkaantuneina. Lisäksi keskikentän Pablo De Plasis on ulosajonsa takia pelikiellossa.Sarjataulukko vääristää joukkueiden voimasuhteita. Eibar on hieman laadukkaampi porukka. Toki Valladolid kuitenkin kotonaan pienen suosikin asemassa on. Huomioidaan nyt kuitenkin se, että Valladolid ei ole mikään hallintapainotteinen joukkue ja suosikin asema ei ole mentaalisesti helppo. Vedoissa maistuu vahvasti Eibar. Maaliodottamaa asetellaan hieman normaalia matalammaksi.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-1Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-2Kotietu normaaliMaalimäärä pieniGetafe ei ollut läheskään parhaimmillaan Huescan vieraana, vaan läpi ottelun oltiin jumbojengiä vastaan alakynnessä. Jorge Molinan viime hetkien maalilla onnistuttiin kuitenkin ryöstämään ansaitsematon tasapelipiste matkaan. Getafen osalta positiivisinta antia isossa kuvassa on se, että formaatiot säilyvät eikä suuria yhtenäisyysvirheitä tehdä. Keskikentän Markel Bergaran pelikunto on arvoitus ja puolustaja Djene Dakonam on korttitilin täyttymisen takia pelikiellossa.Valencia soittelee viuluaan edelleen kammottavassa syväkyykyssä. Viime viikolla Espanjan cupissa kaadettiin vain nihkeästi alasarjajoukkue Ebro ylivoimalla ja viimeistelyongelmat olivat framilla La Ligan puolella, kun Gironalle hävittiin kotona. Palloa ei saada millään maaliin ja joukkue ajautuu myös alakerrassa virheisiin kokonaisvaltaisen itseluottamusvajeen takia. Mestarien liigassa pelataan supertärkeä ottelu Young Boysia vastaan keskiviikkona, joka syö osaltaan voimavaroja, mutta mikäli lepakot tuon onnistuvat voittamaan, voi nostettakin olla luvassa. Hyökkäyksestä Denis Cheryshev on varmuudella sivussa. Keskikentän Dani Parejo ja puolustaja Cristiano Piccini ovat kärsineet pikkukolhuista.Valencia on joukkueista materiaaliltaan kiistatta parempi, mutta lepakoiden lentokykyyn ei ole luottoa. Getafe pystyy kotonaan haastamaan tasapäisesti. Maalimäärää asetellaan isäntien pelityylin ja vieraiden viimeistelyongelmien takia selvästi normaalia matalammalle.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 4-2Kokoonpanot 3-4Vireystila 3-1Motivaatio 3-3Ottelurasitus 2-5Kotietu normaalia vähän suurempiMaalimäärä normaaliAtletico joutui taipumaan Leganesia vastaan lopulta tasapeliin ja koki kitkerän pistemenetyksen. Lisämurheita tuli loukkaantumisrintamalta, kun Thomas Lemar ja Stefan Savic loukkasivat itseään. Heidän pelikuntonsa on arvoitus. Puolustuksen avainhahmo Diego Godin saattaa kuntoutua pelikuntoon. Avainhyökkääjä Diego Costa ja pelintekijä Koke ovat arvoituksellisessa tilanteessa pelaamisen osalta. Isossa kuvassa Tico jatkaa omaa defensiivistä pelaamistaan ja kelpo tasolla duunia tehdään. Mestarien liigan tiistainen peli Dortmundia vastaan toi rasituksen lisäksi lisähuolia rosteriin, kun Lucas Hernandez loukkaantui ja hänkin saattaa olla puolustuksesta sivussa.Athletic Club pelaa umpisurkeaa kautta. Espanyolin vieraana otettiin vastaan ja taivuttiinkin ansaittuun tappioon. Eduardo Berizzo on saanut baskijoukkueen aivan sekaisin eikä hyökkäyspelaamisesta etenkään tule yhtään mitään. Vaikka joukkueella on pari ihan kelpo pelintekijääkin, paikkojen luominen on alasarjatasolla. Defensiivisesti ei sentään romahdella, joten täyttä aallonpohjaa ei ole vielä saavutettu. Keskikentältä Dani Garcia on pelikiellossa ja puolustaja Yeray Alvarez on loukkaantuneena. Lisäksi Raul Garcia ja Iñigo Lekue ovat epävarmoja osallistujia.Atletico on selvästi laadukkaampi joukkue ja kotonaan rasittuneenakin sekä kokoonpano-ongelmineen isohko suosikki. Athletic Clubin puolesta ei puhu oikeastaan mikään muu, kuin ottelun paineeton asetelma. Pistepaine on normaalisti krisijoukkueella suuri, mutta nyt ison altavastaajan asemassa mitään ei odoteta. Baskeilla on ohuet saumat venyä pisteillekin. Maalimäärää asetellaan normaalia matalammalle alustavasti. Tämä perustuu Atleticon pelityyliin ja Athleticin karmealla tasolla olevaan hyökkäämiseen. Vedoissa Athletic tasoituksilla on minipanoksen kohde.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-2Kokoonpanot 2-4Vireystila 4-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienGirona onnistui täysin pelitapahtumien vastaisesti ryöstämään Valenciasta voiton viikonloppuna, kun puolustustaistelu ja hyvä onni kestivät läpi matsin. Girona on nyt parin pelin voittoputkessa ja mentaalipuoli on varmasti nosteessa. Etenkin kotipelaamisessa katalonialaisilla on yhä kehitettävää varsinkin balanssin osalta. Gironalla voi olla vielä loppukaudella ässiä hihassaan, kun terveystilanne saadaan kuntoon. Johan Mojica ja Aday Benitez ovat pitkään sivussa. Lisäksi hyökkäyksessä on Cristian Portun mentävä aukko eikä Christian Stuaninkaan pelikunto ole 100-prosenttinen. Lisäksi keskikentältä Douglas Luiz ja puolustaja Juanpe puuttuvat rosterista.Leganes onnistui rouhimaan Atleticoa vastaan paikallispelistä tasapelin loppujen lopuksi ihan ansaitusti. Voittoja madridilaiset eivät millään tunnu saavan, kynnys kolmeen pisteeseen on kasvanut suureksi. Sen sijaan suurseuroja vastaan saadaan paineettomalla tekemisellä kiusaamista toteutettua. Leganes ansaitsisi enemmän pisteitä, mitä tähän asti on saalistettu. Pitkäaikaispotilaita on muutamia sivussa. Etenkin Szymanovskia ja Muñozia kaivattaisiin peliin.Hirmuista materiaalieroa ei joukkueiden välillä ole. Gironalle annetaan kotiedun ansiosta suosikin asema, vaikka isännät antavatkin rosterihuolillaan pientä tasoitusta. Maalimäärää asetellaan normaalia matalammalle. Kovaa vauhtia tuskin pidetään ja Gironalta saattaa olla paljonkin tehoja telakalla. Leganesin kertoimet ovat pelattavuuden rajoilla.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.SunnuntaiPerustaso 2-2Kokoonpanot 2-4Vireystila 4-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliAlaves joutui taipumaan Eibaria vastaan johtoasemasta harvinaiseen tappioon. Alkukauden komeettajoukkue ei kestänyt tyylipuhdasta mankelointia tällä kertaa, vaan selkäranka harvinaisesti taipui. Alaves on ratsastanut aallonharjalla jo pidempään, joten epäonnistumisen käsittely on mielenkiintoinen asia henkisesti. Materiaalihan yläkastin joukkueella ei ole likikään sarjataulukon osoittaman hyvä. Luottopuolustaja Ruben Duarte on pelikiellossa. Defensiivisistä pelaajista lisäksi Tomas Pina ja Rodrigo Ely ovat varmuudella lasaretissa. Lisäksihän puolustaja Adrian Marin ja ykkösvahti Fernando Pacheco ovat epävarmoja osallistujia. Keskikentän Mubarak Wakaso puuttuu lisäksi. Pahimmillaan tilanne voi muodostua siis oikein heikoksikin kokoonpanon osalta.Huesca oli erinomainen viime pelissään Getafea vastaan ja olisi ansainnut heittämällä kolme pistettä. Yliajalla päästettiin kuitenkin maali Getafen liki ainoasta maalipaikasta ja pettymystasuriin päädyttiin. Huesca osoitti kuitenkin selkeää nostetta ja manageriksi kuukausi sitten palkatun Franciscon ajatuksia aletaan selkeästi sisäistämään. Puolustuksesta Luisinho puuttuu varmuudella. Muutamalla avauksen pelaajalla on lisäksi epävarma status.Alaves on alkukauden näyttöjen perusteella arvioitava hieman paremmaksi myös taitojen osalta ja se on kotonaan suosikki. Huesca kuitenkin näytti kykyjään viime kierroksella ja nostetta lienee lähiaikoina luvassa. Lisäksi Alaves antaa kokoonpanohuolillaan tasoitusta, joten marginaalit eivät ole suuret. Huescan pisteille venyminen on erinomainen pelikohde. Maalimäärällistä lähtökohtaa asetellaan normaalin alarajoihin.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 5-3Kokoonpanot 4-5Vireystila 4-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 2-1Kotietu suuriMaalimäärä suuriBarcelona oli Rayon vieraana äärimmäisissä vaikeuksissa, mutta onnistui kahdella viime hetkien maaleilla nousemaan tappioasemasta voittoon. Blaugranalaisetkin ovat normaaleja kuolevaisia eikä jumalmoodia nähdä illasta toiseen. Haavoittuvaisuutta löytyy, jos vastustaja on riittävän rohkea. Mestarien liigassa kohdattiin tiistaina Inter, mikä hienoisesti tuo rasitusta. Tuossa matsissa oltiin selvästi parempia, mutta lopulta taivuttiin epäonniseen tasuriin. Tämän päivän vastustajaan nähden ollaan kuitenkin energiatasojenkin osalta edellä. Puolustuksesta Thomas Vermaelen on sivussa varmuudella ja Samuel Umtitin pelikunto on arvoitus. Lionel Messi on periaatteessa jo pelikunnossa, mutta häntä ei välttämättä peluuteta.Betis menetti Celtaa vastaan rumasti kahden maalin johtoaseman viime pelissään, kun mentaalisesti tuudittauduttiin hyvään oloon. Lopulta jouduttiin venymään loppuhetkillä, jotta edes piste pidettiin Andalusiassa. Betisille tämä tekeminen on periaatteessa ollut silloin tällöin tyypillistä viime vuosina. Joukkue on mentaalisesti hauras. Positiivista on se, että omalla tekemisellä saatiin nyt vihdoin niitä tehoja irti, mitä on toivottu. Torstainen Euroopan liiga tuo rasitusta rosterille, joten pakka voi hyvinkin aukeilla Camp Noullakin. Terveystilanne vihreävalkoisilla on alustavasti hyvä. Vain keskikentän Javi Garcia on varmuudella sivussa.Tasoero on suuri Barcelonan eduksi, joten iso kotisuosikki Camp Noulla nähdään. Pelinkuva on kuitenkin mielenkiintoinen, sillä lähtökohtaisesti myös Betis tykkää nyhrätä pallon kanssa. Maaliodottama on korkealla aktiivisessa matsissa. Betisin venyminen on lähimpänä pelivalintoja.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-3Kokoonpanot 3-4Vireystila 1-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-1Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiRayo noudatti tuttua tämän kauden tarinaansa viime kierroksella, kun vahvan esityksen jälkeen hävittiin kahden loppuhetken maalin takia johtoasemasta Barcelonalle. Puolustuspää ei vieläkään pysty suorittamaan laadukkaasti läpi ottelun. Esityksestä voisi ammentaa vahvuutta jatkoon, mutta Rayon negatiivinen magia on jo sen verran pahasti pitkittynyt, että sitä voittoa joukkue kaipaisi, jotta padot murtuisivat. Hyökkäyspelaaminen on sinällään toiminut, mutta räväkkä meininki repii pakkaa auki. Puolustuksesta sivussa ovat varmuudella Tito ja Galvez. Keskikentältä Medran ja hyökkäyksestä Trejo ovat niin ikään poissa. Laatupelaajista lisäksi Kakuta ja Elustondo ovat epävarmoja pelikunnoistaan.Villarrealin orastava Euroopan liigan ja cupin kautta hankittu vire katkesi, kun Levante ryösti pisteen Submarinolta. Kaukana ei ollut tappiokaan. Hyökkäyspäässä kaikki kulminoituu itseluottamuksensa menettäneen Gerard Morenon epävarmaan teutarointiin. Pelillisesti ollaan sen verran vahvoja, että paremmalla viimeistelyllä ja paikkojen luonnilla saataisiin kyllä pistepussiin nopeastikin lisäystä. Torstainen Euroopan liigan ottelu tuo rasitusta keltaisille. Carlos Bacca jatkaa hyökkäyksestä sivussa. Javi Fuego ja Bruno puuttuvat keskikentältä. Lisäksi muutamia kysymysmerkkejä on.Villarreal on joukkueista parempi, mutta kotonaan raju Rayo ei kaadu helpolla. Marginaalit Vallecasissa ovat varsin pienet. Rayon pelikirjan takia maalipaikkoja nähtäneen molemmissa päissä rapsakasti ja Villarrealin ketsuppipullon aukeaminenkin on vain ajan kysymys. Normaalia runsasmaalisempaa peliä voidaan odottaa. Vedoissa runsasmaalisuus onkin makoisa kohde.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 4-3Kokoonpanot 4-5Vireystila 4-5Motivaatio 4-4Ottelurasitus 2-5Kotietu normaalia vähän suurempiMaalimäärä normaalia vähän suurempiSevilla ei saanut savua halki Real Sociedadin vieraana, vaan tuhlailun seurauksena se jäi maalittomaan tasapeliin. Vahvassa pelillisessä tikissä mestaruudestakin unelmoivat andalusialaiset kuitenkin jatkavat. Hyökkääminenhän on vahvuus ollut käytännössä aina, mutta tätä nykyä puolustusmuodotkin säilyvät hyvin. Euroopan liigaa pelataan torstaina, mistä on laskettava rasitusta. Simon Kjaer puuttuu puolustuksesta loukkaantumisen takia. Laatuhyökkääjät Andre Silva ja Wissam Ben Yedder ovat arvoituksia. Näin on myös laitapakki Gabriel Mercadon osalta asia.Espanyolin hurmio jatkui maanantaina, kun Athletic Club kaadettiin täysin ansaitusti kotona. Sarjakakkosena paistatellaan päivää ja kieltämättä aivan ansaittua menestys on ollutkin. Espanyolin pelikirja on optimoitu rosterin vahvuuksien mukaan ja kaikki on kondiksessa. Vakaus on ihailtavaa. Hernan Perez on hyökkäyksestä sivussa ja Naldo on alakerrasta niin ikään loukkaantunut. Ei suurempaa perustasovaikutusta.Sevilla on joukkueista laadukkaampi ja kovan kotietunsa myötä selvä suosikki. Rasitustekijät ja haastajan asema sopivat Espanyolille, joka taitaa myös vastaiskupelaamisen. Eiköhän hallintaa pyritä järjestelemään kotijoukkueelle. Maaliodottama on silti hieman normaalia suurempi, mutta ei lähdetä tämän suhteen laukalle. Espanyol saattaa lähteä otteluun hyvinkin varmistellen. Pelataan alustavasti Sevillaa, mutta Silvan ja Ben Yedderin pelikuntoja on ensiksi tarkasteltava.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-5Kokoonpanot 4-4Vireystila 4-2Motivaatio 4-3Ottelurasitus 5-2Kotietu normaaliMaalimäärä suuriCelta on löytänyt mainion itseluottamuksen tekemiseensä ja nousi Betisin vieraanakin parin maalin tappioasemasta johtoon, mutta lopulta taivuttiin toki tasapeliin. Hyökkäyspelaaminen on ollut erittäin vakuuttavassa tikissä viime kierroksilla, mutta perinteiset epävarmuustekijät ja muodon repeämiset vaivaavat yhä galicialaisia. Real Madrid kuuluu sytyttävimpiin vastustajiin, joten pöhinä Balaidosilla tulee olemaan valtavaa. Keskikentältä puuttuvat Stanislav Lobotka ja Mathias Jensen.Real Madrid onnistui voittamaan viime viikolla kahdesti, kun alasarjojen Melillaa kuritettiin cupissa ja La Ligassa kaadettiin Valladolid vaikeuksien jälkeen. Hieman huonommalla tuurilla Valladolidille oltaisiin hävitty ja kriisi olisi saanut jatkumoa. Väliaikaisluotsi Santiago Solarille on annettava kunnioituspisteitä rohkeasta peluutuksesta Valladolid-ottelun loppupuolella, kun voittomaali tarvittiin. Mestarien liigassa pelataan keskiviikkona Plzenissä, mistä on laskettava rasituksen myötä ohutta miinusta. Puolustuspäässä on kokoonpanohuolia, kun Raphael Varane ja Marcelo ovat varmuudella sivussa eikä Dani Carvajalkaan välttämättä pysty osallistumaan. Lisäksi hyökkäyksestä Mariano Diaz on sivussa.Real Madrid tietysti on joukkueista selvästi laadukkaampi, mutta Los Blancos on edelleen itseluottamuksensa osalta alamaissa. Celta pääsee peliin tuoreena ja tulee haastamaan suurempansa aktiivisesti. Vauhdikasta ottelua odotetaan, ja vaikka vieraat ovat suosikkeja, ei Celtan menestys mikään suuryllätys olisi. Potentaalisesti runsasmaalinen ottelu on kyseessä. Celtan pisteille venyminen kiinnostaa vedoissa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.