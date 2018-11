Otteluennakot

Serie A: Valmentaja vaihtoon ja liinat kiinni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

+ 1x2-arviot 1 x 2 20 % 27 % 53 % 5 3,7 1,89

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 15,9 0-0 12,9 0-1 9 2-0 33,5 1-1 7,8 0-2 10,3 2-1 19,1 2-2 18,7 1-2 10,8 3-0 105,7 3-3 101,4 0-3 17,7 3-1 60,4 4-4 976,1 1-3 18,6 3-2 69 2-3 39,1 4-0 445 0-4 40,4 4-1 254,3 1-4 42,5 4-2 290,6 2-4 89,4 4-3 498,1 3-4 282,4 5-0 2341,9 0-5 115,3 5-1 1338,2 1-5 121,4 5-2 1529,4 2-5 255,5 5-3 2621,8 3-5 807 5-4 5992,7 4-5 3397,8 6-0 14790,8 0-6 395,4 6-1 8451,9 1-6 416,2 6-2 9659,3 2-6 876,2 6-3 16558,8 3-6 2766,8 7-0 108984,6 0-7 1581,5 8-0 917765,4 0-8 7229,6

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 6,8 % 13,2 % 80 % 14,68 7,58 1,25 Vieras +2 1,8 % 5 % 93,2 % 55,97 19,89 1,07 Vieras +3 0,4 % 1,4 % 98,2 % 266,27 70,87 1,02 Koti +1 47 % 23,3 % 29,7 % 2,13 4,3 3,36 Koti +2 70,3 % 16,3 % 13,4 % 1,42 6,12 7,46 Koti +3 86,6 % 8,4 % 5 % 1,15 11,84 20,13

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 27,4 % 72,6 % Kerroinraja 3,65 1,38

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 2,58 1,63 38,7 % 61,3 % 0,5 2,13 1,89 47 % 53 % 0,5 & 1 1,88 2,14 53,2 % 46,8 % 1 1,63 2,58 61,2 % 38,8 % 1 & 1,5 1,51 2,97 66,3 % 33,7 % 1,5 1,42 3,36 70,3 % 29,7 % 1,5 & 2 1,31 4,26 76,5 % 23,5 % 2 1,19 6,24 84 % 16 % 2 & 2,5 1,17 6,85 85,4 % 14,6 % 2,5 1,15 7,46 86,6 % 13,4 % 2,5 & 3 1,11 10,42 90,4 % 9,6 % 3 1,06 18,43 94,6 % 5,4 % 3,5 1,05 20,13 95 % 5 % 4,5 1,02 64,44 98,4 % 1,6 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 4,33 1,3 23,1 % 76,9 % 0,5 5 1,25 20 % 80 % 0,5 & 1 6,97 1,17 14,4 % 85,6 % 1 12,74 1,09 7,8 % 92,2 % 1 & 1,5 13,71 1,08 7,3 % 92,7 % 1,5 14,68 1,07 6,8 % 93,2 % 1,5 & 2 22,67 1,05 4,4 % 95,6 % 2 53,16 1,02 1,9 % 98,1 % 2 & 2,5 54,57 1,02 1,8 % 98,2 % 2,5 55,97 1,02 1,8 % 98,2 % 2,5 & 3 91,85 1,01 1,1 % 98,9 % 3 262,51 1 0,4 % 99,6 % 3,5 266,27 1 0,4 % 99,6 % 4,5 1521,2 1 0,1 % 99,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,09 11,82 91,54 % 8,46 % 1 1,1 10,69 90,65 % 9,35 % 1,25 1,22 5,56 82,02 % 17,98 % 1,5 1,34 3,98 74,89 % 25,11 % 1,75 1,4 3,47 71,21 % 28,79 % 2 1,51 2,97 66,28 % 33,72 % 2,25 1,77 2,3 56,57 % 43,43 % 2,5 2,03 1,97 49,35 % 50,65 % 2,75 2,3 1,77 43,39 % 56,61 % 3 2,79 1,56 35,84 % 64,16 % 3,25 3,16 1,46 31,62 % 68,38 % 3,5 3,54 1,39 28,29 % 71,71 % 3,75 4,46 1,29 22,44 % 77,56 % 4 6,43 1,18 15,56 % 84,44 % 4,25 7 1,17 14,29 % 85,71 % 4,5 7,57 1,15 13,21 % 86,79 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,02 1,33 24,9 % 75,1 % 2,5 14,02 1,08 7,13 % 92,87 % 3,5 63,33 1,02 1,58 % 98,42 % 4,5 351,87 1 0,28 % 99,72 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,98 2,02 50,47 % 49,53 % 2,5 4,11 1,32 24,33 % 75,67 % 3,5 10,53 1,1 9,5 % 90,5 % 4,5 29,14 1,04 3,43 % 96,57 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 51,6 % 48,4 % Kerroinraja 1,94 2,07

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 62,1 % 37,9 % Kerroinraja 1,61 2,64

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 81,8 % 18,2 % Kerroinraja 1,22 5,49

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 2,64 37,87 % 1 2,69 37,23 % 2 5,63 17,77 % 3+ 14,02 7,13 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 5,49 18,23 % 1 3,19 31,3 % 2 3,83 26,14 % 3+ 4,11 24,33 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 18,23 % 81,77 % Kerroinraja 5,49 1,22

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 37,87 % 62,13 % Kerroinraja 2,64 1,61

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 12,95 7,72 % 1 5,75 17,39 % 2 3,92 25,54 % 3 4,75 21,06 % 4 6,63 15,08 % 5 13,05 7,66 % 6+ 18,02 5,55 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 2,13 47 % 12 1,37 73 % X2 1,25 80 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 55,97 1,79 % Koti 2 19,89 5,03 % Koti 1 7,58 13,19 % Tasan 3,7 27 % Vieras 1 4,3 23,26 % Vieras 2 6,12 16,33 % Vieras 3+ 7,46 13,41 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 9,33 10,72 % 1 ja alle 2,5 10,78 9,28 % X ja yli 2,5 15,54 6,43 % X ja alle 2,5 4,86 20,57 % 2 ja yli 2,5 3,11 32,2 % 2 ja alle 2,5 4,81 20,8 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 65 % 23 % 12 % 1,54 4,35 8,33

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 7,8 0-0 13,1 0-1 21,6 2-0 7,8 1-1 9,2 0-2 60,9 2-1 11 2-2 26 1-2 30,5 3-0 11,7 3-3 164,6 0-3 257,5 3-1 16,5 4-4 1854,7 1-3 128,7 3-2 46,6 2-3 128,7 4-0 23,5 0-4 1450,7 4-1 33,1 1-4 725,3 4-2 93,1 2-4 725,3 4-3 393,5 3-4 1088 5-0 58,7 0-5 10216,1 5-1 82,6 1-5 5108 5-2 232,8 2-5 5108 5-3 983,6 3-5 7662,1 5-4 5541,7 4-5 15324,1 6-0 176 0-6 86333,2 6-1 247,9 1-6 43166,6 6-2 698,4 2-6 43166,6 6-3 2950,9 3-6 64749,9 7-0 616,1 0-7 851172,5 8-0 2464,4 0-8 9590676

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 40,7 % 24,3 % 35 % 2,46 4,12 2,86 Vieras +2 20,7 % 20 % 59,3 % 4,83 5 1,69 Vieras +3 8,7 % 12 % 79,3 % 11,49 8,33 1,26 Koti +1 88 % 8,8 % 3,2 % 1,14 11,39 31,05 Koti +2 96,8 % 2,6 % 0,7 % 1,03 38,93 153,36 Koti +3 99,3 % 0,5 % 0,1 % 1,01 182,7 954,8

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 84,4 % 15,6 % Kerroinraja 1,18 6,42

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,16 7,38 86,4 % 13,6 % 0,5 1,14 8,33 88 % 12 % 0,5 & 1 1,09 12,56 92 % 8 % 1 1,04 28,32 96,5 % 3,5 % 1 & 1,5 1,03 29,69 96,6 % 3,4 % 1,5 1,03 31,05 96,8 % 3,2 % 1,5 & 2 1,02 50,98 98 % 2 % 2 1,01 149,42 99,3 % 0,7 % 2 & 2,5 1,01 151,39 99,3 % 0,7 % 2,5 1,01 153,36 99,3 % 0,7 % 2,5 & 3 1 263,54 99,6 % 0,4 % 3 1 949,58 99,9 % 0,1 % 3,5 1 954,8 99,9 % 0,1 % 4,5 1 7190,6 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,36 3,77 73,4 % 26,6 % 0,5 1,54 2,86 65 % 35 % 0,5 & 1 1,66 2,51 60,2 % 39,8 % 1 1,86 2,16 53,8 % 46,2 % 1 & 1,5 2,16 1,86 46,3 % 53,7 % 1,5 2,46 1,69 40,7 % 59,3 % 1,5 & 2 2,93 1,52 34,1 % 65,9 % 2 3,86 1,35 25,9 % 74,1 % 2 & 2,5 4,34 1,3 23 % 77 % 2,5 4,83 1,26 20,7 % 79,3 % 2,5 & 3 6,39 1,19 15,7 % 84,3 % 3 10,11 1,11 9,9 % 90,1 % 3,5 11,49 1,1 8,7 % 91,3 % 4,5 32,35 1,03 3,1 % 96,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,09 11,95 91,63 % 8,37 % 1 1,1 10,81 90,75 % 9,25 % 1,25 1,22 5,59 82,1 % 17,9 % 1,5 1,33 3,99 74,96 % 25,04 % 1,75 1,4 3,49 71,34 % 28,66 % 2 1,5 2,98 66,49 % 33,51 % 2,25 1,76 2,32 56,87 % 43,13 % 2,5 2,01 1,99 49,69 % 50,31 % 2,75 2,29 1,78 43,7 % 56,3 % 3 2,77 1,56 36,1 % 63,9 % 3,25 3,14 1,47 31,8 % 68,2 % 3,5 3,52 1,4 28,42 % 71,58 % 3,75 4,42 1,29 22,61 % 77,39 % 4 6,34 1,19 15,78 % 84,22 % 4,25 6,9 1,17 14,5 % 85,5 % 4,5 7,45 1,15 13,41 % 86,59 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,73 2,37 57,78 % 42,22 % 2,5 3,21 1,45 31,14 % 68,86 % 3,5 7,3 1,16 13,71 % 86,29 % 4,5 19,88 1,05 5,03 % 94,97 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 6,19 1,19 16,15 % 83,85 % 2,5 28,35 1,04 3,53 % 96,47 % 3,5 170 1,01 0,59 % 99,41 % 4,5 582,78 1 0,17 % 99,83 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 44,8 % 55,2 % Kerroinraja 2,23 1,81

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 85,6 % 14,4 % Kerroinraja 1,17 6,96

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 51,5 % 48,5 % Kerroinraja 1,94 2,06

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 6,96 14,37 % 1 3,59 27,85 % 2 3,75 26,64 % 3+ 3,21 31,14 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,06 48,47 % 1 2,83 35,38 % 2 7,92 12,62 % 3+ 28,35 3,53 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 48,47 % 51,53 % Kerroinraja 2,06 1,94

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 14,37 % 85,63 % Kerroinraja 6,96 1,17

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 13,09 7,64 % 1 5,75 17,4 % 2 3,96 25,27 % 3 4,7 21,27 % 4 6,66 15,01 % 5 12,82 7,8 % 6+ 17,82 5,61 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,14 88 % 12 1,3 77 % X2 2,86 35 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 4,83 20,72 % Koti 2 5 20,01 % Koti 1 4,12 24,28 % Tasan 4,35 23 % Vieras 1 11,39 8,78 % Vieras 2 38,93 2,57 % Vieras 3+ 153,36 0,65 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,54 39,44 % 1 ja alle 2,5 3,91 25,56 % X ja yli 2,5 22,15 4,52 % X ja alle 2,5 5,41 18,48 % 2 ja yli 2,5 17,43 5,74 % 2 ja alle 2,5 15,97 6,26 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 35 % 30 % 35 % 2,86 3,33 2,86

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 10,2 0-0 11 0-1 10,2 2-0 16,3 1-1 7 0-2 16,3 2-1 13 2-2 18 1-2 13 3-0 39 3-3 103,5 0-3 39 3-1 31,2 4-4 1059,7 1-3 31,2 3-2 49,9 2-3 49,9 4-0 124,8 0-4 124,8 4-1 99,9 1-4 99,9 4-2 159,8 2-4 159,8 4-3 383,5 3-4 383,5 5-0 499,4 0-5 499,4 5-1 399,5 1-5 399,5 5-2 639,2 2-5 639,2 5-3 1534,2 3-5 1534,2 5-4 4909,3 4-5 4909,3 6-0 2397,1 0-6 2397,1 6-1 1917,7 1-6 1917,7 6-2 3068,3 2-6 3068,3 6-3 7363,9 3-6 7363,9 7-0 13423,9 0-7 13423,9 8-0 85912,7 0-8 85912,7

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 15,2 % 19,8 % 65 % 6,59 5,05 1,54 Vieras +2 5,1 % 10 % 84,8 % 19,46 9,95 1,18 Vieras +3 1,4 % 3,7 % 94,9 % 71,2 26,78 1,05 Koti +1 65 % 19,8 % 15,2 % 1,54 5,05 6,59 Koti +2 84,8 % 10 % 5,1 % 1,18 9,95 19,46 Koti +3 94,9 % 3,7 % 1,4 % 1,05 26,78 71,2

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 50 % 50 % Kerroinraja 2 2

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,7 2,43 58,8 % 41,2 % 0,5 1,54 2,86 65 % 35 % 0,5 & 1 1,39 3,59 72,1 % 27,9 % 1 1,23 5,28 81,1 % 18,9 % 1 & 1,5 1,2 5,93 83,1 % 16,9 % 1,5 1,18 6,59 84,8 % 15,2 % 1,5 & 2 1,12 9,35 89,3 % 10,7 % 2 1,06 17,5 94,3 % 5,7 % 2 & 2,5 1,06 18,48 94,6 % 5,4 % 2,5 1,05 19,46 94,9 % 5,1 % 2,5 & 3 1,03 29,99 96,7 % 3,3 % 3 1,01 68,54 98,5 % 1,5 % 3,5 1,01 71,2 98,6 % 1,4 % 4,5 1 311,82 99,7 % 0,3 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,43 1,7 41,2 % 58,8 % 0,5 2,86 1,54 35 % 65 % 0,5 & 1 3,59 1,39 27,9 % 72,1 % 1 5,28 1,23 18,9 % 81,1 % 1 & 1,5 5,93 1,2 16,9 % 83,1 % 1,5 6,59 1,18 15,2 % 84,8 % 1,5 & 2 9,35 1,12 10,7 % 89,3 % 2 17,5 1,06 5,7 % 94,3 % 2 & 2,5 18,48 1,06 5,4 % 94,6 % 2,5 19,46 1,05 5,1 % 94,9 % 2,5 & 3 29,99 1,03 3,3 % 96,7 % 3 68,54 1,01 1,5 % 98,5 % 3,5 71,2 1,01 1,4 % 98,6 % 4,5 311,82 1 0,3 % 99,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,11 9,89 89,89 % 10,11 % 1 1,13 8,81 88,65 % 11,35 % 1,25 1,27 4,75 78,97 % 21,03 % 1,5 1,4 3,47 71,2 % 28,8 % 1,75 1,5 3,01 66,79 % 33,21 % 2 1,65 2,55 60,78 % 39,22 % 2,25 1,94 2,06 51,48 % 48,52 % 2,5 2,24 1,81 44,65 % 55,35 % 2,75 2,61 1,62 38,32 % 61,68 % 3 3,29 1,44 30,37 % 69,63 % 3,25 3,72 1,37 26,9 % 73,1 % 3,5 4,14 1,32 24,14 % 75,86 % 3,75 5,37 1,23 18,62 % 81,38 % 4 8,18 1,14 12,22 % 87,78 % 4,25 8,82 1,13 11,33 % 88,67 % 4,5 9,46 1,12 10,57 % 89,43 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,86 1,54 34,97 % 65,03 % 2,5 7,85 1,15 12,74 % 87,26 % 3,5 27,26 1,04 3,67 % 96,33 % 4,5 115,56 1,01 0,87 % 99,13 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,86 1,54 34,97 % 65,03 % 2,5 7,85 1,15 12,74 % 87,26 % 3,5 27,26 1,04 3,67 % 96,33 % 4,5 88,81 1,01 1,13 % 98,87 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 51,7 % 48,3 % Kerroinraja 1,94 2,07

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 71,3 % 28,7 % Kerroinraja 1,4 3,48

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 71,3 % 28,7 % Kerroinraja 1,4 3,48

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,48 28,73 % 1 2,75 36,3 % 2 4,5 22,23 % 3+ 7,85 12,74 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,48 28,73 % 1 2,75 36,3 % 2 4,5 22,23 % 3+ 7,85 12,74 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 28,73 % 71,27 % Kerroinraja 3,48 1,4

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 28,73 % 71,27 % Kerroinraja 3,48 1,4

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 10,97 9,12 % 1 5,08 19,68 % 2 3,77 26,55 % 3 4,88 20,5 % 4 7,37 13,58 % 5 15,61 6,41 % 6+ 24,05 4,16 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,54 65 % 12 1,43 70 % X2 1,54 65 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 19,46 5,14 % Koti 2 9,95 10,05 % Koti 1 5,05 19,81 % Tasan 3,33 30 % Vieras 1 5,05 19,81 % Vieras 2 9,95 10,05 % Vieras 3+ 19,46 5,14 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 5,26 19,01 % 1 ja alle 2,5 6,25 15,99 % X ja yli 2,5 15,08 6,63 % X ja alle 2,5 4,28 23,37 % 2 ja yli 2,5 5,26 19,01 % 2 ja alle 2,5 6,25 15,99 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 16 % 24 % 60 % 6,25 4,17 1,67

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 22 0-0 16,9 0-1 9,8 2-0 45,3 1-1 8,8 0-2 9,9 2-1 22,9 2-2 18,4 1-2 10,2 3-0 140,1 3-3 86,1 0-3 15 3-1 70,8 4-4 717 1-3 15,4 3-2 71,5 2-3 31,8 4-0 577,9 0-4 30,2 4-1 291,9 1-4 31,2 4-2 294,8 2-4 64,3 4-3 446,7 3-4 198,8 5-0 2978,8 0-5 76,4 5-1 1504,4 1-5 78,7 5-2 1519,6 2-5 162,3 5-3 2302,5 3-5 502 5-4 4651,5 4-5 2070 6-0 18425,6 0-6 231,4 6-1 9305,8 1-6 238,5 6-2 9399,8 2-6 491,8 6-3 14242,2 3-6 1521,1 7-0 132968 0-7 818 8-0 1096643,1 0-8 3305,1

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 5,4 % 10,6 % 84 % 18,4 9,47 1,19 Vieras +2 1,4 % 4 % 94,6 % 69,78 24,98 1,06 Vieras +3 0,3 % 1,1 % 98,6 % 328,83 88,57 1,01 Koti +1 40 % 23,7 % 36,3 % 2,5 4,21 2,76 Koti +2 63,7 % 18,4 % 17,9 % 1,57 5,45 5,59 Koti +3 82,1 % 10,6 % 7,3 % 1,22 9,46 13,64

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 21,1 % 78,9 % Kerroinraja 4,75 1,27

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 3,14 1,47 31,8 % 68,2 % 0,5 2,5 1,67 40 % 60 % 0,5 & 1 2,2 1,83 45,4 % 54,6 % 1 1,91 2,1 52,5 % 47,5 % 1 & 1,5 1,7 2,43 58,9 % 41,1 % 1,5 1,57 2,76 63,7 % 36,3 % 1,5 & 2 1,42 3,35 70,2 % 29,8 % 2 1,28 4,56 78,1 % 21,9 % 2 & 2,5 1,25 5,07 80,3 % 19,7 % 2,5 1,22 5,59 82,1 % 17,9 % 2,5 & 3 1,15 7,51 86,7 % 13,3 % 3 1,09 12,2 91,8 % 8,2 % 3,5 1,08 13,64 92,7 % 7,3 % 4,5 1,03 39,22 97,5 % 2,5 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 5,5 1,22 18,2 % 81,8 % 0,5 6,25 1,19 16 % 84 % 0,5 & 1 8,84 1,13 11,3 % 88,7 % 1 16,45 1,06 6,1 % 93,9 % 1 & 1,5 17,43 1,06 5,7 % 94,3 % 1,5 18,4 1,06 5,4 % 94,6 % 1,5 & 2 28,53 1,04 3,5 % 96,5 % 2 66,98 1,02 1,5 % 98,5 % 2 & 2,5 68,38 1,01 1,5 % 98,5 % 2,5 69,78 1,01 1,4 % 98,6 % 2,5 & 3 114,47 1,01 0,9 % 99,1 % 3 325,12 1 0,3 % 99,7 % 3,5 328,83 1 0,3 % 99,7 % 4,5 1853,29 1 0,1 % 99,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,07 15,69 93,63 % 6,37 % 1 1,07 14,44 93,07 % 6,93 % 1,25 1,17 6,97 85,65 % 14,35 % 1,5 1,26 4,84 79,32 % 20,68 % 1,75 1,31 4,26 76,54 % 23,46 % 2 1,37 3,69 72,91 % 27,09 % 2,25 1,58 2,71 63,12 % 36,88 % 2,5 1,8 2,25 55,65 % 44,35 % 2,75 1,99 2,01 50,29 % 49,71 % 3 2,3 1,77 43,44 % 56,56 % 3,25 2,62 1,62 38,19 % 61,81 % 3,5 2,94 1,52 34,07 % 65,93 % 3,75 3,57 1,39 28,01 % 71,99 % 4 4,82 1,26 20,74 % 79,26 % 4,25 5,31 1,23 18,83 % 81,17 % 4,5 5,8 1,21 17,25 % 82,75 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,06 1,33 24,62 % 75,38 % 2,5 14,28 1,08 7 % 93 % 3,5 64,66 1,02 1,55 % 98,45 % 4,5 357 1 0,28 % 99,72 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,71 2,42 58,64 % 41,36 % 2,5 3,18 1,46 31,44 % 68,56 % 3,5 7,3 1,16 13,7 % 86,3 % 4,5 18,29 1,06 5,47 % 94,53 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 54,2 % 45,8 % Kerroinraja 1,85 2,18

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 61,9 % 38,1 % Kerroinraja 1,62 2,62

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 86,4 % 13,6 % Kerroinraja 1,16 7,36

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 2,62 38,14 % 1 2,69 37,24 % 2 5,68 17,61 % 3+ 14,28 7 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 7,36 13,59 % 1 3,6 27,77 % 2 3,68 27,2 % 3+ 3,18 31,44 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 13,59 % 86,41 % Kerroinraja 7,36 1,16

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 38,14 % 61,86 % Kerroinraja 2,62 1,62

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 16,94 5,9 % 1 6,77 14,78 % 2 4,22 23,67 % 3 4,63 21,58 % 4 5,95 16,82 % 5 10,6 9,44 % 6+ 12,8 7,81 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 2,5 40 % 12 1,32 76 % X2 1,19 84 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 69,78 1,43 % Koti 2 24,98 4 % Koti 1 9,47 10,56 % Tasan 4,17 24 % Vieras 1 4,21 23,74 % Vieras 2 5,45 18,36 % Vieras 3+ 5,59 17,9 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 10,82 9,24 % 1 ja alle 2,5 14,8 6,76 % X ja yli 2,5 14,8 6,76 % X ja alle 2,5 5,8 17,24 % 2 ja yli 2,5 2,52 39,65 % 2 ja alle 2,5 4,91 20,35 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 35 % 28 % 37 % 2,86 3,57 2,7

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 13,9 0-0 17 0-1 13,6 2-0 19,2 1-1 7,7 0-2 17,9 2-1 12,6 2-2 14 1-2 12,4 3-0 39,7 3-3 57,2 0-3 35,4 3-1 26,1 4-4 415 1-3 24,4 3-2 34,4 2-3 33,6 4-0 109,5 0-4 93,1 4-1 72 1-4 64,2 4-2 94,8 2-4 88,5 4-3 187 3-4 183,2 5-0 377,5 0-5 306,2 5-1 248,4 1-5 211,1 5-2 326,8 2-5 291,2 5-3 645 3-5 602,6 5-4 1697,3 4-5 1662,2 6-0 1562,1 0-6 1208,5 6-1 1027,7 1-6 833,5 6-2 1352,2 2-6 1149,6 6-3 2668,9 3-6 2378,5 7-0 7541,3 0-7 5565,7 8-0 41607 0-8 29293,1

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 16,4 % 18,6 % 65 % 6,1 5,37 1,54 Vieras +2 6,1 % 10,3 % 83,6 % 16,32 9,75 1,2 Vieras +3 1,9 % 4,3 % 93,9 % 53,33 23,52 1,07 Koti +1 63 % 19 % 18 % 1,59 5,26 5,56 Koti +2 82 % 11 % 7 % 1,22 9,11 14,26 Koti +3 93 % 4,8 % 2,2 % 1,08 20,96 44,62

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 48,6 % 51,4 % Kerroinraja 2,06 1,95

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,76 2,32 57 % 43 % 0,5 1,59 2,7 63 % 37 % 0,5 & 1 1,44 3,29 69,6 % 30,4 % 1 1,29 4,5 77,8 % 22,2 % 1 & 1,5 1,25 5,03 80,1 % 19,9 % 1,5 1,22 5,56 82 % 18 % 1,5 & 2 1,15 7,56 86,8 % 13,2 % 2 1,09 12,7 92,1 % 7,9 % 2 & 2,5 1,08 13,48 92,6 % 7,4 % 2,5 1,08 14,26 93 % 7 % 2,5 & 3 1,05 21,1 95,3 % 4,7 % 3 1,02 42,49 97,6 % 2,4 % 3,5 1,02 44,62 97,8 % 2,2 % 4,5 1,01 164,96 99,4 % 0,6 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,46 1,69 40,7 % 59,3 % 0,5 2,86 1,54 35 % 65 % 0,5 & 1 3,53 1,4 28,3 % 71,7 % 1 4,97 1,25 20,1 % 79,9 % 1 & 1,5 5,54 1,22 18,1 % 81,9 % 1,5 6,1 1,2 16,4 % 83,6 % 1,5 & 2 8,43 1,13 11,9 % 88,1 % 2 14,65 1,07 6,8 % 93,2 % 2 & 2,5 15,48 1,07 6,5 % 93,5 % 2,5 16,32 1,07 6,1 % 93,9 % 2,5 & 3 24,46 1,04 4,1 % 95,9 % 3 51,06 1,02 2 % 98 % 3,5 53,33 1,02 1,9 % 98,1 % 4,5 206,1 1 0,5 % 99,5 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,07 15,77 93,66 % 6,34 % 1 1,07 14,53 93,12 % 6,88 % 1,25 1,17 7,05 85,82 % 14,18 % 1,5 1,26 4,9 79,58 % 20,42 % 1,75 1,3 4,32 76,83 % 23,17 % 2 1,37 3,73 73,22 % 26,78 % 2,25 1,58 2,73 63,35 % 36,65 % 2,5 1,79 2,26 55,83 % 44,17 % 2,75 1,98 2,02 50,55 % 49,45 % 3 2,28 1,78 43,83 % 56,17 % 3,25 2,59 1,63 38,59 % 61,41 % 3,5 2,9 1,53 34,47 % 65,53 % 3,75 3,53 1,4 28,35 % 71,65 % 4 4,77 1,27 20,98 % 79,02 % 4,25 5,26 1,23 19,03 % 80,97 % 4,5 5,75 1,21 17,4 % 82,6 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,36 1,73 42,33 % 57,67 % 2,5 5,71 1,21 17,5 % 82,5 % 3,5 17,44 1,06 5,73 % 94,27 % 4,5 64,86 1,02 1,54 % 98,46 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,27 1,78 43,96 % 56,04 % 2,5 5,32 1,23 18,78 % 81,22 % 3,5 15,6 1,07 6,41 % 93,59 % 4,5 42,61 1,02 2,35 % 97,65 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 60,7 % 39,3 % Kerroinraja 1,65 2,54

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 76,9 % 23,1 % Kerroinraja 1,3 4,32

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 77,9 % 22,1 % Kerroinraja 1,28 4,53

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,32 23,14 % 1 2,9 34,53 % 2 4,03 24,84 % 3+ 5,71 17,5 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 4,53 22,06 % 1 2,94 33,97 % 2 3,97 25,18 % 3+ 5,32 18,78 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 22,06 % 77,94 % Kerroinraja 4,53 1,28

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 23,14 % 76,86 % Kerroinraja 4,32 1,3

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 17 5,88 % 1 6,88 14,53 % 2 4,21 23,76 % 3 4,68 21,36 % 4 5,86 17,06 % 5 10,61 9,42 % 6+ 12,53 7,98 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,59 63 % 12 1,39 72 % X2 1,54 65 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 16,32 6,13 % Koti 2 9,75 10,25 % Koti 1 5,37 18,62 % Tasan 3,57 28 % Vieras 1 5,26 19,01 % Vieras 2 9,11 10,98 % Vieras 3+ 14,26 7,01 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,43 22,6 % 1 ja alle 2,5 8,06 12,4 % X ja yli 2,5 10,92 9,16 % X ja alle 2,5 5,31 18,84 % 2 ja yli 2,5 4,15 24,08 % 2 ja alle 2,5 7,74 12,92 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 34 % 31 % 35 % 2,94 3,23 2,86

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 9,1 0-0 9,1 0-1 8,8 2-0 15,9 1-1 6,9 0-2 15,4 2-1 13,8 2-2 21,1 1-2 13,5 3-0 41,8 3-3 144,8 0-3 40,1 3-1 36,3 4-4 1766,7 1-3 35,2 3-2 63,2 2-3 61,7 4-0 146,6 0-4 139,5 4-1 127,5 1-4 122,3 4-2 221,7 2-4 214,6 4-3 578,4 3-4 564,8 5-0 643,1 0-5 606,3 5-1 559,2 1-5 531,9 5-2 972,5 2-5 933,1 5-3 2537 3-5 2455,6 5-4 8824,4 4-5 8616,1 6-0 3384,6 0-6 3163,5 6-1 2943,2 1-6 2775 6-2 5118,5 2-6 4868,5 6-3 13352,7 3-6 12811,7 7-0 20782,8 0-7 19256,2 8-0 145844,2 0-8 133956,3

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 13,9 % 20,1 % 66 % 7,17 4,99 1,52 Vieras +2 4,4 % 9,5 % 86,1 % 22,71 10,48 1,16 Vieras +3 1,1 % 3,3 % 95,6 % 89,68 30,42 1,05 Koti +1 65 % 20,5 % 14,5 % 1,54 4,87 6,92 Koti +2 85,5 % 9,9 % 4,6 % 1,17 10,15 21,73 Koti +3 95,4 % 3,4 % 1,2 % 1,05 29,18 85,11

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 49,3 % 50,7 % Kerroinraja 2,03 1,97

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,71 2,41 58,6 % 41,4 % 0,5 1,54 2,86 65 % 35 % 0,5 & 1 1,38 3,63 72,4 % 27,6 % 1 1,22 5,5 81,8 % 18,2 % 1 & 1,5 1,19 6,21 83,9 % 16,1 % 1,5 1,17 6,92 85,5 % 14,5 % 1,5 & 2 1,11 9,98 90 % 10 % 2 1,05 19,59 94,9 % 5,1 % 2 & 2,5 1,05 20,66 95,2 % 4,8 % 2,5 1,05 21,73 95,4 % 4,6 % 2,5 & 3 1,03 34,03 97,1 % 2,9 % 3 1,01 82,19 98,8 % 1,2 % 3,5 1,01 85,11 98,8 % 1,2 % 4,5 1 400,95 99,8 % 0,2 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,49 1,67 40,2 % 59,8 % 0,5 2,94 1,52 34 % 66 % 0,5 & 1 3,75 1,36 26,6 % 73,4 % 1 5,73 1,21 17,4 % 82,6 % 1 & 1,5 6,45 1,18 15,5 % 84,5 % 1,5 7,17 1,16 13,9 % 86,1 % 1,5 & 2 10,38 1,11 9,6 % 90,4 % 2 20,55 1,05 4,9 % 95,1 % 2 & 2,5 21,63 1,05 4,6 % 95,4 % 2,5 22,71 1,05 4,4 % 95,6 % 2,5 & 3 35,65 1,03 2,8 % 97,2 % 3 86,73 1,01 1,2 % 98,8 % 3,5 89,68 1,01 1,1 % 98,9 % 4,5 426,03 1 0,2 % 99,8 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,14 8,05 87,57 % 12,43 % 1 1,17 7,03 85,78 % 14,22 % 1,25 1,33 4 74,98 % 25,02 % 1,5 1,5 2,99 66,6 % 33,4 % 1,75 1,63 2,59 61,32 % 38,68 % 2 1,85 2,18 54,07 % 45,93 % 2,25 2,2 1,84 45,53 % 54,47 % 2,5 2,54 1,65 39,33 % 60,67 % 2,75 3,05 1,49 32,75 % 67,25 % 3 4,07 1,33 24,58 % 75,42 % 3,25 4,56 1,28 21,92 % 78,08 % 3,5 5,06 1,25 19,78 % 80,22 % 3,75 6,77 1,17 14,78 % 85,22 % 4 10,98 1,1 9,11 % 90,89 % 4,25 11,71 1,09 8,54 % 91,46 % 4,5 12,44 1,09 8,04 % 91,96 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,24 1,45 30,9 % 69,1 % 2,5 9,62 1,12 10,4 % 89,6 % 3,5 36,29 1,03 2,76 % 97,24 % 4,5 167,44 1,01 0,6 % 99,4 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,17 1,46 31,57 % 68,43 % 2,5 9,31 1,12 10,74 % 89,26 % 3,5 34,8 1,03 2,87 % 97,13 % 4,5 124,16 1,01 0,81 % 99,19 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 47,1 % 52,9 % Kerroinraja 2,12 1,89

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 67,7 % 32,3 % Kerroinraja 1,48 3,1

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 68,4 % 31,6 % Kerroinraja 1,46 3,16

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,1 32,27 % 1 2,72 36,83 % 2 4,88 20,5 % 3+ 9,62 10,4 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,16 31,65 % 1 2,72 36,78 % 2 4,8 20,83 % 3+ 9,31 10,74 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 31,65 % 68,35 % Kerroinraja 3,16 1,46

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 32,27 % 67,73 % Kerroinraja 3,1 1,48

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 9,06 11,04 % 1 4,47 22,36 % 2 3,67 27,27 % 3 5,12 19,55 % 4 8,52 11,74 % 5 19,51 5,13 % 6+ 34,29 2,92 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,54 65 % 12 1,45 69 % X2 1,52 66 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 22,71 4,4 % Koti 2 10,48 9,54 % Koti 1 4,99 20,06 % Tasan 3,23 31 % Vieras 1 4,87 20,54 % Vieras 2 10,15 9,86 % Vieras 3+ 21,73 4,6 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 6 16,65 % 1 ja alle 2,5 5,77 17,35 % X ja yli 2,5 18,21 5,49 % X ja alle 2,5 3,92 25,51 % 2 ja yli 2,5 5,82 17,18 % 2 ja alle 2,5 5,61 17,82 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 43 % 30 % 27 % 2,33 3,33 3,7

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 8,2 0-0 9,9 0-1 11,1 2-0 12,2 1-1 7,1 0-2 21,6 2-1 11,8 2-2 20,4 1-2 16 3-0 27 3-3 131,9 0-3 62,8 3-1 26,2 4-4 1517,9 1-3 46,5 3-2 50,9 2-3 68,9 4-0 80 0-4 243,8 4-1 77,7 1-4 180,6 4-2 150,8 2-4 267,5 4-3 439,3 3-4 594,4 5-0 296,3 0-5 1183,3 5-1 287,7 1-5 876,5 5-2 558,7 2-5 1298,5 5-3 1627,2 3-5 2885,7 5-4 6319,1 4-5 8550,1 6-0 1317,1 0-6 6893 6-1 1278,7 1-6 5105,9 6-2 2483 2-6 7564,3 6-3 7231,9 3-6 16809,6 7-0 6829,3 0-7 46845,6 8-0 40470,1 0-8 363849,3

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 20,1 % 22,9 % 57 % 4,97 4,37 1,75 Vieras +2 7,4 % 12,8 % 79,9 % 13,59 7,83 1,25 Vieras +3 2,2 % 5,2 % 92,6 % 46 19,29 1,08 Koti +1 73 % 16,9 % 10,1 % 1,37 5,91 9,91 Koti +2 89,9 % 7,2 % 2,9 % 1,11 13,89 34,55 Koti +3 97,1 % 2,2 % 0,7 % 1,03 44,84 150,58

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 61,4 % 38,6 % Kerroinraja 1,63 2,59

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,47 3,15 68,2 % 31,8 % 0,5 1,37 3,7 73 % 27 % 0,5 & 1 1,25 4,94 79,7 % 20,3 % 1 1,14 8,23 87,9 % 12,1 % 1 & 1,5 1,12 9,07 89 % 11 % 1,5 1,11 9,91 89,9 % 10,1 % 1,5 & 2 1,07 14,84 93,3 % 6,7 % 2 1,03 32,07 96,9 % 3,1 % 2 & 2,5 1,03 33,31 97 % 3 % 2,5 1,03 34,55 97,1 % 2,9 % 2,5 & 3 1,02 55,58 98,2 % 1,8 % 3 1,01 147,22 99,3 % 0,7 % 3,5 1,01 150,58 99,3 % 0,7 % 4,5 1 790,12 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,98 2,02 50,6 % 49,4 % 0,5 2,33 1,75 43 % 57 % 0,5 & 1 2,81 1,55 35,6 % 64,4 % 1 3,83 1,35 26,1 % 73,9 % 1 & 1,5 4,4 1,29 22,7 % 77,3 % 1,5 4,97 1,25 20,1 % 79,9 % 1,5 & 2 6,81 1,17 14,7 % 85,3 % 2 11,86 1,09 8,4 % 91,6 % 2 & 2,5 12,72 1,09 7,9 % 92,1 % 2,5 13,59 1,08 7,4 % 92,6 % 2,5 & 3 20,44 1,05 4,9 % 95,1 % 3 43,61 1,02 2,3 % 97,7 % 3,5 46 1,02 2,2 % 97,8 % 4,5 186,45 1,01 0,5 % 99,5 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,13 8,81 88,65 % 11,35 % 1 1,15 7,76 87,12 % 12,88 % 1,25 1,3 4,31 76,79 % 23,21 % 1,5 1,46 3,19 68,65 % 31,35 % 1,75 1,57 2,76 63,76 % 36,24 % 2 1,75 2,33 57,06 % 42,94 % 2,25 2,08 1,93 48,16 % 51,84 % 2,5 2,4 1,71 41,66 % 58,34 % 2,75 2,84 1,54 35,17 % 64,83 % 3 3,7 1,37 27,05 % 72,95 % 3,25 4,16 1,32 24,03 % 75,97 % 3,5 4,62 1,28 21,63 % 78,37 % 3,75 6,1 1,2 16,39 % 83,61 % 4 9,62 1,12 10,4 % 89,6 % 4,25 10,31 1,11 9,7 % 90,3 % 4,5 10,99 1,1 9,1 % 90,9 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,59 1,63 38,68 % 61,32 % 2,5 6,6 1,18 15,15 % 84,85 % 3,5 21,26 1,05 4,7 % 95,3 % 4,5 83,47 1,01 1,2 % 98,8 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,72 1,37 26,9 % 73,1 % 2,5 12,15 1,09 8,23 % 91,77 % 3,5 50,64 1,02 1,97 % 98,03 % 4,5 180,11 1,01 0,56 % 99,44 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 48,3 % 51,7 % Kerroinraja 2,07 1,93

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 74,1 % 25,9 % Kerroinraja 1,35 3,86

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 64 % 36 % Kerroinraja 1,56 2,78

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,86 25,91 % 1 2,82 35,41 % 2 4,25 23,53 % 3+ 6,6 15,15 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,78 35,96 % 1 2,69 37,15 % 2 5,36 18,67 % 3+ 12,15 8,23 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 35,96 % 64,04 % Kerroinraja 2,78 1,56

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 25,91 % 74,09 % Kerroinraja 3,86 1,35

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 9,85 10,15 % 1 4,72 21,2 % 2 3,71 26,98 % 3 4,99 20,04 % 4 7,98 12,53 % 5 17,61 5,68 % 6+ 29,27 3,42 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,37 73 % 12 1,43 70 % X2 1,75 57 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 13,59 7,36 % Koti 2 7,83 12,77 % Koti 1 4,37 22,88 % Tasan 3,33 30 % Vieras 1 5,91 16,91 % Vieras 2 13,89 7,2 % Vieras 3+ 34,55 2,89 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,43 22,58 % 1 ja alle 2,5 4,9 20,42 % X ja yli 2,5 17,44 5,73 % X ja alle 2,5 4,12 24,27 % 2 ja yli 2,5 7,49 13,35 % 2 ja alle 2,5 7,33 13,65 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 71 % 20 % 9 % 1,41 5 11,11

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 10,1 0-0 19 0-1 33,8 2-0 8,4 1-1 10,5 0-2 90,2 2-1 11,2 2-2 23,4 1-2 37,6 3-0 10,5 3-3 117 0-3 360,8 3-1 14,1 4-4 1040,2 1-3 150,3 3-2 37,5 2-3 125,3 4-0 17,6 0-4 1924,1 4-1 23,4 1-4 801,7 4-2 62,5 2-4 668,1 4-3 249,8 3-4 835,1 5-0 36,6 0-5 12827,4 5-1 48,8 1-5 5344,7 5-2 130,1 2-5 4453,9 5-3 520,5 3-5 5567,4 5-4 2775,9 4-5 9279,1 6-0 91,5 0-6 102618,9 6-1 122 1-6 42757,9 6-2 325,3 2-6 35631,6 6-3 1301,2 3-6 44539,4 7-0 266,8 0-7 957776,2 8-0 889,5 0-8 10216279,8

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 49,1 % 21,9 % 29 % 2,04 4,57 3,45 Vieras +2 28,3 % 20,8 % 50,9 % 3,53 4,81 1,97 Vieras +3 13,7 % 14,6 % 71,7 % 7,28 6,85 1,4 Koti +1 91 % 6,5 % 2,5 % 1,1 15,28 40,76 Koti +2 97,5 % 1,9 % 0,5 % 1,03 51,5 195,34 Koti +3 99,5 % 0,4 % 0,1 % 1,01 234,4 1172,06

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 88,8 % 11,3 % Kerroinraja 1,13 8,89

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,11 10 90 % 10 % 0,5 1,1 11,11 91 % 9 % 0,5 & 1 1,06 16,89 94,1 % 5,9 % 1 1,03 38,09 97,4 % 2,6 % 1 & 1,5 1,03 39,42 97,5 % 2,5 % 1,5 1,03 40,76 97,5 % 2,5 % 1,5 & 2 1,02 66,79 98,5 % 1,5 % 2 1,01 191,54 99,5 % 0,5 % 2 & 2,5 1,01 193,44 99,5 % 0,5 % 2,5 1,01 195,34 99,5 % 0,5 % 2,5 & 3 1 334,15 99,7 % 0,3 % 3 1 1167,06 99,9 % 0,1 % 3,5 1 1172,06 99,9 % 0,1 % 4,5 1 8452,12 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,27 4,74 78,9 % 21,1 % 0,5 1,41 3,45 71 % 29 % 0,5 & 1 1,48 3,07 67,4 % 32,6 % 1 1,59 2,69 62,9 % 37,1 % 1 & 1,5 1,81 2,23 55,2 % 44,8 % 1,5 2,04 1,97 49,1 % 50,9 % 1,5 & 2 2,31 1,76 43,2 % 56,8 % 2 2,79 1,56 35,8 % 64,2 % 2 & 2,5 3,16 1,46 31,6 % 68,4 % 2,5 3,53 1,4 28,3 % 71,7 % 2,5 & 3 4,4 1,29 22,7 % 77,3 % 3 6,21 1,19 16,1 % 83,9 % 3,5 7,28 1,16 13,7 % 86,3 % 4,5 17,56 1,06 5,7 % 94,3 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,06 17,74 94,36 % 5,64 % 1 1,06 16,52 93,95 % 6,05 % 1,25 1,14 8 87,5 % 12,5 % 1,5 1,22 5,52 81,89 % 18,11 % 1,75 1,26 4,9 79,59 % 20,41 % 2 1,3 4,28 76,64 % 23,36 % 2,25 1,49 3,02 66,94 % 33,06 % 2,5 1,68 2,46 59,42 % 40,58 % 2,75 1,83 2,2 54,58 % 45,42 % 3 2,07 1,94 48,43 % 51,57 % 3,25 2,34 1,74 42,65 % 57,35 % 3,5 2,62 1,62 38,1 % 61,9 % 3,75 3,12 1,47 32,05 % 67,95 % 4 4,05 1,33 24,7 % 75,3 % 4,25 4,49 1,29 22,29 % 77,71 % 4,5 4,93 1,25 20,3 % 79,7 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,48 3,07 67,47 % 32,53 % 2,5 2,41 1,71 41,47 % 58,53 % 3,5 4,72 1,27 21,2 % 78,8 % 4,5 10,95 1,1 9,13 % 90,87 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 5,72 1,21 17,47 % 82,53 % 2,5 25,4 1,04 3,94 % 96,06 % 3,5 148,73 1,01 0,67 % 99,33 % 4,5 467,74 1 0,21 % 99,79 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 49,1 % 50,9 % Kerroinraja 2,04 1,96

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 90,3 % 9,7 % Kerroinraja 1,11 10,33

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 53,5 % 46,5 % Kerroinraja 1,87 2,15

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 10,33 9,68 % 1 4,38 22,85 % 2 3,85 26 % 3+ 2,41 41,47 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,15 46,54 % 1 2,78 35,99 % 2 7,39 13,53 % 3+ 25,4 3,94 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 46,54 % 53,46 % Kerroinraja 2,15 1,87

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 9,68 % 90,32 % Kerroinraja 10,33 1,11

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 18,96 5,27 % 1 7,79 12,84 % 2 4,45 22,46 % 3 4,69 21,32 % 4 5,62 17,8 % 5 9,43 10,6 % 6+ 10,31 9,7 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,1 91 % 12 1,25 80 % X2 3,45 29 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 3,53 28,35 % Koti 2 4,81 20,77 % Koti 1 4,57 21,88 % Tasan 5 20 % Vieras 1 15,28 6,55 % Vieras 2 51,5 1,94 % Vieras 3+ 195,34 0,51 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,03 49,26 % 1 ja alle 2,5 4,6 21,74 % X ja yli 2,5 19,12 5,23 % X ja alle 2,5 6,77 14,77 % 2 ja yli 2,5 20,27 4,93 % 2 ja alle 2,5 24,6 4,07 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 27 % 27 % 46 % 3,7 3,7 2,17

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 15,9 0-0 16,9 0-1 11,7 2-0 25,5 1-1 7,9 0-2 13,8 2-1 15 2-2 15 1-2 11 3-0 61,2 3-3 63,3 0-3 24,3 3-1 36 4-4 477 1-3 19,4 3-2 42,4 2-3 31,1 4-0 195,9 0-4 57,2 4-1 115,2 1-4 45,7 4-2 135,5 2-4 73,2 4-3 239,2 3-4 175,7 5-0 783,5 0-5 168,2 5-1 460,9 1-5 134,6 5-2 542,2 2-5 215,3 5-3 956,8 3-5 516,7 5-4 2251,3 4-5 1653,4 6-0 3760,6 0-6 593,6 6-1 2212,1 1-6 474,9 6-2 2602,5 2-6 759,8 6-3 4592,7 3-6 1823,6 7-0 21059,5 0-7 2444,3 8-0 134780,7 0-8 11502,4

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 11,2 % 15,8 % 73 % 8,9 6,34 1,37 Vieras +2 3,7 % 7,5 % 88,8 % 27,05 13,26 1,13 Vieras +3 1 % 2,7 % 96,3 % 101,15 36,93 1,04 Koti +1 54 % 21,5 % 24,5 % 1,85 4,66 4,08 Koti +2 75,5 % 14 % 10,6 % 1,33 7,16 9,46 Koti +3 89,4 % 6,8 % 3,8 % 1,12 14,66 26,65

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 37 % 63 % Kerroinraja 2,7 1,59

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 2,14 1,88 46,8 % 53,2 % 0,5 1,85 2,17 54 % 46 % 0,5 & 1 1,65 2,53 60,5 % 39,5 % 1 1,45 3,2 68,8 % 31,2 % 1 & 1,5 1,38 3,64 72,5 % 27,5 % 1,5 1,33 4,08 75,5 % 24,5 % 1,5 & 2 1,23 5,3 81,1 % 18,9 % 2 1,14 8,14 87,7 % 12,3 % 2 & 2,5 1,13 8,8 88,6 % 11,4 % 2,5 1,12 9,46 89,4 % 10,6 % 2,5 & 3 1,08 13,49 92,6 % 7,4 % 3 1,04 24,83 96 % 4 % 3,5 1,04 26,65 96,2 % 3,8 % 4,5 1,01 88,58 98,9 % 1,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 3,2 1,45 31,2 % 68,8 % 0,5 3,7 1,37 27 % 73 % 0,5 & 1 4,82 1,26 20,8 % 79,2 % 1 7,5 1,15 13,3 % 86,7 % 1 & 1,5 8,2 1,14 12,2 % 87,8 % 1,5 8,9 1,13 11,2 % 88,8 % 1,5 & 2 12,89 1,08 7,8 % 92,2 % 2 25,01 1,04 4 % 96 % 2 & 2,5 26,03 1,04 3,8 % 96,2 % 2,5 27,05 1,04 3,7 % 96,3 % 2,5 & 3 42,11 1,02 2,4 % 97,6 % 3 98,42 1,01 1 % 99 % 3,5 101,15 1,01 1 % 99 % 4,5 449,2 1 0,2 % 99,8 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,07 15,63 93,6 % 6,4 % 1 1,07 14,38 93,05 % 6,95 % 1,25 1,17 6,95 85,6 % 14,4 % 1,5 1,26 4,82 79,26 % 20,74 % 1,75 1,31 4,25 76,46 % 23,54 % 2 1,37 3,68 72,8 % 27,2 % 2,25 1,59 2,7 62,98 % 37,02 % 2,5 1,8 2,25 55,49 % 44,51 % 2,75 1,99 2,01 50,14 % 49,86 % 3 2,31 1,76 43,31 % 56,69 % 3,25 2,62 1,62 38,1 % 61,9 % 3,5 2,94 1,52 34 % 66 % 3,75 3,58 1,39 27,93 % 72,07 % 4 4,85 1,26 20,61 % 79,39 % 4,25 5,34 1,23 18,72 % 81,28 % 4,5 5,84 1,21 17,14 % 82,86 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,83 1,55 35,31 % 64,69 % 2,5 7,8 1,15 12,82 % 87,18 % 3,5 27,35 1,04 3,66 % 96,34 % 4,5 117,36 1,01 0,85 % 99,15 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,01 1,99 49,87 % 50,13 % 2,5 4,25 1,31 23,52 % 76,48 % 3,5 11,21 1,1 8,92 % 91,08 % 4,5 29,72 1,03 3,37 % 96,63 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 59,1 % 40,9 % Kerroinraja 1,69 2,44

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 71,6 % 28,4 % Kerroinraja 1,4 3,52

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 81,6 % 18,4 % Kerroinraja 1,23 5,43

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,52 28,4 % 1 2,76 36,28 % 2 4,45 22,49 % 3+ 7,8 12,82 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 5,43 18,42 % 1 3,15 31,71 % 2 3,79 26,35 % 3+ 4,25 23,52 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 18,42 % 81,58 % Kerroinraja 5,43 1,23

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 28,4 % 71,6 % Kerroinraja 3,52 1,4

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 16,89 5,92 % 1 6,75 14,82 % 2 4,21 23,77 % 3 4,65 21,49 % 4 5,93 16,87 % 5 10,69 9,35 % 6+ 12,84 7,79 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,85 54 % 12 1,37 73 % X2 1,37 73 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 27,05 3,7 % Koti 2 13,26 7,54 % Koti 1 6,34 15,76 % Tasan 3,7 27 % Vieras 1 4,66 21,46 % Vieras 2 7,16 13,96 % Vieras 3+ 9,46 10,57 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 5,95 16,81 % 1 ja alle 2,5 9,81 10,19 % X ja yli 2,5 11,77 8,49 % X ja alle 2,5 5,4 18,51 % 2 ja yli 2,5 3,31 30,2 % 2 ja alle 2,5 6,33 15,8 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 23 % 27 % 50 % 4,35 3,7 2

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 14,7 0-0 13,4 0-1 9,3 2-0 28,5 1-1 7,8 0-2 11,2 2-1 17 2-2 18,1 1-2 10,8 3-0 82,9 3-3 94,8 0-3 20,1 3-1 49,6 4-4 881,5 1-3 19,5 3-2 59,5 2-3 37,8 4-0 321,9 0-4 48 4-1 192,8 1-4 46,6 4-2 230,9 2-4 90,6 4-3 414,8 3-4 263,8 5-0 1562,9 0-5 143,8 5-1 935,8 1-5 139,6 5-2 1120,8 2-5 271,2 5-3 2013,4 3-5 789,8 5-4 4822,4 4-5 3067,1 6-0 9104,1 0-6 516,8 6-1 5451,5 1-6 501,7 6-2 6528,8 2-6 974,2 6-3 11728,3 3-6 2837,5 7-0 61872,2 0-7 2166,1 8-0 480561 0-8 10376,6

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 8,4 % 14,6 % 77 % 11,95 6,83 1,3 Vieras +2 2,4 % 6 % 91,6 % 42,44 16,64 1,09 Vieras +3 0,5 % 1,8 % 97,6 % 187,4 54,86 1,02 Koti +1 50 % 23 % 27 % 2 4,35 3,7 Koti +2 73 % 15,3 % 11,7 % 1,37 6,53 8,57 Koti +3 88,3 % 7,5 % 4,1 % 1,13 13,27 24,18

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 31,5 % 68,5 % Kerroinraja 3,17 1,46

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 2,37 1,73 42,2 % 57,8 % 0,5 2 2 50 % 50 % 0,5 & 1 1,77 2,3 56,5 % 43,5 % 1 1,54 2,85 64,9 % 35,1 % 1 & 1,5 1,44 3,28 69,5 % 30,5 % 1,5 1,37 3,7 73 % 27 % 1,5 & 2 1,26 4,78 79,1 % 20,9 % 2 1,16 7,26 86,2 % 13,8 % 2 & 2,5 1,14 7,91 87,4 % 12,6 % 2,5 1,13 8,57 88,3 % 11,7 % 2,5 & 3 1,09 12,18 91,8 % 8,2 % 3 1,05 22,36 95,5 % 4,5 % 3,5 1,04 24,18 95,9 % 4,1 % 4,5 1,01 80,94 98,8 % 1,2 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 3,76 1,36 26,6 % 73,4 % 0,5 4,35 1,3 23 % 77 % 0,5 & 1 5,91 1,2 16,9 % 83,1 % 1 10,2 1,11 9,8 % 90,2 % 1 & 1,5 11,08 1,1 9 % 91 % 1,5 11,95 1,09 8,4 % 91,6 % 1,5 & 2 18,09 1,06 5,5 % 94,5 % 2 39,89 1,03 2,5 % 97,5 % 2 & 2,5 41,16 1,02 2,4 % 97,6 % 2,5 42,44 1,02 2,4 % 97,6 % 2,5 & 3 68,58 1,01 1,5 % 98,5 % 3 183,99 1,01 0,5 % 99,5 % 3,5 187,4 1,01 0,5 % 99,5 % 4,5 991,82 1 0,1 % 99,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,09 12,22 91,82 % 8,18 % 1 1,1 11,05 90,95 % 9,05 % 1,25 1,22 5,62 82,2 % 17,8 % 1,5 1,33 4 74,99 % 25,01 % 1,75 1,4 3,49 71,36 % 28,64 % 2 1,5 2,99 66,51 % 33,49 % 2,25 1,76 2,32 56,88 % 43,12 % 2,5 2,01 1,99 49,68 % 50,32 % 2,75 2,29 1,78 43,69 % 56,31 % 3 2,77 1,56 36,07 % 63,93 % 3,25 3,15 1,47 31,78 % 68,22 % 3,5 3,52 1,4 28,4 % 71,6 % 3,75 4,43 1,29 22,56 % 77,44 % 4 6,37 1,19 15,7 % 84,3 % 4,25 6,94 1,17 14,42 % 85,58 % 4,5 7,5 1,15 13,33 % 86,67 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,61 1,38 27,7 % 72,3 % 2,5 11,7 1,09 8,55 % 91,45 % 3,5 48,81 1,02 2,05 % 97,95 % 4,5 250,42 1 0,4 % 99,6 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,06 1,94 48,51 % 51,49 % 2,5 4,43 1,29 22,59 % 77,41 % 3,5 11,81 1,09 8,47 % 91,53 % 4,5 33,28 1,03 3 % 97 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 52,9 % 47,1 % Kerroinraja 1,89 2,12

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 64,8 % 35,2 % Kerroinraja 1,54 2,84

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 80,6 % 19,4 % Kerroinraja 1,24 5,16

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 2,84 35,16 % 1 2,69 37,14 % 2 5,22 19,15 % 3+ 11,7 8,55 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 5,16 19,39 % 1 3,12 32,09 % 2 3,86 25,92 % 3+ 4,43 22,59 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 19,39 % 80,61 % Kerroinraja 5,16 1,24

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 35,16 % 64,84 % Kerroinraja 2,84 1,54

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 13,4 7,46 % 1 5,7 17,55 % 2 3,95 25,31 % 3 4,7 21,28 % 4 6,64 15,06 % 5 12,91 7,75 % 6+ 17,91 5,58 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 2 50 % 12 1,37 73 % X2 1,3 77 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 42,44 2,36 % Koti 2 16,64 6,01 % Koti 1 6,83 14,63 % Tasan 3,7 27 % Vieras 1 4,35 23,01 % Vieras 2 6,53 15,32 % Vieras 3+ 8,57 11,67 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 7,9 12,66 % 1 ja alle 2,5 9,68 10,34 % X ja yli 2,5 14,93 6,7 % X ja alle 2,5 4,93 20,3 % 2 ja yli 2,5 3,3 30,32 % 2 ja alle 2,5 5,08 19,68 %

PerjantaiPerustaso 1-3Kokoonpanot 4-5Vireystila 5-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliFrosinonen vahva tekeminen jatkui viikonloppuna Parman vieraana, kun maalittomasta tasapelistä saatiin palkinnoksi piste. Alakynnessä oltiin isäntien punakorttiin asti, mutta sen jälkeen olisi Frosinonella ollut saumansa jopa täyteenkin pistepottiin. Laatua ei kuitenkaan riittänyt hyökkäyspäässä viimeistelyyn. Materiaalilta sarjan heikoin joukkue on juuri nyt hyvässä jamassa, kun omaan tekemiseen uskotaan. Itsestään selviä tappioita ei näillä näkymin enää ole luvassa. Keskikentältä sivussa jatkavat Emil Hallfredsson ja Luca Paganini. Hyökkäyksestä puuttuvat Federico Dionisi ja Joaquin Ardaiz.Fiorentina pelasi supervärikkään ottelun viime kierroksella AS Romaa vastaan ja hurjan tuhlailun jälkeen päädyttiin 1–1-tasalukemiin. Tasuri sinänsä ei hirveän väärä tulos matsiin ollut, vaikka Roma hieman enemmän tuhlailikin. Fiorentinan intohimotaso oli todella korkealla, mutta yli-innokkuus repi samalla joukkueen pakkaa auki. Ottelukohtaisesti on firenzeläisillä huomattavaa vaihtelua peli-ilmeen osalta. Terveystilanne taitavalla Violalla jatkuu hyvänä.Tasoeroa joukkueiden välillä löytyy rapsakasti, joten Fiorentina on kiistaton suosikki myös vieraskentällä. Frosinone on kuitenkin itseluottamuksensa kanssa vahvalla tasolla eivätkä marginaalit tästä johtuen kasva mahdottoman suuriksi. Maalimäärässä on periaatteessa repeämispotentiaalia, mutta pelinkuva on tässä parissa kyllä haastava arvioitava. Jos jotain haluaa pelata, suosittelen runsasmaalisuutta.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-2Kokoonpanot 4-3Vireystila 5-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliTorinosta on täällä tykätty läpi alkukauden. Pelillisesti härkä on järkevä ja vakaa. Lisäksi asenne ja henki on kohdallaan. Viime kierroksen murskavoitto Sampdorian luolasta toi torinolaisten potentiaalin varmasti myös suuren yleisön silmiin. Europaikoista voidaan taistella tosissaan tällä kaudella. Vireystila on mintissä ja terveystilanne on vahva. Keskikentän Meite on tosin pelikiellon vuoksi sivussa.Parma ei saanut palautettua itseluottamustaan Frosinonen kustannuksella, vaan kotona jäätiin hienoisesta hallinnasta huolimatta maalittomaan tasapeliin. Keskikentän Leo Stulacin ulosajo teki ottelun loppupuolesta tuskien taipaleen eikä tappiokaan lopulta mahdottoman kaukana ollut. Parman paras vire loistaa nyt poissaolollaan eikä tästäkään pelistä pisteitä ole luvassa ilman selkeää tason nostoa. Stulac on siis pelikiellossa ja Munari, Sierralta, Dimarco sekä Dezi ovat lasaretissa.Torino on joukkueista laadukkaampi ja tällä hetkellä pelillisesti myös rapsakasti Parmaa edellä. Kotonaan Toro on päivänselvä suosikki. Maalilinjaa asetellaan 2,5 maalin huitteille. Vetoja otteluun ei alustavasti saada.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-2Kokoonpanot 4-5Vireystila 1-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliSPAL on pelillisesti viime kierroksilla ollut täysin kuralla. Shokkitappio Frosinonelle poiki epävarmuuden ilmapiirin ja Lazion vieraana sorruttiin jatkuvalla syötöllä kämmeihin sekä epäyhtenäisyyteen. Murskatappio Roomassa oli ansaittu. Nyt olisi kasvojenpesuyrityksen aika, mutta esitysten on parannuttava lähemmäs omaa perustasoa, jotta menestystä tulee. Laatupelaajista Jasmin Kurtic, Mattia Valoti ja Johan Djourou ovat loukkaantuneina.Cagliari haastoi miehekkäästi Juventusta vieraissa, mutta ei voinut paremmalleen mitään. Sardinialaisten tekemisestä paistaa kuitenkin hyvä itsetunto ja omaan tekemiseen luotetaan. Viime ajat ovat pääsääntöisesti sujuneet tulostenkin valossa hyvissä merkeissä. Juventukselle kärsityssä tappiossa ei mitään ihmeellistä ollut, sillä tasoero oli sen verran julma, ettei pisteitä ollut budjetoituna. Kokoonpanossa ei ole suurempia ongelmia.Tasoeroja ei materiaaleissa pahemmin ole. Cagliarille annetaan vireystilasta ja paremman näköisestä tekemisestä hyvää, mutta SPALin kotietu tasaa puntit. Maaliodottama on normaalilla tasolla. Cagliarista voi löytää ohutta pelattavaa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-4Kokoonpanot 4-5Vireystila 1-5Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiGenoalle milanolaisseurat olivat liian kovia viime viikolla ja tuloksena oli kaksi tappiota. Interille kärsityssä tappiossa näkyi selvästi myös rasitus, mikä ajatti heikkoihin suoritteisiin ja keskittymisen herpaantumiseen. Esitys Giuseppe Meazzalla oli suorastaan surkea. Nyt tosin viikon levon jälkeen odotetaan vahvempaa näyttöä joukkueelta, ellei itseluottamus ole murentunut. Huomioidaan, että Davide Ballardinin potkujen jälkeen voittoakaan ei ole vielä kairattu, joten ei Genoan piristymiseen mahdotonta luottoa ole. Maalilta Federico Marchetti, alakerrasta Nicolas Spolli ja hyökkäyksestä Andrea Favilli ovat loukkaantuneina sivussa.Napoli sai murskavoiton plakkariin tappavan tehokkaan viimeistelynsä ansiosta Empolia vastaan ja Partenopei onkin vahvassa pelillisessä nosteessa. Laatujoukkue on Carlo Ancelottin johdolla ollut erinomaisesti organisoitu ja sopivasti myös räväkkä. Tiistaina mitellään huipputärkeä Mestarien liigan ottelu PSG:tä vastaan, mutta lepopäiviä saadaan silti mukavasti alle tätä kamppailua ajatellen. Loukkaantumishuolet eivät kosketa avainpelaajia.Tasoero on julma ja pelillisistä asioista annetaan lisäetua Napolille, joten kyllä tässä päivänselvää vierassuosikkia todistetaan. Genova ei kuitenkaan kuulu helppoihin vieraspaikkakuntiin yhdellekään joukkueelle, joten Napolikaan ei voi olla menestyksestään varma. Maaliodottama on normaalia hieman korkeammalla. Vetoja otteluun ei alustavasti saada.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.SunnuntaiPerustaso 3-4Kokoonpanot 5-5Vireystila 5-5Motivaatio 4-4Ottelurasitus 5-3Kotietu normaalia vähän pienempiMaalimäärä normaalia vähän suurempiAtalanta nousi Bolognassa tappioasemasta ansaittuun voittoon ja selkeä muutos on alkukauden vastaaviin pienimarginaalisiin peleihin nähtävissä. Itseluottamus kun on saatu kuntoon, tapahtuu bergamolaisillekin hyviä asioita. Pelillisesti ollaan aivan loistavassa tikissä ja tekeminen toimii sekä offensiivisesti että defensiivisesti. Muutamia poissaoloja La Dealla on, mutta perustasoon näillä on minimaalinen vaikutus.Inter on ratsastanut aallonharjalla jo pidemmän aikaa eikä merkkejä taantumisesta ole näköpiirissä. Viime kierroksella murskailtiin lepsua Genoaa kotona peräti viiden maalin marginaalilla. Sinimustille selkein miinus tätä matsia ajatellen löytyy europelien puolelta, sillä tiistaina mitellään Barcelonaa vastaan Mestarien liigaa. Toisaalta palautumispäiviä on ihan hyvä määrä alla, mutta pikkuisen kuitenkin tasoitusta annetaan. Kokoonpanotilanne on alustavasti vahva.Kyseessä on paikallispeliasetelma, joten kotiedun merkitys ei ole aivan normaalinsuuruinen. Inter on joukkueista laadukkaampi, mutta Bergamossa pelatessa marginaalit ovat kyllä pienet. Maalimäärässä on repeämisen riskiä, sillä molempien hyökkäyspelaaminen on viime aikoina ollut aivan loistavalla tasolla. Vedoissa runsasmaalisuudelle voikin löytää ohutta pelattavaa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-2Kokoonpanot 3-4Vireystila 1-2Motivaatio 4-4Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiChievon synkkyyskausi sen kuin jatkuu. Sassuoloa vastaan pyrittiin painottamaan defensiivisyyttä, mutta virheittä ei selvitty. Tappioasemassa puolestaan painetta ei saatu aikaan ja kunnon maalipaikoille ei päästy. Chievon itseluottamus on täysin pohjamudissa, mutta tiiviin puolustamisen kautta jossain vaiheessa se avausvoitto voidaan kääriä ja palata jollain tasolla raiteille. Strahinja Tanasijevic puuttuu puolustuksesta pelikiellon takia. Lisäksi lasaretti on pitkä (Cacciatore, Rigoni, Tomovic, Djordjevic, Pucciarelli).Bologna menetti avauspuoliajalla hankitun johtoasemansa Atalantaa vastaan lopulta aina tappioksi asti eikä ajoittain hyvältä näyttänyt pelaaminen tuonut palkintoa. Bolognakaan ei viime aikoina ole peliesityksillään loistanut, mutta niin synkissä vesissä ei olla, kuin päivän vastustaja Chievo. Toisaalta Bolognan puolustuspelaaminen on kyllä huolestuttavan epävarmaa. Puolustuksesta Federico Mattiello on sivussa.Tärkeä alakastilaisten keskinäinen vääntö on kyseessä ja Chievon kannalta katsoen tämä on se matsi, mistä kurssin kääntävä onnistuminen olisi mahdollista saada. Veronalaiset varmasti lataavat kaiken taistelutahdon peliin. Mikäli Chievo satsaa yhä defensiivisyyteen, on pienimaalisuus selkeä lähtökohta. Suosikin asettaminen on haastavaa, sillä lähtökohdat ovat Veronassa ympäripyöreät. Markkina arvioi pelin samaan tapaan kuin allekirjoittanut, joten vetoja ei saada.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 1-2Motivaatio 5-4Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliEmpoli romahti murskatappioon Napolissa eikä puolustusvirheiden takia varmastikaan pelaajien päitä pukukopissa silitelty. Toisaalta pelillisesti Empoli ei ollut numeroiden mukaisessa mankelissa. Yhtä kaikki, defensiivinen puoli jatkaa alisuorittamistaan, ja kun hyökkäyskalusto on heikkolaatuinen, on pärjääminen liki mahdotonta. Maanantaina manageri Aurelio Andreazzoli sai monoa ja todennäköisin seuraaja on Beppe Iachini. Piristymiseen on mahdollisuuksia ja todennäköisesti defensiivistä puolta ensi alkuun saadaan parempaan kuntoon. Pitkäaikaispotilaita on edelleen useita sivussa. Rosterin tilanne on samantyylinen kuin viime peleissä.Udinese on ollut esityksiinsä suhteutettuna epäonninen jo pidemmän aikaan. Myös viime kierroksella koettiin biittiä, kun Milan ryösti voiton 90+7 minuutin erikoisella maalilla. Voitot karttavat friulilaisia, joilla on mahdollisuus ajautua kriisiin itseluottamuslaman takia. Tässä pelissä kulminaatiopiste olisi kuitenkin tarjolla. Pitkäaikaispotilaat sekä tehottomuudesta kärsinyt hyökkääjä Lukasz Teodorczyk ovat sivussa.Tärkeä alakastin keskinäinen kamppailu on kyseessä. Kummankaan tulostaulu ei häikäise, mutta Udinesen pelillinen tekeminen on ollut paremman oloista viime aikoina. Silti kotietu riittää tekemään Empolista suosikin. Lisäetua saadaan isännille managerin vaihdoksesta. Maalimäärällinen lähtökohta on normaalin alarajoissa. Ottelun tärkeys ja Empolin valmennusmuutokset saattavat laskea maalimäärää. Vedoissa pienimaalisuus on pelikohde. Usein uudet valmentajat saavat pistettyä ensiksi alakerran lukkoon.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 4-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-1Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-5Kotietu normaalia vähän suurempiMaalimäärä normaalia vähän suurempiRoma oli osallisena melkoisissa tuhlaustalkoissa Stadio Artemio Franchilla lauantaina. Lopputuloksena Fiorentinaa vastaan oli lopulta 1–1-tasapeli. Paikkoja missailtiin siinä määrin, että vähintään 3-4 maalia olisi roomalaistenkin pitänyt painaa tuossa pelissä. Hieman keskittymisongelmia tuntuu Romalla olevan, mutta vahva peruslaatu kuitenkin pitää joukkueen pistekannassa. Tärkeä UCL-peli on edessä keskiviikkona Moskovassa, joten rasitusta tulee. Laatupelaajista keskikentän Daniele De Rossi ja hyökkääjä Diego Perotti ovat loukkaantuneina.Sampdoria romahti kotonaan Torinoa vastaan murskatappioon ja alkukauden lentokeli on selkeästi taakse jäänyttä elämää. Nyt muutamassa edellisessä pelissä tilaa on omalla maalialueella riittänyt ja palloja onkin omasta repusta poimittu hurjalla tahdilla. On selvää, että asiaan pyritään kiinnittämään huomiota, mutta vieraissa paluu tiiviyteen ei toteudu helposti etenkään kotiriippuvaiselle joukkueelle. Keskikentän Edgar Barreto puuttuu loukkaantumisen takia rosterista. Lisäksi koko alkukauden missannut Vasco Regini jatkaa lasaretissa.Tasoeroa on selvästi AS Roman eduksi, joten Stadio Olimpicolla nähdään iso kotisuosikki. Muistetaan myös Sampdorian vieraspelaamisen epävakaudet. Maaliodottama on osittain edellä mainituista syistä normaalia korkeammalla. Roma kelpaa allekirjoittaneelle melko helpostikin pelikohteeksi. Tällä hetkellä Sampdoriaan ei löydy luottoa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-4Kokoonpanot 5-4Vireystila 3-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiSassuolo onnistui kaatamaan järkevällä tasapainoisella pelaamisella Chievon vieraissa. Joukkueessa on hyvä koheesio ja mukavasti luovuutta rakentelun ja ylipäätään hyökkäyspelaamisen osalta. Muuntautumiskykyäkin löytyy ja tulosta on tullut alkukaudella mainiosti. Pieni suvantovaihe on selätetty. Terveystilanne on Sassuololla vahva.Lazio palasi raiteilleen, kun virheisiin ja epävakauteen sortunut SPAL kaadettiin murskalukemin Olimpicolla. Laziolla hyökkäyspään tekeminen normiolosuhteissa on tällä hetkellä vahvaa ja meininki on isossa kuvassa muutenkin kohdallaan. Euroopan liigan peli Marseillea vastaan torstaina on huomioitava rasitusta tuovana tekijänä. Laatupelaajista Lucas Leiva ja Milan Badelj ovat keskikentältä sivussa.Tasoeroa löytyy Lazion eduksi, mutta suhteellisen pienillä marginaaleilla Sassuolon kotona kuitenkin mennään. Jos Sassuolo saa aggressiivisen pelitavan päälle ilman suurempia virheitä, ei kotivoittokaan yllättäisi. Maalimäärässä on repeämispotentiaalia, sillä aktiivista futista on lupa odottaa. Sassuolossa on etua tarjolla.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 4-5Kokoonpanot 3-4Vireystila 4-5Motivaatio 5-5Ottelurasitus 1-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiMilan onnistui pienimarginaalisen pelin kääntämään Udinesen vieraana yliajan viime hetkien erikoisella maalilla edukseen ja säilytti asemansa kärkinelikossa. Ei Milan täysin vakuuta, mutta itseluottamus on sen verran korkealla tasolla, että niitä pieniä marginaaleja käännetään nyt jatkuvasti omaksi eduksi. Torstaina Rossoneri pelaa tärkeän Euroopan liigan ottelun Betisin vieraana, joten rasitus on maksimaalinen, kun kahden pelin viikkotahdilla jatketaan. Loukkaantumisia on. Puolustuksesta Ignazio Abate ja Davide Calabria ovat pitkäaikaispotilaiden (Strinic ja Caldara) ohella sivussa. Lisäksi keskikentältä puuttuvat Lucas Biglia ja Giacomo Bonaventura.Juventus oli vahvalla pelipäällä viikonloppuna, kun Cagliari kaadettiin mainion hyökkäyspainotteisen peliesityksen päätteeksi kivuttomasti kotona. Paulo Dybala on etenkin erityismaininnan arvoinen tekijä tällä hetkellä Vanhan Rouvan hyökkäyskalustossa. Viikolla mitellään Mestarien liigaa Manchester Unitedia vastaan, mutta lepopäiviä saadaan vastustajaa enemmän ja lisäksi viime viikkojen rasitus on ollut AC Milaniin verrattuna vähäisempää. Giorgio Chiellinin ja Federico Bernardeschin pelikunnot ovat arvoituksia. Emre Can puuttuu varmuudella.Huippuottelussa molemmat syttyvät takuulla vahvasti, joten intohimoista ja taidokasta jalkapalloiltaa San Sirolla odotetaan. Tasoero on Juventuksen eduksi sen verran suuri, että torinolaiset ovat vierassuosikkeja. Lisäksi rasitustekijät puoltavat vieraita. Maalimäärässä on pientä potentiaalia runsasmaalisuuteen vahvojen hyökkäyskalustojen takia. Toki molemmat huippujoukkueet ovat myös defensiivisesti keskimääräistä parempia. Vetoja otteluun ei valitettavasti saada.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.