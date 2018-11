Mestarien liiga: Dortmund piikkinä lihassa

Otteluennakot

+ 1x2-arviot 1 x 2 46 % 26 % 28 % 2,17 3,85 3,57

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 11,8 0-0 17,9 0-1 15,8 2-0 13,9 1-1 8,3 0-2 24,7 2-1 10,9 2-2 15,3 1-2 14,6 3-0 24,8 3-3 63,7 0-3 57,8 3-1 19,3 4-4 471 1-3 34,2 3-2 30,2 2-3 40,5 4-0 58,6 0-4 180,7 4-1 45,8 1-4 106,9 4-2 71,5 2-4 126,6 4-3 167,7 3-4 224,6 5-0 173,4 0-5 705,9 5-1 135,5 1-5 417,7 5-2 211,6 2-5 494,3 5-3 496 3-5 877,5 5-4 1550,1 4-5 2077 6-0 615,5 0-6 3309,1 6-1 480,9 1-6 1958,1 6-2 751,4 2-6 2317,2 6-3 1761,1 3-6 4113,4 7-0 2549,6 0-7 18096,8 8-0 12069 0-8 113105

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 24,4 % 21,6 % 54 % 4,1 4,62 1,85 Vieras +2 10,4 % 13,9 % 75,6 % 9,59 7,17 1,32 Vieras +3 3,7 % 6,8 % 89,6 % 27,2 14,81 1,12 Koti +1 72 % 16,1 % 11,9 % 1,39 6,19 8,43 Koti +2 88,1 % 7,9 % 4 % 1,13 12,69 25,15 Koti +3 96 % 2,9 % 1,1 % 1,04 34,59 92,1

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 62,2 % 37,8 % Kerroinraja 1,61 2,64

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,47 3,11 67,8 % 32,2 % 0,5 1,39 3,57 72 % 28 % 0,5 & 1 1,28 4,61 78,3 % 21,7 % 1 1,16 7,07 85,9 % 14,1 % 1 & 1,5 1,15 7,75 87,1 % 12,9 % 1,5 1,13 8,43 88,1 % 11,9 % 1,5 & 2 1,09 12,13 91,8 % 8,2 % 2 1,05 23,17 95,7 % 4,3 % 2 & 2,5 1,04 24,16 95,9 % 4,1 % 2,5 1,04 25,15 96 % 4 % 2,5 & 3 1,03 38,94 97,4 % 2,6 % 3 1,01 89,44 98,9 % 1,1 % 3,5 1,01 92,1 98,9 % 1,1 % 4,5 1 400,23 99,8 % 0,2 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,89 2,12 52,9 % 47,1 % 0,5 2,17 1,85 46 % 54 % 0,5 & 1 2,53 1,65 39,5 % 60,5 % 1 3,22 1,45 31,1 % 68,9 % 1 & 1,5 3,66 1,38 27,3 % 72,7 % 1,5 4,1 1,32 24,4 % 75,6 % 1,5 & 2 5,35 1,23 18,7 % 81,3 % 2 8,25 1,14 12,1 % 87,9 % 2 & 2,5 8,92 1,13 11,2 % 88,8 % 2,5 9,59 1,12 10,4 % 89,6 % 2,5 & 3 13,7 1,08 7,3 % 92,7 % 3 25,36 1,04 3,9 % 96,1 % 3,5 27,2 1,04 3,7 % 96,3 % 4,5 90,97 1,01 1,1 % 98,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,06 16,58 93,97 % 6,03 % 1 1,07 15,25 93,44 % 6,56 % 1,25 1,16 7,13 85,97 % 14,03 % 1,5 1,26 4,9 79,6 % 20,4 % 1,75 1,3 4,33 76,91 % 23,09 % 2 1,36 3,76 73,4 % 26,6 % 2,25 1,57 2,76 63,72 % 36,28 % 2,5 1,78 2,29 56,3 % 43,7 % 2,75 1,96 2,04 50,95 % 49,05 % 3 2,27 1,79 44,12 % 55,88 % 3,25 2,58 1,63 38,72 % 61,28 % 3,5 2,9 1,53 34,5 % 65,5 % 3,75 3,51 1,4 28,46 % 71,54 % 4 4,72 1,27 21,19 % 78,81 % 4,25 5,2 1,24 19,24 % 80,76 % 4,5 5,68 1,21 17,62 % 82,38 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2 2 50 % 50 % 2,5 4,24 1,31 23,6 % 76,4 % 3,5 11,2 1,1 8,93 % 91,07 % 4,5 35,9 1,03 2,79 % 97,21 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,76 1,57 36,27 % 63,73 % 2,5 7,41 1,16 13,49 % 86,51 % 3,5 25,37 1,04 3,94 % 96,06 % 4,5 72,16 1,01 1,39 % 98,61 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 59,4 % 40,6 % Kerroinraja 1,68 2,46

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 81,6 % 18,4 % Kerroinraja 1,23 5,43

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 72,2 % 27,8 % Kerroinraja 1,38 3,6

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 5,43 18,43 % 1 3,17 31,57 % 2 3,79 26,39 % 3+ 4,24 23,6 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,6 27,77 % 1 2,78 35,95 % 2 4,39 22,79 % 3+ 7,41 13,49 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 27,77 % 72,23 % Kerroinraja 3,6 1,38

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 18,43 % 81,57 % Kerroinraja 5,43 1,23

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 17,91 5,58 % 1 6,75 14,82 % 2 4,29 23,3 % 3 4,59 21,79 % 4 5,92 16,88 % 5 10,4 9,62 % 6+ 12,5 8 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,39 72 % 12 1,35 74 % X2 1,85 54 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 9,59 10,43 % Koti 2 7,17 13,94 % Koti 1 4,62 21,63 % Tasan 3,85 26 % Vieras 1 6,19 16,14 % Vieras 2 12,69 7,88 % Vieras 3+ 25,15 3,98 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,3 30,35 % 1 ja alle 2,5 6,39 15,65 % X ja yli 2,5 12 8,34 % X ja alle 2,5 5,66 17,66 % 2 ja yli 2,5 5,68 17,61 % 2 ja alle 2,5 9,63 10,39 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 7 % 14 % 79 % 14,29 7,14 1,27

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 41 0-0 26,3 0-1 10,4 2-0 124,2 1-1 15 0-2 7,9 2-1 46,9 2-2 34,4 1-2 11,9 3-0 564,5 3-3 176,9 0-3 8,9 3-1 213 4-4 1617,9 1-3 13,5 3-2 160,8 2-3 40,8 4-0 3421,1 0-4 13,4 4-1 1291 1-4 20,3 4-2 974,3 2-4 61,6 4-3 1103 3-4 280 5-0 25917,8 0-5 25,3 5-1 9780,3 1-5 38,4 5-2 7381,4 2-5 116,2 5-3 8356,3 3-5 528,3 5-4 12613,2 4-5 3202 6-0 235616,3 0-6 57,3 6-1 88911,8 1-6 86,8 6-2 67103,2 2-6 263,2 6-3 75965,9 3-6 1196,2 7-0 2498960,4 0-7 151,4 8-0 30290429,5 0-8 457,1

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 1,7 % 5,3 % 93 % 58,64 18,89 1,08 Vieras +2 0,3 % 1,4 % 98,3 % 316,32 71,98 1,02 Vieras +3 0 % 0,3 % 99,7 % 2142,97 371,09 1 Koti +1 21 % 20,9 % 58,1 % 4,76 4,79 1,72 Koti +2 41,9 % 22 % 36,2 % 2,39 4,55 2,76 Koti +3 63,8 % 17,1 % 19,1 % 1,57 5,84 5,25

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 8,1 % 91,9 % Kerroinraja 12,29 1,09

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 6,64 1,18 15,1 % 84,9 % 0,5 4,76 1,27 21 % 79 % 0,5 & 1 4,27 1,31 23,4 % 76,6 % 1 3,77 1,36 26,5 % 73,5 % 1 & 1,5 2,85 1,54 35,1 % 64,9 % 1,5 2,39 1,72 41,9 % 58,1 % 1,5 & 2 2,13 1,89 47 % 53 % 2 1,86 2,16 53,6 % 46,4 % 2 & 2,5 1,68 2,46 59,4 % 40,6 % 2,5 1,57 2,76 63,8 % 36,2 % 2,5 & 3 1,43 3,31 69,8 % 30,2 % 3 1,3 4,35 77 % 23 % 3,5 1,24 5,25 80,9 % 19,1 % 4,5 1,09 11,6 91,4 % 8,6 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 13,29 1,08 7,5 % 92,5 % 0,5 14,29 1,08 7 % 93 % 0,5 & 1 22,37 1,05 4,5 % 95,5 % 1 55,53 1,02 1,8 % 98,2 % 1 & 1,5 57,08 1,02 1,8 % 98,2 % 1,5 58,64 1,02 1,7 % 98,3 % 1,5 & 2 98,25 1,01 1 % 99 % 2 311,92 1 0,3 % 99,7 % 2 & 2,5 314,12 1 0,3 % 99,7 % 2,5 316,32 1 0,3 % 99,7 % 2,5 & 3 550,52 1 0,2 % 99,8 % 3 2137,19 1 0 % 100 % 3,5 2142,97 1 0 % 100 % 4,5 17484,27 1 0 % 100 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,04 24,7 95,95 % 4,05 % 1 1,05 23,12 95,67 % 4,33 % 1,25 1,12 9,56 89,54 % 10,46 % 1,5 1,19 6,31 84,14 % 15,86 % 1,75 1,21 5,67 82,36 % 17,64 % 2 1,25 5,03 80,13 % 19,87 % 2,25 1,41 3,46 71,13 % 28,87 % 2,5 1,56 2,77 63,95 % 36,05 % 2,75 1,68 2,47 59,5 % 40,5 % 3 1,86 2,16 53,8 % 46,2 % 3,25 2,12 1,89 47,16 % 52,84 % 3,5 2,38 1,72 41,98 % 58,02 % 3,75 2,77 1,57 36,14 % 63,86 % 4 3,45 1,41 29 % 71 % 4,25 3,83 1,35 26,08 % 73,92 % 4,5 4,22 1,31 23,7 % 76,3 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 7 1,17 14,28 % 85,72 % 2,5 34,32 1,03 2,91 % 97,09 % 3,5 222,35 1 0,45 % 99,55 % 4,5 1762,81 1 0,06 % 99,94 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,36 3,81 73,78 % 26,22 % 2,5 2,04 1,96 48,99 % 51,01 % 3,5 3,68 1,37 27,2 % 72,8 % 4,5 7,62 1,15 13,13 % 86,87 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 45,1 % 54,9 % Kerroinraja 2,22 1,82

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 48,5 % 51,5 % Kerroinraja 2,06 1,94

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 92,7 % 7,3 % Kerroinraja 1,08 13,77

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 1,94 51,49 % 1 2,92 34,23 % 2 8,8 11,37 % 3+ 34,32 2,91 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 13,77 7,26 % 1 5,27 18,96 % 2 4,03 24,79 % 3+ 2,04 48,99 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 7,26 % 92,74 % Kerroinraja 13,77 1,08

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 51,49 % 48,51 % Kerroinraja 1,94 2,06

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 26,28 3,8 % 1 8,3 12,05 % 2 4,95 20,2 % 3 4,55 21,97 % 4 5,47 18,29 % 5 8,32 12,02 % 6+ 8,57 11,67 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 4,76 21 % 12 1,16 86 % X2 1,08 93 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 316,32 0,32 % Koti 2 71,98 1,39 % Koti 1 18,89 5,29 % Tasan 7,14 14 % Vieras 1 4,79 20,86 % Vieras 2 4,55 21,97 % Vieras 3+ 2,76 36,17 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 26,63 3,75 % 1 ja alle 2,5 30,81 3,25 % X ja yli 2,5 28,24 3,54 % X ja alle 2,5 9,56 10,46 % 2 ja yli 2,5 1,77 56,65 % 2 ja alle 2,5 4,47 22,35 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 51 % 26 % 23 % 1,96 3,85 4,35

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 8,4 0-0 12,8 0-1 13,7 2-0 10,5 1-1 8,1 0-2 27,6 2-1 10,6 2-2 20,4 1-2 17,3 3-0 19,8 3-3 115,7 0-3 83,3 3-1 19,9 4-4 1166,2 1-3 52,2 3-2 40,1 2-3 65,5 4-0 49,7 0-4 334,9 4-1 50 1-4 210 4-2 100,5 2-4 263,3 4-3 303 3-4 495,3 5-0 155,9 0-5 1683,1 5-1 156,7 1-5 1055,2 5-2 315 2-5 1323,2 5-3 949,7 3-5 2488,7 5-4 3818,1 4-5 6241,3 6-0 586,6 0-6 10149,3 6-1 589,5 1-6 6363,2 6-2 1184,9 2-6 7978,9 6-3 3572,7 3-6 15007,3 7-0 2574,3 0-7 71401,8 8-0 12911,6 0-8 574085

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 26,8 % 24,2 % 49 % 3,73 4,14 2,04 Vieras +2 11,2 % 15,6 % 73,2 % 8,91 6,41 1,37 Vieras +3 3,8 % 7,4 % 88,8 % 26,08 13,54 1,13 Koti +1 77 % 14,8 % 8,2 % 1,3 6,76 12,18 Koti +2 91,8 % 6 % 2,3 % 1,09 16,8 44,33 Koti +3 97,7 % 1,8 % 0,5 % 1,02 56,86 201,2

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 68,9 % 31,1 % Kerroinraja 1,45 3,22

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,36 3,78 73,6 % 26,4 % 0,5 1,3 4,35 77 % 23 % 0,5 & 1 1,2 5,93 83,1 % 16,9 % 1 1,11 10,38 90,4 % 9,6 % 1 & 1,5 1,1 11,28 91,1 % 8,9 % 1,5 1,09 12,18 91,8 % 8,2 % 1,5 & 2 1,06 18,54 94,6 % 5,4 % 2 1,02 41,69 97,6 % 2,4 % 2 & 2,5 1,02 43,01 97,7 % 2,3 % 2,5 1,02 44,33 97,7 % 2,3 % 2,5 & 3 1,01 72,02 98,6 % 1,4 % 3 1,01 197,66 99,5 % 0,5 % 3,5 1 201,2 99,5 % 0,5 % 4,5 1 1097,13 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,71 2,42 58,6 % 41,4 % 0,5 1,96 2,04 51 % 49 % 0,5 & 1 2,26 1,79 44,3 % 55,7 % 1 2,83 1,55 35,4 % 64,6 % 1 & 1,5 3,28 1,44 30,5 % 69,5 % 1,5 3,73 1,37 26,8 % 73,2 % 1,5 & 2 4,85 1,26 20,6 % 79,4 % 2 7,52 1,15 13,3 % 86,7 % 2 & 2,5 8,22 1,14 12,2 % 87,8 % 2,5 8,91 1,13 11,2 % 88,8 % 2,5 & 3 12,79 1,08 7,8 % 92,2 % 3 24,16 1,04 4,1 % 95,9 % 3,5 26,08 1,04 3,8 % 96,2 % 4,5 90,84 1,01 1,1 % 98,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,09 11,61 91,39 % 8,61 % 1 1,11 10,38 90,37 % 9,63 % 1,25 1,24 5,21 80,79 % 19,21 % 1,5 1,37 3,71 73,05 % 26,95 % 1,75 1,45 3,24 69,12 % 30,88 % 2 1,57 2,77 63,84 % 36,16 % 2,25 1,83 2,2 54,53 % 45,47 % 2,5 2,1 1,91 47,59 % 52,41 % 2,75 2,42 1,7 41,3 % 58,7 % 3 3 1,5 33,28 % 66,72 % 3,25 3,42 1,41 29,28 % 70,72 % 3,5 3,83 1,35 26,14 % 73,86 % 3,75 4,87 1,26 20,52 % 79,48 % 4 7,16 1,16 13,98 % 86,02 % 4,25 7,74 1,15 12,91 % 87,09 % 4,5 8,33 1,14 12 % 88 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,12 1,89 47,23 % 52,77 % 2,5 4,67 1,27 21,41 % 78,59 % 3,5 12,91 1,08 7,74 % 92,26 % 4,5 43,37 1,02 2,31 % 97,69 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,85 1,35 25,99 % 74,01 % 2,5 12,85 1,08 7,78 % 92,22 % 3,5 55,22 1,02 1,81 % 98,19 % 4,5 183,66 1,01 0,54 % 99,46 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 50,5 % 49,5 % Kerroinraja 1,98 2,02

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 79,8 % 20,2 % Kerroinraja 1,25 4,94

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 62,9 % 37,1 % Kerroinraja 1,59 2,7

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,94 20,25 % 1 3,07 32,52 % 2 3,87 25,82 % 3+ 4,67 21,41 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,7 37,07 % 1 2,71 36,94 % 2 5,49 18,21 % 3+ 12,85 7,78 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 37,07 % 62,93 % Kerroinraja 2,7 1,59

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 20,25 % 79,75 % Kerroinraja 4,94 1,25

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 12,84 7,79 % 1 5,22 19,17 % 2 3,93 25,46 % 3 4,66 21,45 % 4 7,07 14,14 % 5 13,89 7,2 % 6+ 20,84 4,8 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,3 77 % 12 1,35 74 % X2 2,04 49 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 8,91 11,22 % Koti 2 6,41 15,6 % Koti 1 4,14 24,18 % Tasan 3,85 26 % Vieras 1 6,76 14,79 % Vieras 2 16,8 5,95 % Vieras 3+ 44,33 2,26 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,38 29,63 % 1 ja alle 2,5 4,68 21,37 % X ja yli 2,5 17,07 5,86 % X ja alle 2,5 4,96 20,14 % 2 ja yli 2,5 8,26 12,11 % 2 ja alle 2,5 9,18 10,89 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 67 % 18 % 15 % 1,49 5,56 6,67

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 12,4 0-0 29,5 0-1 28,3 2-0 10,5 1-1 12,2 0-2 55,5 2-1 10,3 2-2 20,4 1-2 23,5 3-0 13,4 3-3 76,1 0-3 163,4 3-1 13,1 4-4 505,8 1-3 69,2 3-2 25,8 2-3 58,7 4-0 22,7 0-4 640,6 4-1 22,3 1-4 271,4 4-2 43,7 2-4 230 4-3 128,5 3-4 292,4 5-0 48,2 0-5 3140,2 5-1 47,2 1-5 1330,6 5-2 92,6 2-5 1127,6 5-3 272,2 3-5 1433,4 5-4 1067,6 4-5 2429,6 6-0 122,4 0-6 18472 6-1 120 1-6 7827,1 6-2 235,3 2-6 6633,2 6-3 692,1 3-6 8432 7-0 363,1 0-7 126768,8 8-0 1230,8 0-8 994265,1

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 44,5 % 22,5 % 33 % 2,24 4,45 3,03 Vieras +2 24,8 % 19,7 % 55,5 % 4,03 5,06 1,8 Vieras +3 11,6 % 13,2 % 75,2 % 8,6 7,59 1,33 Koti +1 85 % 9,9 % 5,1 % 1,18 10,13 19,48 Koti +2 94,9 % 3,7 % 1,4 % 1,05 26,67 72,31 Koti +3 98,6 % 1,1 % 0,3 % 1,01 92,5 331,24

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 81,7 % 18,3 % Kerroinraja 1,22 5,47

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,2 6,07 83,5 % 16,5 % 0,5 1,18 6,67 85 % 15 % 0,5 & 1 1,12 9,44 89,4 % 10,6 % 1 1,06 17,56 94,3 % 5,7 % 1 & 1,5 1,06 18,52 94,6 % 5,4 % 1,5 1,05 19,48 94,9 % 5,1 % 1,5 & 2 1,03 30,12 96,7 % 3,3 % 2 1,01 69,6 98,6 % 1,4 % 2 & 2,5 1,01 70,95 98,6 % 1,4 % 2,5 1,01 72,31 98,6 % 1,4 % 2,5 & 3 1,01 118,06 99,2 % 0,8 % 3 1 327,65 99,7 % 0,3 % 3,5 1 331,24 99,7 % 0,3 % 4,5 1 1799,54 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,36 3,79 73,6 % 26,4 % 0,5 1,49 3,03 67 % 33 % 0,5 & 1 1,59 2,69 62,8 % 37,2 % 1 1,74 2,35 57,4 % 42,6 % 1 & 1,5 1,99 2,01 50,2 % 49,8 % 1,5 2,24 1,8 44,5 % 55,5 % 1,5 & 2 2,6 1,63 38,5 % 61,5 % 2 3,24 1,45 30,9 % 69,1 % 2 & 2,5 3,63 1,38 27,5 % 72,5 % 2,5 4,03 1,33 24,8 % 75,2 % 2,5 & 3 5,13 1,24 19,5 % 80,5 % 3 7,47 1,15 13,4 % 86,6 % 3,5 8,6 1,13 11,6 % 88,4 % 4,5 21,34 1,05 4,7 % 95,3 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,04 27,78 96,4 % 3,6 % 1 1,04 26,08 96,17 % 3,83 % 1,25 1,11 10,27 90,26 % 9,74 % 1,5 1,18 6,69 85,04 % 14,96 % 1,75 1,2 6,04 83,43 % 16,57 % 2 1,23 5,39 81,43 % 18,57 % 2,25 1,38 3,66 72,66 % 27,34 % 2,5 1,52 2,91 65,6 % 34,4 % 2,75 1,63 2,59 61,35 % 38,65 % 3 1,79 2,27 55,9 % 44,1 % 3,25 2,04 1,96 49 % 51 % 3,5 2,29 1,77 43,61 % 56,39 % 3,75 2,64 1,61 37,86 % 62,14 % 4 3,25 1,44 30,79 % 69,21 % 4,25 3,62 1,38 27,65 % 72,35 % 4,5 3,99 1,33 25,09 % 74,91 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,47 3,14 68,12 % 31,88 % 2,5 2,39 1,72 41,81 % 58,19 % 3,5 4,73 1,27 21,13 % 78,87 % 4,5 11,19 1,1 8,94 % 91,06 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,68 1,37 27,17 % 72,83 % 2,5 12 1,09 8,34 % 91,66 % 3,5 50,76 1,02 1,97 % 98,03 % 4,5 138,98 1,01 0,72 % 99,28 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 57,8 % 42,2 % Kerroinraja 1,73 2,37

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 90,5 % 9,5 % Kerroinraja 1,11 10,49

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 64 % 36 % Kerroinraja 1,56 2,78

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 10,49 9,53 % 1 4,47 22,35 % 2 3,8 26,31 % 3+ 2,39 41,81 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,78 36,04 % 1 2,72 36,8 % 2 5,31 18,83 % 3+ 12 8,34 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 36,04 % 63,96 % Kerroinraja 2,78 1,56

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 9,53 % 90,47 % Kerroinraja 10,49 1,11

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 29,49 3,39 % 1 8,65 11,56 % 2 5,14 19,44 % 3 4,55 21,99 % 4 5,4 18,52 % 5 7,97 12,55 % 6+ 7,97 12,54 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,18 85 % 12 1,22 82 % X2 3,03 33 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 4,03 24,8 % Koti 2 5,06 19,74 % Koti 1 4,45 22,46 % Tasan 5,56 18 % Vieras 1 10,13 9,87 % Vieras 2 26,67 3,75 % Vieras 3+ 72,31 1,38 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,02 49,49 % 1 ja alle 2,5 5,71 17,51 % X ja yli 2,5 15,52 6,44 % X ja alle 2,5 8,65 11,56 % 2 ja yli 2,5 10,34 9,67 % 2 ja alle 2,5 18,76 5,33 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 26 % 25 % 49 % 3,85 4 2,04

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 15,2 0-0 16,8 0-1 10,4 2-0 25,9 1-1 8,5 0-2 12,4 2-1 15,3 2-2 17,2 1-2 10,6 3-0 66,4 3-3 78,2 0-3 21,9 3-1 39,3 4-4 632,8 1-3 18,7 3-2 46,5 2-3 32 4-0 227,2 0-4 51,9 4-1 134,4 1-4 44,4 4-2 159,1 2-4 75,8 4-3 282,4 3-4 194,4 5-0 970,7 0-5 153,5 5-1 574,4 1-5 131,2 5-2 679,8 2-5 224,3 5-3 1206,7 3-5 575,2 5-4 2856,1 4-5 1966,4 6-0 4978,2 0-6 545,1 6-1 2945,7 1-6 465,9 6-2 3486 2-6 796,4 6-3 6188,1 3-6 2042 7-0 29783,8 0-7 2257,7 8-0 203650 0-8 10687,4

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 10,3 % 15,7 % 74 % 9,67 6,39 1,35 Vieras +2 3,2 % 7,1 % 89,7 % 30,97 14,06 1,12 Vieras +3 0,8 % 2,4 % 96,8 % 122,52 41,45 1,03 Koti +1 51 % 22,7 % 26,3 % 1,96 4,4 3,81 Koti +2 73,7 % 14,9 % 11,3 % 1,36 6,7 8,82 Koti +3 88,7 % 7,3 % 4 % 1,13 13,68 24,86

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 34,7 % 65,3 % Kerroinraja 2,88 1,53

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 2,27 1,79 44 % 56 % 0,5 1,96 2,04 51 % 49 % 0,5 & 1 1,74 2,36 57,5 % 42,5 % 1 1,51 2,94 66 % 34 % 1 & 1,5 1,42 3,38 70,4 % 29,6 % 1,5 1,36 3,81 73,7 % 26,3 % 1,5 & 2 1,25 4,92 79,7 % 20,3 % 2 1,15 7,51 86,7 % 13,3 % 2 & 2,5 1,14 8,17 87,8 % 12,2 % 2,5 1,13 8,82 88,7 % 11,3 % 2,5 & 3 1,09 12,55 92 % 8 % 3 1,05 23,04 95,7 % 4,3 % 3,5 1,04 24,86 96 % 4 % 4,5 1,01 82,81 98,8 % 1,2 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 3,37 1,42 29,7 % 70,3 % 0,5 3,85 1,35 26 % 74 % 0,5 & 1 5,07 1,25 19,7 % 80,3 % 1 8,15 1,14 12,3 % 87,7 % 1 & 1,5 8,91 1,13 11,2 % 88,8 % 1,5 9,67 1,12 10,3 % 89,7 % 1,5 & 2 14,21 1,08 7 % 93 % 2 28,77 1,04 3,5 % 96,5 % 2 & 2,5 29,87 1,03 3,3 % 96,7 % 2,5 30,97 1,03 3,2 % 96,8 % 2,5 & 3 48,85 1,02 2 % 98 % 3 119,57 1,01 0,8 % 99,2 % 3,5 122,52 1,01 0,8 % 99,2 % 4,5 577,49 1 0,2 % 99,8 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,07 15,43 93,52 % 6,48 % 1 1,08 14,08 92,9 % 7,1 % 1,25 1,18 6,54 84,72 % 15,28 % 1,5 1,28 4,52 77,87 % 22,13 % 1,75 1,34 3,98 74,89 % 25,11 % 2 1,41 3,45 70,98 % 29,02 % 2,25 1,63 2,59 61,42 % 38,58 % 2,5 1,85 2,18 54,14 % 45,86 % 2,75 2,06 1,94 48,45 % 51,55 % 3 2,43 1,7 41,15 % 58,85 % 3,25 2,77 1,56 36,05 % 63,95 % 3,5 3,12 1,47 32,08 % 67,92 % 3,75 3,83 1,35 26,14 % 73,86 % 4 5,24 1,24 19,07 % 80,93 % 4,25 5,75 1,21 17,41 % 82,59 % 4,5 6,25 1,19 16,01 % 83,99 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,08 1,48 32,51 % 67,49 % 2,5 8,88 1,13 11,26 % 88,74 % 3,5 32,83 1,03 3,05 % 96,95 % 4,5 149,19 1,01 0,67 % 99,33 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,99 2,01 50,14 % 49,86 % 2,5 4,2 1,31 23,79 % 76,21 % 3,5 11,07 1,1 9,04 % 90,96 % 4,5 29,92 1,03 3,34 % 96,66 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 56,5 % 43,5 % Kerroinraja 1,77 2,3

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 69 % 31 % Kerroinraja 1,45 3,22

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 81,5 % 18,5 % Kerroinraja 1,23 5,41

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,22 31,01 % 1 2,74 36,48 % 2 4,71 21,25 % 3+ 8,88 11,26 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 5,41 18,48 % 1 3,19 31,38 % 2 3,8 26,35 % 3+ 4,2 23,79 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 18,48 % 81,52 % Kerroinraja 5,41 1,23

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 31,01 % 68,99 % Kerroinraja 3,22 1,45

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 16,79 5,95 % 1 6,18 16,18 % 2 4,21 23,73 % 3 4,53 22,06 % 4 6,22 16,07 % 5 11,08 9,02 % 6+ 14,32 6,98 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,96 51 % 12 1,33 75 % X2 1,35 74 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 30,97 3,23 % Koti 2 14,06 7,11 % Koti 1 6,39 15,66 % Tasan 4 25 % Vieras 1 4,4 22,74 % Vieras 2 6,7 14,93 % Vieras 3+ 8,82 11,33 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 6,43 15,54 % 1 ja alle 2,5 9,56 10,46 % X ja yli 2,5 13,75 7,27 % X ja alle 2,5 5,64 17,73 % 2 ja yli 2,5 3,19 31,32 % 2 ja alle 2,5 5,66 17,68 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 33 % 26 % 41 % 3,03 3,85 2,44

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 18,4 0-0 24,1 0-1 16,2 2-0 23,5 1-1 8,8 0-2 18,5 2-1 13,4 2-2 12,9 1-2 11,9 3-0 45,2 3-3 42,6 0-3 31,7 3-1 25,9 4-4 249,9 1-3 20,4 3-2 29,5 2-3 26,1 4-0 116 0-4 72,6 4-1 66,3 1-4 46,5 4-2 75,8 2-4 59,6 4-3 129,9 3-4 114,7 5-0 371,8 0-5 207,3 5-1 212,5 1-5 132,9 5-2 242,8 2-5 170,4 5-3 416,3 3-5 327,7 5-4 951,5 4-5 840,2 6-0 1430,2 0-6 710,9 6-1 817,2 1-6 455,7 6-2 934 2-6 584,2 6-3 1601,1 3-6 1123,5 7-0 6417,4 0-7 2843,5 8-0 32910 0-8 12998,7

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 15,9 % 17,1 % 67 % 6,31 5,83 1,49 Vieras +2 6,2 % 9,7 % 84,1 % 16,19 10,33 1,19 Vieras +3 2 % 4,2 % 93,8 % 50,43 23,85 1,07 Koti +1 59 % 19,4 % 21,6 % 1,69 5,15 4,63 Koti +2 78,4 % 12,3 % 9,3 % 1,28 8,13 10,77 Koti +3 90,7 % 6 % 3,3 % 1,1 16,74 30,2

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 44,6 % 55,4 % Kerroinraja 2,24 1,8

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,89 2,12 52,9 % 47,1 % 0,5 1,69 2,44 59 % 41 % 0,5 & 1 1,53 2,89 65,3 % 34,7 % 1 1,37 3,73 73,2 % 26,8 % 1 & 1,5 1,31 4,18 76,1 % 23,9 % 1,5 1,28 4,63 78,4 % 21,6 % 1,5 & 2 1,2 6,08 83,6 % 16,4 % 2 1,12 9,44 89,4 % 10,6 % 2 & 2,5 1,11 10,11 90,1 % 9,9 % 2,5 1,1 10,77 90,7 % 9,3 % 2,5 & 3 1,07 15,4 93,5 % 6,5 % 3 1,04 28,39 96,5 % 3,5 % 3,5 1,03 30,2 96,7 % 3,3 % 4,5 1,01 99,01 99 % 1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,64 1,61 37,9 % 62,1 % 0,5 3,03 1,49 33 % 67 % 0,5 & 1 3,74 1,36 26,7 % 73,3 % 1 5,23 1,24 19,1 % 80,9 % 1 & 1,5 5,77 1,21 17,3 % 82,7 % 1,5 6,31 1,19 15,9 % 84,1 % 1,5 & 2 8,64 1,13 11,6 % 88,4 % 2 14,63 1,07 6,8 % 93,2 % 2 & 2,5 15,41 1,07 6,5 % 93,5 % 2,5 16,19 1,07 6,2 % 93,8 % 2,5 & 3 24 1,04 4,2 % 95,8 % 3 48,32 1,02 2,1 % 97,9 % 3,5 50,43 1,02 2 % 98 % 4,5 184,1 1,01 0,5 % 99,5 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,05 22,7 95,59 % 4,41 % 1 1,05 21,3 95,31 % 4,69 % 1,25 1,12 9,46 89,43 % 10,57 % 1,5 1,19 6,34 84,23 % 15,77 % 1,75 1,21 5,68 82,38 % 17,62 % 2 1,25 5,01 80,04 % 19,96 % 2,25 1,42 3,41 70,67 % 29,33 % 2,5 1,58 2,72 63,25 % 36,75 % 2,75 1,7 2,43 58,89 % 41,11 % 3 1,87 2,14 53,35 % 46,65 % 3,25 2,13 1,89 47,02 % 52,98 % 3,5 2,38 1,73 42,03 % 57,97 % 3,75 2,78 1,56 36,03 % 63,97 % 4 3,49 1,4 28,65 % 71,35 % 4,25 3,89 1,35 25,69 % 74,31 % 4,5 4,3 1,3 23,28 % 76,72 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,18 1,84 45,78 % 54,22 % 2,5 4,99 1,25 20,04 % 79,96 % 3,5 14,35 1,07 6,97 % 93,03 % 4,5 50,32 1,02 1,99 % 98,01 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,93 2,07 51,78 % 48,22 % 2,5 4 1,33 24,98 % 75,02 % 3,5 10,35 1,11 9,66 % 90,34 % 4,5 25,3 1,04 3,95 % 96,05 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 66 % 34 % Kerroinraja 1,52 2,94

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 79,1 % 20,9 % Kerroinraja 1,26 4,78

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 82,7 % 17,3 % Kerroinraja 1,21 5,79

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,78 20,91 % 1 3 33,3 % 2 3,88 25,74 % 3+ 4,99 20,04 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 5,79 17,28 % 1 3,23 30,94 % 2 3,73 26,81 % 3+ 4 24,98 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 17,28 % 82,72 % Kerroinraja 5,79 1,21

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 20,91 % 79,09 % Kerroinraja 4,78 1,26

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 24,1 4,15 % 1 8,61 11,62 % 2 4,77 20,98 % 3 4,71 21,22 % 4 5,33 18,75 % 5 8,6 11,63 % 6+ 8,58 11,65 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,69 59 % 12 1,35 74 % X2 1,49 67 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 16,19 6,18 % Koti 2 10,33 9,68 % Koti 1 5,83 17,15 % Tasan 3,85 26 % Vieras 1 5,15 19,42 % Vieras 2 8,13 12,3 % Vieras 3+ 10,77 9,29 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,29 23,3 % 1 ja alle 2,5 10,31 9,7 % X ja yli 2,5 9,5 10,52 % X ja alle 2,5 6,46 15,48 % 2 ja yli 2,5 3,4 29,43 % 2 ja alle 2,5 8,64 11,57 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 75 % 16 % 9 % 1,33 6,25 11,11

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 8,5 0-0 20,3 0-1 29,5 2-0 7,3 1-1 13,2 0-2 89,3 2-1 11,1 2-2 34,3 1-2 38,3 3-0 9,4 3-3 200,5 0-3 405,8 3-1 14,3 4-4 2085,9 1-3 174,2 3-2 43,2 2-3 149,5 4-0 16,2 0-4 2459,6 4-1 24,5 1-4 1055,6 4-2 74,2 2-4 906,1 4-3 337,3 3-4 1166,7 5-0 34,7 0-5 18633,5 5-1 52,5 1-5 7997,2 5-2 159,2 2-5 6864,6 5-3 723,7 3-5 8838,5 5-4 4386,3 4-5 15173,4 6-0 89,3 0-6 169395,7 6-1 135,3 1-6 72702 6-2 410 2-6 62405,2 6-3 1863,7 3-6 80350 7-0 268,3 0-7 1796621,1 8-0 921,2 0-8 21777225

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 51,6 % 23,4 % 25 % 1,94 4,27 4 Vieras +2 29,4 % 22,2 % 48,4 % 3,4 4,51 2,07 Vieras +3 14 % 15,4 % 70,6 % 7,13 6,5 1,42 Koti +1 91 % 6,8 % 2,2 % 1,1 14,78 44,74 Koti +2 97,8 % 1,8 % 0,4 % 1,02 55,07 238,43 Koti +3 99,6 % 0,4 % 0,1 % 1 280,15 1600,97

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 89,3 % 10,7 % Kerroinraja 1,12 9,33

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,11 10,22 90,2 % 9,8 % 0,5 1,1 11,11 91 % 9 % 0,5 & 1 1,06 17,2 94,2 % 5,8 % 1 1,02 41,71 97,6 % 2,4 % 1 & 1,5 1,02 43,23 97,7 % 2,3 % 1,5 1,02 44,74 97,8 % 2,2 % 1,5 & 2 1,01 74,66 98,7 % 1,3 % 2 1 234,1 99,6 % 0,4 % 2 & 2,5 1 236,27 99,6 % 0,4 % 2,5 1 238,43 99,6 % 0,4 % 2,5 & 3 1 414,31 99,8 % 0,2 % 3 1 1595,26 99,9 % 0,1 % 3,5 1 1600,97 99,9 % 0,1 % 4,5 1 12989,19 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,23 5,41 81,5 % 18,5 % 0,5 1,33 4 75 % 25 % 0,5 & 1 1,39 3,53 71,7 % 28,3 % 1 1,48 3,06 67,4 % 32,6 % 1 & 1,5 1,71 2,41 58,4 % 41,6 % 1,5 1,94 2,07 51,6 % 48,4 % 1,5 & 2 2,19 1,84 45,6 % 54,4 % 2 2,64 1,61 37,8 % 62,2 % 2 & 2,5 3,02 1,49 33,1 % 66,9 % 2,5 3,4 1,42 29,4 % 70,6 % 2,5 & 3 4,25 1,31 23,5 % 76,5 % 3 6,03 1,2 16,6 % 83,4 % 3,5 7,13 1,16 14 % 86 % 4,5 17,55 1,06 5,7 % 94,3 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,06 18,72 94,66 % 5,34 % 1 1,06 17,19 94,18 % 5,82 % 1,25 1,16 7,39 86,47 % 13,53 % 1,5 1,25 4,98 79,93 % 20,07 % 1,75 1,29 4,42 77,4 % 22,6 % 2 1,35 3,87 74,14 % 25,86 % 2,25 1,54 2,84 64,79 % 35,21 % 2,5 1,74 2,35 57,54 % 42,46 % 2,75 1,92 2,09 52,15 % 47,85 % 3 2,21 1,82 45,2 % 54,8 % 3,25 2,53 1,65 39,47 % 60,53 % 3,5 2,85 1,54 35,03 % 64,97 % 3,75 3,44 1,41 29,1 % 70,9 % 4 4,55 1,28 21,97 % 78,03 % 4,25 5,01 1,25 19,97 % 80,03 % 4,5 5,47 1,22 18,3 % 81,7 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,48 3,09 67,63 % 32,37 % 2,5 2,43 1,7 41,21 % 58,79 % 3,5 4,84 1,26 20,66 % 79,34 % 4,5 11,5 1,1 8,69 % 91,31 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 7,03 1,17 14,23 % 85,77 % 2,5 34,04 1,03 2,94 % 97,06 % 3,5 217,02 1 0,46 % 99,54 % 4,5 692,95 1 0,14 % 99,86 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 43,5 % 56,5 % Kerroinraja 2,3 1,77

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 90,3 % 9,7 % Kerroinraja 1,11 10,26

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 48,3 % 51,7 % Kerroinraja 2,07 1,93

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 10,26 9,74 % 1 4,42 22,63 % 2 3,78 26,42 % 3+ 2,43 41,21 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 1,93 51,68 % 1 2,93 34,09 % 2 8,85 11,29 % 3+ 34,04 2,94 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 51,68 % 48,32 % Kerroinraja 1,93 2,07

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 9,74 % 90,26 % Kerroinraja 10,26 1,11

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 20,25 4,94 % 1 6,61 15,13 % 2 4,47 22,39 % 3 4,44 22,51 % 4 5,98 16,73 % 5 9,95 10,05 % 6+ 12,13 8,25 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,1 91 % 12 1,19 84 % X2 4 25 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 3,4 29,42 % Koti 2 4,51 22,18 % Koti 1 4,27 23,4 % Tasan 6,25 16 % Vieras 1 14,78 6,76 % Vieras 2 55,07 1,82 % Vieras 3+ 238,43 0,42 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,02 49,58 % 1 ja alle 2,5 3,93 25,42 % X ja yli 2,5 28,83 3,47 % X ja alle 2,5 7,98 12,53 % 2 ja yli 2,5 22,29 4,49 % 2 ja alle 2,5 22,15 4,51 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 60 % 24 % 16 % 1,67 4,17 6,25

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 7,8 0-0 13,1 0-1 17,6 2-0 8,6 1-1 8,8 0-2 42,6 2-1 10,4 2-2 23,6 1-2 23,6 3-0 14,3 3-3 142,8 0-3 155 3-1 17,3 4-4 1534,6 1-3 85,8 3-2 42 2-3 95,1 4-0 31,7 0-4 751,3 4-1 38,4 1-4 416,2 4-2 93,1 2-4 461,2 4-3 338,5 3-4 766,6 5-0 87,7 0-5 4553,4 5-1 106,4 1-5 2522,7 5-2 257,8 2-5 2795,2 5-3 937,6 3-5 4645,8 5-4 4545,8 4-5 10295,4 6-0 291,7 0-6 33115,9 6-1 353,5 1-6 18346,8 6-2 857,1 2-6 20328,8 6-3 3116,6 3-6 33787,5 7-0 1131,1 0-7 280983,4 8-0 5013,3 0-8 2724687,5

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 34,8 % 25,2 % 40 % 2,87 3,97 2,5 Vieras +2 16,2 % 18,6 % 65,2 % 6,16 5,38 1,53 Vieras +3 6,2 % 10 % 83,8 % 16,07 9,98 1,19 Koti +1 84 % 11,1 % 4,9 % 1,19 9 20,48 Koti +2 95,1 % 3,7 % 1,1 % 1,05 26,67 88,17 Koti +3 98,9 % 0,9 % 0,2 % 1,01 108,19 476,54

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 78,9 % 21,1 % Kerroinraja 1,27 4,75

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,22 5,5 81,8 % 18,2 % 0,5 1,19 6,25 84 % 16 % 0,5 & 1 1,12 9,04 88,9 % 11,1 % 1 1,06 18,2 94,5 % 5,5 % 1 & 1,5 1,05 19,34 94,8 % 5,2 % 1,5 1,05 20,48 95,1 % 4,9 % 1,5 & 2 1,03 32,61 96,9 % 3,1 % 2 1,01 84,86 98,8 % 1,2 % 2 & 2,5 1,01 86,52 98,8 % 1,2 % 2,5 1,01 88,17 98,9 % 1,1 % 2,5 & 3 1,01 148,12 99,3 % 0,7 % 3 1 472,13 99,8 % 0,2 % 3,5 1 476,54 99,8 % 0,2 % 4,5 1 3106,81 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,47 3,14 68,2 % 31,8 % 0,5 1,67 2,5 60 % 40 % 0,5 & 1 1,84 2,19 54,2 % 45,8 % 1 2,15 1,87 46,5 % 53,5 % 1 & 1,5 2,51 1,66 39,8 % 60,2 % 1,5 2,87 1,53 34,8 % 65,2 % 1,5 & 2 3,55 1,39 28,1 % 71,9 % 2 5,01 1,25 20 % 80 % 2 & 2,5 5,58 1,22 17,9 % 82,1 % 2,5 6,16 1,19 16,2 % 83,8 % 2,5 & 3 8,46 1,13 11,8 % 88,2 % 3 14,46 1,07 6,9 % 93,1 % 3,5 16,07 1,07 6,2 % 93,8 % 4,5 49,78 1,02 2 % 98 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,09 11,88 91,59 % 8,41 % 1 1,1 10,67 90,63 % 9,37 % 1,25 1,23 5,36 81,35 % 18,65 % 1,5 1,36 3,82 73,79 % 26,21 % 1,75 1,43 3,33 69,99 % 30,01 % 2 1,54 2,85 64,9 % 35,1 % 2,25 1,8 2,25 55,48 % 44,52 % 2,5 2,06 1,94 48,45 % 51,55 % 2,75 2,37 1,73 42,25 % 57,75 % 3 2,91 1,52 34,36 % 65,64 % 3,25 3,31 1,43 30,23 % 69,77 % 3,5 3,71 1,37 26,98 % 73,02 % 3,75 4,7 1,27 21,29 % 78,71 % 4 6,83 1,17 14,64 % 85,36 % 4,25 7,41 1,16 13,5 % 86,5 % 4,5 7,98 1,14 12,52 % 87,48 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,87 2,15 53,59 % 46,41 % 2,5 3,73 1,37 26,83 % 73,17 % 3,5 9,24 1,12 10,82 % 89,18 % 4,5 27,64 1,04 3,62 % 96,38 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 5,06 1,25 19,77 % 80,23 % 2,5 20,18 1,05 4,95 % 95,05 % 3,5 104,33 1,01 0,96 % 99,04 % 4,5 355,6 1 0,28 % 99,72 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 47,3 % 52,7 % Kerroinraja 2,12 1,9

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 83,5 % 16,5 % Kerroinraja 1,2 6,07

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 56,1 % 43,9 % Kerroinraja 1,78 2,28

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 6,07 16,47 % 1 3,34 29,94 % 2 3,74 26,76 % 3+ 3,73 26,83 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,28 43,89 % 1 2,75 36,34 % 2 6,75 14,81 % 3+ 20,18 4,95 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 43,89 % 56,11 % Kerroinraja 2,28 1,78

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 16,47 % 83,53 % Kerroinraja 6,07 1,2

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 13,1 7,63 % 1 5,38 18,57 % 2 3,95 25,34 % 3 4,66 21,47 % 4 6,92 14,46 % 5 13,44 7,44 % 6+ 19,66 5,09 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,19 84 % 12 1,32 76 % X2 2,5 40 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 6,16 16,24 % Koti 2 5,38 18,58 % Koti 1 3,97 25,18 % Tasan 4,17 24 % Vieras 1 9 11,12 % Vieras 2 26,67 3,75 % Vieras 3+ 88,17 1,13 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,82 35,49 % 1 ja alle 2,5 4,08 24,51 % X ja yli 2,5 20 5 % X ja alle 2,5 5,26 19 % 2 ja yli 2,5 12,56 7,96 % 2 ja alle 2,5 12,44 8,04 %

Monaco on yhdessä pisteessä yhdessä päivän vierasjoukkueen kanssa. Tämä pinna saalistettiin viime kierroksella Brysselistä 1-1 päättyneessä pelissä, jossa belgit olivat aavistuksen parempia. Ottelu oli luonteeltaan runsasmaalisempi kuin lopputulos antaa ymmärtää. Joukkueen kausi on ollut todella heikko, joka on johtanut jo päävalmentajankin vaihtoon, mutta Thierry Henry ei ole saanut kurssia oikenemaan. Henry itse on puhunut siitä, miten joukkueen itseluottamus on nakerrettu olemattomiin, minkä vuoksi kentällä ei saada toteutettua kunnolla sovittuja asioita. Tehtävää ei helpota sekään, että parhaasta avauksesta on ollut puoli joukkueellista miehiä sivussa. Rony Lopes, Subasic, Jovetic sekä Sidibe ovat edelleen epävarmoja osallistujia.Brugge ei ole ollut pelillisesti parhaassa iskussaan viime viikkoina. Joukkue haluaa olla pallollisena aktiivinen ja on hyvä pystysuunnan futiksessa. Monacon puolustuslinjan taustoihin pitäisi päästä nyt iskemään. Bruggen alakerta on ollut viime viikkoina yllättävän haavoittuvainen. Nyt kärjistä Vossen on lasaretissa, lisäksi laidalta Groeneveld on avauksesta epävarma osallistuja.Lohkon tilanne on jo sellainen, ettei tasapelillä tee tässä kumpikaan yhtään mitään – mikäli jatkopaikasta vielä halutaan päätöskierroksilla tosissaan taistella. Odotettavissa siis on, että kumpikin lähestyy ottelua suhteellisen aktiivisella otteella, mikä taas vie kohtaamista helposti runsasmaalisempaan suuntaan. Markkina on liikkunut nimenomaan overin suuntaan, niinpä edut on siltä suunnalta jo syöty. Maaliodotusarvo nousee lähes kolmeen kaappiin. Monaco ansaitsee käytännössä kotiedun kokoisen suosikkiaseman ja voittaa vähän alle kerran kahdesta.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Punainen tähti on lohkon heittopussi, joka yrittää kovalla taistelulla ihmetekoihin kotikentällä. Jatkopaikka on matemaattisesti edelleen mahdollinen, mutta käytännössä siihen ei usko käytännössä kukaan. Tasoero on niin suuri, että isännät joutuvat väistämättä ottamaan isosti vastaan. Ykköskärki Boakye sekä alakerran Babic ovat epävarmoja osallistujia.Liverpool johtaa lohkoa pisteen erolla Napoliin ja kahden pinnan hajuraolla PSG:hen. Joukkueet kohtasivat viime kierroksella Liverpoolissa, jolloin isännät ottivat kontrolloidun sekä ansaitun voiton 4-0 lukemin. Poolin vire on mainio, ja alkukaudella välillä takkuillut hyökkäyskaarti on alkanut löytää tehoja. Keita, Henderson sekä Lovren ovat todennäköisesti vielä sivussa, Oxlade-Chamberlain varmasti. Kummempaa merkitystä ei poissaoloilla kuitenkaan ole – Klopp saattaa harrastaa jopa hieman rotaatiota.Liverpoolille ottelu on pakkovoiton paikka, pistemenetyksiin kun ei muuten tasaisessa lohkossa ole varaa. Crvena laittaa bussin parkkiin sekä sormet ristiin, mutta suoranainen ihme olisi, mikäli joukkue välttyisi jälleen tappiolta kotinurmella. Toki aggressiivinen kotiyleisö antaa virtaa ja maksimit saadaan varmasti irti. Liverpool voittaa useammin kuin kolme kertaa neljästä, kun maaliodotusarvo puolestaan nousee 3,3Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.0 yläpuolelle. Markkina on liikkunut vähämaalisuuden sekä isäntien suuntaan, niinpä lähimpänä peliä ovat maalimäärävetojen yli-vaihtoehto sekä tasoitukselliset Liverpoolin voitot.Atletico on kolme pistettä päivän vierasjoukkuetta perässä lohkon toisena. Joukkueet kohtasivat viime kierroksella Saksassa, jolloin Dortmund repi tylyn 4-0 kotivoiton, mutta lopputuloksessa on rajusti ilmaa – peli oli huomattavasti lukemia tasaisempi. Tico on kotonaan perinteisesti todella vahva, eivätkä vahvuudet ole mihinkään muuttuneet: hyvin organisoidun puolustuspelaamisen myötä maalinteko on normaalisti joukkuetta vastaan todella haastavaa. Atleticolla on kuitenkin ollut pieniä haasteita läpi syksyn hyökkäyspään tehojen kanssa. Diegot Costa sekä Godin ja Koke olivat Leganesia vastaan lauantaina sivussa, mutta ovat todennäköisesti kokoonpanossa nyt.Dortmund etenee hirmuvireessä sekä kotimaassa että eurokentillä. Lohkovaiheessa omiin ei ole mennyt vielä ainuttakaan palloa ja Bundesliigassa BvB on tappioton ja tehnyt maaleja kolmen keskiarvolla. Kyseessä on yksi Euroopan kuumimmista nipuista juuri nyt. Ottelutahti on ollut raju, mutta ainakaan vielä ei suuria hiipumisen merkkejä ole nähty. Avauksesta toppari Diallon ja laitapakki Scmelzerin sekä Mario Götzen pelaamien on epävarmaa.Dortmund johtaa lohkoa kolmen pisteen erolla Atleticoon, jolla taas on jo viiden pinnan ero kolmansiin. Vallitsevan tilanteen vuoksi tasapeli ei olisi kummallekaan kärkipelistä mikään katastrofi. Ei olisi mikään mullistava yllätys, mikäli isännät lähestyisivät ottelua entistä tarkemman puolustuspelin kautta, semminkin kun tuoreessa muistissa on se tyly kylvetys. Estadio Wanda Metropolitano on vaikea paikka vierailla, niinpä Tico nousee karvan yli kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi. Dortmundille on näin tarjolla pientä peliä. Maalimäärällisesti ottelu nojaa hieman sinne vähämaalisempaan suuntaan.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Tottenhamin ero toiselle sijalle on karannut jo viiteen pisteeseen, joten tässä vaiheessa ei kelpaa enää mikään muu kuin voitto. Joukkueet kohtasivat muiden tapaan viime kierroksella, ja tuolloin Eindhovenissa päädyttiin 2-2 pistejakoon de Jongin tasoitettua ottelun loppupäässä. Peli oli Spursin hallintaa ja ottelu oli kontrollissa, mutta avauskierroksen tapaan pisteitä menetettiin kohtalokkaasti lopussa. Tottenhamin pelaajisto on ollut todella kovalla rasituksella tämän kalenterivuoden, mikä näkyy eittämättä suoritustasossa. Ykkösvahti Lloris ajettiin ulos, joten hän kärsii nyt pelikieltoa. Lasarettia miehittävät Vertonghen, Wanyama sekä Dier, lisäksi Rosen pelaaminen on epävarmaa.PSV:n tilanne on yhdessä pisteessä samanmoinen kuin päivän kotijoukkueella eli voitto olisi pakko repiä, mikäli ohuet jatkohaaveet halutaan pitää elossa. Pelillisesti joukkue on ollut mainiossa vireessä, mutta haastavassa lohkossa taso ei aivan riitä. Pelirohkeutta kyllä löytyy ja halua pelaavuuteen. Tässä kohtaa nähtäneen kuitenkin hieman varovaisempi ja puolustavampi PSV, joka nostaa riskitasoja tarvittaessa toisella jaksolla. Merkittäviä poissaoloja ei vierailla pitäisi olla.Lähtötilanteen vuoksi ottelusta voidaan odottaa runsasmaalisempaa, sillä toisen jakson tasatilanteessa sekä maalin tappioasemassa kumpikin joukkue avaa peliään merkittävästi ja lähtee riskeeraamaan, jolloin myös vastaiskuille jää tilaa. Kotijoukkueen kontrollissa ottelu kuitenkin edennee. Spurs voittaa kaksi kertaa kolmesta, kun maaliodotusarvo kipuaa aina 3,30 päälle. Aivan ei näillä arvioilla vedoille päästä, mutta livevedoissa maalimäärävetojen yli-vaihtoehto ansaitsee tarkan silmäilyn.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Inter on lohkokakkosena kolme pistettä Barcelonan perässä, mutta jo viisi tikkiä kolmosia edellä. Näin ollen tasapeli olisi kärkipelistä mitä mainioin tulos. Viime kierroksen kohtaamisessa Barca otti 2-0 kotivoiton ja piti Interin melko hyvin näpeissään. Luis Suarez toimi Messin poissa ollessa orkesterinjohtajana. Inter on kuitenkin pelannut todella vahvan syksyn ja kerännyt itseluottamusta kääntämällä useita tiukkoja pelejä omiin nimiinsä. Tässä kohtaa sinimustat on varmasti ärsyttävä ja haastava vastus, varsinkin kotinurmellaan. Lisäksi Mauro Icardi on ollut yksi Euroopan kuumimmista kärjistä. Isäntien kokoonpanotilanne on erinomainen, kun Nainggolankin palasi Genoaa vastaan vaihdosta tositoimiin.Barcelona johtaa siis lohkoa, eikä Blaugranan ole mikään pakko tätä ottelua edes voittaa. Joukkueen luonteeseen ei kuitenkaan kuulu peruuttelu, niinpä pisteasetelmalle tuskin korvia lotkautetaan. Barca etenee vakuuttavassa iskussa, vaikka pieniä vaikeuksia Rayo Vallecanon vieraana olikin. Vermaelen on varmasti sivussa, mutta Messin sekä Umtitin paluut kokoonpanoon ovat jo nyt mahdollisia.Mielenkiintoinen sekä viihdyttävä ottelu on edessä, jossa erityinen mielenkiinto menee isäntien aktiivisuuteen. Uskaltaako Inter olla rohkea pallollisena ja miten alhaalta joukkue puolustaa? Jäätävän kovalla hyökkäysarsenaalilla operoiva Barcelona hallinnee pelivälinettä kuitenkin enemmän ja perustasoero tekee vieraista noin kerran kahdesta voittavan suosikin. Markkina on liikkunut vieraiden suuntaan, joten edut on jo sillä suunnalla syöty. Kohtaaminen kääntyy niukasti runsasmaaliseen päätyyn.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Napoli jahtaa Liverpoolia pisteen perässä kakkossijalla ja on pisteen PSG:n edellä. Viime kierroksen kohtaamisessa Partenopei oli lähellä jopa vierasvoittoa, mutta di Marian huippuveto pelasti pariisilaiset pistejakoon myöhään lisäajalla. Ottelun kuva oli yllättäen hyvin tasainen, Napolin pelirohkeus ansaitsee aplodit. Pelillinen vire on varsin väkevä. Kokoonpanotilanne on hyvä, sillä sivussa on vain penkkimiehiä.Takaa-ajaja PSG tarvitsee ottelusta ehdottomasti pistesuorituksen, jottei jatkopaikan tavoittelu kävisi liian haastavaksi. Näin ollen vieraiden pelissä nähtäneen annos varovaisuutta. Alakerran virheet halutaan ainakin minimoida. Tuchelin aivoituksia on etukäteen vaikea kuitenkin arvioida, sillä hatusta saattaa löytyä sellainenkin kani, jossa hyökkäys on paras puolustus. Hyökkäysvoimassa nimittäin löytyy. Kurzawa on sairastuvalla, Jesen pelaaminen on epävarmaa. Dani Alves sekä Cavani ovat treenanneet ja saattavatkin löytyä jo kokoonpanosta.Napoli osoitti Liverpoolia vastaan, että joukkue osaa myös puolustusvoittoisen sekä matalamman tempon pelaamisen. PSG:lle voitto olisi tärkeä, sillä edessä on vielä haastava peli Liverpoolia vastaan. Riskillä kolmea pistettä tuskin kuitenkaan lähdetään hakemaan. Ottelusta voidaan odottaa kaikesta huolimatta hyvätempoista ja runsasmaalisempaan nojaavaa, sillä tulivoimaa on molemmilla, eikä PSG:n alakerta ole europeleissä pitävintä luokkaa ollut. Markkina on liikkunut vähämaalisempaan suuntaan, mutta odotusarvo kipuaa silti 3,30 päälle. PSG on vieraskentästä huolimatta hieman yli 40 prosentin suosikki. Lähimpänä peliä ovat vierasvoitto sekä maalimäärien over.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Porto johtaa tasaista D-lohkoa kahden pisteen erolla Schalkeen ja kolmen Galatasarayhin. Tästä ottelusta on takuulla budjetoitu täysi pistepotti, joten tutun aktiivinen lusitaaninippu kentällä nähdään. Porto ei ole pelillisesti yltänyt tällä kaudella ihan potentiaalinsa tasolle, mutta Portugalin parhaasta joukkueesta on tällä hetkellä kyse. Ykköskärki Aboubakar jatkaa sivussa, mistä on pieni miinus myönnettävä.Lokomotiv isännöi viime kierroksella juuri Portoa ja otti tauluun 1-3 lukemin. Ottelu oli lukemia merkittävästi tasaisempi, moskovalaiset jopa parempia maalitoteuman valossa, mutta laadukkaita maalipaikkoja nähtiin niukasti Porton hallitessa pelivälinettä enemmän. Toppari Kverkvelia katseli punaista, joten mies on nyt pelikiellon takia poissa. Moskovalaiset ovat edelleen nollakerhossa, joten pakkovoiton paikka on edessä. Peliä on pakko uskaltaa myös avata, eikä ainoastaan peruutella ja puolustaa alhaalta. Kverkvelian lisäksi avauksen poissaoloja ei pitäisi vierailla olla.Mikäli Lokomotiv uskaltaa olla aktiivinen, jää kotijoukkueelle oivallisia paikkoja nopeisiin vastahyökkäyksiin. Johtoasemassa Porto ei kotonaan liikaa peruuttele ja on edelleen kontrissa vaarallinen. Kotijoukkueen hallitessa ottelu etenee ja materiaali- sekä kotietu tekevät isännistä kolme kertaa neljästä voittavan suosikin. Näin ollen Porton tasoituksellisissa kohteissa on pientä etua. Markkina on liikkunut selkeästi vähämaaliseen suuntaan, niinpä yli-vaihtoehto on myös lähellä peliä, kun maaliodotusarvo nousee lähes kolmeen häkkiin.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Schalke on lohkon toisena, pisteen päivän vierasjoukkuetta edellä. Näin ollen tasapeli ei olisi pettymys, mutta kyllähän gelsenkircheniläiset tässä voittoa hamuavat – ilman riskejä kuitenkin. Schalke on tullut tunnetuksi kurinalaisesta sekä hyvin organisoidusta puolustuspelaamisestaan. Syksy on ollut Bundesliigassa vaikea, mutta joukkue onnistui viime kierroksella kaatamaan Hannoverin kotona 3-1 – tästäkö lähtee Schalken nousu ja ”uusi kevät”? Ainakin maalintekoon saatiin kaivattua itseluottamusta. Ykkösvahti Fährmann saattaa jatkaa sivussa, mistä miinus. Lisäksi poissa on muutama penkkimies.Galatasaraylle tasapeli ei olisi tässä kohtaa suuri pettymys, mutta totta kai turkkilaisille voitto maistuisi. Viime kierroksen kotiottelussa Gala sai Schalken nollattua, joten pisteet jaettiin kiikarituloksella. Schalke oli kuitenkin xG:n valossa selvästi parempi osapuoli ja loi enemmän maalintekouhkaa. Myös istanbulilaisten vahvuuksiin kuuluu tiivis puolustuspeli. Eiköhän vieraspeliin lähdetä melko defensiivisin taktiikoin. Joukkueen vire ei ole kuitenkaan paras mahdollinen, sillä alla on neljä voitotonta ottelua. Laituri Akbaba jatkaa sivussa, avauksen laitapakki Nagatomon sekä keskikentän keskustan Fernandon pelaaminen on epävarmaa.Ottelusta tuskin lähtökohtaisesti tulee hyökkäyksen juhlaa, mutta peli aukeaa oleellisesti, mikäli Schalke siirtyy ottelussa johtoon. Toki samanaikaisesti noin 70 minuutin tasatilanne saa kummankin kiinnostumaan tarjolla olevasta pisteestä, jolloin varmistelu astuu kuvaan mukaan. Markkina arvioi ottelua yllättävänkin vähämaaliseksi, niinpä pientä etua on löydettävissä matalalla linjalla maalimäärävetojen yli-vaihtoehdosta. Schalke voittaa laadukkaampana kolme kertaa viidestä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.