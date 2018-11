Otteluennakot

SM-liiga: Vetoideat ja kerroinrajat

+ 1x2-arviot 1 x 2 34 % 24 % 42 % 2,94 4,17 2,38

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 52,9 0-0 78,4 0-1 47,3 2-0 47,6 1-1 15,7 0-2 37,5 2-1 20,1 2-2 11,2 1-2 19,1 3-0 57,3 3-3 20,9 0-3 41 3-1 24,7 4-4 64,2 1-3 21,2 3-2 22,8 5-5 298,4 2-3 20,9 4-0 111,6 0-4 71,7 4-1 40,8 1-4 30,1 4-2 36,8 2-4 28,7 4-3 54,4 3-4 47,8 5-0 267,2 0-5 156,5 5-1 103,6 1-5 67,2 5-2 75,5 2-5 54,2 5-3 111,3 3-5 89,1 5-4 189,3 4-5 172 6-0 725,8 0-6 371,1 6-1 332,4 1-6 191,7 6-2 253,4 2-6 162,9 6-3 266,4 3-6 188,4 6-4 506,4 4-6 399,1 6-5 1243,7 5-6 1107,4 7-0 2358,7 0-7 1091,4 7-1 914,4 1-7 472,6 7-2 1028,4 2-7 582,4 7-3 1284,3 3-7 820,3 7-4 1563,2 4-7 1092,3 7-5 3871 5-7 2830,1 7-6 9921,2 6-7 8857,8 8-0 9054,4 0-8 3878 8-1 3820,4 1-8 1820,7 8-2 3224 2-8 1709,5 8-3 4081 3-8 2407,8 9-0 38258,1 0-9 14726,7 9-1 16142,6 1-9 6913,9 9-2 13622,5 2-9 6492 9-3 17243,6 3-9 9143,6 10-0 179615,3 0-10 62137,9 10-1 75787,1 1-10 29172,7 10-2 63955,3 2-10 27392,2 10-3 80956,1 3-10 38580,6

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 20,3 % 13,7 % 66 % 4,93 7,29 1,52 Vieras +2 10,3 % 10 % 79,7 % 9,72 10,01 1,25 Vieras +3 4,3 % 6 % 89,7 % 23,08 16,79 1,11 Vieras +4 2 % 2,3 % 95,7 % 50,03 42,84 1,05 Koti +1 58 % 14,9 % 27,1 % 1,72 6,7 3,69 Koti +2 72,9 % 12,3 % 14,8 % 1,37 8,15 6,75 Koti +3 85,2 % 8,2 % 6,6 % 1,17 12,16 15,2 Koti +4 93,4 % 3,6 % 3 % 1,07 27,63 33,77

Draw No Bet 1 (x) 2 Todennäköisyys 45 % 55 % Kerroinraja 2,24 1,81

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0,5 1,72 2,38 58 % 42 % 1 1,47 3,14 68,2 % 31,8 % 1,5 1,37 3,69 72,9 % 27,1 % 2 1,2 5,92 83,1 % 16,9 % 2,5 1,17 6,75 85,2 % 14,8 % 3 1,08 13,95 92,8 % 7,2 % 3,5 1,07 15,2 93,4 % 6,6 % 4 1,03 32,55 96,9 % 3,1 % 4,5 1,03 33,77 97 % 3 % 5,5 1,01 129,75 99,2 % 0,8 % 6,5 1 453,98 99,8 % 0,2 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0,5 2,94 1,52 34 % 66 % 1 4,25 1,31 23,5 % 76,5 % 1,5 4,93 1,25 20,3 % 79,7 % 2 8,75 1,13 11,4 % 88,6 % 2,5 9,72 1,11 10,3 % 89,7 % 3 21,7 1,05 4,6 % 95,4 % 3,5 23,08 1,05 4,3 % 95,7 % 4 48,86 1,02 2 % 98 % 4,5 50,03 1,02 2 % 98 % 5,5 260,14 1 0,4 % 99,6 % 6,5 995,61 1 0,1 % 99,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 3,5 1,45 3,25 69,2 % 30,8 % 4,5 2,03 1,97 49,2 % 50,8 % 5,5 3,01 1,5 33,2 % 66,8 % 6,5 5,16 1,24 19,4 % 80,6 % 7,5 8,84 1,13 11,3 % 88,7 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 66 % 18 % 16 % 1,52 5,56 6,25

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 77,1 0-0 187,7 0-1 150 2-0 42,1 1-1 28,6 0-2 149,2 2-1 22,2 2-2 15,5 1-2 46,2 3-0 30,7 3-3 22 0-3 204,5 3-1 16,6 4-4 51,5 1-3 64,2 3-2 19,2 5-5 182,2 2-3 38,3 4-0 36,3 0-4 448,5 4-1 16,7 1-4 114,4 4-2 18,8 2-4 66,2 4-3 34,9 3-4 66,8 5-0 52,8 0-5 1227,8 5-1 25,6 1-5 319,7 5-2 23,4 2-5 156,5 5-3 43,3 3-5 156,2 5-4 92,4 4-5 183 6-0 87 0-6 3650,8 6-1 50 1-6 1144,7 6-2 47,7 2-6 590,1 6-3 62,9 3-6 414,1 6-4 150 4-6 532,4 6-5 462 5-6 896,5 7-0 171,5 0-7 13463,7 7-1 83,4 1-7 3538,1 7-2 117,6 2-7 2645,8 7-3 184,1 3-7 2261,3 7-4 281,1 4-7 1827,3 7-5 872,7 5-7 2872,9 7-6 2804,8 6-7 5456,7 8-0 399,5 0-8 59988,4 8-1 211,4 1-8 17090,7 8-2 223,7 2-8 9738,3 8-3 355,1 3-8 8323,3 9-0 1024,5 0-9 285659,2 9-1 542 1-9 81384,4 9-2 573,6 2-9 46372,9 9-3 910,5 3-9 39634,9 10-0 2918,7 0-10 1511424,4 10-1 1544,3 1-10 430605,2 10-2 1634,1 2-10 245359,1 10-3 2593,9 3-10 209708,6

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 50,8 % 15,2 % 34 % 1,97 6,58 2,94 Vieras +2 34 % 16,8 % 49,2 % 2,94 5,95 2,03 Vieras +3 18,5 % 15,5 % 66 % 5,4 6,47 1,52 Vieras +4 9,2 % 9,3 % 81,5 % 10,82 10,76 1,23 Koti +1 84 % 7,6 % 8,4 % 1,19 13,13 11,93 Koti +2 91,6 % 4,6 % 3,8 % 1,09 21,72 26,45 Koti +3 96,2 % 2,3 % 1,5 % 1,04 43,52 67,47 Koti +4 98,5 % 0,7 % 0,7 % 1,02 133,44 136,48

Draw No Bet 1 (x) 2 Todennäköisyys 80 % 20 % Kerroinraja 1,24 5,13

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0,5 1,19 6,25 84 % 16 % 1 1,1 11,02 90,9 % 9,1 % 1,5 1,09 11,93 91,6 % 8,4 % 2 1,04 25,24 96 % 4 % 2,5 1,04 26,45 96,2 % 3,8 % 3 1,02 65,92 98,5 % 1,5 % 3,5 1,02 67,47 98,5 % 1,5 % 4 1,01 135,46 99,3 % 0,7 % 4,5 1,01 136,48 99,3 % 0,7 % 5,5 1 1132,38 99,9 % 0,1 % 6,5 1 5034,34 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0,5 1,52 2,94 66 % 34 % 1 1,67 2,49 59,9 % 40,1 % 1,5 1,97 2,03 50,8 % 49,2 % 2 2,45 1,69 40,9 % 59,1 % 2,5 2,94 1,52 34 % 66 % 3 4,56 1,28 21,9 % 78,1 % 3,5 5,4 1,23 18,5 % 81,5 % 4 9,82 1,11 10,2 % 89,8 % 4,5 10,82 1,1 9,2 % 90,8 % 5,5 20,54 1,05 4,9 % 95,1 % 6,5 50,98 1,02 2 % 98 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 3,5 1,24 5,14 80,6 % 19,4 % 4,5 1,57 2,74 63,5 % 36,5 % 5,5 2,13 1,88 46,9 % 53,1 % 6,5 3,32 1,43 30,1 % 69,9 % 7,5 5,51 1,22 18,2 % 81,8 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 38 % 23 % 39 % 2,63 4,35 2,56

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 128,3 0-0 230,3 0-1 125 2-0 87,4 1-1 29,2 0-2 82,8 2-1 30,8 2-2 13,1 1-2 32 3-0 79,8 3-3 15,5 0-3 75,5 3-1 28,6 4-4 30,1 1-3 29,6 3-2 22,1 5-5 88,7 2-3 22,1 4-0 117,8 0-4 110,2 4-1 36 1-4 35,1 4-2 27,1 2-4 25,4 4-3 33,4 3-4 32 5-0 213,8 0-5 200,8 5-1 69,1 1-5 65,3 5-2 42,1 2-5 39,9 5-3 51,8 3-5 49,8 5-4 73,5 4-5 72,8 6-0 440,1 0-6 397,3 6-1 168,2 1-6 155,6 6-2 107 2-6 100,2 6-3 93,9 3-6 87,8 6-4 148,9 4-6 141,1 6-5 305,2 5-6 296,7 7-0 1084,2 0-7 975,1 7-1 350,7 1-7 320,1 7-2 329,2 2-7 299 7-3 343,1 3-7 319,2 7-4 348,5 4-7 322,2 7-5 720,1 5-7 632,7 7-6 1540,2 6-7 1501,1 8-0 3154,8 0-8 2891,2 8-1 1110,8 1-8 1028,9 8-2 782,3 2-8 732,3 8-3 826,4 3-8 781,8 9-0 10104,4 0-9 9162,2 9-1 3557,9 1-9 3260,6 9-2 2505,5 2-9 2320,7 9-3 2646,7 3-9 2477,6 10-0 35958,5 0-10 32261,4 10-1 12661,5 1-10 11480,9 10-2 8916,5 2-10 8171,5 10-3 9418,9 3-10 8724

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 24,7 % 13,3 % 62 % 4,05 7,51 1,61 Vieras +2 13,6 % 11,1 % 75,3 % 7,34 9,03 1,33 Vieras +3 5,9 % 7,8 % 86,4 % 17,07 12,88 1,16 Vieras +4 2,3 % 3,5 % 94,1 % 42,79 28,4 1,06 Koti +1 61 % 13,4 % 25,6 % 1,64 7,49 3,9 Koti +2 74,4 % 11,4 % 14,2 % 1,34 8,77 7,02 Koti +3 85,8 % 8,1 % 6,1 % 1,17 12,31 16,37 Koti +4 93,9 % 3,7 % 2,4 % 1,07 26,67 42,37

Draw No Bet 1 (x) 2 Todennäköisyys 49 % 51 % Kerroinraja 2,03 1,97

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0,5 1,64 2,56 61 % 39 % 1 1,42 3,38 70,4 % 29,6 % 1,5 1,34 3,9 74,4 % 25,6 % 2 1,19 6,22 83,9 % 16,1 % 2,5 1,17 7,02 85,8 % 14,2 % 3 1,07 15,04 93,3 % 6,7 % 3,5 1,07 16,37 93,9 % 6,1 % 4 1,03 40,78 97,5 % 2,5 % 4,5 1,02 42,37 97,6 % 2,4 % 5,5 1,01 91,28 98,9 % 1,1 % 6,5 1 282,07 99,6 % 0,4 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0,5 2,63 1,61 38 % 62 % 1 3,51 1,4 28,5 % 71,5 % 1,5 4,05 1,33 24,7 % 75,3 % 2 6,53 1,18 15,3 % 84,7 % 2,5 7,34 1,16 13,6 % 86,4 % 3 15,74 1,07 6,4 % 93,6 % 3,5 17,07 1,06 5,9 % 94,1 % 4 41,28 1,02 2,4 % 97,6 % 4,5 42,79 1,02 2,3 % 97,7 % 5,5 99,77 1,01 1 % 99 % 6,5 308,28 1 0,3 % 99,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 3,5 1,2 5,97 83,3 % 16,7 % 4,5 1,49 3,03 67 % 33 % 5,5 1,95 2,06 51,4 % 48,6 % 6,5 2,96 1,51 33,8 % 66,2 % 7,5 4,68 1,27 21,4 % 78,6 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 33 % 23 % 44 % 3,03 4,35 2,27

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 80 0-0 126,9 0-1 69 2-0 65,7 1-1 20,6 0-2 48,6 2-1 24,6 2-2 11,9 1-2 22,7 3-0 72,4 3-3 18,1 0-3 47,2 3-1 27,6 4-4 45 1-3 22,3 3-2 22,7 5-5 169,9 2-3 20 4-0 128,8 0-4 73,2 4-1 41,8 1-4 28,1 4-2 33,5 2-4 24,5 4-3 43,9 3-4 37,3 5-0 281,8 0-5 141,8 5-1 97 1-5 55,6 5-2 62,7 2-5 41 5-3 82,1 3-5 61,7 5-4 124 4-5 108,9 6-0 699,8 0-6 298,6 6-1 284,6 1-6 141 6-2 192,5 2-6 109,5 6-3 179,7 3-6 115,8 6-4 303,1 4-6 224,2 6-5 660,8 5-6 568,7 7-0 2079,2 0-7 779,4 7-1 715,4 1-7 308,5 7-2 714,3 2-7 347,6 7-3 791,8 3-7 447,5 7-4 855,5 4-7 544,7 7-5 1880,3 5-7 1290,2 7-6 4277,7 6-7 3691,6 8-0 7296,4 0-8 2458,1 8-1 2732,7 1-8 1055 8-2 2047 2-8 905,6 8-3 2300 3-8 1166 9-0 28183,4 0-9 8285,7 9-1 10555,6 1-9 3556,1 9-2 7906,8 2-9 3052,4 9-3 8884 3-9 3930,2 10-0 120958,7 0-10 31032,5 10-1 45302,9 1-10 13318,7 10-2 33934,7 2-10 11432,4 10-3 38128,9 3-10 14719,8

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 20 % 13 % 67 % 5 7,7 1,49 Vieras +2 10,3 % 9,7 % 80 % 9,72 10,28 1,25 Vieras +3 4,2 % 6 % 89,7 % 23,57 16,55 1,11 Vieras +4 1,8 % 2,5 % 95,8 % 55,9 40,76 1,04 Koti +1 56 % 14,7 % 29,3 % 1,79 6,82 3,41 Koti +2 70,7 % 12,8 % 16,6 % 1,42 7,83 6,03 Koti +3 83,4 % 9,2 % 7,4 % 1,2 10,92 13,49 Koti +4 92,6 % 4,3 % 3,1 % 1,08 23,26 32,14

Draw No Bet 1 (x) 2 Todennäköisyys 43 % 57 % Kerroinraja 2,33 1,75

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0,5 1,79 2,27 56 % 44 % 1 1,52 2,91 65,6 % 34,4 % 1,5 1,42 3,41 70,7 % 29,3 % 2 1,23 5,26 81 % 19 % 2,5 1,2 6,03 83,4 % 16,6 % 3 1,09 12,26 91,8 % 8,2 % 3,5 1,08 13,49 92,6 % 7,4 % 4 1,03 30,76 96,7 % 3,3 % 4,5 1,03 32,14 96,9 % 3,1 % 5,5 1,01 86,36 98,8 % 1,2 % 6,5 1 275,48 99,6 % 0,4 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0,5 3,03 1,49 33 % 67 % 1 4,35 1,3 23 % 77 % 1,5 5 1,25 20 % 80 % 2 8,78 1,13 11,4 % 88,6 % 2,5 9,72 1,11 10,3 % 89,7 % 3 22,15 1,05 4,5 % 95,5 % 3,5 23,57 1,04 4,2 % 95,8 % 4 54,53 1,02 1,8 % 98,2 % 4,5 55,9 1,02 1,8 % 98,2 % 5,5 210,33 1 0,5 % 99,5 % 6,5 753,76 1 0,1 % 99,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 3,5 1,31 4,18 76,1 % 23,9 % 4,5 1,74 2,35 57,5 % 42,5 % 5,5 2,44 1,7 41,1 % 58,9 % 6,5 3,98 1,34 25,1 % 74,9 % 7,5 6,71 1,18 14,9 % 85,1 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 50 % 22 % 28 % 2 4,55 3,57

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 80 0-0 161,4 0-1 104,6 2-0 51,8 1-1 24,1 0-2 85,9 2-1 22,6 2-2 12,8 1-2 31,5 3-0 44,9 3-3 17,7 0-3 97,1 3-1 20 4-4 40,6 1-3 36,1 3-2 19,1 5-5 140,7 2-3 25,6 4-0 62,9 0-4 175,8 4-1 23,8 1-4 53,2 4-2 22,2 2-4 36,5 4-3 34 3-4 43,7 5-0 108,3 0-5 397,2 5-1 43,4 1-5 122,7 5-2 32,8 2-5 71,2 5-3 50 3-5 84,3 5-4 88 4-5 117 6-0 211,6 0-6 974,8 6-1 100,3 1-6 362,4 6-2 79,1 2-6 221,6 6-3 86,1 3-6 184,4 6-4 169,4 4-6 281,1 6-5 430,6 5-6 561,2 7-0 494,9 0-7 2966,9 7-1 198,6 1-7 924,5 7-2 231,1 2-7 819,8 7-3 298,7 3-7 830,9 7-4 376,3 4-7 796,2 7-5 964,4 5-7 1484,4 7-6 2558,1 6-7 3343,2 8-0 1367,2 0-8 10910,2 8-1 597 1-8 3685,9 8-2 521,4 2-8 2490,5 8-3 683,1 3-8 2524,1 9-0 4157 0-9 42878,7 9-1 1815,3 1-9 14486 9-2 1585,4 2-9 9787,9 9-3 2076,9 3-9 9920,1 10-0 14043,9 0-10 187243,2 10-1 6132,7 1-10 63257,8 10-2 5356,1 2-10 42741,8 10-3 7016,7 3-10 43319,4

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 34,7 % 15,3 % 50 % 2,88 6,55 2 Vieras +2 20,6 % 14,1 % 65,3 % 4,85 7,07 1,53 Vieras +3 9,7 % 10,9 % 79,4 % 10,32 9,17 1,26 Vieras +4 4,2 % 5,5 % 90,3 % 23,81 18,21 1,11 Koti +1 72 % 11,4 % 16,6 % 1,39 8,78 6,02 Koti +2 83,4 % 8,3 % 8,3 % 1,2 12,07 12,01 Koti +3 91,7 % 5 % 3,3 % 1,09 20,07 29,93 Koti +4 96,7 % 2 % 1,4 % 1,03 51,13 72,2

Draw No Bet 1 (x) 2 Todennäköisyys 64 % 36 % Kerroinraja 1,56 2,79

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0,5 1,39 3,57 72 % 28 % 1 1,23 5,34 81,3 % 18,7 % 1,5 1,2 6,02 83,4 % 16,6 % 2 1,1 11,02 90,9 % 9,1 % 2,5 1,09 12,01 91,7 % 8,3 % 3 1,04 28,44 96,5 % 3,5 % 3,5 1,03 29,93 96,7 % 3,3 % 4 1,01 70,79 98,6 % 1,4 % 4,5 1,01 72,2 98,6 % 1,4 % 5,5 1 279,96 99,6 % 0,4 % 6,5 1 1039,32 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0,5 2 2 50 % 50 % 1 2,44 1,69 41 % 59 % 1,5 2,88 1,53 34,7 % 65,3 % 2 4,17 1,32 24 % 76 % 2,5 4,85 1,26 20,6 % 79,4 % 3 9,19 1,12 10,9 % 89,1 % 3,5 10,32 1,11 9,7 % 90,3 % 4 22,51 1,05 4,4 % 95,6 % 4,5 23,81 1,04 4,2 % 95,8 % 5,5 53,84 1,02 1,9 % 98,1 % 6,5 155,95 1,01 0,6 % 99,4 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 3,5 1,26 4,78 79,1 % 20,9 % 4,5 1,63 2,58 61,3 % 38,7 % 5,5 2,23 1,81 44,9 % 55,1 % 6,5 3,53 1,4 28,3 % 71,7 % 7,5 5,84 1,21 17,1 % 82,9 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 43 % 23 % 34 % 2,33 4,35 2,94

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 79,8 0-0 145,8 0-1 88,3 2-0 56,4 1-1 22,3 0-2 68 2-1 23,1 2-2 12,1 1-2 27,3 3-0 53,4 3-3 17,3 0-3 72,2 3-1 22,3 4-4 40,5 1-3 29,4 3-2 20 5-5 143,8 2-3 22,7 4-0 81,7 0-4 122,7 4-1 29 1-4 40,5 4-2 25,4 2-4 30,4 4-3 36,5 3-4 39,7 5-0 153,7 0-5 260,2 5-1 57,9 1-5 87,8 5-2 41 2-5 55,7 5-3 58,7 3-5 71,9 5-4 96,9 4-5 109,1 6-0 328,1 0-6 599,3 6-1 146 1-6 243,4 6-2 108 2-6 162,5 6-3 110,3 3-6 147,7 6-4 203,7 4-6 246 6-5 486 5-6 536,4 7-0 838 0-7 1712 7-1 315,5 1-7 582,7 7-2 344,7 2-7 564,4 7-3 418,1 3-7 624,8 7-4 494,3 4-7 653,9 7-5 1189 5-7 1331,6 7-6 2959,9 6-7 3275,7 8-0 2528,3 0-8 5908,6 8-1 1036,2 1-8 2180,3 8-2 849,3 2-8 1609,1 8-3 1044,3 3-8 1781,3 9-0 8396,7 0-9 21794,1 9-1 3441,3 1-9 8042,1 9-2 2820,7 2-9 5935,1 9-3 3468,1 3-9 6570,2 10-0 30984 0-10 89320 10-1 12698,4 1-10 32959,4 10-2 10408,5 2-10 24324,3 10-3 12797,3 3-10 26927,2

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 28,4 % 14,6 % 57 % 3,52 6,85 1,75 Vieras +2 15,9 % 12,5 % 71,6 % 6,28 8,02 1,4 Vieras +3 7,1 % 8,9 % 84,1 % 14,16 11,27 1,19 Vieras +4 2,9 % 4,1 % 92,9 % 33,93 24,29 1,08 Koti +1 66 % 12,9 % 21,1 % 1,52 7,78 4,73 Koti +2 78,9 % 10 % 11,1 % 1,27 9,96 9,01 Koti +3 88,9 % 6,5 % 4,6 % 1,12 15,44 21,62 Koti +4 95,4 % 2,7 % 1,9 % 1,05 36,63 52,78

Draw No Bet 1 (x) 2 Todennäköisyys 56 % 44 % Kerroinraja 1,79 2,26

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0,5 1,52 2,94 66 % 34 % 1 1,32 4,12 75,7 % 24,3 % 1,5 1,27 4,73 78,9 % 21,1 % 2 1,14 8,1 87,7 % 12,3 % 2,5 1,12 9,01 88,9 % 11,1 % 3 1,05 20,22 95,1 % 4,9 % 3,5 1,05 21,62 95,4 % 4,6 % 4 1,02 51,34 98,1 % 1,9 % 4,5 1,02 52,78 98,1 % 1,9 % 5,5 1,01 171,56 99,4 % 0,6 % 6,5 1 598,62 99,8 % 0,2 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0,5 2,33 1,75 43 % 57 % 1 3,01 1,5 33,3 % 66,7 % 1,5 3,52 1,4 28,4 % 71,6 % 2 5,49 1,22 18,2 % 81,8 % 2,5 6,28 1,19 15,9 % 84,1 % 3 12,9 1,08 7,8 % 92,2 % 3,5 14,16 1,08 7,1 % 92,9 % 4 32,54 1,03 3,1 % 96,9 % 4,5 33,93 1,03 2,9 % 97,1 % 5,5 88,6 1,01 1,1 % 98,9 % 6,5 277,52 1 0,4 % 99,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 3,5 1,28 4,53 77,9 % 22,1 % 4,5 1,67 2,48 59,8 % 40,2 % 5,5 2,3 1,77 43,4 % 56,6 % 6,5 3,7 1,37 27 % 73 % 7,5 6,15 1,19 16,3 % 83,7 %

Kärpät lähtee otteluun niukkana suosikkina. Odotettava maalimäärä on hyvin pieni, 4,50 maalia.Pitkävedossa ovat lähinnä pelikelpoista maalimääräkohteiden ”alle” -vaihtoehdot. Tulosvedosta kannattaa tarkastaa vähämaalisten tulosten anti.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Ilves on ottelussa suuressa kaksi kertaa kolmesta voittavassa suosikkiasemassa. Maaliodotusarvo on kohollaan, 5,40 maalia.Pitkävedossa on Veikkaus arvioinut matsin todella runsasmaaliseksi. Aivan tähän ei lähdetä. Ässillä kun on maalien kanssa vaikeuksia, eikä tässä nyt aivan välttämättä mitään järjetöntä maalijuhlaa tulla todistamaan.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Ennakkoasetelma on ympäripyöreä. Maaliodotusarvo on suuri, 5,65 maalia.Pitkävedossa ovat lähinnä pelikelpoista maalimääräkohteiden ”yli” -vaihtoehdot.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Tappara on vieraissakin pieni suosikki. Maaliodotusarvo jää pikkuisen keskimääräisen alapuolelle, 5,00 maalia.Pitkävedossa ei kohteen kerrointarjonta herätä oikein mitään mielenkiintoa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Pelikaanit saa ottelussa kerran kahdesta voittavan suosikkiaseman. Maaliodotusarvo on keskimääräisen tuntumassa, 5,25 maalia.Pitkävedon kerrointarjonta näyttää olevan hyvin kohdallaan – ei peliä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Sport asetellaan ottelussa niukkaan suosikkiasemaan. Maaliodotusarvo on normaalin puitteissa, 5,15 maalia.Vedoissa lähimpänä pelikelpoista ovat KalPan voittokertoimet.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.