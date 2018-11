Otteluennakot

Bundesliiga: Mainzissa maalit tiukassa

+ 1x2-arviot 1 x 2 36 % 27 % 37 % 2,78 3,7 2,7

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 11,2 0-0 14,1 0-1 11 2-0 16,8 1-1 7,8 0-2 16,3 2-1 12,4 2-2 17,3 1-2 12,2 3-0 37,6 3-3 85,8 0-3 36,2 3-1 27,8 4-4 759,3 1-3 27 3-2 41,2 2-3 40,3 4-0 112,1 0-4 107,2 4-1 83,1 1-4 80 4-2 123,1 2-4 119,4 4-3 273,5 3-4 267,4 5-0 418,4 0-5 397,2 5-1 310 1-5 296,4 5-2 459,2 2-5 442,4 5-3 1020,4 3-5 990,5 5-4 3023,5 4-5 2956,6 6-0 1873,6 0-6 1765,3 6-1 1387,9 1-6 1317,4 6-2 2056,1 2-6 1966,2 6-3 4569,1 3-6 4402 7-0 9787,6 0-7 9153,4 8-0 58433,4 0-8 54242,3

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 16,2 % 19,8 % 64 % 6,16 5,06 1,56 Vieras +2 5,8 % 10,5 % 83,8 % 17,32 9,56 1,19 Vieras +3 1,7 % 4,1 % 94,2 % 59,98 24,36 1,06 Koti +1 63 % 20,2 % 16,8 % 1,59 4,95 5,96 Koti +2 83,2 % 10,8 % 6 % 1,2 9,28 16,64 Koti +3 94 % 4,3 % 1,7 % 1,06 23,47 57,23

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 49,3 % 50,7 % Kerroinraja 2,03 1,97

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,75 2,34 57,2 % 42,8 % 0,5 1,59 2,7 63 % 37 % 0,5 & 1 1,43 3,34 70,1 % 29,9 % 1 1,27 4,75 79 % 21 % 1 & 1,5 1,23 5,35 81,3 % 18,7 % 1,5 1,2 5,96 83,2 % 16,8 % 1,5 & 2 1,14 8,3 88 % 12 % 2 1,07 14,85 93,3 % 6,7 % 2 & 2,5 1,07 15,75 93,6 % 6,4 % 2,5 1,06 16,64 94 % 6 % 2,5 & 3 1,04 25,24 96 % 4 % 3 1,02 54,79 98,2 % 1,8 % 3,5 1,02 57,23 98,3 % 1,7 % 4,5 1 234,43 99,6 % 0,4 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,4 1,71 41,6 % 58,4 % 0,5 2,78 1,56 36 % 64 % 0,5 & 1 3,45 1,41 29 % 71 % 1 4,94 1,25 20,2 % 79,8 % 1 & 1,5 5,55 1,22 18 % 82 % 1,5 6,16 1,19 16,2 % 83,8 % 1,5 & 2 8,61 1,13 11,6 % 88,4 % 2 15,51 1,07 6,4 % 93,6 % 2 & 2,5 16,42 1,06 6,1 % 93,9 % 2,5 17,32 1,06 5,8 % 94,2 % 2,5 & 3 26,33 1,04 3,8 % 96,2 % 3 57,52 1,02 1,7 % 98,3 % 3,5 59,98 1,02 1,7 % 98,3 % 4,5 247,44 1 0,4 % 99,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,08 12,85 92,22 % 7,78 % 1 1,09 11,58 91,36 % 8,64 % 1,25 1,21 5,66 82,33 % 17,67 % 1,5 1,33 3,99 74,93 % 25,07 % 1,75 1,4 3,49 71,36 % 28,64 % 2 1,5 2,99 66,61 % 33,39 % 2,25 1,75 2,33 57,13 % 42,87 % 2,5 2 2 50,01 % 49,99 % 2,75 2,28 1,78 43,93 % 56,07 % 3 2,77 1,57 36,16 % 63,84 % 3,25 3,15 1,47 31,76 % 68,24 % 3,5 3,53 1,39 28,32 % 71,68 % 3,75 4,44 1,29 22,54 % 77,46 % 4 6,35 1,19 15,75 % 84,25 % 4,25 6,91 1,17 14,48 % 85,52 % 4,5 7,46 1,15 13,4 % 86,6 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,61 1,62 38,35 % 61,65 % 2,5 6,69 1,18 14,94 % 85,06 % 3,5 21,76 1,05 4,6 % 95,4 % 4,5 86,49 1,01 1,16 % 98,84 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,56 1,64 39,04 % 60,96 % 2,5 6,51 1,18 15,36 % 84,64 % 3,5 20,98 1,05 4,77 % 95,23 % 4,5 63,2 1,02 1,58 % 98,42 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 55 % 45 % Kerroinraja 1,82 2,22

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 73,7 % 26,3 % Kerroinraja 1,36 3,8

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 74,2 % 25,8 % Kerroinraja 1,35 3,88

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,8 26,34 % 1 2,83 35,32 % 2 4,27 23,41 % 3+ 6,69 14,94 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,88 25,8 % 1 2,84 35,16 % 2 4,22 23,68 % 3+ 6,51 15,36 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 25,8 % 74,2 % Kerroinraja 3,88 1,35

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 26,34 % 73,66 % Kerroinraja 3,8 1,36

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 14,12 7,08 % 1 5,56 17,99 % 2 4,01 24,91 % 3 4,61 21,7 % 4 6,7 14,92 % 5 12,74 7,85 % 6+ 18,02 5,55 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,59 63 % 12 1,37 73 % X2 1,56 64 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 17,32 5,77 % Koti 2 9,56 10,46 % Koti 1 5,06 19,76 % Tasan 3,7 27 % Vieras 1 4,95 20,21 % Vieras 2 9,28 10,78 % Vieras 3+ 16,64 6,01 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,73 21,15 % 1 ja alle 2,5 6,73 14,85 % X ja yli 2,5 14,08 7,1 % X ja alle 2,5 5,03 19,9 % 2 ja yli 2,5 4,59 21,76 % 2 ja alle 2,5 6,56 15,24 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 59 % 25 % 16 % 1,69 4 6,25

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 9 0-0 14,8 0-1 20,4 2-0 9,5 1-1 8,4 0-2 43,8 2-1 10,2 2-2 19,2 1-2 23,2 3-0 15,1 3-3 98,1 0-3 141,3 3-1 16,3 4-4 892,8 1-3 74,7 3-2 35 2-3 79,1 4-0 32 0-4 607,6 4-1 34,4 1-4 321,5 4-2 74 2-4 340,2 4-3 238,8 3-4 540 5-0 84,7 0-5 3266,6 5-1 91,1 1-5 1728,3 5-2 195,8 2-5 1828,9 5-3 631,7 3-5 2903,1 5-4 2716,8 4-5 6144,1 6-0 268,8 0-6 21074,7 6-1 289,1 1-6 11150,6 6-2 621,6 2-6 11799,6 6-3 2005,3 3-6 18729,5 7-0 995,6 0-7 158626,7 8-0 4214,4 0-8 1364530,4

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 34,8 % 24,2 % 41 % 2,87 4,14 2,44 Vieras +2 16,7 % 18,2 % 65,2 % 6 5,51 1,53 Vieras +3 6,6 % 10,1 % 83,3 % 15,18 9,92 1,2 Koti +1 84 % 10,7 % 5,3 % 1,19 9,35 18,84 Koti +2 94,7 % 3,9 % 1,4 % 1,06 25,32 73,66 Koti +3 98,6 % 1,1 % 0,3 % 1,01 92,68 358,97

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 78,7 % 21,3 % Kerroinraja 1,27 4,69

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,22 5,47 81,7 % 18,3 % 0,5 1,19 6,25 84 % 16 % 0,5 & 1 1,13 8,88 88,7 % 11,3 % 1 1,06 16,83 94,1 % 5,9 % 1 & 1,5 1,06 17,83 94,4 % 5,6 % 1,5 1,06 18,84 94,7 % 5,3 % 1,5 & 2 1,04 29,41 96,6 % 3,4 % 2 1,01 70,75 98,6 % 1,4 % 2 & 2,5 1,01 72,21 98,6 % 1,4 % 2,5 1,01 73,66 98,6 % 1,4 % 2,5 & 3 1,01 121,58 99,2 % 0,8 % 3 1 355,1 99,7 % 0,3 % 3,5 1 358,97 99,7 % 0,3 % 4,5 1 2098,54 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,48 3,07 67,4 % 32,6 % 0,5 1,69 2,44 59 % 41 % 0,5 & 1 1,87 2,14 53,4 % 46,6 % 1 2,18 1,85 45,9 % 54,1 % 1 & 1,5 2,52 1,66 39,6 % 60,4 % 1,5 2,87 1,53 34,8 % 65,2 % 1,5 & 2 3,53 1,39 28,3 % 71,7 % 2 4,91 1,26 20,4 % 79,6 % 2 & 2,5 5,46 1,22 18,3 % 81,7 % 2,5 6 1,2 16,7 % 83,3 % 2,5 & 3 8,17 1,14 12,2 % 87,8 % 3 13,65 1,08 7,3 % 92,7 % 3,5 15,18 1,07 6,6 % 93,4 % 4,5 45,37 1,02 2,2 % 97,8 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,08 13,61 92,65 % 7,35 % 1 1,09 12,43 91,95 % 8,05 % 1,25 1,19 6,23 83,95 % 16,05 % 1,5 1,29 4,39 77,22 % 22,78 % 1,75 1,35 3,85 74,02 % 25,98 % 2 1,43 3,31 69,77 % 30,23 % 2,25 1,67 2,5 59,96 % 40,04 % 2,5 1,9 2,11 52,56 % 47,44 % 2,75 2,13 1,88 46,88 % 53,12 % 3 2,52 1,66 39,65 % 60,35 % 3,25 2,87 1,54 34,9 % 65,1 % 3,5 3,21 1,45 31,17 % 68,83 % 3,75 3,97 1,34 25,19 % 74,81 % 4 5,54 1,22 18,06 % 81,94 % 4,25 6,06 1,2 16,49 % 83,51 % 4,5 6,59 1,18 15,17 % 84,83 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,78 2,28 56,12 % 43,88 % 2,5 3,45 1,41 29,02 % 70,98 % 3,5 8,23 1,14 12,15 % 87,85 % 4,5 23,66 1,04 4,23 % 95,77 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,34 1,3 23,05 % 76,95 % 2,5 15,89 1,07 6,29 % 93,71 % 3,5 74,82 1,01 1,34 % 98,66 % 4,5 239,13 1 0,42 % 99,58 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 52,1 % 47,9 % Kerroinraja 1,92 2,09

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 85,1 % 14,9 % Kerroinraja 1,17 6,73

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 60,2 % 39,8 % Kerroinraja 1,66 2,51

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 6,73 14,86 % 1 3,45 29,02 % 2 3,69 27,1 % 3+ 3,45 29,02 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,51 39,78 % 1 2,69 37,17 % 2 5,97 16,76 % 3+ 15,89 6,29 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 39,78 % 60,22 % Kerroinraja 2,51 1,66

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 14,86 % 85,14 % Kerroinraja 6,73 1,17

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 14,79 6,76 % 1 6,24 16,02 % 2 4,06 24,66 % 3 4,67 21,4 % 4 6,25 16 % 5 11,69 8,55 % 6+ 15,1 6,62 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,19 84 % 12 1,33 75 % X2 2,44 41 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 6 16,67 % Koti 2 5,51 18,15 % Koti 1 4,14 24,18 % Tasan 4 25 % Vieras 1 9,35 10,69 % Vieras 2 25,32 3,95 % Vieras 3+ 73,66 1,36 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,67 37,4 % 1 ja alle 2,5 4,63 21,6 % X ja yli 2,5 15,72 6,36 % X ja alle 2,5 5,36 18,64 % 2 ja yli 2,5 11,36 8,81 % 2 ja alle 2,5 13,9 7,19 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 89 % 9 % 2 % 1,12 11,11 50

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 14,2 0-0 36,6 0-1 122,4 2-0 8,3 1-1 23,4 0-2 532,1 2-1 18,1 2-2 59,8 1-2 156,5 3-0 7,4 3-3 344,3 0-3 3470,3 3-1 16 4-4 3522,1 1-3 1020,7 3-2 69,5 2-3 600,4 4-0 8,7 0-4 30176,1 4-1 18,8 1-4 8875,3 4-2 81,8 2-4 5220,8 4-3 533,4 3-4 4606,6 5-0 12,7 0-5 328001,6 5-1 27,7 1-5 96471,1 5-2 120,3 2-5 56747,7 5-3 784,4 3-5 50071,5 5-4 6821,3 4-5 58907,6 6-0 22,5 0-6 4278281,4 6-1 48,8 1-6 1258318,1 6-2 212,3 2-6 740187,1 6-3 1384,3 3-6 653106,3 7-0 46,2 0-7 65104282,3 8-0 108,8 0-8 1132248387,7

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 74,8 % 14,2 % 11 % 1,34 7,03 9,09 Vieras +2 55,2 % 19,6 % 25,2 % 1,81 5,1 3,97 Vieras +3 35,4 % 19,8 % 44,8 % 2,83 5,05 2,23 Koti +1 98 % 1,6 % 0,4 % 1,02 60,75 282,51 Koti +2 99,6 % 0,3 % 0 % 1 325,67 2131,8 Koti +3 100 % 0 % 0 % 1 2381,02 20367,18

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 97,8 % 2,2 % Kerroinraja 1,02 45,5

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,02 47,75 97,9 % 2,1 % 0,5 1,02 50 98 % 2 % 0,5 & 1 1,01 84,26 98,8 % 1,2 % 1 1 277,86 99,6 % 0,4 % 1 & 1,5 1 280,19 99,6 % 0,4 % 1,5 1 282,51 99,6 % 0,4 % 1,5 & 2 1 498,14 99,8 % 0,2 % 2 1 2125,26 100 % 0 % 2 & 2,5 1 2128,53 100 % 0 % 2,5 1 2131,8 100 % 0 % 2,5 & 3 1 3858,81 100 % 0 % 3 1 20358,62 100 % 0 % 3,5 1 20367,18 100 % 0 % 4,5 1 235680,57 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,07 14,69 93,2 % 6,8 % 0,5 1,12 9,09 89 % 11 % 0,5 & 1 1,13 8,44 88,2 % 11,8 % 1 1,15 7,8 87,2 % 12,8 % 1 & 1,5 1,24 5,13 80,5 % 19,5 % 1,5 1,34 3,97 74,8 % 25,2 % 1,5 & 2 1,39 3,58 72 % 28 % 2 1,46 3,19 68,6 % 31,4 % 2 & 2,5 1,63 2,58 61,2 % 38,8 % 2,5 1,81 2,23 55,2 % 44,8 % 2,5 & 3 1,99 2,01 50,3 % 49,7 % 3 2,27 1,79 44,1 % 55,9 % 3,5 2,83 1,55 35,4 % 64,6 % 4,5 5,07 1,25 19,7 % 80,3 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,03 35,15 97,15 % 2,85 % 1 1,03 33,71 97,03 % 2,97 % 1,25 1,07 14,4 93,06 % 6,94 % 1,5 1,12 9,43 89,39 % 10,61 % 1,75 1,13 8,65 88,44 % 11,56 % 2 1,15 7,88 87,3 % 12,7 % 2,25 1,26 4,87 79,48 % 20,52 % 2,5 1,37 3,69 72,93 % 27,07 % 2,75 1,43 3,33 69,96 % 30,04 % 3 1,51 2,96 66,26 % 33,74 % 3,25 1,7 2,44 58,99 % 41,01 % 3,5 1,88 2,13 53,15 % 46,85 % 3,75 2,08 1,93 48,07 % 51,93 % 4 2,4 1,72 41,75 % 58,25 % 4,25 2,69 1,59 37,22 % 62,78 % 4,5 2,98 1,51 33,57 % 66,43 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,19 6,31 84,15 % 15,85 % 2,5 1,54 2,84 64,78 % 35,22 % 3,5 2,32 1,76 43,17 % 56,83 % 4,5 4,02 1,33 24,86 % 75,14 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 12,65 1,09 7,9 % 92,1 % 2,5 92,72 1,01 1,08 % 98,92 % 3,5 929,76 1 0,11 % 99,89 % 4,5 3250,19 1 0,03 % 99,97 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 36,3 % 63,7 % Kerroinraja 2,76 1,57

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 96,2 % 3,8 % Kerroinraja 1,04 26,52

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 37,3 % 62,7 % Kerroinraja 2,68 1,6

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 26,52 3,77 % 1 8,28 12,08 % 2 5,16 19,37 % 3+ 1,54 64,78 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 1,6 62,68 % 1 3,4 29,42 % 2 14,65 6,82 % 3+ 92,72 1,08 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 62,68 % 37,32 % Kerroinraja 1,6 2,68

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 3,77 % 96,23 % Kerroinraja 26,52 1,04

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 36,59 2,73 % 1 12,7 7,87 % 2 6,08 16,46 % 3 5,06 19,78 % 4 5,11 19,58 % 5 6,76 14,79 % 6+ 5,32 18,78 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,02 98 % 12 1,1 91 % X2 9,09 11 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 1,81 55,19 % Koti 2 5,1 19,6 % Koti 1 7,03 14,21 % Tasan 11,11 9 % Vieras 1 60,75 1,65 % Vieras 2 325,67 0,31 % Vieras 3+ 2131,8 0,05 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 1,43 69,95 % 1 ja alle 2,5 5,25 19,05 % X ja yli 2,5 50,2 1,99 % X ja alle 2,5 14,27 7,01 % 2 ja yli 2,5 100,51 0,99 % 2 ja alle 2,5 99,5 1,01 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 41 % 25 % 34 % 2,44 4 2,94

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 18 0-0 28,2 0-1 19,8 2-0 19,8 1-1 9,5 0-2 24,3 2-1 12,1 2-2 12,8 1-2 13,3 3-0 32,6 3-3 38,8 0-3 44,7 3-1 20 4-4 209,5 1-3 24,5 3-2 24,5 2-3 27 4-0 71,6 0-4 109,6 4-1 43,9 1-4 60,2 4-2 53,9 2-4 66,2 4-3 99,2 3-4 109,1 5-0 196,7 0-5 336,3 5-1 120,7 1-5 184,8 5-2 148,1 2-5 203,1 5-3 272,6 3-5 334,7 5-4 668,9 4-5 735,7 6-0 648,6 0-6 1238,1 6-1 397,9 1-6 680,2 6-2 488,2 2-6 747,5 6-3 898,6 3-6 1232,2 7-0 2494,6 0-7 5316,8 8-0 10965,1 0-8 26094,7

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 22 % 19 % 59 % 4,55 5,25 1,69 Vieras +2 9,7 % 12,3 % 78 % 10,33 8,14 1,28 Vieras +3 3,5 % 6,1 % 90,3 % 28,2 16,31 1,11 Koti +1 66 % 17,3 % 16,7 % 1,52 5,78 5,99 Koti +2 83,3 % 10 % 6,7 % 1,2 10 14,95 Koti +3 93,3 % 4,5 % 2,2 % 1,07 22,36 45,12

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 54,7 % 45,3 % Kerroinraja 1,83 2,21

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,64 2,57 61,1 % 38,9 % 0,5 1,52 2,94 66 % 34 % 0,5 & 1 1,38 3,6 72,3 % 27,7 % 1 1,25 4,95 79,8 % 20,2 % 1 & 1,5 1,22 5,47 81,7 % 18,3 % 1,5 1,2 5,99 83,3 % 16,7 % 1,5 & 2 1,14 8,13 87,7 % 12,3 % 2 1,08 13,46 92,6 % 7,4 % 2 & 2,5 1,08 14,2 93 % 7 % 2,5 1,07 14,95 93,3 % 6,7 % 2,5 & 3 1,05 21,96 95,4 % 4,6 % 3 1,02 43,1 97,7 % 2,3 % 3,5 1,02 45,12 97,8 % 2,2 % 4,5 1,01 158,84 99,4 % 0,6 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,13 1,88 46,9 % 53,1 % 0,5 2,44 1,69 41 % 59 % 0,5 & 1 2,87 1,53 34,8 % 65,2 % 1 3,69 1,37 27,1 % 72,9 % 1 & 1,5 4,12 1,32 24,3 % 75,7 % 1,5 4,55 1,28 22 % 78 % 1,5 & 2 5,93 1,2 16,9 % 83,1 % 2 9,06 1,12 11 % 89 % 2 & 2,5 9,7 1,11 10,3 % 89,7 % 2,5 10,33 1,11 9,7 % 90,3 % 2,5 & 3 14,66 1,07 6,8 % 93,2 % 3 26,47 1,04 3,8 % 96,2 % 3,5 28,2 1,04 3,5 % 96,5 % 4,5 89,62 1,01 1,1 % 98,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,04 26,68 96,25 % 3,75 % 1 1,04 25,18 96,03 % 3,97 % 1,25 1,1 10,69 90,65 % 9,35 % 1,5 1,16 7,06 85,84 % 14,16 % 1,75 1,19 6,37 84,29 % 15,71 % 2 1,21 5,67 82,36 % 17,64 % 2,25 1,36 3,75 73,36 % 26,64 % 2,5 1,51 2,95 66,13 % 33,87 % 2,75 1,61 2,64 62,15 % 37,85 % 3 1,75 2,33 57,1 % 42,9 % 3,25 1,98 2,02 50,38 % 49,62 % 3,5 2,22 1,82 45,08 % 54,92 % 3,75 2,55 1,65 39,25 % 60,75 % 4 3,12 1,47 32,04 % 67,96 % 4,25 3,49 1,4 28,63 % 71,37 % 4,5 3,86 1,35 25,89 % 74,11 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,86 2,16 53,68 % 46,32 % 2,5 3,75 1,36 26,68 % 73,32 % 3,5 9,38 1,12 10,66 % 89,34 % 4,5 28,46 1,04 3,51 % 96,49 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,07 1,94 48,38 % 51,62 % 2,5 4,53 1,28 22,08 % 77,92 % 3,5 12,5 1,09 8 % 92 % 4,5 30,39 1,03 3,29 % 96,71 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 67,9 % 32,1 % Kerroinraja 1,47 3,12

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 83,7 % 16,3 % Kerroinraja 1,19 6,14

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 80,7 % 19,3 % Kerroinraja 1,24 5,17

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 6,14 16,27 % 1 3,33 30,05 % 2 3,7 27 % 3+ 3,75 26,68 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 5,17 19,35 % 1 3,1 32,27 % 2 3,8 26,31 % 3+ 4,53 22,08 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 19,35 % 80,65 % Kerroinraja 5,17 1,24

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 16,27 % 83,73 % Kerroinraja 6,14 1,19

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 28,17 3,55 % 1 9,42 10,61 % 2 5,07 19,71 % 3 4,75 21,05 % 4 5,21 19,19 % 5 7,98 12,53 % 6+ 7,48 13,36 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,52 66 % 12 1,33 75 % X2 1,69 59 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 10,33 9,68 % Koti 2 8,14 12,28 % Koti 1 5,25 19,04 % Tasan 4 25 % Vieras 1 5,78 17,31 % Vieras 2 10 10 % Vieras 3+ 14,95 6,69 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,29 30,38 % 1 ja alle 2,5 9,42 10,62 % X ja yli 2,5 9,16 10,92 % X ja alle 2,5 7,1 14,08 % 2 ja yli 2,5 4,03 24,83 % 2 ja alle 2,5 10,9 9,17 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 59 % 25 % 16 % 1,69 4 6,25

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 8,2 0-0 13,4 0-1 18,7 2-0 9 1-1 8,4 0-2 42,6 2-1 10,3 2-2 21,1 1-2 23,5 3-0 15 3-3 119,4 0-3 145,2 3-1 17 4-4 1199,6 1-3 80,2 3-2 38,7 2-3 88,6 4-0 33,1 0-4 660,1 4-1 37,6 1-4 364,7 4-2 85,5 2-4 402,9 4-3 291,5 3-4 667,9 5-0 91,5 0-5 3750,3 5-1 103,9 1-5 2072 5-2 236,2 2-5 2289,5 5-3 805,4 3-5 3794,7 5-4 3660,8 4-5 8386,1 6-0 303,2 0-6 25570,1 6-1 344,6 1-6 14127,1 6-2 783,1 2-6 15610,1 6-3 2669,8 3-6 25873,1 7-0 1172,7 0-7 203398,7 8-0 5183,3 0-8 1849079,4

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 34,1 % 24,9 % 41 % 2,93 4,01 2,44 Vieras +2 15,9 % 18,2 % 65,9 % 6,3 5,49 1,52 Vieras +3 6,1 % 9,8 % 84,1 % 16,48 10,21 1,19 Koti +1 84 % 10,9 % 5,1 % 1,19 9,2 19,51 Koti +2 94,9 % 3,9 % 1,3 % 1,05 25,85 79,57 Koti +3 98,7 % 1 % 0,2 % 1,01 98,97 406,05

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 78,7 % 21,3 % Kerroinraja 1,27 4,69

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,22 5,47 81,7 % 18,3 % 0,5 1,19 6,25 84 % 16 % 0,5 & 1 1,13 8,95 88,8 % 11,2 % 1 1,06 17,39 94,2 % 5,8 % 1 & 1,5 1,06 18,45 94,6 % 5,4 % 1,5 1,05 19,51 94,9 % 5,1 % 1,5 & 2 1,03 30,73 96,7 % 3,3 % 2 1,01 76,5 98,7 % 1,3 % 2 & 2,5 1,01 78,03 98,7 % 1,3 % 2,5 1,01 79,57 98,7 % 1,3 % 2,5 & 3 1,01 132,4 99,2 % 0,8 % 3 1 401,94 99,8 % 0,2 % 3,5 1 406,05 99,8 % 0,2 % 4,5 1 2493,46 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,48 3,07 67,4 % 32,6 % 0,5 1,69 2,44 59 % 41 % 0,5 & 1 1,88 2,14 53,2 % 46,8 % 1 2,2 1,83 45,4 % 54,6 % 1 & 1,5 2,57 1,64 38,9 % 61,1 % 1,5 2,93 1,52 34,1 % 65,9 % 1,5 & 2 3,64 1,38 27,5 % 72,5 % 2 5,16 1,24 19,4 % 80,6 % 2 & 2,5 5,73 1,21 17,5 % 82,5 % 2,5 6,3 1,19 15,9 % 84,1 % 2,5 & 3 8,67 1,13 11,5 % 88,5 % 3 14,86 1,07 6,7 % 93,3 % 3,5 16,48 1,06 6,1 % 93,9 % 4,5 51,04 1,02 2 % 98 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,09 12,23 91,82 % 8,18 % 1 1,1 11,05 90,95 % 9,05 % 1,25 1,22 5,62 82,2 % 17,8 % 1,5 1,33 4 74,98 % 25,02 % 1,75 1,4 3,49 71,36 % 28,64 % 2 1,5 2,99 66,51 % 33,49 % 2,25 1,76 2,32 56,88 % 43,12 % 2,5 2,01 1,99 49,69 % 50,31 % 2,75 2,29 1,78 43,68 % 56,32 % 3 2,77 1,56 36,04 % 63,96 % 3,25 3,15 1,46 31,73 % 68,27 % 3,5 3,53 1,4 28,34 % 71,66 % 3,75 4,44 1,29 22,52 % 77,48 % 4 6,38 1,19 15,68 % 84,32 % 4,25 6,94 1,17 14,4 % 85,6 % 4,5 7,51 1,15 13,32 % 86,68 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,85 2,18 54,05 % 45,95 % 2,5 3,69 1,37 27,1 % 72,9 % 3,5 9,13 1,12 10,95 % 89,05 % 4,5 27,27 1,04 3,67 % 96,33 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,72 1,27 21,2 % 78,8 % 2,5 18,1 1,06 5,53 % 94,47 % 3,5 89,25 1,01 1,12 % 98,88 % 4,5 297,73 1 0,34 % 99,66 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 49,5 % 50,5 % Kerroinraja 2,02 1,98

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 84 % 16 % Kerroinraja 1,19 6,24

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 58 % 42 % Kerroinraja 1,72 2,38

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 6,24 16,01 % 1 3,34 29,93 % 2 3,71 26,95 % 3+ 3,69 27,1 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,38 41,97 % 1 2,72 36,83 % 2 6,38 15,67 % 3+ 18,1 5,53 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 41,97 % 58,03 % Kerroinraja 2,38 1,72

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 16,01 % 83,99 % Kerroinraja 6,24 1,19

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 13,4 7,46 % 1 5,7 17,56 % 2 3,95 25,29 % 3 4,68 21,35 % 4 6,66 15,02 % 5 12,88 7,76 % 6+ 17,99 5,56 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,19 84 % 12 1,33 75 % X2 2,44 41 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 6,3 15,86 % Koti 2 5,49 18,23 % Koti 1 4,01 24,91 % Tasan 4 25 % Vieras 1 9,2 10,87 % Vieras 2 25,85 3,87 % Vieras 3+ 79,57 1,26 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,8 35,72 % 1 ja alle 2,5 4,29 23,28 % X ja yli 2,5 17,67 5,66 % X ja alle 2,5 5,17 19,34 % 2 ja yli 2,5 12,02 8,32 % 2 ja alle 2,5 13,02 7,68 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 19 % 28 % 53 % 5,26 3,57 1,89

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 21,2 0-0 16,1 0-1 11 2-0 37,6 1-1 7,6 0-2 11,8 2-1 20,2 2-2 14,6 1-2 10,4 3-0 99,8 3-3 62,3 0-3 19 3-1 53,6 4-4 474,5 1-3 16,8 3-2 57,7 2-3 29,8 4-0 353,1 0-4 40,9 4-1 189,8 1-4 36,2 4-2 204,1 2-4 64,1 4-3 329,2 3-4 170,1 5-0 1562,4 0-5 110 5-1 840 1-5 97,3 5-2 903,2 2-5 172,2 5-3 1456,8 3-5 457,3 5-4 3133 4-5 1618,6 6-0 8296 0-6 354,7 6-1 4460,2 1-6 313,9 6-2 4795,9 2-6 555,6 6-3 7735,4 3-6 1475,1 7-0 51391,2 0-7 1335 8-0 363831,5 0-8 5741,9

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 7,3 % 11,7 % 81 % 13,76 8,52 1,23 Vieras +2 2,2 % 5,1 % 92,7 % 45,77 19,67 1,08 Vieras +3 0,5 % 1,7 % 97,8 % 188 60,5 1,02 Koti +1 47 % 22,7 % 30,3 % 2,13 4,4 3,3 Koti +2 69,7 % 16,2 % 14,1 % 1,43 6,17 7,09 Koti +3 85,9 % 8,7 % 5,4 % 1,16 11,54 18,42

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 26,4 % 73,6 % Kerroinraja 3,79 1,36

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 2,61 1,62 38,4 % 61,6 % 0,5 2,13 1,89 47 % 53 % 0,5 & 1 1,89 2,13 53 % 47 % 1 1,64 2,55 60,8 % 39,2 % 1 & 1,5 1,52 2,93 65,8 % 34,2 % 1,5 1,43 3,3 69,7 % 30,3 % 1,5 & 2 1,32 4,14 75,8 % 24,2 % 2 1,2 5,95 83,2 % 16,8 % 2 & 2,5 1,18 6,52 84,7 % 15,3 % 2,5 1,16 7,09 85,9 % 14,1 % 2,5 & 3 1,11 9,8 89,8 % 10,2 % 3 1,06 16,83 94,1 % 5,9 % 3,5 1,06 18,42 94,6 % 5,4 % 4,5 1,02 56,33 98,2 % 1,8 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 4,53 1,28 22,1 % 77,9 % 0,5 5,26 1,23 19 % 81 % 0,5 & 1 7,17 1,16 14 % 86 % 1 12,14 1,09 8,2 % 91,8 % 1 & 1,5 12,95 1,08 7,7 % 92,3 % 1,5 13,76 1,08 7,3 % 92,7 % 1,5 & 2 20,62 1,05 4,9 % 95,1 % 2 43,44 1,02 2,3 % 97,7 % 2 & 2,5 44,61 1,02 2,2 % 97,8 % 2,5 45,77 1,02 2,2 % 97,8 % 2,5 & 3 73,01 1,01 1,4 % 98,6 % 3 184,89 1,01 0,5 % 99,5 % 3,5 188 1,01 0,5 % 99,5 % 4,5 918,87 1 0,1 % 99,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,07 14,96 93,32 % 6,68 % 1 1,08 13,85 92,78 % 7,22 % 1,25 1,16 7,09 85,89 % 14,11 % 1,5 1,25 4,99 79,95 % 20,05 % 1,75 1,3 4,38 77,19 % 22,81 % 2 1,36 3,78 73,54 % 26,46 % 2,25 1,58 2,73 63,41 % 36,59 % 2,5 1,79 2,26 55,74 % 44,26 % 2,75 1,98 2,02 50,6 % 49,4 % 3 2,27 1,79 44,12 % 55,88 % 3,25 2,56 1,64 39 % 61 % 3,5 2,86 1,54 34,94 % 65,06 % 3,75 3,48 1,4 28,74 % 71,26 % 4 4,71 1,27 21,24 % 78,76 % 4,25 5,2 1,24 19,21 % 80,79 % 4,5 5,7 1,21 17,54 % 82,46 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,37 1,42 29,67 % 70,33 % 2,5 10,58 1,1 9,45 % 90,55 % 3,5 42,23 1,02 2,37 % 97,63 % 4,5 203,38 1 0,49 % 99,51 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,81 2,24 55,36 % 44,64 % 2,5 3,56 1,39 28,07 % 71,93 % 3,5 8,67 1,13 11,53 % 88,47 % 4,5 22,13 1,05 4,52 % 95,48 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 58,5 % 41,5 % Kerroinraja 1,71 2,41

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 67,2 % 32,8 % Kerroinraja 1,49 3,05

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 85 % 15 % Kerroinraja 1,18 6,69

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,05 32,81 % 1 2,66 37,52 % 2 4,95 20,22 % 3+ 10,58 9,45 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 6,69 14,96 % 1 3,37 29,68 % 2 3,66 27,29 % 3+ 3,56 28,07 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 14,96 % 85,04 % Kerroinraja 6,69 1,18

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 32,81 % 67,19 % Kerroinraja 3,05 1,49

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 16,07 6,22 % 1 7,23 13,83 % 2 4,13 24,22 % 3 4,81 20,79 % 4 5,75 17,4 % 5 10,69 9,35 % 6+ 12,21 8,19 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 2,13 47 % 12 1,39 72 % X2 1,23 81 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 45,77 2,18 % Koti 2 19,67 5,08 % Koti 1 8,52 11,73 % Tasan 3,57 28 % Vieras 1 4,4 22,71 % Vieras 2 6,17 16,2 % Vieras 3+ 7,09 14,1 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 8,6 11,63 % 1 ja alle 2,5 13,56 7,37 % X ja yli 2,5 11,49 8,7 % X ja alle 2,5 5,18 19,3 % 2 ja yli 2,5 2,82 35,4 % 2 ja alle 2,5 5,68 17,6 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 32 % 28 % 40 % 3,13 3,57 2,5

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 14,3 0-0 16,2 0-1 12,2 2-0 20,6 1-1 7,7 0-2 16,1 2-1 13,6 2-2 14,5 1-2 11,6 3-0 44,5 3-3 61,7 0-3 31,8 3-1 29,3 4-4 467,5 1-3 22,9 3-2 38,5 2-3 32,9 4-0 128,1 0-4 83,6 4-1 84,3 1-4 60,2 4-2 110,9 2-4 86,6 4-3 218,9 3-4 186,8 5-0 460,9 0-5 275,1 5-1 303,2 1-5 197,9 5-2 399 2-5 284,7 5-3 787,5 3-5 614,5 5-4 2072,3 4-5 1768,4 6-0 1989,5 0-6 1085,8 6-1 1308,9 1-6 781,1 6-2 1722,2 2-6 1123,9 6-3 3399,1 3-6 2425,8 7-0 10019 0-7 5000,3 8-0 57663,4 0-8 26317,5

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 14,6 % 17,4 % 68 % 6,87 5,73 1,47 Vieras +2 5,3 % 9,3 % 85,4 % 18,98 10,76 1,17 Vieras +3 1,6 % 3,7 % 94,7 % 64,27 26,94 1,06 Koti +1 60 % 20,4 % 19,6 % 1,67 4,89 5,11 Koti +2 80,4 % 11,9 % 7,7 % 1,24 8,4 13,06 Koti +3 92,3 % 5,2 % 2,5 % 1,08 19,22 40,72

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 44,4 % 55,6 % Kerroinraja 2,25 1,8

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,87 2,15 53,5 % 46,5 % 0,5 1,67 2,5 60 % 40 % 0,5 & 1 1,5 3,01 66,8 % 33,2 % 1 1,33 4,07 75,4 % 24,6 % 1 & 1,5 1,28 4,59 78,2 % 21,8 % 1,5 1,24 5,11 80,4 % 19,6 % 1,5 & 2 1,17 6,91 85,5 % 14,5 % 2 1,1 11,5 91,3 % 8,7 % 2 & 2,5 1,09 12,28 91,9 % 8,1 % 2,5 1,08 13,06 92,3 % 7,7 % 2,5 & 3 1,05 19,26 94,8 % 5,2 % 3 1,03 38,6 97,4 % 2,6 % 3,5 1,03 40,72 97,5 % 2,5 % 4,5 1,01 150,22 99,3 % 0,7 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,69 1,59 37,2 % 62,8 % 0,5 3,13 1,47 32 % 68 % 0,5 & 1 3,92 1,34 25,5 % 74,5 % 1 5,67 1,21 17,6 % 82,4 % 1 & 1,5 6,27 1,19 15,9 % 84,1 % 1,5 6,87 1,17 14,6 % 85,4 % 1,5 & 2 9,62 1,12 10,4 % 89,6 % 2 17,22 1,06 5,8 % 94,2 % 2 & 2,5 18,1 1,06 5,5 % 94,5 % 2,5 18,98 1,06 5,3 % 94,7 % 2,5 & 3 28,76 1,04 3,5 % 96,5 % 3 61,88 1,02 1,6 % 98,4 % 3,5 64,27 1,02 1,6 % 98,4 % 4,5 257,95 1 0,4 % 99,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,07 14,95 93,31 % 6,69 % 1 1,08 13,72 92,71 % 7,29 % 1,25 1,17 6,72 85,12 % 14,88 % 1,5 1,27 4,69 78,67 % 21,33 % 1,75 1,32 4,12 75,74 % 24,26 % 2 1,39 3,56 71,89 % 28,11 % 2,25 1,61 2,63 62,03 % 37,97 % 2,5 1,83 2,2 54,55 % 45,45 % 2,75 2,04 1,96 49,1 % 50,9 % 3 2,37 1,73 42,18 % 57,82 % 3,25 2,69 1,59 37,12 % 62,88 % 3,5 3,02 1,5 33,15 % 66,85 % 3,75 3,69 1,37 27,08 % 72,92 % 4 5,05 1,25 19,78 % 80,22 % 4,25 5,56 1,22 17,99 % 82,01 % 4,5 6,07 1,2 16,49 % 83,51 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,55 1,65 39,23 % 60,77 % 2,5 6,47 1,18 15,46 % 84,54 % 3,5 20,64 1,05 4,85 % 95,15 % 4,5 80 1,01 1,25 % 98,75 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,22 1,82 45,06 % 54,94 % 2,5 5,13 1,24 19,5 % 80,5 % 3,5 14,92 1,07 6,7 % 93,3 % 4,5 41,22 1,02 2,43 % 97,57 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 59,5 % 40,5 % Kerroinraja 1,68 2,47

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 74,6 % 25,4 % Kerroinraja 1,34 3,94

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 78,7 % 21,3 % Kerroinraja 1,27 4,69

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,94 25,39 % 1 2,83 35,38 % 2 4,21 23,77 % 3+ 6,47 15,46 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 4,69 21,31 % 1 2,97 33,63 % 2 3,91 25,56 % 3+ 5,13 19,5 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 21,31 % 78,69 % Kerroinraja 4,69 1,27

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 25,39 % 74,61 % Kerroinraja 3,94 1,34

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 16,17 6,18 % 1 6,6 15,15 % 2 4,15 24,12 % 3 4,67 21,39 % 4 6 16,66 % 5 11,03 9,06 % 6+ 13,47 7,42 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,67 60 % 12 1,39 72 % X2 1,47 68 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 18,98 5,27 % Koti 2 10,76 9,29 % Koti 1 5,73 17,44 % Tasan 3,57 28 % Vieras 1 4,89 20,44 % Vieras 2 8,4 11,9 % Vieras 3+ 13,06 7,66 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,96 20,18 % 1 ja alle 2,5 8,46 11,82 % X ja yli 2,5 11,42 8,75 % X ja alle 2,5 5,2 19,25 % 2 ja yli 2,5 3,9 25,62 % 2 ja alle 2,5 6,95 14,38 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 69 % 20 % 11 % 1,45 5 9,09

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 11,1 0-0 21,6 0-1 31,5 2-0 9,3 1-1 10,7 0-2 74 2-1 10,9 2-2 21 1-2 31 3-0 11,6 3-3 92,9 0-3 261,2 3-1 13,7 4-4 731,9 1-3 109,3 3-2 32,2 2-3 91,5 4-0 19,4 0-4 1229,1 4-1 22,9 1-4 514,3 4-2 53,8 2-4 430,4 4-3 189,9 3-4 540,2 5-0 40,7 0-5 7230,2 5-1 47,8 1-5 3025,2 5-2 112,6 2-5 2531,5 5-3 397,3 3-5 3177,7 5-4 1869,9 4-5 5318,3 6-0 102,1 0-6 51036,6 6-1 120,1 1-6 21354,2 6-2 282,6 2-6 17869,6 6-3 997,5 3-6 22430,5 7-0 299 0-7 420301,2 8-0 1001 0-8 3955776,2

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 47,1 % 21,9 % 31 % 2,12 4,56 3,23 Vieras +2 26,8 % 20,2 % 52,9 % 3,72 4,94 1,89 Vieras +3 12,9 % 14 % 73,2 % 7,77 7,16 1,37 Koti +1 89 % 7,7 % 3,3 % 1,12 12,98 30,36 Koti +2 96,7 % 2,5 % 0,8 % 1,03 39,52 130,99 Koti +3 99,2 % 0,6 % 0,1 % 1,01 160,96 703,52

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 86,3 % 13,8 % Kerroinraja 1,16 7,27

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,14 8,18 87,8 % 12,2 % 0,5 1,12 9,09 89 % 11 % 0,5 & 1 1,08 13,45 92,6 % 7,4 % 1 1,04 28,02 96,4 % 3,6 % 1 & 1,5 1,04 29,19 96,6 % 3,4 % 1,5 1,03 30,36 96,7 % 3,3 % 1,5 & 2 1,02 48,67 97,9 % 2,1 % 2 1,01 127,68 99,2 % 0,8 % 2 & 2,5 1,01 129,33 99,2 % 0,8 % 2,5 1,01 130,99 99,2 % 0,8 % 2,5 & 3 1 220,17 99,5 % 0,5 % 3 1 699,15 99,9 % 0,1 % 3,5 1 703,52 99,9 % 0,1 % 4,5 1 4518,32 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,3 4,29 76,7 % 23,3 % 0,5 1,45 3,23 69 % 31 % 0,5 & 1 1,53 2,87 65,2 % 34,8 % 1 1,66 2,52 60,3 % 39,7 % 1 & 1,5 1,89 2,12 52,9 % 47,1 % 1,5 2,12 1,89 47,1 % 52,9 % 1,5 & 2 2,43 1,7 41,1 % 58,9 % 2 2,97 1,51 33,7 % 66,3 % 2 & 2,5 3,35 1,43 29,9 % 70,1 % 2,5 3,72 1,37 26,8 % 73,2 % 2,5 & 3 4,68 1,27 21,4 % 78,6 % 3 6,68 1,18 15 % 85 % 3,5 7,77 1,15 12,9 % 87,1 % 4,5 18,9 1,06 5,3 % 94,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,05 20,32 95,08 % 4,92 % 1 1,06 19 94,74 % 5,26 % 1,25 1,13 8,75 88,57 % 11,43 % 1,5 1,2 5,94 83,16 % 16,84 % 1,75 1,23 5,3 81,12 % 18,88 % 2 1,27 4,66 78,53 % 21,47 % 2,25 1,45 3,23 69,05 % 30,95 % 2,5 1,62 2,6 61,61 % 38,39 % 2,75 1,75 2,33 57,01 % 42,99 % 3 1,95 2,05 51,16 % 48,84 % 3,25 2,22 1,82 45,02 % 54,98 % 3,5 2,49 1,67 40,2 % 59,8 % 3,75 2,92 1,52 34,21 % 65,79 % 4 3,72 1,37 26,88 % 73,12 % 4,25 4,14 1,32 24,18 % 75,82 % 4,5 4,55 1,28 21,98 % 78,02 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,48 3,08 67,56 % 32,44 % 2,5 2,41 1,71 41,43 % 58,57 % 3,5 4,74 1,27 21,1 % 78,9 % 4,5 11,06 1,1 9,04 % 90,96 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,73 1,27 21,12 % 78,88 % 2,5 18,53 1,06 5,4 % 94,6 % 3,5 95,22 1,01 1,05 % 98,95 % 4,5 284,2 1 0,35 % 99,65 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 52,9 % 47,1 % Kerroinraja 1,89 2,12

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 90,4 % 9,6 % Kerroinraja 1,11 10,38

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 57,9 % 42,1 % Kerroinraja 1,73 2,37

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 10,38 9,63 % 1 4,38 22,81 % 2 3,83 26,13 % 3+ 2,41 41,43 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,37 42,12 % 1 2,72 36,76 % 2 6,36 15,73 % 3+ 18,53 5,4 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 42,12 % 57,88 % Kerroinraja 2,37 1,73

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 9,63 % 90,37 % Kerroinraja 10,38 1,11

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 21,64 4,62 % 1 8,18 12,22 % 2 4,64 21,54 % 3 4,67 21,41 % 4 5,49 18,23 % 5 8,89 11,24 % 6+ 9,31 10,74 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,12 89 % 12 1,25 80 % X2 3,23 31 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 3,72 26,85 % Koti 2 4,94 20,23 % Koti 1 4,56 21,92 % Tasan 5 20 % Vieras 1 12,98 7,71 % Vieras 2 39,52 2,53 % Vieras 3+ 130,99 0,76 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,03 49,15 % 1 ja alle 2,5 5,04 19,85 % X ja yli 2,5 16,69 5,99 % X ja alle 2,5 7,14 14,01 % 2 ja yli 2,5 15,46 6,47 % 2 ja alle 2,5 22,07 4,53 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 32 % 30 % 38 % 3,13 3,33 2,63

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 11,8 0-0 12,1 0-1 10,6 2-0 18,8 1-1 7 0-2 15,3 2-1 13,6 2-2 16,3 1-2 12,3 3-0 45,1 3-3 84,8 0-3 33,3 3-1 32,7 4-4 786,7 1-3 26,6 3-2 47,4 2-3 42,6 4-0 144,4 0-4 96,5 4-1 104,6 1-4 77,2 4-2 151,7 2-4 123,5 4-3 329,7 3-4 296,4 5-0 577,7 0-5 349,6 5-1 418,6 1-5 279,7 5-2 606,7 2-5 447,5 5-3 1318,8 3-5 1074 5-4 3822,7 4-5 3436,7 6-0 2772,8 0-6 1520 6-1 2009,3 1-6 1216 6-2 2912 2-6 1945,6 6-3 6330,4 3-6 4669,4 7-0 15527,5 0-7 7710,1 8-0 99376,1 0-8 44696,4

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 13,7 % 18,3 % 68 % 7,29 5,47 1,47 Vieras +2 4,6 % 9,1 % 86,3 % 21,73 10,98 1,16 Vieras +3 1,2 % 3,4 % 95,4 % 80,01 29,83 1,05 Koti +1 62 % 20,3 % 17,7 % 1,61 4,92 5,66 Koti +2 82,3 % 11,2 % 6,5 % 1,21 8,94 15,45 Koti +3 93,5 % 4,5 % 1,9 % 1,07 22,01 51,91

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 45,7 % 54,3 % Kerroinraja 2,19 1,84

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,81 2,24 55,3 % 44,7 % 0,5 1,61 2,63 62 % 38 % 0,5 & 1 1,45 3,23 69 % 31 % 1 1,28 4,51 77,8 % 22,2 % 1 & 1,5 1,24 5,09 80,3 % 19,7 % 1,5 1,21 5,66 82,3 % 17,7 % 1,5 & 2 1,15 7,82 87,2 % 12,8 % 2 1,08 13,72 92,7 % 7,3 % 2 & 2,5 1,07 14,59 93,1 % 6,9 % 2,5 1,07 15,45 93,5 % 6,5 % 2,5 & 3 1,04 23,28 95,7 % 4,3 % 3 1,02 49,55 98 % 2 % 3,5 1,02 51,91 98,1 % 1,9 % 4,5 1 207,81 99,5 % 0,5 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,66 1,6 37,6 % 62,4 % 0,5 3,13 1,47 32 % 68 % 0,5 & 1 3,98 1,34 25,2 % 74,8 % 1 5,96 1,2 16,8 % 83,2 % 1 & 1,5 6,63 1,18 15,1 % 84,9 % 1,5 7,29 1,16 13,7 % 86,3 % 1,5 & 2 10,42 1,11 9,6 % 90,4 % 2 19,75 1,05 5,1 % 94,9 % 2 & 2,5 20,74 1,05 4,8 % 95,2 % 2,5 21,73 1,05 4,6 % 95,4 % 2,5 & 3 33,6 1,03 3 % 97 % 3 77,32 1,01 1,3 % 98,7 % 3,5 80,01 1,01 1,2 % 98,8 % 4,5 351,83 1 0,3 % 99,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,1 11,01 90,91 % 9,09 % 1 1,11 9,92 89,92 % 10,08 % 1,25 1,23 5,27 81,04 % 18,96 % 1,5 1,36 3,81 73,76 % 26,24 % 1,75 1,43 3,31 69,82 % 30,18 % 2 1,55 2,82 64,48 % 35,52 % 2,25 1,82 2,21 54,8 % 45,2 % 2,5 2,1 1,91 47,65 % 52,35 % 2,75 2,4 1,71 41,59 % 58,41 % 3 2,94 1,51 33,96 % 66,04 % 3,25 3,33 1,43 30,04 % 69,96 % 3,5 3,71 1,37 26,92 % 73,08 % 3,75 4,73 1,27 21,13 % 78,87 % 4 6,98 1,17 14,34 % 85,66 % 4,25 7,58 1,15 13,2 % 86,8 % 4,5 8,18 1,14 12,23 % 87,77 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,87 1,54 34,88 % 65,12 % 2,5 7,92 1,14 12,63 % 87,37 % 3,5 27,65 1,04 3,62 % 96,38 % 4,5 117,75 1,01 0,85 % 99,15 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,54 1,65 39,4 % 60,6 % 2,5 6,42 1,18 15,58 % 84,42 % 3,5 20,41 1,05 4,9 % 95,1 % 4,5 62,35 1,02 1,6 % 98,4 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 54,4 % 45,6 % Kerroinraja 1,84 2,19

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 71,3 % 28,7 % Kerroinraja 1,4 3,49

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 74,8 % 25,2 % Kerroinraja 1,34 3,96

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,49 28,67 % 1 2,74 36,45 % 2 4,49 22,25 % 3+ 7,92 12,63 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,96 25,22 % 1 2,83 35,38 % 2 4,2 23,82 % 3+ 6,42 15,58 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 25,22 % 74,78 % Kerroinraja 3,96 1,34

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 28,67 % 71,33 % Kerroinraja 3,49 1,4

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 12,09 8,27 % 1 5,56 17,97 % 2 3,83 26,11 % 3 4,83 20,72 % 4 6,81 14,69 % 5 13,95 7,17 % 6+ 19,75 5,06 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,61 62 % 12 1,43 70 % X2 1,47 68 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 21,73 4,6 % Koti 2 10,98 9,11 % Koti 1 5,47 18,29 % Tasan 3,33 30 % Vieras 1 4,92 20,34 % Vieras 2 8,94 11,19 % Vieras 3+ 15,45 6,47 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 5,5 18,17 % 1 ja alle 2,5 7,23 13,83 % X ja yli 2,5 13,39 7,47 % X ja alle 2,5 4,44 22,53 % 2 ja yli 2,5 4,54 22,01 % 2 ja alle 2,5 6,25 15,99 %

PerjantaiPerustaso 2-2Kokoonpanot 3-4Vireystila 1-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalai vähän pienempiAlkukauden floppijoukkue Stuttgart on kyntänyt viime kierrokset todella syvällä. Uusi valmentaja Markus Weinzierl on ollut puikoissa kahdessa ottelussa, mutta tuloksena on ollut molemmista 0–4-murskatappio. Viikko sitten VfB jäi Hoffenheimin vieraana vajaalle jo kahdeksan minuutin kohdalla – siitä ei paljoa voittavaa peliä lähdetä rakentamaan. Tärkeä laitapakki Emiliano Insua on pelikiellossa ja keskikentän avainmies Daniel Didavi jatkaa lasaretissa.Frankfurtin voittoputki katkesi viime viikonloppuna Nürnbergin vieraana 1–1-tasapelillä. Eintrachtin peliesitys jäi kauaksi kauden parhaasta ja tasoitusmaali saatiin aikaiseksi vasta lisäajalla. Sairastuvalla ovat avauksen miehistä pitkäaikaispotilas Timothy Chandler ja keskikentän Lucas Torro.Perustasoltaan joukkueet ovat varsin tasaisia, mutta Stuttgartia on rokotettava alkukauden heikoista esityksistä. Kotietu on toki isännillä tässä kohtaa, mutta siitä huolimatta Stuttgartia on vaikea nähdä pelin suosikkina.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.LauantaiPerustaso 2-1Kokoonpanot 5-4Vireystila 4-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliAugsburgin peli toimii tällä hetkellä hyvin. Viime kierrokselta alla on 2–1-vierasvoitto Hannoverista ja alkuviikosta irtosi jatkopaikka Saksan cupissa 3–2-jatkoaikavoitolla Mainzista. Manuel Baumin suojattien kokoonpanotilannekin on mainio, joten lähtökohdat tähän otteluun ovat erinomaiset.Nürnberg sai tilkittyä vuotavaa alakertaansa viime kierroksella Frankfurtia vastaan. 1–1-tasapeli oli pelitapahtumien valossa varsin reilu lopputulos, vaikka vastustaja tuli tasoihin aivan pelin lopussa. Pelissä riittää toki yhä parannettavaa – nykyvireessään sarjanousija on yksi varteenotettavimmista putoajakandidaateista.Isännät ovat joukkueista luokkaa parempi osapuoli ja lähtevät kotiedun turvin peliin luonnollisesti selvinä suosikkeina. Pikkuisen liikaa vedonlyöntimarkkina on kuitenkin juossut viime aikojen tulosten perässä ja lähtenyt aliarvioimaan Nürnbergiä. Vieraiden tasoituksellisista kohteista saa pientä etua.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 5-1Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä erittäin suuriBayern München oli minikriisissä lokakuun alussa, mutta viime viikkoina vire on taas löytynyt. Alla on neljän pelin voittoputki, kun mukaan lasketaan Bundesliigan lisäksi cup ja Mestarien liiga. Sairastuvalla jatkavat Kingsley Coman ja Corentin Tolisso, minkä lisäksi uutena miehenä lasarettiin liittyi keskikentän luottomies Thiago.Freiburg otti viikko sitten komean päänahan Mönchengladbachista ansaitulla 3–1-voitolla. Tällä hetkellä tekeminen on sillä tasolla, että sarjapaikan säilyttämisestä voidaan realistisesti haaveilla. Kokoonpanorintamalla suuria murheita ei ole, mutta lyhyt palautumisaika keskiviikon cup-pelin jäljiltä saattaa aiheuttaa rotaatiota.Isännillä on edessä Mestarien liigan peli AEK:ta vastaan, mutta avainpelaajia tuskin säästellään sitä varten. Dortmundin sarjajohtoa pitää ajaa umpeen, joten lataus on kunnossa. Vedonlyöntimarkkina on hinnoitellut tämän pelin aivan oikein – Bayern ottaa voiton noin yhdeksän kertaa kymmenestä. Peli-ideoita tästä ei nykykertoimilla löydy.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 4-3Kokoonpanot 4-3Vireystila 3-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 1-2Kotietu normaaliMaalimäärä suuriLeverkusen näyttää nousseen alkukauden aallonpohjastaan. Viime Bundesliigakierroksella lääketehtaan poppoo nuiji Werderin vieraissa 6–2, ja keskiviikkona Saksan cupissa kaatui Mönchengladbach 5–0. Itseluottamus on taatusti kunnossa ja suunta sarjataulukossa ylös. Kova otteluruuhka aiheuttanee kierrätystä kokoonpanossa, mutta valmentaja Heiko Herrlichin onneksi loukkaantumislista on lyhyt.Hoffenheim pelaa tällä hetkellä hyvää futista – etenkin hyökkäyssuuntaan. Julian Nagelsmannin suojatit ovat nakuttaneet kahdessa edellisessä Bundesliigapelissä yhteensä seitsemän maalia. Käynnissä ovat Leverkusenin tapaan melkoiset härkäviikot, joten rotaatiota tarvitaan, mikäli vastaava energiataso aiotaan ylläpitää.Isännät lähtevät peliin kotiedun turvin niukkoina suosikkeina. Kovavireinen Hoffenheim on kuitenkin ennakolta luokkaa kovempi testi kuin mitä Mönchengladbach ja Werder olivat. Vedoissa voi kokeilla pikkupanoksella vierasvoittoa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-1Kokoonpanot 3-5Vireystila 2-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 2-4Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiSchalke on ollut alkukaudesta varjo siitä mitä se oli viime vuonna. Etenkin hyökkäyspeli on ollut nihkeää. Mukana on toki ollut ripaus huonoa tuuriakin, mutta ei näillä esityksillä tarvitse haaveilla top 4 –sijan uusimisesta. Loukkaantumislistalla on tärkeä ykkösvahti Ralf Fährmann, minkä lisäksi keskikentän Sebastien Rudyn pelaaminen on epävarmaa.Hannover hävisi viikko sitten heikolla pelillä kotonaan Augsburgille 1–2. Sen jatkoksi tuli lähtö tiistaina Saksan cupista arkkivihollisen Wolfsburgin käsittelyssä 0–2. Andre Breitenreiterin suojatit päästävät tällä hetkellä liikaa maaleja pärjätäkseen paremmin.Vieraat pääsevät peliin parhaalla kokoonpanollaan, ja lepoaikaa cup-pelien jäljiltä on vuorokausi Schalkea enemmän. Isännät ovat laadukkaamman materiaalinsa ja kotiedun turvin toki suosikkeja, mutta vetomielessä Hannoverin tasoitukset ovat lähempänä pelikelpoisuuden rajaa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-4Kokoonpanot 3-4Vireystila 3-5Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-1Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiWolfsburg on ailahdellut alkukaudesta. Nykyinen sijoitus keskikastissa vastaa kokonaisuutena hyvin suoritustasoa ja potentiaalia. Sarjasta löytyy useampi selvästi Wolfsburgia parempi joukkue, mutta toisaalta Bruno Labbadian suojatit ovat myöskin luokkaa parempia kuin häntäpään niput.Sarjakärki Dortmundin voittoputki katkesi viime kierroksella Herthaa vastaan, mutta Borussian peliesitys oli laadukas. Varsinaisen peliajan tasapeli oli tuloksena myös alkuviikon cup-ottelussa Union Berliniä vastaan, mutta jatkopaikka irtosi jatkoajan lopussa tulleella Marco Reusin rankkarimaalilla. Keltamustien peli rullaa kokonaisuutena mainiosti, mutta otteluruuhka on kova.Vieraat lähtevät kovemmasta rasituksestaan huolimatta otteluun hieman yli 50-prosenttisina suosikkeina. Vetomielessä Dortmundin pelaaminen ei nykykertoimilla kuitenkaan maistu. Wolfsburg ei tosiaan ole vastustajana sieltä sarjan heikoimmasta päästä, ja isännät ovat ottaneet tällä kaudella jo Leverkusenin ja Schalken päänahat.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 4-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-1Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliHertha on joutunut hieman antautumaan sarjataulukossa kolmen peräkkäisen tasapelin myötä. Viimeksi piste sarjakärki Dortmundin vieraana oli toisaalta hyvä suoritus ennakko-odotuksiin ja pelitapahtumiin nähden. Perustasoltaan berliiniläiset ovat sarjan keskikastia.RB Leipzig on jäänyt kahdessa edellisessä sarjapelissään maaleitta, mutta isossa kuvassa punaisen härän peli toimii hyvin. Kaikki kilpailut huomioiden joukkueella on alla yhdeksän ottelun tappioton putki. Hyökkäyspäästä Emil Forsberg kärsii loukkaantumisesta, minkä lisäksi muutenkin avauksessa nähtäneen kierrätystä. Leipzigin ottelutahti on tällä hetkellä kova europelien ja alkuviikon cup-kierroksen takia.Hertha lähtee peliin haastajana, mutta sillä on suotuisamman otteluohjelmansa myötä iskun paikka. Tämä on isännille kolmas peli kymmeneen ja toinen viiteen päivään. Leipzigilla samat luvut ovat 4/10 ja 2/4. Isäntien voitoista on tarjolla niukkoja ylikertoimia.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.SunnuntaiPerustaso 3-1Kokoonpanot 4-4Vireystila 2-1Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-4Kotietu normaaliMaalimäärä suuriMönchengladbachin peli kulki hyvin vielä reilu viikko sitten, mutta kaksi edellistä ottelua on ollut heikkoja. Viimeksi Bundesliigassa ’Gladbach hävisi paria luokkaa heikomman Freiburgin vieraana 1–3, ja keskiviikkona Leverkusen antoi sille kyytiä cupissa peräti 0–5-lukemin. Kopissa on todennäköisesti nostettu äänenvoimakkuutta, ja tämä peli on isännille tärkeä näytön paikka rumien tappioiden jälkeen.Vierailija Fortuna on nykyvireessään sarjan heikoin joukkue. Alla on viiden pelin tappioputki rumalla maalierolla 2–17. Alkuviikosta Saksan cupissa tuli pientä balsamia haavoihin 5–1-vierasvoitolla alasarjajoukkue Ulmista, mutta Bundesliiga-karkeloissa vuotava puolustus pitäisi saada nopeasti kuntoon.Perustasoero joukkueiden välillä on suuri isäntien hyväksi, ja kotietu tekee ’Gladbachista pelin noin 70-prosenttisen suosikin. Jos isännät jatkavat hyökkäysvoittoisella tyylillään parista tuoreesta rumasta tappiosta huolimatta, ottelussa on aineksia maalijuhlaan.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 1-2Kokoonpanot 5-4Vireystila 2-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiMainzilla on ollut vaikeaa alkukaudesta ennen kaikkea maalinteon suhteen. Viime kierroksella saatiin sentään viiden pelin nollaputki rikki, mutta takkiin tuli silti Bayern Müncheniä vastaan 1–2. Alkuviikosta Saksan cupissa koettiin jatkoaikatappio Augsburgille. Avainpelaajien osalta Mainzilla ei ole loukkaantumishuolia, joten katseet kääntyvät valmentaja Sandro Schwarziin. Jotain tarttis tehdä, jotta kurssi kääntyisi.Werder Bremen aloitti kauden hyvin, mutta viime kierroksella tuli totaalinen romahdus Leverkusenin isäntänä. Vaikuttiko sitten toppari Niklas Moisanderin poissaolo vai mikä, mutta 2–6-murskatappio ei jättänyt paljoa jossiteltavaa. Keskiviikkona Saksan cupissa kaatui alasarjajoukkue Flensburg, mutta se ei ollut mikään mittari. Tästä pelistä tulee paljon vaikeampi. Moisanderin pelaaminen on epävarmaa.Vieraat lähtevät otteluun hienoisina suosikkeina, mutta vetomielessä mielenkiintoisin peli-idea on vähämaalisuus. Mainzin hyökkäyspeli on jo maalipaikkojen luomisesta alkaen nihkeää, joten vaikka Werderin puolustaminen ei juuri nyt ole avauskierroksien tasolla, kelpaa under lapulle. Eri linjojen kerroinrajat löytyvät tästä alta.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.