Otteluennakot

Veikkausliiga: TPS säilyy

+ 1x2-arviot 1 x 2 58 % 25 % 17 % 1,72 4 5,88

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 6,1 0-0 9,6 0-1 13,3 2-0 7,8 1-1 8,9 0-2 38,3 2-1 11,3 2-2 33 1-2 24,6 3-0 15,1 3-3 275 0-3 165,3 3-1 21,8 4-4 4070,8 1-3 106,3 3-2 62,7 2-3 136,7 4-0 39 0-4 951,4 4-1 56,1 1-4 611,8 4-2 161,3 2-4 786,9 4-3 696,3 3-4 1518,2 5-0 125,3 0-5 6844,8 5-1 180,2 1-5 4401,8 5-2 518,6 2-5 5661,5 5-3 2238,8 3-5 10922,5 5-4 12885 4-5 28096,3 6-0 483,3 0-6 59091,7 6-1 695,4 1-6 38001,1 6-2 2001,2 2-6 48876 6-3 8638,4 3-6 94294,6 7-0 2175,7 0-7 595168,3 8-0 11193,4 0-8 6850858,1

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 31 % 27 % 42 % 3,22 3,71 2,38 Vieras +2 13 % 18 % 69 % 7,68 5,56 1,45 Vieras +3 4,4 % 8,6 % 87 % 22,57 11,64 1,15 Koti +1 83 % 12,4 % 4,6 % 1,2 8,08 21,62 Koti +2 95,4 % 3,7 % 0,9 % 1,05 27,11 106,77 Koti +3 99,1 % 0,8 % 0,1 % 1,01 127,05 668,92

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 77,3 % 22,7 % Kerroinraja 1,29 4,41

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,24 5,15 80,6 % 19,4 % 0,5 1,2 5,88 83 % 17 % 0,5 & 1 1,13 8,68 88,5 % 11,5 % 1 1,06 18,95 94,7 % 5,3 % 1 & 1,5 1,05 20,29 95,1 % 4,9 % 1,5 1,05 21,62 95,4 % 4,6 % 1,5 & 2 1,03 35,3 97,2 % 2,8 % 2 1,01 102,83 99 % 1 % 2 & 2,5 1,01 104,8 99 % 1 % 2,5 1,01 106,77 99,1 % 0,9 % 2,5 & 3 1,01 183,42 99,5 % 0,5 % 3 1 663,66 99,8 % 0,2 % 3,5 1 668,92 99,9 % 0,1 % 4,5 1 5095,53 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,51 2,97 66,3 % 33,7 % 0,5 1,72 2,38 58 % 42 % 0,5 & 1 1,94 2,06 51,4 % 48,6 % 1 2,35 1,74 42,5 % 57,5 % 1 & 1,5 2,79 1,56 35,9 % 64,1 % 1,5 3,22 1,45 31 % 69 % 1,5 & 2 4,13 1,32 24,2 % 75,8 % 2 6,3 1,19 15,9 % 84,1 % 2 & 2,5 6,99 1,17 14,3 % 85,7 % 2,5 7,68 1,15 13 % 87 % 2,5 & 3 10,97 1,1 9,1 % 90,9 % 3 20,63 1,05 4,8 % 95,2 % 3,5 22,57 1,05 4,4 % 95,6 % 4,5 79,47 1,01 1,3 % 98,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,13 8,49 88,22 % 11,78 % 1 1,16 7,34 86,37 % 13,63 % 1,25 1,34 3,94 74,65 % 25,35 % 1,5 1,52 2,92 65,73 % 34,27 % 1,75 1,65 2,53 60,48 % 39,52 % 2 1,87 2,14 53,33 % 46,67 % 2,25 2,21 1,82 45,17 % 54,83 % 2,5 2,55 1,64 39,17 % 60,83 % 2,75 3,09 1,48 32,36 % 67,64 % 3 4,19 1,31 23,84 % 76,16 % 3,25 4,72 1,27 21,18 % 78,82 % 3,5 5,25 1,24 19,05 % 80,95 % 3,75 7,03 1,17 14,23 % 85,77 % 4 11,36 1,1 8,8 % 91,2 % 4,25 12,08 1,09 8,28 % 91,72 % 4,5 12,8 1,08 7,82 % 92,18 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,17 1,85 45,99 % 54,01 % 2,5 4,88 1,26 20,49 % 79,51 % 3,5 13,77 1,08 7,26 % 92,74 % 4,5 47,15 1,02 2,12 % 97,88 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 6,42 1,18 15,58 % 84,42 % 2,5 29,32 1,04 3,41 % 96,59 % 3,5 175,21 1,01 0,57 % 99,43 % 4,5 700,34 1 0,14 % 99,86 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 39,4 % 60,6 % Kerroinraja 2,54 1,65

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 78,8 % 21,2 % Kerroinraja 1,27 4,71

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 50,3 % 49,7 % Kerroinraja 1,99 2,01

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,71 21,22 % 1 3,05 32,78 % 2 3,92 25,5 % 3+ 4,88 20,49 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,01 49,73 % 1 2,88 34,69 % 2 8,22 12,17 % 3+ 29,32 3,41 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 49,73 % 50,27 % Kerroinraja 2,01 1,99

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 21,22 % 78,78 % Kerroinraja 4,71 1,27

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 9,64 10,37 % 1 4,18 23,9 % 2 3,77 26,56 % 3 4,97 20,12 % 4 8,9 11,23 % 5 19,66 5,09 % 6+ 36,65 2,73 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,2 83 % 12 1,33 75 % X2 2,38 42 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 7,68 13,02 % Koti 2 5,56 17,99 % Koti 1 3,71 26,98 % Tasan 4 25 % Vieras 1 8,08 12,38 % Vieras 2 27,11 3,69 % Vieras 3+ 106,77 0,94 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,46 28,88 % 1 ja alle 2,5 3,43 29,12 % X ja yli 2,5 29,26 3,42 % X ja alle 2,5 4,63 21,58 % 2 ja yli 2,5 14,55 6,87 % 2 ja alle 2,5 9,88 10,13 %

Avausosa pelattiin Kokkolassa surkeissa olosuhteissa, kun kenttä oli jäässä ja läpimärkä. Näin ollen joukkueiden välisiä sataprosenttisen todellisia voimasuhteita ei kykene yksin tuon ottelun perusteella muodostamaan. Mutta fakta on, että KPV:lle avausosa oli noissa olosuhteissa altavastaajana selvää etsikkoaikaa. Kun taitavampi joukkue liukasteli kentällä ja laidat olivat mahdottomat edetä, olisi isoon palloon sopivamman KPV:n pitänyt ottaa etu – vaikka väkisin. Nyt jäätiin ”vain” kiikarilukemiin. Maalitoteuman perusteella kokkolalaiset olivat avausosassa hieman parempia, mutta Turussa paremmalla alustalla humpan tahti muuttuu.Poissaolojen suhteen isäntien tilanne paranee taas, sillä liukas Oskari Jakonen pääsee pelikiellon jäljiltä irti. Myös kokeneen sekä tärkeän Mika Ääritalon paluu on mahdollinen. Muita uusia poissaoloja liukastelu ei ilmeisesti, onneksi, aiheuttanut kummallekaan joukkueelle. KPV:llä on hyökkäyspäässä muutama pitkäaikaispotilas.Koska maalillisilla tasapeleillä KPV nousee, on tässäkin ottelussa kotijoukkue tarkkana vierasmaalin suhteen. Riskittömyys sekä varovaisuus värittävät ottelua. Mutta vain, jos KPV selviää kuivin jaloin isäntien alun kovasta temposta. TPS lähtee peliin aivan taatusti todella kovaa. Jakonen ja erityisesti liukkaallakin teknisyyttään näyttänyt Sjöroos ovat pallollisina avainasemassa. Nyt kärkikaarti saa paremmin ruokaa, minkä lisäksi pelin kääntäminen sekä nopeat hyökkäykset onnistuvat huomattavasti paremmin kuin Kokkolassa. KPV on fyysinen ja isokokoinen joukkue, joka tulee haastaa nimenomaan nopeudella. TPS saa olla edelleen tarkkana oman pään erikoistilanteiden kanssa, mutta ainakin Kokkolassa Josimovin kuolleet pallot eivät laadulla häikäisseet. KPV on haavoitettavissa syvyyteen suuntautuvilla palloilla.Avausmaali avaa peliä merkittävästi, mutta lähtökohtaisesti ottelu nojaa vähämaaliseen suuntaan. Maaliodotusarvo jää 2,20 tuntumaan. Oma odotus on, että TPS näyttään nyt luokkansa sekä rutiininsa, vie peliä ja lunastaa lopulta liigapaikan. Kotijoukkue nousee karvan alle 60 prosentin suosikkiasemaan. Näin ollen isäntien puolesta pääsee asettamaan pienen panoksen vedon.Lopuksi haluan kiittää IS Pelivihjeiden Veikkausliigaa seuranneita – tämä on viimeinen otteluennakko tähän sarjaan.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.