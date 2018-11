Otteluennakot

Ligue 1: Joko vihdoin, Monaco?

PerjantaiPerustaso 5-3Kokoonpanot 3-5Vireystila 5-5Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-2Kotietu normaaliMaalimäärä erittäin suuriKierroksen kärkiottelu, jossa muu tulos kuin kotivoitto olisi kuitenkin jättiyllätys. PSG on voittanut kaikki pelaamansa 11 sarjaottelua, mihin yksikään toinen joukkue ei ole historian saatossa kauden alussa pystynyt. Viikko sitten pariisilaisilla oli myös hieman onnea Stade Velodromella, kun Marseillen tasoitus hylättiin todella kyseenalaisesti viitisen minuuttia ennen loppua pelin ollessa 0–1. Kokonaisuutena PSG:n voitto oli silti oikeutettu.PSG:n kärkipaikka tuskin yllättää ketään, mutta Lillen kakkossijaa 11 pelatun kierroksen jälkeen harva osasi ennakoida. Kaiken lisäksi Lillen pistesaldo on aivan oikeutettu. Pelillisesti se on ollut PSG:n takana sarjan parhaimmistoa. Joukkue on hyvin organisoitu ja vastaiskupelaaminen tuottaa vastustajille suuria vaikeuksia. Iso tekijä erinomaisen alkukauden taustalla on myös lähes koko syksyn tyhjänä ammottanut sairastupa. Pelaavaan kokoonpanoon ei ole tarvinnut tehdä muutoksia.Vaikka joukkueiden välinen tasoero on julmetun suuri, ei Lille silti täysin vailla mahdollisuuksia ole. PSG kohtaa tulevan viikon tiistaina huipputärkeässä ottelussa Napolin Mestarien liigassa, joten sen riveissä saatetaan hyvin nähdä rotaatiota, eikä keskittyminen välttämättä ole sataprosenttista. Lisäksi muun muassa Edinson Cavanin ja Thiago Silvan pelaaminen on vammojen takia epävarmaa. Kertoimien valossa Lille tasoituksella kelpaa kupongille.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.LauantaiPerustaso 4-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä erittäin suuriLyon oli viime kierroksella suurissa vaikeuksissa Angersin vieraana, mutta isäntien ulosajo reilun puolen tunnin kohdalla käänsi voimasuhteet ja lopulta OL otti ansaitusti täydet pisteet. Lyonin kausi on ollut ailahteleva, mihin ovat osaltaan vaikuttaneet kokoonpano-ongelmat ja eurokiireet. Tähän otteluun se pääsee hyvin valmistautuneena, mutta tuskin aivan parhaalla miehistöllä, sillä ykköstähti Nabil Fekir palannee kehiin vasta keskiviikkona Hoffenheimia vastaan.Bordeaux’n alkukausi on sujunut tuloksellisesti kelvollisesti, mutta otteet kentällä eivät ole vakuuttaneet. Myös Girondinsin kalenteria ovat sotkeneet europelit, mitkä ovat menneet pahasti penkin alle. Kolmen kierroksen jälkeen pistesaldo näyttää edelleen nollaa, joten haaveet jatkopaikasta vaatisivsat todennäköisesti kolmen voiton lisäksi ristiinpelaamista.Vaikka Fekir olisikin isänniltä sivussa, on joukkueiden välinen tasoero selvästi suurempi kuin sarjataulukosta voisi päätellä. Ottelu päättyy isäntien voittoon arviolta yli kaksi kertaa kolmesta.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 1-3Kokoonpanot 5-5Vireystila 2-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 2-3Kotietu normaalia vähän pienempiMaalimäärä pieniJoukkueet ovat peräkkäisillä sijoilla sarjataulukossa, mikä antaa kuitenkin hyvin vääristyneen kuvan kaksikon välisistä voimasuhteista. Caen on ollut peliesityksien valossa yksi sarjan heikoimmista joukkueista, ja edelleen seitsemään otteluun se on voittanut vain kerran. Rennes on ollut pelillisesti TOP6-joukkue, mutta hukannut useita pisteitä heikkoon viimeistelyyn. Mikäli joukkueet jatkavat samalla tasolla, tulee Caenin suunta olemaan alas ja Rennesin ylös.Kumpikin saa alustavasti jalkeille käytännössä parhaan miehistön, joskin isäntien riveissä saatetaan nähdä rotaatiota, sillä Caen pelasi liigacupia Dijonin vieraana keskiviikkona ilman merkittäviä lepuutuksia. Selkeä materiaalietu yhdistettynä kevyempään rasitukseen tekee Rennesistä hienoisen suosikin myös vieraskentällä. Maalijuhlaa ottelusta ei ole odotettavissa vaan osumia nähdään selvästi todennäköisemmin korkeintaan kaksi kuin vähintään kolme.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 1-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 2-3Kotietu normaaliMaalimäärä suuriDijon sai neljän ottelun tappioputkensa poikki viimeksi Monacon vieraana, mutta ensimmäinen sarjavoitto sitten elokuun lopun antaa yhä odottaa. Odotuksiin nähden esitys oli kelvollinen, mutta pistettä enempää DFCO ei olisi edes ansainnut. Positiivista oli kuitenkin onnistuminen maalinteossa kahdesti. Edelliseen seitsemään otteluun Dijon oli heiluttanut maaliverkkoja vain kolmesti. Lisäksi se onnistui voittamaan Caenin liigacupissa keskiviikkona, mikä on omiaan nostamaan pelaajien itseluottamusta.Nimesin voitoton putki on vielä yhden ottelun pidempi kuin isännillä, mutta samanlaista kriisiä ei sarjanousijan riveissä ole havaittavissa. Pelillisesti Nimes on ollut luokan verran isäntiä vahvempi ja se olisi ansainnut hieman enemmän pisteitä.Perustasoltaan joukkueet ovat hyvin tasavahvat, mutta hieman parempi vire ja tuoreemmat jalat (Nimesin liigacupin ottelu siirrettiin) nostavat vieraiden osakkeita. Kotiyleisönsä edessä Dijon on runsasmaaliselta haiskahtavan ottelun niukka suosikki. Vetohaluja kamppailu ei herätä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-1Kokoonpanot 4-3Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 2-2Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliKummankaan kausi ei ole toistaiseksi suuria yllätyksiä tarjonnut. Nice keikkuu taulukon keskivaiheilla, kun taas Amiens on karsijan paikalla. Nicellä on edelleen käyttämätöntä potentiaalia, sillä uudistunut pelitapa on vielä opetteluvaiheessa, eikä esimerkiksi ykköshyökkääjä Mario Balotelli ole 100 prosenttisessa kunnossa. Maalinteko onkin ollut Les Aiglonsin ongelmakohta, ainoastaan Guingamp ja Reims ovat tehneet sitä vähemmän osumia.Amiensilla ongelmat ovat olleet ennen kaikkea oman pään pelaamisessa. Viime kaudella pelitapa oli puolustavampi, mutta kesän hankintojen myötä puolustaminen ei ole ollut yhtä kurinalaista, mikä on näkynyt päästettyjen maalien määrässä (sarjan eniten). Jobinpostia tuli viikko sitten myös kokoonpanorintamalla, kun ykköshyökkääjä Moussa Konate loukkasi nivusensa ja on alustavasti loppuvuoden sivussa.Nice on joukkueista pari pykälää vahvempi ja kotiedun turvin selvästi yli kerran kahdesta voittava suosikki. Vetoihin asti kotivoiton kertoimet eivät kuitenkaan riitä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-4Kokoonpanot 5-2Vireystila 3-1Motivaatio 3-3Ottelurasitus 2-3Kotietu normaalia vähän pienempiMaalimäärä normaaliMonacon peräsimeen kolme viikkoa sitten tullut Thierry Henry ei ole saanut ainakaan toistaiseksi kriisijoukkueen suuntaa käännettyä. Tuloksena on toistaiseksi vierastappio Strasbourgille sekä piste Club Brüggeä ja Dijonia vastaan. Henryn tilanne on kuitenkin ollut äärimmäisen tukala, sillä kokoonpanosta on pahimmillaan puuttunut yli puolet optimiavauksen pelaajista.Reims onnistui puolestaan vihdoin katkaisemaan kahdeksan ottelun mittaiseksi venyneen voitottoman putken. Suurta paniikkia ei sarjanousijan leirissä kuitenkaan ollut, sillä esitykset tulosten takana olivat pääosin hyviä ja edelliseen kuuteen otteluun mahtui viisi tasuria. Viimeksi Rennesin vieraana esitys oli etenkin puolustustyöskentelyn osalta erinomainen.Reimsin rasitustilanne on hieman vieraita kovempi, sillä se pelasi keskiviikkona 120 minuuttia liigacupissa, tosin runsaasti miehistöä kierrättäen. Isäntien kokoonpanotilanne on kuitenkin erinomainen, mitä ei voi sanoa Monacosta. Vieraiden riveistä muun muassa Rony Lopesin, Falcaon, Djibril Sidiben, Stevan Joveticin ja Danijel Subasicin pelaaminen on epätodennäköistä. Näistä lähtökohdista Reims ansaitsee hienoisen suosikin aseman ja kelpaa tarjotuilla kertoimilla peleihin.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-2Kokoonpanot 4-3Vireystila 3-1Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliToulousella on menossa synkät ajat. Edelliset seitsemän sarjaottelua on menty voitoitta ja keskiviikkona tuli liigacupissa takkiin kotikentällä sarjaporrasta alempana pelaavalle Lorientille lukemin 0–1. Tulosten takana peli ei ole viime viikkoina toiminut alkuunkaan ja ongelmia on ollut kentän kaikilla osa-alueilla. Tilannetta ei myöskään helpota keskustan avainpelaaja Ibrahim Sangaren loukkaantuminen, mikä pitää miehen joulukuulle asti sivussa.Strasbourgin leirissä itseluottamus on hyvien tulosten myötä korkealla. Edelliseen seitsemään otteluun tappioita on kertynyt vain yksi. Viimeksi se nousi Guingampin vieraana viime hetkillä pistejakoon, mikä oli kokonaisuutena hieman onnekas tulos sen kannalta.Perustasossa joukkueiden välillä ei kummempaa eroa ole, mutta kotietu, parempi vire sekä kokoonpanotilanne tekevät Strasbourgista noin kerran kahdesta voittavan suosikin. Vetohaluja ottelu ei herätä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.SunnuntaiPerustaso 2-2Kokoonpanot 5-4Vireystila 4-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-2Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiKummankin kuntokäyrä näyttää ylöspäin. Nantes otti viikko sitten toisen perättäisen voiton, joskin hieman pelitapahtumien vastaisesti. Voittoputki sai jatkoa tiistaina liigacupissa, kun huippuvireinen Montpellier kaatui vieraskentällä 3–0. Molempien riveissä nähtiin tosin reippaasti rotaatiota, joten tuohon tulokseen on turha ylireagoida.Guingamp ei ole hävinnyt sarjassa viiteen viime kierrokseen, mutta sarjan hänniltä nousemiseen vaadittaisiin muutakin kuin tasureita. Voitto oli viikko sitten erittäin lähellä, mutta lopulta Strasbourg nousi viime hetkillä kulman jälkitilanteesta tasoihin. Vastaavat esitykset nostavat EAG:n kuitenkin sarjan hänniltä ennemmin tai myöhemmin.Nantes on materiaaliltaan joukkueista aavistuksen verran laadukkaampi, mutta sen kolmen voiton putkeen on selkeästi ylireagoitu. Kotivoiton todennäköisyys jää 50-prosentin tuntumaan, joten vedoissa katseet kääntyvät vieraiden suuntaan.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-2Kokoonpanot 5-4Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiKummankin syyskausi on sujunut toistaiseksi hyvin odotetulla tavalla. Saint-Etienne ei ole vielä pelillisesti noussut aivan odotetulle tasolle, ja sijoitus sarjan kuudentena kuvastaa hyvin joukkueen tämän hetkistä tasoa. Angers on puolestaan esiintynyt ajoittain erinomaisesti, mutta mukaan on mahtunut myös heikompia esityksiä. Suoritustasossa on ollut turhan paljon ailahtelua. Tekeminen on kuitenkin ollut pääosin niin laadukasta, ettei putoamistaistoon ajautuminen vaikuta todennäköiseltä.Saint-Etienne pääsee tähän otteluun hieman paremmin levänneenä, sillä sen liigacupin ottelu Nimesiä vastaan jouduttiin siirtämään. Angers urakoi sitä vastoin 120 minuuttia Guingampin vieraana häviten lopulta pilkuilla. Angers kuitenkin kierrätti miehistöään runsaasti, joten suurta hyötyä ASSE ei saa. Luokan verran laadukkaampana joukkueena se on kuitenkin kotiyleisönsä edessä noin 50-prosenttinen suosikki. Maaleja nähdään hieman todennäköisemmin korkeintaan kaksi kuin vähintään kolme.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-4Kokoonpanot 5-5Vireystila 5-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliMontpellierin kymmenen ottelun mittainen tappioton putki katkesi tiistaina liigacupissa, mutta sarjassa se ei ole hävinnyt sitten avauskierroksen. Liigacupissa kokoonpano oli selkeästi normaalia heikompi, joten suurempia johtopäätöksiä siitä ottelusta ei kannata vetää. Sarjassa Montpellier on pelannut hyvällä tasolla jo pidemmän aikaa ja reilummalla tuurilla pisteitä olisi kasassa vieläkin enemmän.Eurokentillä mukana oleva Marseille tulee liigacupiin mukaan vasta seuraavalle kierrokselle, joten se on päässyt valmistautumaan otteluun rauhassa. Le Classiquessa PSG oli parempi maalein 2–0, mutta pientä jossiteltavaa OM:lle jäi hylätystä maalista viisi minuuttia ennen vieraiden yliajan toista osumaa. Marseillen kauteen on mahtunut toistaiseksi varsin paljon ailahtelua, mutta perustasoltaan se on silti taulukossa muutaman sijan ylempänä olevaa Montpellieriä edellä.Montpellier on kenties sarjan parhaiten puolustava joukkue, kun taas Marseillen vahvuudet ovat hyökkäyspäässä. Kummallakaan ei ole alustavasti suurempia kokoonpanohuolia. Kierroksen päättävään otteluun lähdetään hyvin ympäripyöreistä lähtökohdista. Vedoissa isäntien menestys herättää pieniä pelihaluja.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.