Serie A: Olisiko kauden avausvoiton aika, Chievo?

PerjantaiPerustaso 4-2Kokoonpanot 5-4Vireystila 4-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-5Kotietu suuriMaalimäärä suuriNapoli joutui kiistattomasta hallinnastaan huolimatta jäämään AS Romaa vastaan Derby del Solessa tasapeliin, mikä oli ilman muuta pettymystulos. Toisaalta Mestarien liigassa PSG:ltä ryövättiin pinna ja peliesitykset ovat Napolilla kyllä kokonaisuudessaan oikeinkin vahvalla tasolla. Tässä pelissä voitto on selkeä lähtökohta, mutta fokuksen kanssa voi olla ohuita ongelmia, kun tiistaina on seuraava iso peli Mestarien liigassa. Loukkaantumisia on, mutta ne koskevat lähinnä rivimiehiä.Empoli on pelannut pitkän pätkän ilman voittoja. Viime kierroksella esiteltiin avausjaksolla erinomaisia otteita Juventusta vastaan, mutta fokus hajosi puoliajalla. Tappio olikin sitten loppujen lopuksi ansaittu. Toscanalaisten osalta ei juuri nyt hyvältä näytä, mutta säilymiseen asti joukkueella kyllä potentiaalia riittää siinä missä päävastustajillakin. Avauksen miehiä löytyy lasaretista useampiakin.Tasoero on polijoukkueiden välillä suuri ja kotietukin on kovalla tasolla. Napoli on siis iso suosikki ottelussa. Maalimäärässäkin on tasoeron ja Empolin viimeaikaisen puolustusepävakauden takia oma repeämispotentiaalinsa. Vetomielenkiinto ei kohteessa herää.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.LauantaiPerustaso 4-2Kokoonpanot 5-4Vireystila 5-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-2Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiInter jatkaa hurjassa iskussa etenemistään, kun Lazio kaatui vaikeissa olosuhteissa selvin lukemin vieraissa. Mauro Icardin pelivire on loistavalla tasolla kärjessä ja muutenkin sinimustat ovat juonikkaalla pelipäällä. Onnistumisten putki on myös tuonut yhtenäisyyden menestyksen edellyttämälle tasolle, joten pullat ovat milanolaisilla oikein hyvin uunissa. Keskikentän ikitaistelija Radja Nainggolan on ainoana miehenä loukkaantuneena.Genoa menetti Udinesea vastaan johtoasemansa kahdesti viikonloppuna ja joutui taipumaan kotonaan tasapeliin. Kollektiivi toimii pääsääntöisesti kuitenkin hyvin, mutta tällä kertaa sorruttiin liialliseen varovaisuuteen johtoasemassa. Genoalla on keskiviikkona rästipeli AC Milania vastaan, joten rasitusta tuosta tulee. Kokoonpanosta puuttuu muutama avaukseenkin kelpaava pelimies loukkaantumisen takia.Inter on joukkueista selvästi parempi perustasolta ja Giuseppe Meazzalla nähdäänkin isohko kotisuosikki. Maalimäärääkin nostellaan hieman normaalin yläpuolelle, kun milanolaisten ruuti on kuivaa ja tasoerokin voi realisoitua tulostaululle. Vetoja ei matsiin alustavasti saada.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-4Kokoonpanot 5-4Vireystila 2-3Motivaatio 4-3Ottelurasitus 5-4Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiFiorentina onnistui rouhimaan tasapelin Torinon vieraana, mutta se oli ehdottomasti maksimi, mitä pelillisesti firenzeläiset tuosta ansaitsivat. Alavireistä tekeminen on, kun verrataan kauden alun huippusuorituksiin. Nuorehkolla joukkueella homma usein etenee putkissa, joten äkkipiristykseen vaaditaan mahdollisesti jotain spesiaalia. Nyt olisi normaalia sytyttävämpi vastustaja ainakin tarjolla. Violan terveystilanne on vahva.Roma oli pelillisessä mankelissa viikonloppuna Napolin vieraana, mutta oli lähellä silti napata onnekkaasti kolme pistettä. Napoli painoi pelin kuitenkin väkisin lopussa tasoihin. Roomalaisilla on viime esitysten perusteella hienoista alavirettä aistittavissa. Mestarien liigaan kiinnitetään myös huomiota, sillä ensi viikon keskiviikkona mitellään tärkeä matsi Moskovassa. Tässä ottelussa saatetaan joutua miettiä asioita tuonkin pelin varjolla. Pastoren ja Perottin poissaolot heikentävät hieman hyökkäyskaluston laatua.Roma on joukkueista pykälän verran parempi, mutta Fiorentinan kotietu tekee lähtökohdista kimurantit. Mielestäni Romaa ei tässä kohtaa suosikiksi uskalla arvioida ja Fiorentinassa onkin hieman vedonlyönnillistä etua saatavilla. Maalimäärää asetellaan normaalia korkeammalle. Aktiivista futista on lupa odottaa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 5-2Kokoonpanot 5-4Vireystila 5-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-5Kotietu suuriMaalimäärä suuriJuventus oli viime viikolla elementissään etenkin Mestarien liigassa, kun Manchester United kaadettiin dominoinnin jälkeen vieraissa. Serie A:ssa haiskahti jo välipeliltä, kun Empolissa oltiin avausjaksolla suurissa vaikeuksissa. Lopulta Vanha Rouva tuli Cristiano Ronaldon johdolla kuitenkin niin sanotusti paremmalla ohi. Erinomainen joukkue Juventus on. Cagliaria vastaan syttyminen on hienoisten kysymysmerkkien alla, kun Man Utd kohdataan toistamiseen UCL:ssä ensi viikolla. Terveystilanne torinolaisilla on hyvä.Cagliarille viime ajat ovat olleet vahvoja. Tappio on nyt vältetty kolmessa matsissa putkeen ja viimeksi kaadettiin kriisijoukkue Chievo kotona hallitusti. Pelikuri on tällä hetkellä hyvää ja tukea saadaan joukkuekavereilta kentällä. Tiiviyttä testataan tässä pelissä toden teolla, kun vastassa on hirmuinen hyökkäyskalusto. Kokoonpanossa on pieniä puutoksia loukkaantumisten takia.Tasoero ottelussa on hurja ja kotietukin on rapsakka. Juventus on siis suursuosikin asemassa. Maalimäärässä on myös repeämisvaaraa tasoeron takia. Pienimaalisuus on pelikelpoisuuden rajoilla. Samoin on Juventuksen voitto.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.SunnuntaiPerustaso 4-2Kokoonpanot 5-4Vireystila 2-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-5Kotietu normaalia vähän suurempiMaalimäärä normaalia vähän suurempiLazio romahti rumaan tappioon erittäin vetisissä olosuhteissa Interiä vastaan eikä tuosta mitään positiivista jäänyt roomalaisille käteen. On kuitenkin syytä huomioida, että olosuhteet olivat poikkeukselliset eli pelillisiä johtopäätöksiä on turha vedellä liikaa. Ennen tuota tappiota Lazio kuitenkin oli ihan kelvollisessa tikissä. Kokoonpanotilanne taivaansinisillä on mainio.SPAL voitti vastikään AS Roman vieraissa, mutta viime kierroksella esiinnyttiin suorastaan nolosti, kun kotona hävittiin heittopussiksi ajautuneelle Frosinonelle murskalukemin. Ferraralaiset todistivat ainakin sen, että suosikin asemassa oma pelikirja voi mennä pahasti sekaisin. SPAL onkin rakennettu enemmän altavastaajafutiksen varaan. Kurtic ja Djourou ovat loukkaantuneina. Lisäksi Schiattarella löytyy pelikiellosta.Tasoero on selkeä Lazion hyväksi, joten Olimpicolla todistetaan ison suosikin asemassa olevaa kotijoukkuetta. Maalimäärässäkin on tasoeron takia tiettyä repeämispotentiaalia, mutta on syytä huomioida SPALin lähestyvän ottelua puolustusvoittoisesti. Markkina on reagoinut SPALin viime kierroksen sukellukseen ja vieraat hieman kiinnostavat isoilla tasoituksilla vedoissa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 1-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliChievo jatkaa edelleen pistesaldon osalta miinuksella rangaistuksensa takia eikä voittoakaan ole vielä tällä kaudella napattu. Kriisi hakee vertaistaan, mutta Gian Piero Venturan pelitaktiset nyanssit ovat hiljalleen iskostumassa veronalaisten selkäytimiin ja takuulla joukkue tulee ainakin parantamaan otteitaan. Itseluottamus on sen verran alamaissa, että hyvää ennustetta Chievolle on silti vaikea antaa. Hetemaj, Cacciatore ja Djordjevic löytyvät lasaretista.Sassuolo on laskusuunnassa eikä alkukauden hurjastelumoodia ole enää viime aikoina nähty. Viimeksi Bolognaa vastaan oltiin vähällä hävitä, mutta lopussa pystyttiin sentään tasapelipiste noukkimaan. Kokoonpanotilanne särmikkäällä joukkueella on paranemaan päin. Duncan ja Peluso ovat kuitenkin yhä sivussa.Sassuolo on joukkueista arvostettava tällä hetkellä paremmaksi ja vieraissakin suosikiksi, mutta ei Chievoa ole syytä kuitenkaan liikaa aliarvostaa. Markkinoilla Sassuolon etuun on liioiteltu eikä pienimarginaalisuus tässä mikään yllätys olisi. Pelataan Chievon pistesuoritusta siis. Maaliodottamaa asetellaan normaalille tasolle.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-1Kokoonpanot 4-3Vireystila 2-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliParma on viime kierrokset ollut pahoissa vaikeuksissa, kun itseään laadukkaampia joukkueita on kohdattu. Lisäksi kokoonpanon kanssa on ollut vaikeuksia, mikä on osaltaan vaikuttanut tekemisen tasoon. Isossa kuvassa Parma on ollut alkukaudella vahva. Johtoasemassa puolustustaistelu on ollut etenkin onnistunutta. Yksilötaitoa on hyökkäyspäässä sen verran, että alakastissa erotutaan massasta. Loukkaantumistilanne ei ole enää erityisen paha, mutta toki Inglese, Grassi, Dimarco ja Sierralta ovat edelleen sivussa.Frosinone jysäytti tiskiin kauden avausvoiton SPALin vieraana ja vieläpä murskalukemin. Pelifilosofiassa on havaittavissa muutosta pelirohkeuden osalta. Kahdessa viime ottelussa onkin isketty yhteensä kuusi maalia, mikä on hyökkäyskaluston perustasoon nähden huikea määrä. Unelmat säilymisestä ovat pikkuseurassa heränneet. Useita avauksen miehiä on sivussa. Lasaretistahan löytyvät Hallfredsson, Dionisi, Perica, Ardaiz ja Paganini.Parma on joukkueista laadukkaampi ja kotonaan selvä suosikki. Frosinonella on kuitenkin nyt ensi kertaa itseluottamus kunnossa ja tekemisen meininki päällä, joten ottelusta voi hyvinkin tulla erikoinen spektaakkeli. Maalimäärällinen lähtökohta riippuu erittäin paljon vieraiden pelirohkeudesta. Asetellaan lähtökohta normaaliksi ja reagoidaan maalimäärävetoihin livepuolella, jos aihetta on. Ennakkoon Parmaa voi kyllä ostaa vetoihin.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-3Kokoonpanot 4-5Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaalia vähän suurempiMaalimäärä normaaliSampdoria joutui pitkästä aikaa kokemaan viime kierroksella tappion, kun AC Milania vastaan menetettiin toisella puoliajalla johtoasema. Vieraissa Dorialla tekeminen on selkeästi epävarmempaa edelleen kuin Stadio Comunale Luigi Ferrarisilla. Isossa kuvassa genovalaisilla ei kuitenkaan ole sen suurempaa hätää, vaan vähintään omalla perustasolla edetään. Regini, Defrel ja Murru ovat loukkaantuneina.Torino oli vahva Fiorentina vastaan, mutta hallinnasta huolimatta vain tasapelipiste onnistuttiin kairaamaan. Tappion härkälauma on onnistunut kuitenkin välttämään jo viidessä pelissä putkeen, joten hyvällä tasolla edetään. Torino on huomattavasti tasapainoisemman oloinen joukkue, mihin viime vuosina on totuttu ja saumat kiusata suurempiaan europaikkataistelussa ovat olemassa. Toro on myös onnistunut välttämään pahemmat loukkaantumishuolet ja jälleen päästään ideaalilla rosterilla etenemään.Torino on joukkueista hieman parempi, mutta Sampdorian kotietu pitää isäntäjoukkueen silti ohuen suosikin asemassa. Pienillä marginaaleilla tässä matsissa edetään ja sattuma määrittää paljon. Maalimäärää asetellaan normaaliksi, mutta muistetaan että Genovassa tunne voi aina ottaa vallan.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 2-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliBologna pelasi Sassuoloa vastaan kelpo ottelun, mutta menetti voiton lopun rangaistuspotkumaaliin. Puolustuskurinalaisuudessa tuntuisi olevan tällä hetkellä suurimmat ongelmat. Peliään Bologna ei ole saanut tällä kaudella vielä täysin jiiriin missään vaiheessa. Danilo, Mattiello ja Dijks ovat loukkaantuneina sivussa.Atalanta tuskaili pitkään epäonnen kanssa, mutta Chievoa vastaan saatu murskavoitto palautti uskon omaan tekemiseen ja viime kierroksella mankeloitiinkin sitten Parmaa. Hyökkäyspelaamista odotettiinkin bergamolaisten vahvuudeksi ja nyt merkkejä paremmasta todellakin on. Masiello, Tumminello ja Varnier ovat loukkaantuneina.Atalanta on laadukkaampi joukkueista melko selvästikin ja nykyvireessä sille myönnetään selvähkön suosikin asema myös vieraissa. Maalimäärälinjaa asetellaan lähelle 2,5 maalin haamurajaa. Vedoissa pidetään hevoset tallissa tämän kohteen osalta.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-4Kokoonpanot 4-4Vireystila 2-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-1Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliUdinese oli alkuun pahassa alakynnessä Genovassa, mutta onnistui toisen puoliajan ryhtiliikkeen ansiosta nousemaan kahdesti tappioasemasta tasapeliin. Friulilaisten mentaalinen puoli on ollut koetuksella pitkittyneen heikon putken jälkeen, mutta se miten Genoaa vastaan esiinnyttiin pelin loppupuolella, antaa lupauksia paremmasta. Muutamia avauksen miehiä on Udineselta sivussa loukkaantumisen takia.Milan on viime aikoina vahvasti ailahdellut. Viime viikko sisälsi sekä pettymyksen että onnistumisen. Rasitustaso jatkuu korkealla, sillä Genoaa vastaan Rossoneri mittelee rästiottelun keskiviikkona. Materiaaliltaan milanolaiset ovat vahvoja, minkä ansiosta pisteitä on kelpo kasa kerätty plakkariin. Bonaventura, Calabria, Strinic ja Caldara miehittävät lasarettia.Tasoeroa löytyy Milanin eduksi selvästi, joten vieraissakin Rossoneri pienessä suosikin asemassa on. Mikäli Udinese pystyy jatkamaa sitä draivia, millä Genovassa pelin lopetti, on kotivoitto täysin mahdollinen. Rasituksesta on rokotettava vierasjoukkuetta. Maalimäärää pidetään normaalilla tasolla. Udinese tasoituksella kiinnostaa vedoissa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.