Otteluennakot

SM-liiga: Kerroinrajat ja vetoideat

+ 1x2-arviot 1 x 2 56 % 21 % 23 % 1,79 4,76 4,35

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 92,6 0-0 201,3 0-1 140,2 2-0 54,3 1-1 27,9 0-2 118,2 2-1 24,3 2-2 13,8 1-2 39,3 3-0 42,6 3-3 17,8 0-3 137,4 3-1 19,5 4-4 37,8 1-3 46,3 3-2 19,1 5-5 121,8 2-3 29,7 4-0 54 0-4 255,3 4-1 21 1-4 69,9 4-2 20,1 2-4 43,4 4-3 31,6 3-4 47 5-0 84,2 0-5 592,4 5-1 34,7 1-5 165,6 5-2 26,9 2-5 87 5-3 42,1 3-5 93,2 5-4 76,1 4-5 117,2 6-0 148,9 0-6 1493,1 6-1 72,5 1-6 502,5 6-2 58,7 2-6 278,1 6-3 65,6 3-6 209,5 6-4 132,6 4-6 289,1 6-5 346 5-6 522,4 7-0 315,3 0-7 4666,7 7-1 129,9 1-7 1316,4 7-2 155,3 2-7 1056,6 7-3 206,1 3-7 969,4 7-4 266,6 4-7 840,8 7-5 701,6 5-7 1419 7-6 1911 6-7 2892,9 8-0 788,4 0-8 17622,6 8-1 353,5 1-8 5389,2 8-2 317,1 2-8 3296,1 8-3 426,5 3-8 3024 9-0 2169,8 0-9 71122,5 9-1 973 1-9 21750 9-2 872,7 2-9 13302,8 9-3 1174 3-9 12204,4 10-0 6635,5 0-10 318935,1 10-1 2975,6 1-10 97533,7 10-2 2668,7 2-10 59653,6 10-3 3590,1 3-10 54728,1

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 40,8 % 15,2 % 44 % 2,45 6,56 2,27 Vieras +2 25,5 % 15,2 % 59,2 % 3,92 6,57 1,69 Vieras +3 12,8 % 12,7 % 74,5 % 7,82 7,85 1,34 Vieras +4 5,9 % 6,9 % 87,2 % 17,04 14,44 1,15 Koti +1 77 % 9,8 % 13,2 % 1,3 10,17 7,6 Koti +2 86,8 % 6,8 % 6,4 % 1,15 14,7 15,72 Koti +3 93,6 % 3,9 % 2,5 % 1,07 25,62 40,67 Koti +4 97,5 % 1,5 % 1 % 1,03 68,57 99,92

Draw No Bet 1 (x) 2 Todennäköisyys 71 % 29 % Kerroinraja 1,41 3,43

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0,5 1,3 4,35 77 % 23 % 1 1,17 6,85 85,4 % 14,6 % 1,5 1,15 7,6 86,8 % 13,2 % 2 1,07 14,65 93,2 % 6,8 % 2,5 1,07 15,72 93,6 % 6,4 % 3 1,03 39,08 97,4 % 2,6 % 3,5 1,03 40,67 97,5 % 2,5 % 4 1,01 98,46 99 % 1 % 4,5 1,01 99,92 99 % 1 % 5,5 1 407,34 99,8 % 0,2 % 6,5 1 1561,96 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0,5 1,79 2,27 56 % 44 % 1 2,08 1,93 48,1 % 51,9 % 1,5 2,45 1,69 40,8 % 59,2 % 2 3,32 1,43 30,1 % 69,9 % 2,5 3,92 1,34 25,5 % 74,5 % 3 6,82 1,17 14,7 % 85,3 % 3,5 7,82 1,15 12,8 % 87,2 % 4 15,86 1,07 6,3 % 93,7 % 4,5 17,04 1,06 5,9 % 94,1 % 5,5 33,94 1,03 2,9 % 97,1 % 6,5 90,55 1,01 1,1 % 98,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 3,5 1,22 5,47 81,7 % 18,3 % 4,5 1,54 2,85 64,9 % 35,1 % 5,5 2,05 1,95 48,7 % 51,3 % 6,5 3,16 1,46 31,6 % 68,4 % 7,5 5,12 1,24 19,5 % 80,5 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 45 % 23 % 32 % 2,22 4,35 3,13

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 56,3 0-0 101,2 0-1 65,4 2-0 42 1-1 18,3 0-2 56,4 2-1 19,2 2-2 11,7 1-2 23,8 3-0 41,9 3-3 19,7 0-3 67,1 3-1 19,6 4-4 54,6 1-3 28,7 3-2 19,7 5-5 228,7 2-3 23,4 4-0 67,6 0-4 127,5 4-1 26,9 1-4 44,4 4-2 26,4 2-4 35,1 4-3 42,3 3-4 48,4 5-0 134,1 0-5 302,6 5-1 56,5 1-5 107,6 5-2 44,8 2-5 72 5-3 71,8 3-5 98,1 5-4 132,7 4-5 156,9 6-0 301,8 0-6 780 6-1 150,3 1-6 334 6-2 124,5 2-6 235,2 6-3 142,3 3-6 225,4 6-4 294,2 4-6 395,8 6-5 785,4 5-6 910,1 7-0 812,9 0-7 2493,9 7-1 342,6 1-7 895,1 7-2 418,9 2-7 914,1 7-3 568,8 3-7 1067,1 7-4 752,6 4-7 1177,6 7-5 2026,1 5-7 2528,8 7-6 5645,4 6-7 6559,7 8-0 2586,4 0-8 9633,5 8-1 1186,4 1-8 3748,4 8-2 1088,4 2-8 2917,1 8-3 1497,9 3-8 3405,1 9-0 9057,3 0-9 39771,3 9-1 4154,7 1-9 15475,2 9-2 3811,7 2-9 12043 9-3 5245,4 3-9 14058 10-0 35242,4 0-10 182437,3 10-1 16166,2 1-10 70987,3 10-2 14831,4 2-10 55243 10-3 20410,2 3-10 64486

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 29,7 % 15,3 % 55 % 3,37 6,53 1,82 Vieras +2 16,6 % 13,1 % 70,3 % 6,02 7,65 1,42 Vieras +3 7,4 % 9,2 % 83,4 % 13,45 10,9 1,2 Vieras +4 3,2 % 4,2 % 92,6 % 31,21 23,65 1,08 Koti +1 68 % 12,8 % 19,2 % 1,47 7,8 5,21 Koti +2 80,8 % 9,4 % 9,8 % 1,24 10,62 10,24 Koti +3 90,2 % 5,7 % 4,1 % 1,11 17,66 24,38 Koti +4 95,9 % 2,2 % 1,9 % 1,04 44,79 53,49

Draw No Bet 1 (x) 2 Todennäköisyys 58 % 42 % Kerroinraja 1,71 2,41

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0,5 1,47 3,13 68 % 32 % 1 1,28 4,55 78 % 22 % 1,5 1,24 5,21 80,8 % 19,2 % 2 1,12 9,28 89,2 % 10,8 % 2,5 1,11 10,24 90,2 % 9,8 % 3 1,05 23 95,7 % 4,3 % 3,5 1,04 24,38 95,9 % 4,1 % 4 1,02 52,29 98,1 % 1,9 % 4,5 1,02 53,49 98,1 % 1,9 % 5,5 1 262,42 99,6 % 0,4 % 6,5 1 1002,46 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0,5 2,22 1,82 45 % 55 % 1 2,85 1,54 35 % 65 % 1,5 3,37 1,42 29,7 % 70,3 % 2 5,23 1,24 19,1 % 80,9 % 2,5 6,02 1,2 16,6 % 83,4 % 3 12,22 1,09 8,2 % 91,8 % 3,5 13,45 1,08 7,4 % 92,6 % 4 29,89 1,03 3,3 % 96,7 % 4,5 31,21 1,03 3,2 % 96,8 % 5,5 94,15 1,01 1,1 % 98,9 % 6,5 304,9 1 0,3 % 99,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 3,5 1,37 3,68 72,8 % 27,2 % 4,5 1,87 2,15 53,4 % 46,6 % 5,5 2,7 1,59 37 % 63 % 6,5 4,52 1,28 22,1 % 77,9 % 7,5 7,72 1,15 13 % 87 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 45 % 23 % 32 % 2,22 4,35 3,13

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 69,1 0-0 126,4 0-1 80,1 2-0 49 1-1 20,6 0-2 65,5 2-1 21,3 2-2 11,9 1-2 26,4 3-0 46,6 3-3 18,1 0-3 73,8 3-1 20,6 4-4 45,2 1-3 30,1 3-2 19,7 5-5 170,7 2-3 23,4 4-0 71,5 0-4 133 4-1 27 1-4 44,1 4-2 25,1 2-4 33,1 4-3 38,1 3-4 43,5 5-0 135,1 0-5 299,1 5-1 54 1-5 101,3 5-2 40,5 2-5 64,5 5-3 61,6 3-5 83,6 5-4 107,9 4-5 127,3 6-0 289,5 0-6 730,9 6-1 136,7 1-6 297,9 6-2 107,3 2-6 199,7 6-3 116,3 3-6 182,1 6-4 227,8 4-6 304,4 6-5 576,4 5-6 666,4 7-0 742,3 0-7 2215 7-1 296,5 1-7 756,7 7-2 343,7 2-7 735,6 7-3 442,2 3-7 817,3 7-4 554,7 4-7 858,6 7-5 1415,3 5-7 1754,9 7-6 3737,7 6-7 4333 8-0 2248 0-8 8109,7 8-1 977,4 1-8 3003,6 8-2 849,9 2-8 2224,9 8-3 1108,6 3-8 2472,1 9-0 7493,3 0-9 31733,6 9-1 3258 1-9 11753,2 9-2 2833 2-9 8706,1 9-3 3695,2 3-9 9673,4 10-0 27752,9 0-10 137972,2 10-1 12066,5 1-10 51100,8 10-2 10492,6 2-10 37852,5 10-3 13686 3-10 42058,3

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 30 % 15 % 55 % 3,33 6,68 1,82 Vieras +2 17 % 13 % 70 % 5,88 7,69 1,43 Vieras +3 7,7 % 9,4 % 83 % 13,06 10,68 1,21 Vieras +4 3,2 % 4,4 % 92,3 % 30,79 22,68 1,08 Koti +1 68 % 12,6 % 19,4 % 1,47 7,95 5,15 Koti +2 80,6 % 9,4 % 10 % 1,24 10,58 10,03 Koti +3 90 % 5,8 % 4,1 % 1,11 17,12 24,2 Koti +4 95,9 % 2,4 % 1,8 % 1,04 42,32 56,53

Draw No Bet 1 (x) 2 Todennäköisyys 58 % 42 % Kerroinraja 1,71 2,41

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0,5 1,47 3,13 68 % 32 % 1 1,29 4,5 77,8 % 22,2 % 1,5 1,24 5,15 80,6 % 19,4 % 2 1,12 9,08 89 % 11 % 2,5 1,11 10,03 90 % 10 % 3 1,05 22,79 95,6 % 4,4 % 3,5 1,04 24,2 95,9 % 4,1 % 4 1,02 55,19 98,2 % 1,8 % 4,5 1,02 56,53 98,2 % 1,8 % 5,5 1 224,28 99,6 % 0,4 % 6,5 1 822,24 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0,5 2,22 1,82 45 % 55 % 1 2,83 1,55 35,3 % 64,7 % 1,5 3,33 1,43 30 % 70 % 2 5,11 1,24 19,6 % 80,4 % 2,5 5,88 1,21 17 % 83 % 3 11,84 1,09 8,4 % 91,6 % 3,5 13,06 1,08 7,7 % 92,3 % 4 29,43 1,04 3,4 % 96,6 % 4,5 30,79 1,03 3,2 % 96,8 % 5,5 82,17 1,01 1,2 % 98,8 % 6,5 256,69 1 0,4 % 99,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 3,5 1,31 4,18 76,1 % 23,9 % 4,5 1,74 2,35 57,4 % 42,6 % 5,5 2,44 1,69 41 % 59 % 6,5 3,98 1,34 25,1 % 74,9 % 7,5 6,7 1,18 14,9 % 85,1 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 58 % 21 % 21 % 1,72 4,76 4,76

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 70,7 0-0 150 0-1 115,1 2-0 42,7 1-1 23,6 0-2 106,6 2-1 21,1 2-2 13,2 1-2 36,5 3-0 34,6 3-3 19,3 0-3 136,1 3-1 17,4 4-4 46,5 1-3 47,3 3-2 18,7 5-5 169,6 2-3 31,2 4-0 45,2 0-4 277,8 4-1 19,3 1-4 78,5 4-2 20,3 2-4 50,2 4-3 35,1 3-4 56,2 5-0 72,8 0-5 708 5-1 32,9 1-5 204,2 5-2 28 2-5 110,7 5-3 48,3 3-5 122,3 5-4 95,8 4-5 158,6 6-0 132,8 0-6 1960,1 6-1 71 1-6 680,5 6-2 63,2 2-6 388,4 6-3 77,6 3-6 301,8 6-4 172,2 4-6 429,7 6-5 493,7 5-6 801 7-0 290,1 0-7 6730 7-1 131,3 1-7 1958,3 7-2 172,4 2-7 1621,4 7-3 251,4 3-7 1534,5 7-4 357,2 4-7 1372,9 7-5 1032,6 5-7 2390,1 7-6 3089,8 6-7 5026,5 8-0 748,2 0-8 27918,2 8-1 368,6 1-8 8807 8-2 363,1 2-8 5556,5 8-3 536,7 3-8 5258,5 9-0 2124,3 0-9 123775,1 9-1 1046,4 1-9 39045,8 9-2 1031 2-9 24634,6 9-3 1523,6 3-9 23313,5 10-0 6701,2 0-10 609729,8 10-1 3301,1 1-10 192343,8 10-2 3252,3 2-10 121352,5 10-3 4806,4 3-10 114844,7

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 42,4 % 15,6 % 42 % 2,36 6,4 2,38 Vieras +2 26,6 % 15,8 % 57,6 % 3,76 6,34 1,74 Vieras +3 13,4 % 13,2 % 73,4 % 7,46 7,57 1,36 Vieras +4 6,2 % 7,2 % 86,6 % 16,18 13,84 1,15 Koti +1 79 % 9,4 % 11,6 % 1,27 10,68 8,59 Koti +2 88,4 % 6,1 % 5,5 % 1,13 16,29 18,18 Koti +3 94,5 % 3,3 % 2,2 % 1,06 30,15 45,8 Koti +4 97,8 % 1,2 % 1 % 1,02 85,29 98,93

Draw No Bet 1 (x) 2 Todennäköisyys 73 % 27 % Kerroinraja 1,36 3,76

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0,5 1,27 4,76 79 % 21 % 1 1,15 7,79 87,2 % 12,8 % 1,5 1,13 8,59 88,4 % 11,6 % 2 1,06 17,06 94,1 % 5,9 % 2,5 1,06 18,18 94,5 % 5,5 % 3 1,02 44,28 97,7 % 2,3 % 3,5 1,02 45,8 97,8 % 2,2 % 4 1,01 97,77 99 % 1 % 4,5 1,01 98,93 99 % 1 % 5,5 1 609,86 99,8 % 0,2 % 6,5 1 2525,1 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0,5 1,72 2,38 58 % 42 % 1 1,99 2,01 50,2 % 49,8 % 1,5 2,36 1,74 42,4 % 57,6 % 2 3,17 1,46 31,6 % 68,4 % 2,5 3,76 1,36 26,6 % 73,4 % 3 6,47 1,18 15,4 % 84,6 % 3,5 7,46 1,15 13,4 % 86,6 % 4 15,01 1,07 6,7 % 93,3 % 4,5 16,18 1,07 6,2 % 93,8 % 5,5 33,99 1,03 2,9 % 97,1 % 6,5 92,07 1,01 1,1 % 98,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 3,5 1,28 4,63 78,4 % 21,6 % 4,5 1,66 2,52 60,4 % 39,6 % 5,5 2,28 1,78 43,9 % 56,1 % 6,5 3,64 1,38 27,4 % 72,6 % 7,5 6,09 1,2 16,4 % 83,6 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 50 % 22 % 28 % 2 4,55 3,57

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 76,9 0-0 154,1 0-1 100 2-0 50,1 1-1 23,4 0-2 83,2 2-1 22,2 2-2 12,7 1-2 30,7 3-0 43,7 3-3 18 0-3 95,4 3-1 19,7 4-4 42 1-3 35,7 3-2 19,1 5-5 148,4 2-3 25,5 4-0 61,7 0-4 174,9 4-1 23,7 1-4 53,3 4-2 22,4 2-4 36,8 4-3 34,7 3-4 44,3 5-0 106,9 0-5 400,4 5-1 43,5 1-5 124,5 5-2 33,2 2-5 72,8 5-3 51,4 3-5 86,7 5-4 91,6 4-5 121,2 6-0 210,5 0-6 995,6 6-1 101,1 1-6 372,7 6-2 80,8 2-6 229,4 6-3 89,1 3-6 192,2 6-4 177,6 4-6 295 6-5 457,4 5-6 593 7-0 495,5 0-7 3070,6 7-1 201,4 1-7 963,4 7-2 237,6 2-7 860,1 7-3 311,2 3-7 877,6 7-4 397,2 4-7 846,6 7-5 1031,4 5-7 1589,2 7-6 2772,1 6-7 3603,7 8-0 1378,2 0-8 11441,5 8-1 609,8 1-8 3891,7 8-2 539,7 2-8 2647,4 8-3 716,4 3-8 2701,4 9-0 4218,9 0-9 45563,5 9-1 1866,8 1-9 15497,8 9-2 1652 2-9 10542,7 9-3 2192,9 3-9 10757,9 10-0 14350 0-10 201608,4 10-1 6349,6 1-10 68574,3 10-2 5619,1 2-10 46649,2 10-3 7458,9 3-10 47601,2

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 34,7 % 15,3 % 50 % 2,88 6,55 2 Vieras +2 20,6 % 14,1 % 65,3 % 4,86 7,07 1,53 Vieras +3 9,7 % 10,9 % 79,4 % 10,33 9,18 1,26 Vieras +4 4,2 % 5,5 % 90,3 % 23,81 18,24 1,11 Koti +1 72 % 11,5 % 16,5 % 1,39 8,73 6,05 Koti +2 83,5 % 8,3 % 8,3 % 1,2 12,08 12,1 Koti +3 91,7 % 4,9 % 3,3 % 1,09 20,25 30,08 Koti +4 96,7 % 1,9 % 1,4 % 1,03 51,95 71,44

Draw No Bet 1 (x) 2 Todennäköisyys 64 % 36 % Kerroinraja 1,56 2,79

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0,5 1,39 3,57 72 % 28 % 1 1,23 5,35 81,3 % 18,7 % 1,5 1,2 6,05 83,5 % 16,5 % 2 1,1 11,1 91 % 9 % 2,5 1,09 12,1 91,7 % 8,3 % 3 1,04 28,59 96,5 % 3,5 % 3,5 1,03 30,08 96,7 % 3,3 % 4 1,01 70,06 98,6 % 1,4 % 4,5 1,01 71,44 98,6 % 1,4 % 5,5 1 291,85 99,7 % 0,3 % 6,5 1 1094,88 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0,5 2 2 50 % 50 % 1 2,44 1,69 41 % 59 % 1,5 2,88 1,53 34,7 % 65,3 % 2 4,17 1,32 24 % 76 % 2,5 4,86 1,26 20,6 % 79,4 % 3 9,2 1,12 10,9 % 89,1 % 3,5 10,33 1,11 9,7 % 90,3 % 4 22,51 1,05 4,4 % 95,6 % 4,5 23,81 1,04 4,2 % 95,8 % 5,5 54,57 1,02 1,8 % 98,2 % 6,5 158,71 1,01 0,6 % 99,4 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 3,5 1,27 4,65 78,5 % 21,5 % 4,5 1,65 2,53 60,5 % 39,5 % 5,5 2,27 1,79 44,1 % 55,9 % 6,5 3,62 1,38 27,7 % 72,3 % 7,5 6,01 1,2 16,6 % 83,4 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 38 % 23 % 39 % 2,63 4,35 2,56

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 95,7 0-0 167,8 0-1 93,7 2-0 69,7 1-1 24,2 0-2 66 2-1 26,1 2-2 12,4 1-2 27,2 3-0 68 3-3 16,6 0-3 64 3-1 25,9 4-4 36,7 1-3 26,8 3-2 21,3 5-5 122,6 2-3 21,4 4-0 107,2 0-4 99,4 4-1 34,8 1-4 33,8 4-2 27,9 2-4 26,1 4-3 36,5 3-4 35,2 5-0 207,8 0-5 192,6 5-1 71,5 1-5 66,9 5-2 46,2 2-5 43,7 5-3 60,5 3-5 58,2 5-4 91,4 4-5 91 6-0 457 0-6 405,3 6-1 185,8 1-6 169,6 6-2 125,7 2-6 116,7 6-3 117,3 3-6 109,3 6-4 198 4-6 187,5 6-5 431,6 5-6 421,4 7-0 1203 0-7 1058,2 7-1 413,9 1-7 371,1 7-2 413,3 2-7 370,4 7-3 458,1 3-7 422,5 7-4 495 4-7 455,6 7-5 1087,9 5-7 956 7-6 2475 6-7 2423,4 8-0 3740,1 0-8 3337,4 8-1 1400,8 1-8 1269 8-2 1049,3 2-8 965 8-3 1179 3-8 1100,8 9-0 12798,7 0-9 11249,6 9-1 4793,5 1-9 4277,4 9-2 3590,7 2-9 3252,8 9-3 4034,5 3-9 3710,4 10-0 48664,4 0-10 42133,4 10-1 18226,4 1-10 16020,3 10-2 13652,7 2-10 12182,7 10-3 15340,1 3-10 13896,7

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 24,3 % 13,7 % 62 % 4,11 7,31 1,61 Vieras +2 13,2 % 11,1 % 75,7 % 7,58 8,99 1,32 Vieras +3 5,6 % 7,6 % 86,8 % 17,77 13,23 1,15 Vieras +4 2,3 % 3,3 % 94,4 % 43,81 29,89 1,06 Koti +1 61 % 13,6 % 25,4 % 1,64 7,33 3,94 Koti +2 74,6 % 11,4 % 13,9 % 1,34 8,75 7,18 Koti +3 86,1 % 7,9 % 6 % 1,16 12,6 16,69 Koti +4 94 % 3,6 % 2,4 % 1,06 27,82 41,7

Draw No Bet 1 (x) 2 Todennäköisyys 49 % 51 % Kerroinraja 2,03 1,97

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0,5 1,64 2,56 61 % 39 % 1 1,42 3,41 70,6 % 29,4 % 1,5 1,34 3,94 74,6 % 25,4 % 2 1,19 6,36 84,3 % 15,7 % 2,5 1,16 7,18 86,1 % 13,9 % 3 1,07 15,36 93,5 % 6,5 % 3,5 1,06 16,69 94 % 6 % 4 1,03 40,2 97,5 % 2,5 % 4,5 1,02 41,7 97,6 % 2,4 % 5,5 1,01 106,72 99,1 % 0,9 % 6,5 1 344,47 99,7 % 0,3 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0,5 2,63 1,61 38 % 62 % 1 3,55 1,39 28,2 % 71,8 % 1,5 4,11 1,32 24,3 % 75,7 % 2 6,74 1,17 14,8 % 85,2 % 2,5 7,58 1,15 13,2 % 86,8 % 3 16,42 1,06 6,1 % 93,9 % 3,5 17,77 1,06 5,6 % 94,4 % 4 42,34 1,02 2,4 % 97,6 % 4,5 43,81 1,02 2,3 % 97,7 % 5,5 119,1 1,01 0,8 % 99,2 % 6,5 385,86 1 0,3 % 99,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 3,5 1,26 4,92 79,7 % 20,3 % 4,5 1,61 2,64 62,1 % 37,9 % 5,5 2,18 1,85 45,8 % 54,2 % 6,5 3,44 1,41 29 % 71 % 7,5 5,65 1,22 17,7 % 82,3 %

TiistaiJYP on reippaasti päälle kerran kahdesta voittava suosikki. Maaliodotusarvo kipuaa runsaaksi, 5,50 maalia.Pitkävedon kerrointarjonta näyttää olevan hyvin kohdallaan. Etsitään vetokohteet muista pelimuodoista, Tulosvedon rajat nyt kannattaa ilman muuta käydä läpi.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Tappara saa kotiedun verran suosikkiasemaa. Maaliodottaman on pienen suuntainen, 4,75 maalia.Pitkävedon kertoimet eivät herättele vetohaluja. Tulosvedosta tarkastetaan ensimmäiseksi pienimaalisten tulosten tarjoukset.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.KeskiviikkoJukurit saa kotiedun voimin pienen suosikkiaseman. Maaliodotusarvo on siellä keskimääräisen tuntumassa, 5,00 maalia.Pitkät vedot menevät näillä kertoimilla passauksen puolelle.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Kärpät lähtee otteluun selkeästä liki 60 pinnan varmuudella voittavasta suosikkiasemasta. Maaliodotusarvo on keskimääräisessä, 5,20 maalia.Vedot jäävät tähänkin matsiin vetämättä, Pitkävedon kerrointarjonta kun on Veikkauksen osalta liki identtinen omaan verrattuna.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Pelicans saa ottelussa kerran kahdesta voittavan suosikin viitan. Maaliodotusarvo on keskimääräisessä, 5,20 maalia.SaiPan heikkoon vieraskuntoon sekä poissaoloihin on reagoitu kertoimissa pikkuisen liikaa ja SaiPan voittokertoimet jäävät pelattavuuden rajoille.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Ennakkoasetelma on tasainen. Odotettava maalimäärä on pikkuisen kohollaan, 5,30 maalia.Pitkävedossa aiheuttavat pientä kipinää maalimääräkohteiden ”alle” -vaihtoehdot. Ässien tehot ovat heikot ja KooKoo on saanut pikkuisen tiivistettyä puolustuspelaamistaan. Maalijuhla ei siis ole aivan saleteissa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.