Otteluennakot

Serie A: Genoa haastaa AC Milanin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

+ 1x2-arviot 1 x 2 64 % 21 % 15 % 1,56 4,76 6,67

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 7,9 0-0 15,4 0-1 18,9 2-0 8,2 1-1 10 0-2 47,1 2-1 10,3 2-2 26,1 1-2 24,5 3-0 12,8 3-3 153,1 0-3 176,8 3-1 16 4-4 1595 1-3 92,1 3-2 40,1 2-3 95,9 4-0 26,7 0-4 883,8 4-1 33,4 1-4 460,3 4-2 83,4 2-4 479,5 4-3 312,9 3-4 749,2 5-0 69,5 0-5 5523,5 5-1 86,9 1-5 2876,8 5-2 217,3 2-5 2996,7 5-3 814,9 3-5 4682,4 5-4 4074,3 4-5 9754,9 6-0 217,3 0-6 41426,5 6-1 271,6 1-6 21576,3 6-2 679,1 2-6 22475,3 6-3 2546,4 3-6 35117,7 7-0 792,2 0-7 362482,3 8-0 3300,9 0-8 3624823,1

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 38,7 % 25,3 % 36 % 2,58 3,95 2,78 Vieras +2 19 % 19,8 % 61,3 % 5,28 5,06 1,63 Vieras +3 7,7 % 11,3 % 81 % 13,06 8,85 1,23 Koti +1 85 % 10,6 % 4,4 % 1,18 9,47 22,54 Koti +2 95,6 % 3,4 % 1 % 1,05 29,09 100,18 Koti +3 99 % 0,8 % 0,2 % 1,01 122,07 558,75

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 81 % 19 % Kerroinraja 1,23 5,27

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,2 5,97 83,2 % 16,8 % 0,5 1,18 6,67 85 % 15 % 0,5 & 1 1,11 9,75 89,7 % 10,3 % 1 1,05 20,16 95 % 5 % 1 & 1,5 1,05 21,35 95,3 % 4,7 % 1,5 1,05 22,54 95,6 % 4,4 % 1,5 & 2 1,03 36,17 97,2 % 2,8 % 2 1,01 96,74 99 % 1 % 2 & 2,5 1,01 98,46 99 % 1 % 2,5 1,01 100,18 99 % 1 % 2,5 & 3 1,01 169,2 99,4 % 0,6 % 3 1 554,17 99,8 % 0,2 % 3,5 1 558,75 99,8 % 0,2 % 4,5 1 3757,97 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,4 3,51 71,5 % 28,5 % 0,5 1,56 2,78 64 % 36 % 0,5 & 1 1,7 2,43 58,8 % 41,2 % 1 1,93 2,08 51,8 % 48,2 % 1 & 1,5 2,26 1,8 44,3 % 55,7 % 1,5 2,58 1,63 38,7 % 61,3 % 1,5 & 2 3,13 1,47 32 % 68 % 2 4,23 1,31 23,6 % 76,4 % 2 & 2,5 4,76 1,27 21 % 79 % 2,5 5,28 1,23 19 % 81 % 2,5 & 3 7,09 1,16 14,1 % 85,9 % 3 11,59 1,09 8,6 % 91,4 % 3,5 13,06 1,08 7,7 % 92,3 % 4,5 38,28 1,03 2,6 % 97,4 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,08 14,03 92,87 % 7,13 % 1 1,09 12,64 92,09 % 7,91 % 1,25 1,21 5,87 82,98 % 17,02 % 1,5 1,32 4,08 75,51 % 24,49 % 1,75 1,39 3,59 72,13 % 27,87 % 2 1,48 3,09 67,66 % 32,34 % 2,25 1,72 2,4 58,31 % 41,69 % 2,5 1,95 2,05 51,23 % 48,77 % 2,75 2,22 1,82 45,14 % 54,86 % 3 2,68 1,6 37,32 % 62,68 % 3,25 3,06 1,49 32,66 % 67,34 % 3,5 3,44 1,41 29,04 % 70,96 % 3,75 4,3 1,3 23,28 % 76,72 % 4 6,06 1,2 16,5 % 83,5 % 4,25 6,6 1,18 15,16 % 84,84 % 4,5 7,13 1,16 14,02 % 85,98 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,75 2,34 57,31 % 42,69 % 2,5 3,31 1,43 30,24 % 69,76 % 3,5 7,76 1,15 12,89 % 87,11 % 4,5 21,93 1,05 4,56 % 95,44 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 5,23 1,24 19,1 % 80,9 % 2,5 21,16 1,05 4,73 % 95,27 % 3,5 111,44 1,01 0,9 % 99,1 % 4,5 368,81 1 0,27 % 99,73 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 46,9 % 53,1 % Kerroinraja 2,13 1,88

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 85,4 % 14,6 % Kerroinraja 1,17 6,84

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 55 % 45 % Kerroinraja 1,82 2,22

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 6,84 14,61 % 1 3,56 28,08 % 2 3,7 27,06 % 3+ 3,31 30,24 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,22 44,99 % 1 2,78 35,91 % 2 6,96 14,38 % 3+ 21,16 4,73 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 44,99 % 55,01 % Kerroinraja 2,22 1,82

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 14,61 % 85,39 % Kerroinraja 6,84 1,17

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 15,41 6,49 % 1 5,55 18 % 2 4,12 24,28 % 3 4,51 22,19 % 4 6,66 15,01 % 5 12,18 8,21 % 6+ 17,2 5,81 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,18 85 % 12 1,27 79 % X2 2,78 36 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 5,28 18,95 % Koti 2 5,06 19,75 % Koti 1 3,95 25,29 % Tasan 4,76 21 % Vieras 1 9,47 10,56 % Vieras 2 29,09 3,44 % Vieras 3+ 100,18 1 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,56 39,11 % 1 ja alle 2,5 4,02 24,89 % X ja yli 2,5 21,99 4,55 % X ja alle 2,5 6,08 16,45 % 2 ja yli 2,5 13,2 7,57 % 2 ja alle 2,5 13,47 7,43 %

KeskiviikkoPerustaso 4-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 1-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiMilan hävisi viime viikolla Betisille Euroopan liigassa, mutta onnistui sentään Sampdorian kaatamaan kotonaan Serie A:ssa vaikeuksien jälkeen. Rossonerin tekeminen on ailahtelevaista eikä vakaalla perustalla olla. Rosterissa laatua riittää kyllä, mutta luokka ei realisoidu viheriöllä parhaalla mahdollisella tavalla. Sarjan kärkikolmikkoon on takamatkaa peliesitysten tasossa selvästi. Vaikka milanolaiset eivät täysin vakuuta, on pisteitä saalistettu ihan kelpo tahtia ja tämän rästiottelun voittamalla oltaisiin kärkikahinoiden tuntumassa. Kokoonpanossa on pienoisia puutoksia, kun Bonaventura, Calabria, Caldara ja Strinic miehittävät lasarettia.Genoa menetti kaksi kertaa Udinesea vastaan viikonloppuna johtoaseman eikä kotitasapeliin voida olla tyytyväisiä. Johdossa oltiin aivan liian passiivisia, mikä tarjosi vastustajalle mahdollisuuksia. Isossa kuvassa Genoa on kyllä edelleen hyvässä jamassa kaikin puolin ja pistepussikin on makealla tasolla. Puolustuksesta Cristian Romero on pelikiellossa ja loukkaantumisetkin muutamaa miestä kiusaavat.Milan on joukkueista selvästi laadukkaampi ja San Sirolla selkeä suosikki. Maalimäärällisesti ollaan hieman normaalin yläpuolella. Rajalinjana on 2,5 maalia. Paljon riippuu siitä, millä intensiteetillä europeleissäkin rasitusta kerännyt AC Milan tätä ottelua lähestyy. Pienimaalisuudelle voi ottaa pientä vetoakin.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.