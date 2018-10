Otteluennakot

La Liga: Lopeteguin ura Los Blancosissa lopetettiin – syttyykö Real Madrid?

LauantaiPerustaso 2-5Kokoonpanot 4-5Vireystila 2-3Motivaatio 4-4Ottelurasitus 3-2Kotietu pieniMaalimäärä normaalia vähän pienempiLeganes hävisi Levantelle lauantaina vieraissa pelillisesti tasaisen väännön jälkeen ja on vaikeuksissa sarjan alakastissa. Vaikeuksia koetaan lähinnä pallonhallintapelaamisessa ja joukkueen profiili onkin muodostunut vastaiskumaiseksi. Laidoilta pyritään hyökkäämään ja pitkiä pallojakin käytetään. Laadukkaalle pelintekijälle olisi tarvetta talven siirtoikkunassa. Rayoa vastaan mitellään cupissa tiistaina. Muñoz ja Szymanovski ovat rosterista sivussa.Atletico Madrid koki shokeeraavan murskatappion Mestarien liigassa Dortmundille, mutta La Ligassa Real Sociedadia vastaan oltiinkin sitten erinomaisia ja parin maalin voitto oli täysin ansaittu. Poikkeuksellista ailahtelua koettiin siis Ticolta, jonka osalta on tututtu robottimaisen vakaaseen perussuorittamiseen. Tiistaiseen cupin peliin Sant Andreuta vastaan lähdetään säästellen liikkeelle. Terveystilanne on mainio.Madridin seudun paikallispelissä on omaa erityislatausta ja kotiedun merkitys on normaalia vähäisempi. Atletico on rapsakan laatuedun ansiosta Butarquella pelatessakin isohko suosikki. Leganesille paineeton tilanne tulee maistumaan, ja joukkue on ollut näissä tilanteissa alkukaudella parhaimmillaan, kun odotuksia ei ole. Maaliodottama on defensiivisesti orientoituneiden joukkueiden kohtaamisessa normaalia hieman matalampi. Vedoissa Leganes on lähellä pelattavaa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 5-2Kokoonpanot 4-5Vireystila 1-5Motivaatio 4-3Ottelurasitus 2-2Kotietu suuriMaalimäärä suuriReal Madrid on ollut täydellisesti kuralla jo pidemmän aikaa ja kurjuuden huipentumana oli murskatappio sunnuntain El Clasicossa Barcelonalle. Tämä tiesi potkuja valmentaja Julen Lopeteguille, jolle kulunut vuosi on ollut Espanjan maajoukkueen ja Madridin rämpimisen myötä melkoinen Via Dolorosa. Toistaiseksi vetovastuussa on Santiago Solari, mutta isoa nimeä metsästetään. Cupia kriisijoukkue mittelee alasarjojen Melillaa vastaan. Avainpelaajia Madrid voi halutessaan lepuuttaa. Dani Carvajal on varmuudella sivussa. Marcelon ja Varanen pelikunnot ovat arvoituksia.Valladolid on sarjataulukossa selvästi Real Madridin yläpuolella, mikä kuulostaa varsin hurjalta asialta. Tämä on kuitenkin täyttä totta. Periksiantamaton Pucela onnistui viime kierroksellakin nousemaan lopussa pisteille Espanyolia vastaan. Painetta luotiin siihen malliin, ettei tuo tulos vääryys ollut. Vaikeasti voitettavasta joukkueesta puhutaan ja oman taitotason ylärajoilla edetään. Kokoonpanotilanne vaikuttaa ideaalilta.Tasoero on hurja ja Real Madrid on kotonaan suursuosikin asemassa. Managerivaihdos nostanee joukkueen näyttöhaluja, joten pientä hyvää tästäkin vielä valkoisille annetaan. Maaliodottamakin on korkealla tasoeron takia. Vetoja otteluun ei vielä tässä vaiheessa oteta.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 4-2Kokoonpanot 4-3Vireystila 2-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 2-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliValencian hyökkäyspelaaminen jatkaa sakkaamistaan. Tasapeliputki jatkui viime viikolla, kun Young Boysia (UCL) ja Athletic Clubia vastaan tuskailtiin maalinteon kanssa. Ylimääräinen puristus paistaa tekemisestä eikä positiivisia signaaleja hirveästi ole. Toisaalta kollektiivisesti ollaan suhteellisen tiiviitä, mutta suurempaa menestystä ei saavuteta ilman vahvempaa intohimoa ja päämäärätietoisuutta. Cupissa Ebroa vastaan todennäköisesti säästellään. Hyökkäyspäästä Cheryshev on varmuudella sivussa ja usealla avauspelaajalla on lisäksi epävarma status.Girona nappasi henkisesti tärkeän voiton Rayosta Portun avauspuoliajan maaleilla, vaikka ottelun lopussa oltiinkin alivoimalla ahdingossa. Girona etenee oman perustasonsa mukaisesti. Kehitettävää olisi monellakin osa-alueella, mutta suurempia ongelmiakaan ei puolestaan ole. Alaves kohdataan cupissa keskiviikkona. Todennäköisesti matalatempoisuutta suositaan tuossa pelissä. Kokoonpanohuolia on. Choco Lozano on pelikiellossa ja laatupelaajista Stuani ja Portu ovat varmuudella sivussa. Lisäksi monia avauksen miehiä on puolikuntoisena.Valencia on joukkueista selvästi laadukkaampi ja kotonaan yli kuusi kertaa kymmenestä voittava suosikki. Girona antaa myös kokoonpanohuolillaan tasoitusta. Maalimäärää asetellaan normaalille tasolle. Vetohaluja kohde ei herätä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-5Kokoonpanot 5-4Vireystila 2-5Motivaatio 4-3Ottelurasitus 3-2Kotietu normaaliMaalimäärä suuriRayolla puolustuskurinalaisuus on sarjan heikoimpia, minkä takia menestys ei saavuta vallecasilaisia. Pienillä marginaaleilla pelataan, mutta virhepotentiaali on suuri verrattuna muihin joukkueisiin. Gironassa hävittiin viikonloppuna, vaikka täydet saumat vähintään tasapeliin olivat olemassa. Itseluottamustaso on matalalla ja siihen haetaan tiistaina Leganesia vastaan cupissa seuraavan kerran korjausta. Tähän Barca-matsiin saatetaan saada oikein iskukykyinen joukkue jalkeille, vain Tito on sivussa varmuudella.Barcelona kyykytti Real Madridia El Clasicossa murskalukemin ja osoitti olevansa selvästi sarjan paras joukkue. Kuten arveltua, Lionel Messin poissaolo ei mahdottomia merkinnyt. Blaugranalla hyökkäyssuuntaanhan tuota huippulaatua riittää. Keskiviikon cupin pelissä Cultural Leonesaa vastaan peluutetaan mahdollisimman paljon b-miehiä. Messi, Umtiti ja Vermaelen ovat loukkaantuneina sivussa tästä ottelusta.Hurjan tasoeron pelistä puhutaan, joten Barcelona on vieraissakin suuri suosikki. Mikäli Rayo lähtee peliin aktiivisesti, on tässä matsissa ainesta hurjaankin maalikarnevaaliin. Vedoissa runsasmaalisuus hieman kiinnostaakin.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.SunnuntaiPerustaso 2-2Kokoonpanot 3-4Vireystila 2-5Motivaatio 4-4Ottelurasitus 3-3Kotietu normaalia vähän pienempiMaalimäärä normaalia vähän pienempiEibar romahti rumaan tappioon Celtan vieraana ja siihen todennäköisesti hupeni iso osa itseluottamuspankkiin kertyneestä pääomasta myös. Virhealtista tekemistä baskeilta nähtiin ja pelikuri oli kaikkea muuta, mihin on totuttu. Isossa kuvassa Eibar on pelannut kelpo alkukauden kuitenkin. Cupissa pelataan viikolla Gijonissa ja tuo kilpailu saattaa jossain määrin kiinnostaa ja tuoda sitä kautta kuormitusta. Gonzalo Escalante ja Pedro Leon ovat laatupelaajista varmasti sivussa ja muutamalla muullakin avauksen miehellä on pelikunnon kanssa tekemistä.Alaves rouhi ansaitun voiton Villarrealista ja paistattelee päivää sarjakakkosena, mikä on melko käsittämätöntä. Alaves on esimerkki siitä, mihin tiiviillä tekemisellä ja optimaalisella joukkuehengellä voi yltää, vaikka rosterissa ei olisikaan supertaitavia yksilöjä. Cupissa saatetaan hyvinkin säästellä Gironaa vastaan, kun La Ligassa taivaan portit ovat auki. Kokoonpanotilanne ei ole ideaali, kun sivussa ovat Rodrigo Ely, Ximo Navarro, Adrian Marin ja Mubarak Wakaso.Alaves on hirmutikissä, mutta Eibar on silti melko tasaisten joukkueiden kohtaamisessa kotonaan ohut suosikki. Huomioidaan kuitenkin paikallispelimomentti, joten kotietu ei ole normaalin suuruinen. Alaves tässä vetomielessä kyllä kiinnostaa. Maalimäärää pidetään normaalia matalammalla.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 2-5Motivaatio 4-4Ottelurasitus 2-3Kotietu normaalia vähän pienempiMaalimäärä normaaliVillarrealin otteet ailahtelevat varsin rajusti. Viime aikojen pari vahvaa esitystä eivät tuoneet viikonloppuna jatkumoa, kun kohujoukkue Alavesille hävittiin vieraissa ansaitusti maalilla. Alkukausi on ollut tehojen kanssa tuskailleelle Submarinolle paha pettymys. Varsinaista kriisiä ei kuitenkaan ole päällä, mutta mentaalipuolella on tekemistä etenkin hyökkäyspään pelaajien osalta. Cupissa Almeriaa vastaan näillä näkymin säästellään. Javi Fuego, Carlos Bacca ja pitkäaikaispotilas Bruno ovat varmuudella sivussa. Daniele Boneran pelaaminen on epävarmaa.Levante jatkoi hurjasteluaan, kun Leganes kaatui varsin hallitusti kotona. Vaikka maaliodottamaa molemmat loivat lähes yhtä paljon, toi itseluottamus ratkaisevan edun valencialaisille. Voittoputki on nyt neljän pelin mittainen ja kaikki toimii moitteetta. Cupissa pelataan tiistaina Lugossa eikä avausosassa kaikkia panoksia laiteta pöytään. Sadiku, Vukcevic ja Cabaco ovat loukkaantuneina.Paikallisstatus sytyttää molempia ja toisaalta hieman pienentää kotietua. Villarreal tässä kuitenkin kiistatta laadukkaampana joukkueena on päivänselvä suosikki. Maalimäärää asetellaan normaalille tasolle. Markkina odottaa maalijuhlia, joten pelataan me pienimaalisuuksia tähän.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-4Kokoonpanot 4-4Vireystila 2-5Motivaatio 3-3Ottelurasitus 2-2Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiReal Sociedadin tekeminen ei isossa kuvassa vakuuta. Epävarmuutta on ja taktisestikaan ei olla mitenkään erityisen fiksuilla pelikirjoilla useinkaan liikenteessä. Atleticoa vastaan ei Metropolitanolla ollut mitään saumoja pisteille. Cupissa mitellään Celtan kanssa torstaina ja Copa saattaakin kiinnostaa jossain määrin baskeja tällä kaudella. Kokoonpanotilannetta on saatu vihdoin kuntoon eikä enää lasaretissa varmuudella ole kuin Merquelanz ja Concha.Sevilla kaatoi Huescan kotonaan, vaikka pari maalia hylättiin VAR-tarkastusten jälkeen. Peliesitys oli perusvahva ja pisteet ansaitut. Andalusialaisten tekeminen on oikein mainiolla tasolla. Itseluottamus on kunnossa ja monipuolisesti pystytään pelaamaan. Defensiivisesti voitaisiin hieman varmempia ja yhtenäisiä tosin yhä olla. Cupissa on mahdollista lepuutella torstaina heikkoa Villanovensea vastaan. Kjaer ja Gonalons jatkavat loukkaantumistensa parantelua.Sevilla on joukkueista kiistatta parempi, mutta Real Sociedad on Anoetalla viheliäinen vastustaja ja pienillä marginaaleilla mennään. Odotettavissa on aktiivista ja hyökkäysvoittoista futista, joten maaliodottama on normaalia korkeammalla. Runsasmaalisuus on pelikohde ja Real Sociedadin kertoimet ovat siihen malliin nousussa markkinoilla, että eiköhän kotivoittoakin tässä kohteessa pelata.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 1-2Kokoonpanot 5-5Vireystila 1-4Motivaatio 4-3Ottelurasitus 5-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiHuesca joutui ottamaan Sevillassa takkiin ja vain yhden maalin marginaali mairittelee joukkuetta kiistatta. VAR pelasti joukkueen suuremmalta nöyryytykseltä. Sen suurempiin positiivisiin ajatuksiin ei Huescan kohdalla ole aihetta, mutta ei joukkue kuitenkaan mikään täysi susi ole. Alakastissa ollaan materiaalilta liki muiden putoajaehdokkaiden tasoa. Tämä arkiviikko saadaan huilata, joten energiatasot ovat ainakin kunnossa. Luisinho puuttuu pitkälle kevääseen asti rosterista. Muuten kokoonpanotilanne on vahva.Getafe onnistui kaatamaan saamattoman Betisin periaatteessa ansaitusti kotonaan ja siniset ovat kahden ottelun voittoputkessa. Getafe on perusvakaasti suorittava joukkue, jolla on kelpo kollektiivi. Suuremman menestyksen taitaa estää erityislaatuisen taidon puute. Cordobaa vastaan pelataan viikolla cupia, mikä tuo osalle avauksen miehistä rasitusta. Markel Bergara jatkaa toipumistaan eikä osallistu peliin.Getafe on joukkueista parempi, mutta Huescan kotona marginaalit ovat pienet. Huescalle annetaan myös rasitusedusta pientä hyvää. Maalimäärää asetellaan normaalia pienemmäksi Getafen pelityylin takia. Getafe on ollut markkinoilla useampaan otteeseen yliarvostettu ja sitä se on nytkin. Huescan venyminen kiinnostaa ilman muuta vedoissa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-3Kokoonpanot 5-5Vireystila 3-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 2-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliBetis on alkukaudella tullut tunnetuksi nyhjäävästä pallonhallinnastaan maalintekoalueen ulkopuolella. Vaikka ihan näyttävääkin peliä pystytään esittämään, tehokkuus loistaa usein poissaolollaan. Toisaalta taas, Betisillä olisi aihioita otteissaan, jos jotain keksitään luovuusosastolla. Viime kierroksella hävittiin Getafelle ansaitusti, mutta Euroopan liigassa haettiin upea voitto Milanista. Cupissa Racingia vastaan pyritään säästelemään. Kokoonpanotilanne on hyvä, vain Javi Garcia on varmuudella sivussa.Celta sai vihdoin ehjän esityksen aikaiseksi fokuksen osalta ja viikonloppuna pelattiin kauden parasta futista. Eibar murskattiin siis viime kierroksella neljällä maalilla. Vastaavalla pelaamisella vain kohinaa kuuluisi, kun galicialaiset nousisivat sarjataulukossa. Celta kuitenkin on sen verran epävakaa porukka, ettei jatkumoa voi kiistatta olettaa. Cupissa pelataan arkena Real Sociedadia vastaan. Ei olisi mahdoton yllätys, jos Celta esiintyisi ihan vahvalla kokoonpanolla. Mathias Jensen on varmuudella sivussa. Lisäksi muutamalla avauksen miehellä pikkukolhut tuovat epävarmuutta osallistumiseen.Betis on kotonaan suosikki, mutta itsestään selvää kotivoittoa ei uskalla odottaa. Celtalla on rosterissaan potentiaalia kontrata riistojen jälkeen vahvasti ja se voi olla myrkkyä andalusialaisille. Toisaalta molemmat joukkueet voivat myös taistella pallonhallinnasta. Maaliodottama on suhteellisen normaali, mutta repeämisellekin on perusteita. Vetoja ei alustavasti saada. Celtan venyminen on tosin lähellä pelikelpoisuutta.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.MaanantaiPerustaso 3-3Kokoonpanot 5-5Vireystila 5-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiEspanyol oli vähällä saalistaa taas kerran täyden pistepotin, mutta Valladolidin unelmamaali pelin lopussa muutti lukemat tasapeliksi. Barcelonalaisilla pelaaminen on kuitenkin yhä täydellisessä mintissä eikä oikein mitään negatiivista sanottavaa ole. Omien taitojen ylärajoilla mennään ja asetelmat sarjan kärkipäässä ovat ansaitut. Torstaina mitellään Cadizia vastaan cupissa, mikä tuo osalle avauksesta rasitusta. Hernan Perez puuttuu kokoonpanosta.Athletic Club on tuhrinut paljon pisteitä tasapeleihin alkukaudella. Viime kierroksella maalittomasti nyhjättiin Valencian kanssa. Pelillisesti katsoen piste oli ehdoton maksimi, mitä baskit tuosta olisivat voineet ansaita. Hyökkäyspelaamisessa on paljon kehitettävää. Luovuuden puute paistaa läpi. Arkiviikko on joukkueella vapaa, joten tuoreilla jaloilla päästään isäntiä haastamaan. Lekue on sivussa varmuudella.Espanyol on arvostettava joukkueista tällä hetkellä laadukkaammaksi, joten kotonaan se on lähes kerran kahdesta voittava suosikki. Maalimäärällisesti ollaan sen sijaan pieniin päin. Espanyol on hyvin kontrolloitu ja Athletic Club on erittäin nuhaisa. Vedoissa pienimaalisuus on pelikelpoisuuden rajoilla markkinoilla.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.