Ebban, 21, rohkea bikinikuva kerää kiitosta somessa – pelkäsi julkaisemista

Ebba Årsjö jakaa runsaasti kiitosta perheelleen.

Ebba Årsjö on voittanut nuoresta iästä huolimatta jo useita arvokisakultamitaleja.

Alppihiihdossa kilpaileva paraurheilija Ebba Årsjö löi epäilijöilleen jauhot suuhun 22. kesäkuuta julkaistulla Instagram-kuvallaan.

Lue lisää: Ebbaa, 21, epäiltiin huijariksi – löi nyt bikinikuvalla kriitikoille jauhot suuhun

Årsjö, 21, on paraurheilija, joka sairastaa harvinaista Klippel-Trenaunayn oireyhtymää. Årsjö niitti menestystä Pekingin paralympialaisissa voittamalla kaksi kultaa ja yhden pronssin. Hän juhli kahta kultaista mitalia myös vuoden 2021 MM-kisoissa.

Årsjö avautui Instagram-postauksestaan, josta tuli heittämällä suosituin hänen jakamansa julkaisu, ruotsalaiselle Aftonbladetille.

Rohkaisevia kommentteja Årsjön kuvaan kirjoittivat muun muassa takavuosien ampumahiihtosuuruus Magdalena Forsberg, suurpujottelun olympiakultaa Pekingissä vienyt Sara Hector sekä yhdeksän NHL-ottelua viime kaudella San Jose Sharksissa pelannut William Eklund.

Årsjö kertoi, että oli halunnut jo kauan kertoa oireyhtymästään, mutta ei ollut uskaltanut. Hän pelkäsi sen pelottavan pois seuraajia sosiaalisessa mediassa, koska hänen jalkansa näyttää ”epänormaalilta ja pelottavalta”. Seuraajien kaikkoaminen puolestaan olisi vaikuttanut hänen tuloihinsa.

Koska oireyhtymä sijaitsee usein alaraajoissa, Årsjö on pystynyt peittävillä vaatteilla piilottelemaan vaivaansa.

Kilpakumppanien ja valmentajien runsaat epäilyt ja kyseenalaistukset olivat lopulta liikaa, ja Årsjö päätti kertoa tilanteestaan.

– Toivon, että julkaisuni auttaa kaikkia hyväksymään itsensä ja olemaan omia itsejään. Luulen, että voin oikeasti vaikuttaa ihmisiin, ja kun kuulee, että on ollut avuksi jollekin, hyvä olo valtaa koko kehon.

Hän kuitenkin sanoi ymmärtävänsä vamman kyseenalaistaneita vastustajiaan.

– Se on selvää, että he kyseenalaistivat. Aloin olla aika täynnä sitä. Jotkut ovat olleet jopa vihaisia ja sanoneet, että valehtelen eikä minun kuuluisi olla täällä, Årsjö viittasi parakilpailuihin.

UrheiLIja ei uskaltanut itse painaa ”julkaise”-nappia puhelimessaan, vaan hänen siskonsa oli apuna. Julkaisun jälkeen Årsjö meni nukkumaan. Herättyään hänestä oli tullut kuuluisa ja rohkea nainen – mitä hän toki oli jo ennen julkaisua.

Ruotsalaisen mukaan hänen perheensä on auttanut häntä paljon aina lapsuudesta saakka.

– He tekivät kaiken vuokseni, että minusta voisi tulla urheilija. Välillä tuntuu, että he ovat tehneet liikaa. Minä voisin tehdä tämän eteen paljon enemmän. Erilaiset leikkaukset voisivat auttaa, ja ulkomailla on menetelmiä, joita en ole koittanut. Minä kuitenkin menetän siinä enemmän, eikä kipu poistu, Årsjö harmittelee.

Kehitysvammaisten tukiliiton mukaan Klippel-Trenaunayn oireyhtymä on verisuonten kehityshäiriö. Oireyhtymään liittyy tyypillisesti tummanpunainen hiussuoniluomi, laskimolaajentumia sekä tukielimistön paikallista liikakasvua tavallisimmin alaraajoissa, sivuilla kerrotaan.