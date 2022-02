Krista Pärmäkoski sai jännittävän tehtävän – ohjasi Leijonien lentokoneen kiitoradalle lumimyrskyn keskellä: ”Kone vähän heittelehti”

Krista Pärmäkoski pääsi kokemaan jännittävän elämyksen lentokoneen ohjaamossa.

Hiihdon mitalinaiset Krista Pärmäkoski ja Kerttu Niskanen saapuivat Helsinki-Vantaan lentoasemalle yhdessä Leijonien jääkiekkojoukkueen kanssa.

Lento sujui alkuviivästyksen jälkeen aikataulussa, ja kone laskeutui Helsingin kamaralle noin kello 16.

Lentokoneen ohjaamossa hääräsi laskun aikana Pärmäkoski, joka pääsi suorittamaan jännittävää tehtävää.

– Sain itse asiassa olla ohjaamassa tuon laskun. Se oli vähän jännittävä hetki, kun oli lumimyrsky. Riskihän oli, että emme pääsisi laskeutumaan tänne. Tuolla koneella kuitenkin pääsi, Pärmäkoski kertoi.

Kiitoradalla tehtiin kovasti töitä, jotta lasku oli mahdollinen. Toinen vaihtoehto olisi ollut, että kone oli laskeutunut Tampereelle. Siihen oltiin jo varauduttu.

– Kyllä he varmasti kaikkensa tekivät ja aurasivat sitä (kiitorataa), että pääsimme laskeutumaan. Tietysti tuolla isolla koneella on helpompi tulla alas.

– Kone vähän heittelehti, kun laskeuduttiin. Oli sen verran tuulista. Mutta turvallisesti se meni.

Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski pääsivät esittelemään tuliaisiaan kentällä.

Matka Pekingistä Suomeen oli pitkä ja uuvuttava. Leijonien pelaajat olivat juhlineet pitkän kaavan mukaan olympiakultansa jälkeen. Tunnelma koneessa oli silti iloinen.

– Matka meni leppoisasti. Vaikka lähdimme kaksi tuntia myöhässä, niin se, että menestystä on tullut, auttoi pitämään tunnelman hyvänä, Pärmäkoski sanoi.

Leijonien joukkue suuntasi lentoasemalta nopealla aikataululla kansanjuhlaan olympiastadionille. Pärmäkoski ei ehtinyt katsoa turnauksen finaalia Pekingissä, koska hän oli silloin itse kilpailemassa. Juhlakin jäi maanantaina väliin.

– Sen verran heille sanoin, että valitettavasti menen kotiin. Olen onnitellut heitä koneessa ja eilen, niin he ymmärsivät kyllä.

Pärmäkoskella oli jo ikävä kotiin ja normaalia arkea viettämään.

– Kotimatka oli aika kiva kuuden viikon jälkeen. Odotan, että pääsee saunaan ja syömään perinteistä suomalaista ruokaa.

Kerttu Niskanen (vas.) ja Krista Pärmäkoski poseerasivat mitalien kanssa.

Kerttu Niskanen odotti jo kovasti perheensä näkemistä. Hän on joutunut Pärmäkosken tavoin elämään kurinalaista elämää olympialaisten vuoksi, ja ihmissuhteet ovat joutuneet koetukselle.

– Kiva nähdä perhettä pitkästä aikaa. Kaikki ovat siellä, siskotkin ovat tulleet kotiin. Varmaan siinä perheen kesken maljat nostetaan, Niskanen suunnitteli.

– Olemme totta kai videopuheluita puhuneet ja viestejä vaihtaneet. Mutta kun ei heitä voinut nähdä oikein ennen kisojakaan, kun piti pysyä vain terveenä ja välttää kaikkia kontakteja.

Iivo-veljen kanssa yhteydenpito on sentään ollut helpompaa, kun hän oli kisareissulla mukana. Molemmat Niskaset myös onnistuivat Pekingissä hyvin ja toivat kotiin mitaleita.

– On tärkeää, että oma veli on mukana. Niin leireillä kuin kisareissuilla. Välillä riittää, että hän on vain jossain seinän takana, kunhan on samassa paikassa. Olen onnellinen Iivon puolesta ja Iivo on onnellinen mun puolesta.

Torstaina Niskasella on edessä vielä Olympiastadionilla hiihdettävä sprinttikilpailu. Akkujen lataamiseen ei ole paljoa aikaa, mutta hän aikoo silti osallistua.

– Näen torstain enemmän sellaisena hienona tapahtumana, jossa on kiva olla mukana. Sunnuntaina maailmancup jatkuu Lahdessa. Silloin pitäisi olla toivon mukaan hyvässä lyönnissä.

– Mutta uskon että kaikki muutkin ovat väsyneitä. Nyt kun olympialaiset ovat ohi, niin jonkinlainen tyhjiö voi tulla, johon kaikki hiihtäjät putoavat. Vielä koetetaan löytää tsemppiä ja vauhtia loppuihin kisoihin.

Niskanen jaksaa painaa maailman huipputasolla yhä 33-vuotiaana. Pekingissä hän oli elämänsä kunnossa ja saavutti uransa ensimmäiset henkilökohtaiset arvokisamitalit.

Mistä hän saa energiaa vuodesta toiseen?

– Kova palo lajia kohtaan on ollut aina. Mullakaan ei ole ollut aina helppoa. Ura ei ole ollut pelkkää nousukiitoa, vaan sinne on mahtunut vastoinkäymisiäkin. Olen jaksanut luottaa omaan tekemiseen ja unelmiin, joita kohti olen halunnut tehdä töitä. Hienoa, että joskus ne palkitaan.