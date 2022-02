Mitalisankari Krista Pärmäkosken yksi unelma toteutui sunnuntaina: ”Oli se aika painava”

Pärmäkoski kantoi Suomen lippua päättäjäisissä

Helsinki/Vantaa

Krista Pärmäkosken matka Pekingiin toi tuliaisiksi pronssin, kun 10 kilometrin perinteisen kisan kolmossijataisto päättyi suomalaisen eduksi 0,1 sekunnilla.

Tiukkaakin tiukemmin ansaittu mitali maistui hyvältä vielä kotimaassakin.

– Mitalit eivät missään nimessä ole varmoja (olympialaisissa), ja marginaalit on tosi pieniä. Lähellä oli, ettei tätä mitalia olisi kaulassa ollenkaan, niin kyllä tätä arvostaa vielä enemmän. Tiedän, että olin jopa elämäni kunnossa, ei minulla ole jossiteltavaa, voin olla ihan tyytyväinen. Kaikki tehtiin niin hyvin kuin pystyttiin, Pärmäkoski tiivisti Kiinan reissunsa.

Kisat päättyivät juhlavasti Pärmäkosken kantaessa Suomen lippua päättäjäisissä. Siinä täyttyi yksi unelma.

– Oli se aika painava ja pitkään piti heilutella, mutta sen verran on salilla käyty, että siitä selviydyttiin, Pärmäkoski myhäili lipunkantajan tehtävästä.

Ja kun kotiin pääsee, palkintona ovat iloiset jälleennäkemiset aviomies Tommi Pärmäkosken sekä perheen koiran kanssa.

– Koira on odottanut pitkään. Varmaan häntä halailen ja katsotaan, jos hän lähtisi siitä lenkille. No, kymmenen vuotta täyttää ja vähän ylipainoa on, hän nauttii elämästä ja voi olla, että (kuitenkin vain) pötkötellään tänään, Pärmäkoski naurahti paluuillan ohjelmasta.