Leijonien kultajuhlia uhkaa raju lumimyrsky – meteorologi varoittaa juhlijoita: ”Surkea tilanne”

Myrskyksi luokiteltava tuuli ja rankka lumisade odottavat leijonafaneja Olympiastadionilla.

Leijonien kultajuhlat Helsingin Olympiastadionilla vietetään maanantai-iltana myrskyisissä olosuhteissa.

Juhlien on määrä alkaa kello 19. Samaan aikaan Töölössä riehuu sääennusteen mukaan hurja lumimyräkkä.

Forecan meteorologi Jenna Salminen sanoo, että alkuiltapäivän säätilan ei kannata antaa hämätä. Illaksi on syytä varautua huolella.

– Hetken voi olla poutaisempaa, mutta sitten alkaa jo tulla lunta vaakasuunnassa. Kello 19 mennessä lumisade on yltänyt pääkaupunkiseudulle ja se tulee vain voimistumaan kultajuhlan mittaan, Salminen sanoo.

– Harmillisesti sää osaa yllättää taas niin, että h-hetkellä lunta on tupruttamassa ihan huomattavasti.

Kultajuhlien alla tuuli puhaltaa pahimmillaan yli 14 metriä sekunnissa. Puuskissa puhuri voidaan laskea jo myrskyksi.

– Juhlien alussa tuuli käy melko voimakkaasti mereltä päin ja tuntuu varmasti aika kylmältä. Keskituuli on vähintään kovaa, ja iltapäivän aikana puuskainen tuuli voi käydä myrskylukemissa asti.

Salmisen mukaan tilanne on paha erityisesti ajokelin suhteen. Juhlien loputtua ja pois lähtiessä keli voi olla jo vaarallinen.

– Juhlijoiden kannattaa miettiä, millä he hakeutuvat paikan päälle. Ajokelin kannalta on melko surkea tilanne. Lunta tulee, näkyvyys huononee ja tien pinta on liukas. Siinä on itse kullakin mietittävää, jos on menossa paikalle, meteorologi varoittaa.

Tiistain puolella myräkkä on heikkenemässä.