Kommentti: Tämä fakta tekee Rene Faselin puheista entistäkin naurettavampia – olympialaisissa pelattu karmea jääkiekko oli hänen syytään

Rene Fasel höpisi itsensä suohon valittamalla nolosti oman päähänpinttymänsä lopputuotteesta, kirjoittaa Teemu Suvinen Pekingistä.

Peking

Kansainvälisen jääkiekkoliiton entinen puheenjohtaja Rene Fasel nolasi itsensä moittimalla Leijonien peliä liian puolustusvoittoiseksi ja sitä kautta olympiavoittoa onnekkaaksi.

Lue lisää: Kiekkopomo Rene Fasel katkerana Leijonien olympiakullasta – väittää Suomen voittaneen tuurilla ja kehuu Venäjän joukkuetta

Tavallaan Fasel oli havainnossaan oikeassa. Pekingin olympialaisissa menestyttiin puolustamalla äärimmäisen tiiviisti.

Niin ei kuitenkaan tehnyt ainoastaan Leijonat, kuten kyseenalainen ex-kiekkopomo väitti, vaan myös Faselin fanittama Venäjä.

Puolustusvoittoisen pelitavan valinnasta on aivan turha syyttää Jukka Jalosta tai Venäjän päävalmentajaa Aleksei Zhamnovia. Finaalissa pelasi turnauksen kaksi materiaaliltaan parasta joukkuetta, mutta ehdottomasti myös taktisesti kaksi parasta joukkuetta.

Kaunista katsottavaa jääkiekko Pekingin olympialaisissa ei kuitenkaan ollut.

Se ei ole joukkueiden syytä vaan seuraus siitä, että eurooppalaista jääkiekkoa pelattiin kapeassa kaukalossa.

2–0, 1–1, 2–1. Siinä varsinaisen peliajan tulokset olympiavälieristä ja finaalista.

Maalimäärät eivät ole ainoa mittari kuvaamaan pelin luonnetta, mutta tässä tapauksessa ne kertovat paljon.

Leijonat ja Venäjä puolustivat itsensä finaaliin ja finaalissa toisiaan vastaan.

Niin kannatti tehdä, sillä se antoi parhaat mahdollisuudet menestykseen. Leijonat oli pelitavassaan vielä askeleen Venäjää edellä, mikä ei tietenkään ole yllätys Jukka Jalosen joukkueelta.

Kapeassa, NHL-mittaisessa (leveys 26 metriä) kaukalossa, on helpompi tukkia keskialue trapilla kuin leveämmässä eurooppalaisessa (leveys 28–30 metriä) kaukalossa.

Pekingin olympialaisissa vastustajilla ei ollut lainkaan tilaa hyökätä, kun Suomen ja Venäjän ääriorganisoidut viisikot tukkivat syöttösuunnat keskialueella ja maalinedustan puolustusalueella.

Pahimmillaan peli oli melkoista roiskimista, vääntämistä ja kääntämistä.

Finaalissakin nähtiin tolkuttomasti päättömiä siirtokiekkoja ja pitkiä kiekkoja, kun puolustajilla ei ollut mahdollisuuksia edistää peliä, ja virheitä tahdottiin välttää viimeiseen saakka.

Sekä Venäjän että Leijonien oli lähes mahdotonta rakentaa hyökkäyksiään keskustan kautta, niin taitavasti molempien joukkueiden viisikkopuolustukset ohjasivat peliä laidoille.

Keskialueelle tai vastustajan päätyyn roiskaistujen irtokiekkojen jälkeen joukkueet vetäytyivät tiiviinä viisikkona ottamaan seuraavaa hyökkäystä vastaan.

Tämä kaava toistui useasti.

Molemmat joukkueet toki karvasivat aggressiivisestikin paikan tullen mutteivät koskaan riskillä niin, että hyökkääjät olisivat pelanneet itsensä ulos puolustusasemista.

Tätä on eurooppalainen huippujääkiekko kapeassa kaukalossa. Suoria hyökkäyksiä ja varsinkin ylivoimahyökkäyksiä nähtiin äärimmäisen vähän.

Mielestäni se laskee jääkiekon viihdearvoa ja vähättelee lajin taktista monipuolisuutta, jos peli menee ainoastaan kulmissa junttaamiseksi ja jyräämiseksi. Organisoitu hyökkääminen on parhaimmillaan taidetta.

Miksi NHL:ssä kapean kaukalon peli sitten toimii niin hyvin?

NHL:ssä lähestytään jääkiekkoa edelleen eri tavalla, vaikka erot ovat kaventuneet.

Osa NHL-joukkueista on ottanut vaikutteita eurooppalaisesta jääkiekosta, mutta isossa kuvassa tarkasteltuna peli ei ole taalajäillä yhtä tarkkaa keskialueen tukkimista kuin euro-olympialaisissa nähtiin, eikä NHL:ssä peliä määritä niin vahva kaksivaiheisuus.

Karrikoidusti: NHL:ssä karvauspeli on riskialttiimpaa ja vähemmän synkronoitua, joten puolustavan viisikon rakoihin syntyy hyökkääville joukkueille enemmän syöttösaumoja.

Peli soljuu vauhdikkaammin päästä päähän. Sattumankin rooli kasvaa.

Toki yksilöidenkin taitotaso vaikuttaa. NHL:ssä pelaavat maailman parhaat pelaajat, jotka pystyvät tekemään laaturatkaisuja nopeammin ja pienemmässä tilassa kuin KHL-pelaajat.

Tämä teksti ole kannanotto kummankaan hyvin kärjistetysti luokitellun pelityylin puolesta, vaan tarkoituksena on selittää, miksi jääkiekko Pekingin olympialaisissa meni pitkälti kulmissa vääntämiseksi ilman komeita ja häikäiseviä hyökkäyssuorituksia.

Suuntaus on ollut jo nähtävissä KHL:ssä, kun Venäjällä on siirrytty kohti kapeita kaukaloita. KHL:stä on tullut entistä enemmän puolustusliiga.

Ero olympiaturnaukseen on kuitenkin siinä, että KHL:ssä pelaajien väliset tasoerot ovat suuret. Parhaat yksilöt saavat tuotettua laadukkaita hyökkäyksiä tiiviidenkin puolustusviisikoiden seassa.

Kun olympialaisissa kovien panosten keskellä KHL:n parhaat yksilöt pelasivat tiivistä jääkiekkoa, tilaa hyökkäämiselle ei jäänyt.

”Liiallisesta” puolustamisesta nillittänyt Rene Fasel ihastui kapeaan kaukaloon ja junttasi arvokisat 26-metriseen laatikkoon.

Nyt hän siis höpisi itsensä suohon valittamalla nolosti oman päähänpinttymänsä lopputuotteesta.

Leijonat ja Venäjä valitsivat olympiaturnaukseen parhaakseen kokemansa pelitavan. Se on heidän tehtävänsä. Faselin on turha soittaa suutaan.

Olympiaturnaus kuitenkin osoitti, ettei arvoturnauksia kannata pelata kapeassa (26-metrisessä) kaukalossa.

28 metriä leveä kaukalo olisi parempi.

28-metrisessä kaukalossa intensiteetti ja kamppailuvaade pysyvät korkealla, mutta hyökkääminen on muutaman lisämetrin ansiosta luovempaa ja jouhevampaa.

Se tuottaa myös häikäiseviä yksilösuorituksia.

Toivottavasti päätöstä kapeasta kaukalosta ei ole tehty pysyväksi.