Leijonien maalivahdit soittivat ilmakitaraa munasuojissa kuin vuonna 1995 – legendaarinen Jukka Tammi paljaspintaisista kuvista: ”Hienoa!”

Jussi Olkinuora ja Frans Tuohimaa vinguttivat ilmakitaraa kuin Jukka Tammi aikoinaan.

Eihän se voi olla sattumaa.

Suomi on juuri voittanut historiallisen jääkiekon kultamitalin. Pelaajat siirtyvät pukukoppiin juhlimaan triumfiaan. Varusteiden määrä vähenee pelaajien yltä samaa vauhtia kuin kameroiden määrä lisääntyy.

Suomen maalivahdit soittavat pelkissä alasuojissa ilmakitaraa.

Ei se voi olla sattumaa. Ei, kun taustalla soi Pojun kappale Juhlin kuin Jukka Tammi.

Veräjänvartijat Frans Tuohimaa ja Jussi Olkinuora järjestivät paljaspintaisen tribuutin Pekingin olympialaisten kultajuhlissa. Näky oli kuin suoraan vuodelta 1995, jolloin yhtä lailla historiallista ensikultaa juhli pelkässä alusasussa ja alasuojissa maalivahti Jukka Tammi.

Kitaran virkaa ei tosin toimittanut ilma, vaan kunniakkaasti maailmanmestaruuspokaali.

Tammen soolo piirtyi ikuisesti jääkiekkoilevan Suomen verkkokalvoille unohtumattoman voiton symbolina.

Jukka Tammen tyylinäyte MM-pokaalin kanssa Tukholmassa 1995.

Ilta-Sanomat tavoitti Tammen, jonka ansioluettelosta löytyy maajoukkueesta MM-kullan lisäksi olympiahopea ja kaksi pronssia.

Kun hän näki kuvan, äänestä kuului ilo.

– Kyllähän siinä on samanlaista henkeä ehdottomasti. Hienoa! Jos se on joskus piirtynyt ihmisillä mieleen niin totta kai se on kiva juttu, Tammi kertoo puhelimitse Ilta-Sanomille.

– Eikös Olkinuora ole aiemminkin tehnyt jonkinlaisen vastaavan, Tammi mietti.

Olkinuora torjui kevään 2021 MM-kisoissa maskilla, joka oli tribuutti Jarmo Myllyksen ikoniselle maskille hänen maajoukkueajoiltaan – ja eritoten vuodelta 1995.

Jussi Olkinuora ja Jarmo Myllys -maski.

Suomen esitys olympialaisissa oli Tammen mieleen. Hän antaa joukkueelle vuolaat kiitokset ja kehut.

– Oi että. Aamulla heräsimme hyvissä ajoin ennen matsia, Tammi sanoo ja nauraa perään.

Tammi katsoi ottelun omassa olympiahopeapaidassaan, Calgaryn kisoista vuodelta 1988. Asia ilmeni entisen pelikaverin Timo Peltomaan Instagram-kuvasta. Fiilis oli jo silloin katossa.

– Kyllä sen aavisti etukäteen, että on mahdottoman hyvä mahdollisuus voittaa, kun Venäjä tuli vastaan. Toisin olisi voinut olla Ruotsin kanssa, ei niinkään selvää. Tiukoille meni, mutta kuten pelaajilla sielläkin, niin meilläkin oli luottavainen fiilis koko ajan.

– Täytyy hattua nostaa Jalosen Jukalle, että hän on saanut luotua systeemin, joka tuottaa tällaista tulosta. Tulee mieleen sama kuin silloin vuonna 1995, kun oivallettiin se systeemi. Se toi itseluottamusta omaan tekemiseen ja koko joukkueelle.

Tammi ehti itsekin pelata Jalosen alaisuudessa Ilveksessä 1990-luvun alussa.

– Jo silloin oli aistittavissa, että tuosta miehestä tulee jotain. Vaikka meidän tiemme erosivat 1990-luvun puolivälissä, niin on ollut kyllä hienoa seurata Jukan taivalta eteenpäin.