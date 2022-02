Tässä on Suomen tuntemattomin olympiavoittaja – Niklas Friman teki yhdenlaista suomalaista olympiahistoriaa

Viisi kautta sitten Niklas Friman kävi Mestiksessä. Olympialaiset saati olympiakulta eivät olleet miehen mielessä vielä muutama vuosi sitten.

Peking

Jukka Jalosen taitava roolipeli nostaa kultamitalisteiksi aina myös tuntemattomia pelaajia.

Pekingissä esimerkiksi kävi vaikkapa Niklas Friman.

28-vuotias puolustaja oli pitkään hyvä liigajyrä ennen kuin hän teki liigatason läpimurtonsa HPK:ssa. Siitäkään ei ole kuin viisi vuotta, kun mies käväisi Mestiksessä JYP-Akatemiassa.

Toista kautta Jokereissa pelaava Friman on toki kehittynyt laatupelaajaksi. Ei hän silti edelleenkään olisi ollut ihan jokaisen päävalmentajan olympiajoukkueessa.

– Jokaisella on omanlaisensa matka. Minä olen kulkenut pitkän reitin. En olisi voinut vielä muutama vuosi sitten kuvitella, että pelaan olympialaisissa, Friman myönsi.

– Nyt tuntuu aivan mielettömältä. Kyllä tässä hetki kestää tajuta, mitä tuli tehtyä. Kylmät väreet. Raskas rypistys. Ei löydy oikein sanoja.

Lue lisää: Suomi jyräsi ylivoimaisesti olympiakultaan, Ville Nieminen nostaa esille radikaalin muutoksen Leijonissa

Friman halusi kiittää niin läheisiään kuin myös joukkuetta.

– Kihlattuni Noora, hänestä on ollut iso apu. Veljet ja vanhemmat. Isoja uhrauksia perheessä on aikoinaan tehty, nyt on kiva antaa takaisin.

– Tällä joukkueella taas oli selkeä päämäärä. Finaalissa meillä oli kultamitalipaine, mutta olimme henkisesti paljon vahvempia kuin välierässä. Loistava suoritus! Näissä tilanteissa ei ole aina niin helppoa nauttia, mutta me pystyimme siihen.

Muiden tavoin Friman kehui myös leijonalauman sitoutumista. Arvokisojen ensikertalaisen oma rooli ei ollut puolustuksen suurin. Hän kuitenkin koki, että ryhmässä oli helppo pelata.

– Kaikki luottivat paitsi itseensä myös jokaiseen joukkuekaveriin. Jokainen hoiti oman ruutunsa, ja jos tarvitsi apua, sitä myös sai.

Ensimmäiset aikuisten maaottelunsa Friman pelasi kaudella 2018–2019. Silloin kevät päättyi Suomen mestaruuteen HPK:ssa.

Kautta voi pitää Frimanin kansallisena läpimurtona. Kaudet Jokereissa ovat todistaneet, että hän pystyy pelaamaan myös KHL-tasolla.

Lue lisää: Koko maa juhlii! Katso 35 kuvaa suomalaisten kulta­huumasta eri puolilta Suomea

Puolustaja ei kuitenkaan koe, että HPK:n mestaruuskausi tai aika sen jälkeen olisi tuonut mitään isoa yksittäistä loksahdusta. Pikemminkin mies näkee olevansa sitkeän työn tuote.

– Matkalla on ollut useampia oivalluksia, ei mitään yhtä tiettyä tapahtumaa. Kun tekee pitkäjänteisesti töitä ja oivalluksia, tulee myös itseluottamusta.

– Olen aina painanut sitkeästi ja kurinalaisesti töitä. Se voi kuulostaa tylsältäkin. Minulla on myös ollut aina opiskelijan mentaliteetti. Aina voi oppia ja parantaa. On paljon valmentajia, pelikavereita ja ylipäätään pelaajia, joilta olen imenyt oppia ja ottanut inspiraatioita.

Niklas Friman on ottanut inspiraatiota kovilta.

Ketkä hänelle ovat erityisesti olleet inspiraation lähteitä?

– Turun vuosina Koivun veljekset, Aki (Berg), meidän nykyinen huoltajamme Samoin Nummelin ja Selänteen Teemu. Siinä muutamia, mutta on niitä tosi paljon.

Lue lisää: Leijonien konkari Juuso Hietanen, 36, liikuttui kyyneliin jäähallin uumenissa – pelikaverilta upea ele

Mikään suurlupaus Friman ei nuorena ollut, mutta ikäkausimaajoukkueissa hän pääsi pelaamaan. Mikä toisaalta oli syynä siihen, että nousu aikuisten arvokisatasolle kesti 28-vuotiaaksi saakka?

– Aika paljon minulla on ollut itseni etsimistä. Sellaista oman roolini ja omien vahvuuksieni löytämistä. Myös loukkaantumisia on ollut jonkin verran. Pari viime vuotta olen saanut olla terveenä.

Friman aikoo pitää opiskelijan mentaliteetistaan kiinni.

– Olen urani parhaassa formussa, mutta edelleen on parannettavaa.

Lue lisää: Kauppatori kuhisee yhä väkeä – poliisi: Juhlinta sujunut rauhallisesti

Friman teki sunnuntaina myös suomalaista ja satakuntalaista urheiluhistoriaa. Rauma tunnetaan Lukon ansiosta urheilukaupunkina. Frimanista tuli kuitenkin ensimmäinen Raumalla syntynyt olympiavoittaja.

– Tuota en tiennyt. Hieno homma! Friman naurahti.

Lue lisää: Video: Leijonat voitti kultaa! Katso historiallisen olympiafinaalin maalikooste

Niklaksen isä Kari-Pekka Friman pelasi Lukossa 1989–1995. Niiden vuosien aikana perhe kasvoi.

Niklas oli parivuotias, kun perhe palasi isän kotikaupunkiin Turkuun. Hän on turkulainen, mutta ei hän silti pane pahakseen, jos Rauma ottaa palan hänen olympiavoitostaan.

– Äijänsuolla tuli pyörittyä, kun faijalla oli pelejä. Kyllä minä siellä jo luistelinkin.

– Kun olen käynyt Raumalla vieraspeleissä, se on aina ollut minulle spesiaalipaikka.