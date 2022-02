Kommentti: Suomen hienolla olympiamenestyksellä on ristiriitainen puolensa – Kari-Pekka Kyröltä kauan kaivattu paljastus

Suomen Pekingin kisojen menestys oli tilastollisesti huikea. Kahden talvilajiryhmän varassa oleminen ei kuitenkaan auta purkamaan ydinongelmaa – lasten ja nuorten liikkumattomuuspommia, kirjoittaa Marko Lempinen Zhangjiakousta.

Zhangjiakou

Peräti 52 urheilijaa Suomen olympiajoukkueen 94 urheilijasta sai mitalin kaulaansa Pekingin kisoissa. Huikea määrä, kiistatta.

Vielä huikeampaa on se, että vaikka Suomella oli realistisesti saumat vain 13 mitaliin, tuloksena silti oli kahdeksan mitalin hämmästyttävä kokonaispotti. ”Vain” siksi, että yleensä olympialaisissa korkeintaan noin kolmannes kaikista mitalikandidaateista venyy lopulta tavoitteeseensa – muu on enemmänkin toiveajattelua.

Tämä oli Suomelta komein mitalisaalis sitten Torinon 2006 kisojen, joissa Suomi saavutti yhdeksän mitalia. Kyllä kelpaa, varsinkin kun kultamitaleja jopa tuli kaksi.

Mutta.

Leijonien ja Niskasen ihmeperheen huumassa on kuitenkin uskallettava nähdä myös mitalien taakse. Peilin toisella puolella näkymä ei enää olekaan yhtä kaunis.

Se itse asiassa näyttää karulta.

Iivo Niskanen juhli kultaa Pekingissä.

Suomi saavutti kahdeksan mitaliaan vain kahdessa lajiryhmässä, jääkiekossa ja maastohiihdossa. Edellisen kerran menestys jäi näin kapealle sektorille Lillehammerissa 1994, siis valovuosi sitten.

Olympialaiset ovat eri lajien suuri näyteikkuna, ja nyt tilanne on uhkaava nimenomaan siltä näkökulmasta, etteivät Pekingin kisat aikaansaa uusia lajibuumeja. Päinvastoin, monen lajin kohdalla liekki on vaarassa palaa loppuun.

Kun puhutaan paitsi Suomen huippu-urheilun myös koko yhteiskunnan kannalta yhdestä merkittävimmistä ongelmasta, lasten ja nuorten karseasta liikkumattomuuspommista, Pekingin kisat eivät tuoneet siihen lainkaan helpotusta.

Ja juuri se olisi nyt ollut kaikista tärkein mittari. Ylivoimaisesti.

Kaikki lapset eivät voi hiihtää. Eikä toisaalta kaikilla perheillä ole varaa viedä lapsiaan jääkiekon pariin.

Kahden talvilajiryhmän varassa oleminen ei riitä pelastamaan uhkaavaa tilannetta.

Ei alkuunkaan.

Kiekkomiehet ottivat kultaa Pekingistä.

Miesten jääkiekossa Suomi menestyy, koska valmennuksellinen omistautumien on viety äärimmilleen. Siksi hurjasta pelaajamassasta löytyy aina riittävästi kansainvälisen huipputason mitat täyttäviä pelaajia.

Sitä vastoin naisten jääkiekossa Suomi on edelleen merkittävästi Kanadaa ja USA:ta perässä, koska harrastajia on vähän, eikä lajiin satsata samalla tavalla valmennuksellisia resursseja.

Toisaalta voi kysyä, olisiko se edes järkevää, sillä esimerkiksi erään kotimaan pääsarjajoukkueen harjoituksissa kävi yksi kausi kolmen viikon jaksolla ennen pudotuspelejä keskimäärin ainoastaan seitsemän pelaajaa. Monia huvitti vasta, kun h-hetki koitti.

Maastohiihdossa Suomi menestyy, koska valmennuksellinen osaaminen ja omistautuminen ovat miesten lätkän tavoin viritetty huippuunsa. Avainsana on yhteistyö, joka pätee myös superhiihtäjä Iivo Niskaseen. Fiksuna urheilijana hän ei ole imenyt oppeja vain yhdestä lähteestä, vaan sieltä täältä.

Monissa lumilajeissa Pekingissä nähtiin totaalinen mahalasku. Temppulajeissa ei ole ymmärretty, ettei ”elintasohippeys” enää yksistään kanna, koska muun muassa Kiinassa isot massat ottavat lajin tosissaan jo selvästi alle kymmenvuotiaina.

Monipuolisuuden puute ei tosin ole vain Suomen ongelma. Kuvaavaa on, että Hollanti sai 17 mitalistaan 16 joko pikaluistelussa tai kaukalopikaluistelussa.

Monipuolisuutta löytyy optimaalisimmillaan lähinnä enää Norjasta, jossa huippu-urheilun ydinosaaminen on keskitetty viisaasti pitkälti yhteen paikkaan, Olympiatoppeniin.

Kerttu Niskanen (edessä) ja Krista Pärmäkoski Pekingin laduilla.

Suomen maastohiihdossa osaaminen keskittyy Norjan olympiatoppenin ideaa mukaillen erityisesti yhteen kohteeseen, Vuokatin urheiluopistolle. Rovaniemi tukee Vuokattia.

Nämä keskukset ovat nostaneet jalustalle monia uusia huippuvalmentajia – kuten viimeistään Pekingin kisojen myötä Teemu Pasasen, Ville Oksasen, Juho Mikkosen, Mikko Virtasen ja Juho Halosen. Sille samalle, jolle Iivo Niskasen henkilökohtainen luotsi Olli Ohtonen nousi jo 2014, samoin kuin Krista Pärmäkoskea valmentava Matti Haavisto samoihin aikoihin.

He kaikki ovat enemmän tai vähemmän takavuosien suuruuksien – kuten Reijo Jylhän, Jarmo Riskin, Pekka Vähäsöyringin ja Antti Leppävuoren – opetuslapsia. Tähän joukkoon on laskettava myös hiihtovaikuttaja Kari-Pekka Kyrö.

Suomen urheilupomot ovat vainonneet Kyröä Lahden 2001 dopingskandaalista aina näihin päiviin asti. Vastoin pomojen toiveita Kyrö on kuitenkin vaikuttanut jo pitkään suomalaisen hiihdon taustalla – ja nyt hän on yllättäen valmis sanomaan sen painokkaasti myös ääneen.

– Olen varsinkin viime vuosina ollut suomalaisen huippuhiihdon käytettävissä aina, kun apuani on kysytty. Ja kyllä, sitä minulta on myös säännöllisesti kysytty. Mukana on oltu, maajoukkueen päävalmentajana 1998–2001 toiminut Kyrö paljastaa.

– Minua ja takavuosien porukkaa laajemminkin voi syyttää suomalaishiihdon sotkemisesta, kyllä. Mutta samalla porukalla on sittemmin ollut iso taustavaikutus maastohiihtomme upean nykytilanteeseen – juuri nykyisiä valmennuksen huippunimiä tai suoraan urheilijoita enemmän tai vähemmän auttaen.

Suomen tämänhetkiset urheilupomot mielellään näkevät, että esimerkiksi maastohiihtovalmennuksen uudet huippunimet olivat heidän luomansa järjestelmän tuotteita.

Olen valmis uskomaan, että se on suuri harha.