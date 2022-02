Ilja Kovaltshuk kommentoi olympiafinaalia: ”Jonkin suuren alku” – Venäjän kiekkopomo ylisti Leijonia

Venäjän jääkiekkoliiton puheenjohtajan mukaan Leijonat ansaitsi voittonsa.

Venäläisten suusta on kuultu katkeria kommentteja sunnuntain olympiafinaalin jälkeen. Itänaapurista löytyy kuitenkin myös suopeampia mielipiteitä Leijonien voitosta.

Lue lisää: Venäläinen kohuvalmentaja latasi katkeraa tekstiä: ”En sano, että suomalaiset päihittivät meidät...”

Pekingin olympiaturnauksessa joukkueen general managerina toiminut Ilja Kovaltshuk kommentoi pelin tulosta venäläiselle Championatille.

– Tunteet turnauksesta ovat sekavat, halusin että voitamme. On vaikea sanoa mitään, mutta haluan syvästi kiittää jätkiä. Turnaukseen valmistautuminen oli vaikeaa – jotkut olivat sairaana ja toiset tulivat mukaan vasta myöhemmin – mutta he tekivät kaiken hyvällä omallatunnolla, tekivät töitä ja taistelivat, paljon kiitoksia heille.

Kovaltshuk sanoo, ettei hän pidä hopeisesta mitalista.

– Mutta tämä on jonkin suuren alku, Kovaltshuk uhoaa.

Venäläinen kuvailee olympiafinaalia ”moderniksi jääkiekoksi”.

– En sanoisi, että suomalaiset dominoivat tänään. He pelasivat omaa peliään. Me aloitimme maalinteon, mikä on positiivista.

Jääkiekkosuuruus Kovaltshuk, 38, ei ole virallisesti lopettanut pelaajauraansa, vaikka hän ei ole pelannut kuluvulla kaudella otteluakaan. Hänet nimettiin Venäjän joukkueen general manageriksi lokakuussa.

Venäjän jääkiekkoliiton puheenjohtaja, punakonelegenda Vladislav Tretjak kehui Leijonien otteita loppuottelussa.

– Pitää muistaa, että finaali hävittiin erittäin vahvalle vastustajalle. Suomalaiset ovat loistavia. He valmistautuivat ahkerasti, askel askeleelta, Tretjak kommentoi venäläiselle Sport-Expressille.

– Suomi toi Pekingiin erittäin vahvan ja itsevarman maajoukkueen. Voimme sanoa, että he ansaitsevat tämän voiton.