Näin Sakari Manninen kasvoi Mikael Granlundin varjosta Suomen sankariksi – tarina mestaruusjuhlista paljastaa Leijonien tähden todellisen persoonan

Sakari Manninen on noussut huipulle sisukkuutensa ansiosta.

Peking

Sakari Manninen jäi kiekkovalmentaja Lauri Marjamäen mieleen heti ensimmäisessä kohtaamisessa.

Syitä oli kaksi. Ensinnäkin: Manninen oli pienikokoinen.

– Siis todella pieni, Marjamäki korostaa.

Toisekseen: Pienestä koostaan huolimatta Manninen ei antanut tuumaakaan periksi.

Marjamäen muistot ovat hänen ensimmäisistä kesäharjoituksistaan Kärppien valmentajana vuodelta 2013. Manninen oli tuolloin parikymppinen.

– Pelasimme salibandya liikuntakeskus Hukassa Oulussa. Katsoin, että mikä pikkuterrieri täällä oikein panee ihan kaikkensa likoon jo harjoituksissa, Marjamäki muistelee Mannisen luomaa ensivaikutelmaa.

Tuolla kaudella Manninen pelasi ensimmäiset seitsemän liigaotteluaan Kärppien nutussa mutta seikkaili enimmäkseen Mestiksessä ja A-nuorissa.

Jo siitä voi päätellä, että Manninen ei ollut räiskyvä teinitähti.

Juniorina Oulussa hän jäi samanikäisten Mikael Granlundin ja Joonas Donskoin varjoon.

Vertailun vuoksi: Kaudella 2009–2010 Mikael Granlund takoi HIFK:n paidassa SM-liigassa 40 pistettä.

Sakari Manninen pelasi Kärppien B-junioreissa ja pakkasi kesällä lohta laatikoihin. Ammattilaisura oli vielä kaukainen haave.

– Kesätöissä huomasin sen perspektiivin. Aloin arvostaa jääkiekon pelaamista entistäkin enemmän. Sain uskoa ja voimaa, että pelaaminen on sitä mitä haluan tehdä oikeasti, Manninen, 30, kertoi Pekingissä kultamitali kaulassaan.

Hän on kulkenut melkoisen matkan kalalaatikoiden äärestä maailmanmestariksi ja olympiavoittajaksi.

Sakari Manninen teki Pekingin olympiaturnauksessa seitsemän (4+3) tehopistettä. Hän oli turnauksen tehokkain leijona yhdessä ketjukaverinsa Teemu Hartikaisen kanssa.

Oulun juniori-ikäluokissa 1991–1993 oli Granlundin ja Donskoin lisäksi muitakin lahjakkaita pelaajia, eikä Manninen erityisesti erottunut lupausten joukosta.

Taitava hän oli ja todella nopea jo nuorena, mutta kuten Marjamäkikin havaitsi vielä vuosiakin myöhemmin, todella pieni.

Ja sisukas.

Marjamäki käyttää tuota sanaa useita kertoja puhuessaan Mannisesta.

– Jo niissä ensimmäisissä harjoituksissa ajattelin, että pelkästään tuolla sisukkuudella voi päästä pitkälle. Ajattelin, että hän on joutunut varmasti aika paljon ”maksamaan hintaa” kokonsa takia. Pienessä ”Manessa” asui jo tuolloin iso sydän, Marjamäki muistelee.

Marjamäen puheentulvalle ei tahdo tulla loppua, kun hän kertoo esimerkkejä Mannisen sitkeydestä ja näytönhalusta. Pienikokoista kiekkotaituria eivät lannistaneet esimerkiksi Mestis-komennukset.

– Muistan aamuja, kun jouduin kutsumaan hänet valmentajan koppiin ja sanomaan, että nyt lähdet Mane tuonne Kajaanin Hokkiin. Vastaan ei koskaan tullut yhtään negatiivista sanaa. Minulle tulee nykyään usein mieleen muisto, kun Mane kerran lähti Kajaaniin. Perävalot vain näkyivät Raksilan pihalla. Ajattelin, että sinne se taas meni eikä valittanut yhtään, Marjamäki sanoo.

Sakari Manninen nousi liigapelaajaksi monien mutkien kautta Kärpissä. Kuva vuodelta 2015.

Sanoman olympiatoimitus kertoi Manniselle Marjamäen kauniista sanoista tuoreeltaan olympiafinaalin jälkeen. Entisen valmentajan sanat lämmittivät Leijonien olympiasankarin mieltä.

– Tuntuu erittäin hyvältä. ”Laten” kanssa olen luonut pohjat. Kävimme paljon asioita läpi. Hän on iso syy, miksi osaan pelata nykyään kokonaisvaltaisesti, tai sanotaan järkevästi, Manninen sanoo.

Yksi Marjamäeltä tullut puhelu saattoi muuttaa Mannisen uran koko suunnan.

Manninen oli syksyllä 2014 lainattu jälleen Oulusta Hokkiin, mutta Kärpillä tulikin tarvetta keskushyökkääjälle. Marjamäki kilautti Manniselle.

– Muistan yhä sen puhelun. Siitä tuli loistava fiilis, Manninen sanoo vuosien jälkeen.

Tuon puhelun jälkeen Manninen pelasi hyvän kauden SM-liigassa ja teki 19 tehopistettä. Hän löi itsensä läpi liigatasolle sen sijaan että olisi jäänyt vielä jumiin Mestikseen.

– Siitä olen kiitollinen. Pääsin pelaamaan Ivan Humlin ja Juha-Pekka Haatajan kanssa. He antoivat vinkkejä, joista pääsin oppimaan, seuraavaksi kaudeksi HPK:hon siirtynyt Manninen sanoo.

Oulun supertähtien takaa, Mestiksen ja SM-liigan kautta, Manninen on myöhemmällä iällä raivannut tiensä tiensä KHL-miljonääriksi ja Suomen kansansankariksi.

Hän on johtanut Leijonien hyökkäystä sekä kultakeväänä 2019 että nyt Pekingissä.

Silti Mannisesta tiedetään todella vähän. Suorastaan hämmästyttävän vähän siihen nähden, miten hurjat hänen näyttönsä Leijonissa ovat.

Se johtunee siitä, ettei Manninen pidä meteliä itsestään. Televisiokameroiden ja ääninauhureiden edessä hän on iloinen mutta maltillinen – ei lainkaan huomiota herättävä suupaltti.

Todellisuudessa Mannisella on jopa kolmet eri ”kasvot”. Yhdet jäällä, yhdet median edessä ja yhdet kameroiden ulottumattomissa.

– Persoonassa on iso ero jäällä ja jään ulkopuolella. Jäällä tai vaihtoaitiossa hän ei hirveästi hymyile vaan on jatkuvasti todella keskittynyt. Se juontaa ehkä siitä, että hän on aina joutunut puristamaan itsestään kaiken irti, Marjamäki sanoo.

– Pukuhuoneessa hän on enemmän äänessä. Hän on sellainen vitsiniskijä ja tarinankertoja, aina mukana jutuissa ja reissuissa.

Markus Granlund on pyörinyt samoissa juniorikiekkoympyröissä Mannisen kanssa ja viettää nyt tämän kanssa paljon aikaa Ufassa, jossa he pelaavat ketjukavereina.

Granlund allekirjoittaa Marjamäen sanat.

– Huumorimiehiä. Loistava joukkuepelaaja, Granlund kuvailee.

Manninen kuittaa kuvailut huumorimiehestä lyhyesti.

– Mitä tuohon huumoriini tulee, niin määrä varmaan korvaa laadun.

Sekä Granlundin että Marjamäen mukaan Manninen on helposti lähestyttävä persoona ja siksi todella pidetty joukkuekaveri pukuhuoneessa.

Marjamäki paljastaa Mannisesta myös hieman yllättävän tiedon.

– Aikoinaan Oulussa mestaruusjuhlissa hän oli aivan viimeisiä, jotka lopettivat sen mestaruuden juhlimisen, Marjamäki naurahtaa.

– Eli löytyy hänestä myös ”se toinen puoli”. Iloinen ja energinen persoona.

Sakari, oletko siis nyt viimeisenä pystyssä juhlimassa olympiakultaa?

– Nyt ei voi, kun KHL:ssä alkavat pudotuspelit. Nyt pitää hoitaa juhlat aika nopeasti, Manninen naurahtaa.

Lauri Marjamäki on valmentanut Sakari Mannista Kärpissä, Jokereissa ja maajoukkueessa. Marjamäki valmentaa nykyisin Jokereita.

Maltillisesti uraansa rakentaneen Mannisen voi ajatella nousseen eurooppalaiselle huipulle kaudella 2017–2018 hänen tehtyään Ruotsin pääsarjassa hyvät tehopisteet ja pelattuaan mallikkaasti Leijonissa.

Vielä tuon jälkeen Manninen on kiristänyt tasoaan pykälän. Hän on kiistatta yksi KHL:n parhaista hyökkääjistä ja parhaisiin hyökkääjiin hän on lukeutunut viime vuosina MM- ja olympiajäilläkin.

– Hän on kasvanut henkisesti jään ulkopuolella. Ja hänen nykyinen avovaimonsa on varmasti tehnyt Manelle hyvää. Kaikki tällaisetkin asiat varmasti vaikuttavat taustalla ja ovat vieneet hänet tähän pisteeseen. Hän on vasta 30-vuotias ja pelaa varmasti vielä monta kautta kovalla tasolla, Marjamäki analysoi kehitysloikkaa.

Mannisen kasvutarina on inspiroinut Marjamäkeä. Hän seurasi jälleen suurella lämmöllä Mannisen oivaltavia suorituksia olympiakaukalossa.

– Tulen aina hyvälle tuulelle törmätessäni Manniseen, on se sitten Oulussa tai missä tahansa. Aina sieltä tulee se sama virnistys. Ilo huokuu kasvoilta, Marjamäki kertoo.

– Olen sydämeni pohjasta iloinen. Jos jollekin suon kaikkea hyvää, niin se on Sakari Manninen. Kun tiedän, miten valtavasti hän on tehnyt töitä menestyksensä eteen, Marjamäki sanoo.

Sakari Manninen juhlimassa MM-kultaa yhdessä Kaapo Kakon ja Harri Pesosen kanssa vuonna 2019.

Mannisen kannatti suunnata autonsa nokka useamman kerran mukisematta kohti Kajaania tai muita Mestis-kaupunkeja.

Harva olisi uskonut, että Oulun kovasta kiekkosukupolvesta näin koviin maajoukkuesaavutuksiin yltää juuri piskuinen Manninen.

– Varmasti se on auttanut myöhemmin, kun jouduin (nuorempana) olemaan sinnikäs. En voinut antaa periksi, Manninen tuumii.

– Se on kasvattanut henkistä lujuutta ja periksiantamattomuutta. Sellaista varmasti kaipasinkin siinä hetkessä, Manninen lisää ja poistuu pukuhuoneeseen juhlimaan olympiakultaa.