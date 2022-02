Kommentti: Kiekkopomo Rene Fasel kitisi katkerasti Leijonien kullasta – näin sveitsiläisestä hammaslääkäristä tuli Putinin ihmiskilpi

Rene Faselin töräytyksiä ei onneksi enää tarvitse ottaa kauhean vakavasti, kirjoittaa Janne Oivio.

Suomen jääkiekkomaajoukkueen olympiavoitto ei ollut kaikkien mieleen. Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n entisen puheenjohtajan Rene Faselin kitkerät lausunnot Leijonien triumfista muistuttivat lajin kulta-ajoista, jolloin vallan kahvassa vuosikymmeniä istunut Fasel antoi hämmentäviä lausuntojaan jääkiekosta ja milloin mistäkin.

Niistä saattoi päätellä, että hän seurasi useimmiten eri peliä kuin muut.

– Näimme, millainen jääkiekon tulevaisuus tulee olemaan, kun puolustuksella voitetaan mestaruudet ja mitalit, Fasel analysoi tuoreeltaan finaalin jälkeen.

– Finaali ei ollut erityisen näyttävä, eikä varsinkaan niin kiinnostava kuin Venäjän ja Ruotsin välinen välieräottelu. Puolustuksen otteet ja pieni onni toivat suomalaisille kultaa, meidän täytyy onnitella heitä tästä. Mutta venäläiset pelasivat silti hyvän turnauksen, hopea on myös olympiamitali, Fasel sivalsi.

Jo ennen olympiafinaalia Fasel piiskasi omiaan sanoin ”Come on, come on Venäjä!”

Faselin lausunnot ymmärtää paremmin, kun ne asettaa hänen uransa kontekstiin. Hänen välinsä Venäjään aina presidentti Vladimir Putinia myöten ovat olleet erityisen lämpimät. Fasel on milloin kuitannut Venäjän valtiojohtoisen dopingohjelman ”valeuutisiksi” tai patsastellut Putinin virkaanastujaisissa kesken arvokisojen.

Viimeksi viime syyskuussa Putin ylisti Faselia IIHF:n kongressissa Pietarissa, jossa kehui tämän merkittäviä saavutuksia jääkiekon eteen.

Jääkiekko on Putinin ykköslaji

Tiedämme kaikki, miten merkittäviä asioita jääkiekko ja Venäjän menestyminen jääkiekossa ovat Putinille. Kun hän haluaa pönkittää asemaansa, Putin pistää hokkarit jalkaan ja käy iskemässä maaleja entisiä Neuvostoliiton tähtiä vastaan.

Koko KHL:n olemassaolo on käytännössä kiinni siitä, että Putin vakuutti oligarkkilähipiirinsä toiminnan rahoittamisen järkevyydestä Äiti Venäjän kunnian puolesta. Ja kun menestystä on jaettu maajoukkueelle, on Putin saapunut paikalle keräämään ansaitsemansa kunnian.

Lue lisää: Kiekkopomo Rene Fasel katkerana Leijonien olympiakullasta – väittää Suomen voittaneen tuurilla ja kehuu Venäjän joukkuetta

Jätettyään pestinsä IIHF:ssä Fasel kertoi avoimesti pohtivansa pestiä Venäjän jääkiekon parissa. Oli hänellä virallista roolia tai ei, niin tuorein lausuntonsa paljasti jälleen Faselin todellisen tehtävän: hän saattaa olla koulutukseltaan hammaslääkäri, mutta todellisuudessa Rene Fasel on ihmiskilpi.

Sellainen Fasel oli jo IIHF:n puheenjohtajana. Suuren lajiliiton johtaja tai liigapomo on lähes aina sellainen. Otetaan toinen esimerkki. Moni Suomessakin hämmästelee usein esimerkiksi NHL:n komissaarin Gary Bettmanin puheita. Mutta Faselin tavoin Bettmanin tehtävä ei olekaan puhua totta tai antaa omia mielipiteitään – hän puhuu tehtävässään liigan 32:n seuraomistajan puolesta heidän palkkaamana tirehtöörinään.

Kun Bettman sanoo, ettei hänellä ole ongelmaa, kun Arizona Coyotes muuttaa liki Matinkylän jäähallin veroiseen latoon pelaamaan, ei hän sano sitä koska ajattelee niin. Hän sanoo niin, koska se on hänen työnsä. Siitä hänelle maksetaan.

Bettman ei ole pomojen pomo. Hän on pomojen sätkynukke.

Fasel on politrukki

Tässä edunvalvojien ryhmässäkin Fasel on politrukkien politrukki. Hän erikoistui uransa aikana hyppäämään erilaisten luotien eteen. Hän oli mestari viemään huomion pois epämiellyttävistä asioista esimerkiksi heittämällä älyttömiä ”kehitysehdotuksia” tai näkemyksiä jääkiekosta juuri sopivalla hetkellä.

Ei sovi unohtaa Faselin erinomaista puolustustyötä diktaattori Aljaksandr Lukashenkaa kohtaan. Sveitsiläinen oli hänen nurkassaan viimeiseen asti. Venäjän dopingohjelman hän kuittasi höpöpuheina. Ja niin edelleen, uudelleen ja uudelleen.

Se on tehtävä, josta näille ”pomoille” maksetaan. Faselin, entisen jääkiekkotuomarin, ei ole tarvinnut tietää jääkiekosta mitään, koska se ei ollut osa hänen toimenkuvaansa. Hän ei ollut pelaaja, valmentaja tai taustahenkilö. Hän oli johtaja, ja nimenomaan sellainen johtaja, jolla oli yksi päämäärä: Se, joka maksaa, määrää.

Ja Fasel tiesi aina, mistä hänen tukensa ja IIHF:n rahat tulevat. Palkkansa eteen hän puolusti puolustamatonta, aina vain uudelleen.

Toisin sanoen tuoreimmat lausunnot ovat vain loogista jatkumoa sille, minkä Fasel on tiennyt leipälajikseen jo vuosikymmenten ajan: ihan sama, mitä sanoo. Hänen päämääränsä on saada ikävät katseet kääntymään muualle. Come on, come on Venäjä!

Siksi Suomessa ei myöskään kannata pahastua Faselin moitteista tai jääkiekon tuomiopäivän ennusteista. Ei hän varmastikaan niitä tarkoita. Ei hän ymmärtäisi tarkoittaakaan. Mutta kun hyvät ystävät eli Putin ja Venäjän jääkiekko ovat pulassa, silloin pitää auttaa. Joten Fasel heitti talvipalatsistaan sen helpomman kiven, jotta kenenkään virallisen tahon itärajan tuolla puolen ei tarvitsisi.

Fasel voi ottaa siitä kritiikin ja seistä taas kilpensä isäntänsä edessä.

Kyllä hän siitä korvauksensa saa. Ystävän kiitoksen ainakin.