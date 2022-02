Leijonille suitsutusta Tre Kronorin legendoilta – Kimmo Timoselta viiltävä kuitti: ”Oli varmaan vaikeaa kehua Suomea”

Discoveryn Ruotsin jääkiekkoasiantuntijat Peter Forsberg ja Henrik Lundqvist iloitsivat Suomen puolesta.

Suomalaiset jääkiekon ystävät eivät välttämättä muistele pelkästään hyvällä länsinaapurin ikoneja kuten Peter Forsbergia ja Henrik Lundqvistia.

Kumpikin herroista iloitsi kultamitali kaulassaan Torinossa 2006, kun Suomen pelaajat – joukossa Suomen Discoveryn asiantuntijat Teemu Selänne ja Kimmo Timonen – joutuivat tyytymään katkeraan hopeaan.

Vuonna 2022 tilanne oli päälaellaan. Selänne ja Timonen juhlivat villisti nuorempien kollegojensa olympiakultaa, Forsberg ja Lundqvist analysoivat rauhassa Suomen otteita olympialaisten jääkiekkoturnauksessa.

Henrik Lundqvist nosti peukut pystyyn Leijonille.

– Olipa hieno suoritus. He olivat parhaita tänään ja parhaita koko turnauksessa. He kestivät paineet, Lundqvist kehui.

– Hieno juttu Suomelle. He ovat olleet hyviä nyt jo monta vuotta monissa turnauksessa. Ensimmäinen olympiakulta on hieno juttu.

Forsberg puolestaan ylisti Suomen olleen erityisen hyvä juuri pudotuspelivaiheessa.

– He halusivat voittoa hieman enemmän kuin venäläiset. He ansaitsivat voiton. He ovat olleet hyviä viime vuodet, onnea voitosta.

Kimmo Timonen oli mielissään, että vanhat viholliset olivat iloissaan Suomen puolesta.

– Oli varmaan vähän vaikeaa kehua kyllä Suomea, kyllä mä sen näin ”Fopan” silmistä, Timonen kuittasi.

– Luulen, että ruotsalaiset näkivät mieluummin meidän voittavan kuin venäläisten. Vaikka pelaamme vastakkain aina voitosta, niin siellä on kova kunnioitus meitä kohtaan ja meillä niitä kohtaan, Selänne vastasi toverilleen.