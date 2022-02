Leijonien luottohyökkääjä voitti vihdoin ensimmäisen suuren palkintonsa – kertoi TV5:llä ”jännästä olostaan”

Teemu Hartikainen sai vihdoin palkinnon uurastuksestaan.

Teemu Hartikainen, 31, on pelannut pitkän uran SM-liigassa, NHL:ssä, AHL:ssä, KHL:ssä ja Leijonissa.

Monessa joukkueessa hän on ollut joukkueen luottopelaaja, mutta voitot on kiertäneet.

Ennen sunnuntaiaamuna tullutta olympiakultaa Hartikainen ei ollut koskaan ammattilaisurallaan juhlinut mestaruutta. Ei seurajoukkueessa, ei maajoukkueessa.

Nyt se tahra on pyyhitty pois. Suomi on olympiavoittaja. Ja Teemu Hartikainen on olympiavoittaja.

– Jännä olo. Tuntuu kuin ei olisi mitään tapahtunut. 14 vuotta on pelannut ammatikseen, eikä saa palkintoa, vaikka välillä menee hyvin. Mutta nyt on olympiakulta kainalossa, Hartikainen tunnelmoi TV5:n haastattelussa.

Leijonat nousi finaalissa 0–1-tappioasemasta 2–1-voittoon.

– Jotenkin oli sellainen olo, että tänään voitetaan. Oltiin kiinni pelissä, turnauksen paras peli, paljon paikkoja. Mikä puolustus ja yhdessä pelaaminen... on tuossa kiva pelata, Hartikainen tunnelmoi.

– Toinen maali venäjälle se olisi ollut ihan toinen peli, mutta me luotettiin siihen että ”Hapa” (Harri Säteri) hoitaa ja me puolustetaan. Sitten kun tuli 1–1, niin tiedettiin että hoidetaan.