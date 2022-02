Krista Pärmäkoski piti Ylen lähetyksessä tunteikkaan puheenvuoron – paljasti yllättävän asian harjoittelustaan

Krista Pärmäkoski piti naisten 30 kilometrin jälkeen pitkän ja tunteikkaan puheen.

Krista Pärmäkoski hiihti olympialaisten päätösmatkalla sijalle 10. Suomalaisen taisto mitalista kaatui sauvan katkeamiseen.

– Kyllä se varmaan siihen kaatui. Kaikki oli kontrollissa ja tuntui hyvältä. Eroa tuli siinä, enkä pystynyt ajamaan muita kiinni. Kahdesti vaihdoin sauvaa, ensin sain liian pitkän ja sitten mäen päällä toinen jenkki juoksi mulle oikean mittaisen sauvan. Tipahdin siitä porukasta enkä saanut ajettua kiinni, Pärmäkoski kommentoi Ylellä.

Pärmäkosken joukkuetoveri Kerttu Niskanen kiri kolmanneksi ja otti toisen henkilökohtaisen mitalinsa näissä kisoissa.

– Tosi onnellinen, kuulin heti maalissa, että Kerttu oli kolmas. Mahtavaa että saatiin mitali. Itseä lohduttaa se, että kunto oli sellainen, että olisin pystynyt mitalista taistelemaan, Pärmäkoski sanoi.

Tässä kohtaa haastattelua Pärmäkoski otti taskustaan paperin ja alkoi lukea.

– Olen kirjoittanut paperille asioita, kun monesti ei ajatukset 30 kilometrin jälkeen toimi. Nyt on viimeinen kisa hiihdetty, näissä kisoissa. Haluaisin kiittää muutamia. Haluan korostaa, että tämä ei ole lopettamispuhe, vaan yhden periodin loppu, Pärmäkoski sanoi.

Sen jälkeen Pärmäkoski aloitti pitkät kiitokset.

– Neljä vuotta sitten tämä asetettiin tavoitteeksi ja täällä oli tarkoitus olla elämäni kunnossa.Viime kautta sotki pitkittynyt virustauti, MM-kisoissa en ollut siinä vireessä missä halusin, vaikka viestimitali tuli. Tähän kauteen oli tehtävä muutoksia. Pudotettiin reilusti harjoitustunteja, kesällä tuntui, että onkohan sitä treenannut riittävästi. En ollut niin väsynyt kuin aiemmin ja itse mietti, että onkohan tehty asioita ihan oikein. Nyt kun olympialaiset on hiihdetty, voin todeta että onnistuin tässä projektissa. Olin elämäni kunnossa, Pärmäkoski julisti.

– Joten kiitokset Matti Haavisto, valmentajani, yhdessä on kuljettu samaa latua lähes 20 vuotta, välillä mäet olleet raskaampia ja välillä ne on tultu lentämällä yli. Kiitos vanhemmille, Arille ja Kirsille, jotka ovat kuljettaneet, kustantaneet ja kannustaneet. Kiitos sirkoille, Sirjelle ja Saralle, jotka on kirittäneet ja tsempanneet. Kiitos yhteistyökumppanit, jotka ovat mahdollistaneet täysipäiväisenä urheilijana olemisen. Kiitos Olympiakomitea, huippu-urheiluyksikkö ja opetusministeriö tukieuroista, joilla on pystynyt luomaan riittävät resurssit huippu-urheilijana pärjäämiseen. Kiitos huikea olympiaperhe, täällä on saanut olla kuin kotonaan. Kiitos Hiihtoliitto, uran aikaiset valmentajat, huolto, fysio ja lääkärit. Vaikka tämä on yksilölaji, tarvitaan rautainen tiimi ympärille. Kiitos maajoukkuetoverit joiden kanssa on saanut treenata ja kehittyä huppu-urheilijaksi.

– Kiitos Kihun fysiologit, jotka on tarvittaessa määränneet lepoa kun yöpalautumiset on vilkkuneen punaiselle. Kiitos Ikaalisten Urheilijoille hiihtokouluista ja huippuvalmentajan löytämisestä, kiitos peruskoulun opettajat, jotka kannustivat mua urheilun pariin, kiitos Sotkamon lukio, joka opetit mitä huippu-urheilijana oleminen vaatii. Kiitos Merja Kiviranta-Mölsä, joka lähdit tällä kaudella katsomaan ravintoasiat kuntoon ja saatiin paino optimoitua kontrolloidusti näihin kisoihin. Kiitos ystävät, fanit ja Suomen kansa, jotka ovat eläneet mukana ja tsempanneet tarvittaessa. Kiitos Aki ja Maaret Pajunonja, teidän avusta olen saanut keskitytä treeneeihin ja te olette hoitaneet kaiken muun mikä liittyy. Ja kiitos puoliso Tommille, sä olet ollut se tärkein tuki, epäonnistumisten hetkellä sä olet osannut sanoa ne oikeat asiat, epäonnistumisiin voi jäädä vellomaan pitkäksi ajaksi ja uusi mahdollisuus on heti seuraavassa kisassa, vain urheilijat itse voi nousta ylös suosta. Se nähtiin näissä kisoissa.

– Marginaalit näissä kisoissa on pienet, neljä sekuntia erotti mut kullasta, 0,2 sekuntia erotti mut, että lähtisin näistä ilman mitalia. Pariviestin jälkeen realisoitui se, että en saavuta koskaan urheilijaminän suurinta, eli olympiavoittoa, mutta kun katsoo taaksepäin, voin olla hemmetin ylpeä, että uskalsin yrittää. Sen olen oppinut, että koskaan ei pidä sanoa ei koskaan, neljä vuotta on pitkä, mutta samalla lyhyt aika. Vaikka musta ei koskaan ehkä tule olympiavoittajaa, niin yksi unelma täyttyy, kun pääsen tänään kantamaan Suomen lippua olympialaisissa.