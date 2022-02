Leijonatuomio: Näin Suomi tappoi Venäjän pelin – mutta mistä löytyivät olympiavoittajien juhlajuomat?

Leijonat jyräsi olympiakultaan. Venäjän olympiakomitean joukkue kaatui finaalissa 2–1.

Mukana raadissa ovat toimittajat Teemu Suvinen, Sami Hoffrén ja Sasha Huttunen.

Teemu Suvinen

Illan sankari

Marko Anttila, jälleen kerran. Mörkö joutui ennen turnausta eristyksiin mutta nousi sen jälkeen taas yhdeksi Leijonien tärkeimmistä pelaajista. Hannes Björninen teki Leijonien voittomaalin, mutta Anttila järjesti sen erinomaisesti. Anttilan kohdalla lienee luvallista käyttää kulunutta ilmausta ”isojen pelien mies”?

Hannes Björninen tuuletti kultaista johtomaalia.

Tämä toimi

Jukka Jalosella on tapana heittää nelosketju jäälle erien ensimmäisiin vaihtoihin. Björninen on hyvä aloittaja, minkä avulla tarkoituksena on saada kiekko Suomelle. Nyt tämä Jalosen tapa ratkaisi Leijonille olympiakullan: Björninen iski maalin kolmannen erän ensimmäisessä vaihdossa. Leijonien nelosketju oli maaginen.

Tämä meni vihkoon

Jos jotain täytyy olympiakullan jälkeen etsiä, niin ylivoima olisi voinut toimia tehokkaammin. Eipä sillä tässä vaiheessa enää ole minkäänlaista merkitystä.

Tuus ny itte selittään...

Leo Komarov keräsi Leijonien pelaajista kaiketi eniten jääaikaa tässä turnauksessa. Ei tosin pelin aikana – vaan mainoskatkoilla. Komarov hyppäsi vaihtopenkiltä laatikkoon aina, kun ottelussa suunnattiin pienelle tauolle ja kentänauraajat luistelivat jäälle. Komarovin erikoiseen rutiiniin kuului erilaisia venyttelyjä ja nopeita kaarroksia. Ehkä hän halusi pitää itsensä pelin ytimessä?

Leo Komarov raastoi hommia ja viihtyi jäällä myös pelikatkoilla.

Loppulause

Miten Leijonat juhlii olympiakultaa koronakuplassa? Teemu Hartikainen kiteytti pelin jälkeen, että ”perinteisen suomalaisen kaavan mukaan”. Pelaajat arvelivat, että kisakylän parjatusta ravintolatarjonnasta löytyy myös alkoholijuomia. Joukkueenjohtaja Mika Kortelainen oli mystinen pelin jälkeen eikä sanojensa mukaan ollut varma, onko kopissa kuohujuomaa pelaajille. Pukukoppikuvien perusteella oli. Kultajuhlissa 2019 Kortelainen oli ensin unohtanut juomat, mutta pelasti tilanteen hankkimalla ne Kanadalta.

Sami Hoffrén

Illan sankari

Hannes Björnisen johtama neloskenttä (laidoilla Saku Mäenalanen ja Marko Anttila sekä puolustajat Atte Ohtamaa ja Ville Pokka) oli finaalin dominoivin koostumus. Kenttä voitti oman pelinsä tyylipuhtaasti 2–0. Leijonien pankkikenttä löi kullanarvoisen klinikan pystyyn finaalissa.

Tämä toimi

Leijonat iski pöytään turnauksen parhaan 60-minuuttisen juuri oikeaan aikaan. Leijonat löysi turnauksen aikana monia tapoja voittaa, mutta finaalissa nähtiin tuttu ja turvallinen Jukka Jalosen konemainen joukkue. Leijonat kontrolloi kiekkoa viisaasti, jauhoi neljällä kentällä kärsivällisesti ja puolusti kurinalaisesti.

Jukka Jalonen ja Valtteri Filppula johtivat Leijonia.

Tämä meni vihkoon

Ei mikään Leijonilta, mutta Venäjän olympiakomitean joukkueen kirivaihe jäi nököksi. Leijonien betonivarma ja karhea viisikkopuolustus tappoi lopullisen uskon venäläisjoukkueelta, mikä näkyi etenkin kolmannessa erässä, kun Leijonat siirtyi 2–1-johtoon.

Tuus ny itte selittään…

Perinteiseen tyyliin olympiakultajoukkueen valmentajat eivät saa mitaleita urakastaan. Tämä on aivan älytön epäkohta, jonka toivoisi muuttuvan. Päävalmentaja Jalonen on valmentanut kansainvälisen jääkiekon läpi Pekingin olympiakullan myötä. Eikö Jalosen palvelut tosiaankaan kelpaa millekään NHL-joukkueelle?

Loppulause

Leijonien olympiaprosessi oli lopulta ylivertainen muihin maihin verrattuna. Kultajuna jyskytti ottelu ottelulta määrätietoisesti kohti päätepysäkkiä, Suomen historian ensimmäiseen jääkiekon olympiakultaan. Sitoutunut, yhtenäinen ja tarkasti roolitettu leijonajoukkue otti omansa ja jyräsi puhtaalla pelillä olympiakultaan. Jääkiekon suurvalta Suomi näytti taas kerran muulle maailmalle isoa hauista.

Sasha Huttunen

Illan sankari

Hannes Björninen jää historiaan olympiakullan ratkaisijana. Suomen nelosketju oli viritetty finaalissa äärimmilleen. On uskomatonta, millainen turnauspelaaja Marko Anttila on: venyy aina rajojensa yli kovimmassa paikassa. Saku Mäenalanen, Ville Pokka ja Atte Ohtamaa täydensivät loistavan neloskentällisen, joka teki Suomen molemmat maalit.

Tämä toimi

Suomella on turnausprosessi ja pelin sapluunat ällistyttävän hyvin hallussa. Suomi pelasi finaalissa turnauksen parhaan ottelunsa, kun tilanne sitä vaati. Puolustus ja prosenttikiekko toimivat, eikä Venäjällä ollut oikeastaan mitään jakoa. Suomi kesti kisoissa kultasuosikin paineet ihailtavalla tavalla.

Tämä meni vihkoon

Ei mikään.

Tuus ny itte selittään…

Venäläisillä on nyt paljon seliteltävää kotimaassaan. Venäjä oli finaalissa hengetön ja huono. Ihmettelen, jos Aleksei Zhamnov saa jatkaa päävalmentajana vielä kevään MM-kisoissa.

Venäjän päävalmentaja Aleksei Zhamnov mietti syntyjä syviä, kun Leijonat voitti olympiafinaalin.

Loppulause

Suomen ylivoima tappaa mielenkiinnon jääkiekosta.

