Kamila Valijevan, 15, tapaus järkyttää – entinen olympiavoittaja paljasti omia karmeita kokemuksiaan: ”Kaksi sormea suuhuni”

Aliona Savchenko avautui valmentajistaan.

Dopingista kärynneen 15-vuotiaan taitoluistelijan Kamila Valijevan kohtelu on järkyttänyt. Venäläinen Valijeva saapui Pekingin olympialaisiin suurena ennakkosuosikkina, mutta kesken kisojen tuli tieto hänen dopingkärystään ja sitä seurasi ryöpytys, mikä johti nuoren urheilijan romahtamiseen torstaisessa vapaaohjelmassa.

Ukrainalaissyntyinen saksalainen pariluistelija Aliona Savchenko, 38, on kohun seurauksena kertonut omista kokemuksistaan lajin parissa, uutisoi Bild.

pyeongchangIN olympialaisten pariluistelun kultamitalisti Savchenko avautui entisistä valmentajistaan Eurosportilla.

– Minulla on ollut valmentajia, jotka ovat heittäneet (luistin)suojia päin päätäni, jos epäonnistuin elementissä. Minulla on ollut valmentajia, jotka ovat ampuneet vesipyssyllä. Minulla on ollut valmentajia, jotka ovat antaneet vain vähän ruokaa, Savchenko luettelee.

Olympiavoittaja kuvaili myös päivittäistä rutiiniaan ammattiluistelijana.

– Ensimmäisenä aamulla punnitaan paino, sen jälkeen syödään vähän. Lounaaksi otetaan salaatti eikä loppupäivänä syödä mitään. Meillä oli harjoitteluita, joissa olimme nälissämme.

Savchenko kertoo, kuinka he pyysivät yleensä salaa ruokaa kanttiinista tai varastivat sitä ja söivät piilossa.

Hän mainitsee myös tapauksen harjoitusleiriltä Venäjältä.

– Valmentaja pyysi minua laihduttamaan laittamalla kaksi sormea suuhuni juuri kun olin syönyt ja oksentanut.

Savchenko ehdottaa ratkaisuksi 16–18 vuoden ikärajaa olympiakilpailijoille.