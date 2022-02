Herätyskellot soimaan! Leijonat taistelee olympiakullasta, naisten hiihto huipentuu raastavaan kisaan – katso päätöspäivän ohjelma tästä

Pekingin olympialaiset päättyvät sunnuntaina.

Pekingin olympialaisten päätöspäivä tarjoaa suomalaisherkkua aamuvarhain. Naisten kolmenkympin hiihto aikaistettiin vaikeiden sääolosuhteiden vuoksi. Matka alkaa Suomen aikaa kello 5.00.

Suomen nelikko naisten kolmenkympin hiihtoon on Anne Kyllönen, Krista Pärmäkoski, Kerttu Niskanen ja Johanna Matintalo

– Tässäkin kisassa jaetaan olympiamitalit, kyllä sinne lähdetään taistelemaan. Tulee varmasti olemaan urani raastavin kisa, ei missään nimessä helppo, jokainen metri pitää taistella. Ei varmasti tule olemaan nautinto, mutta kyllä siitä ainakin muistot jää, Pärmäkoski arveli Olympiakomitean sivuilla.

– Kyllä mulla on kova halu hiihtää kovaa vielä viimeinen matka. Tämä on toiseksi tärkein henkilökohtainen matka täällä, vielä on nälkää. Sijoitustavoitetta ei ole, mutta kaikki jätän ladulle ja parhaani teen, helpolla en halua itseäni päästää, totesi Niskanen.

Leijonat kohtaa historiansa toisessa olympiafinaalissa Venäjän olympiakomitean joukkueen. Kamppailu alkaa Suomen aikaa kello 6.10.

– Me ollaan kaikki pelit tähän mennessä voitettu ja se ei ole sattumaa. Yritetään vielä kerran hyvä tunnetila yhdessä puristaa seuraavaan otteluun. Ripaus rentouttava kaivataan, mutta uskon, että se sieltä löytyy, joukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen kommentoi Olympiakomitealle.

Ottelu on katsottavissa ilmaiseksi TV5-kanavalla.

Historian 24. talviolympialaiset hyvästellään päättäjäisissä, jotka alkavat Suomen aikaa kello 14.00.