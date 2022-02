Johannes Hösflot Kläbo paljasti rajun syyn päätösmatkan keskeytykselleen

Johannes Hösflot Kläbo saavutti Pekingin kisoissa neljä mitalia, mutta norjalaistähdeltä odotettiin enemmänkin.

Norjan supertähti Johannes Hösflot Kläbon arvioitiin ennen Pekingin olympiakisoja nousevan hiihdon ja koko kisojen suurimmaksi tähdeksi. Zhangjiakoun laduilta sprinttikultaa, parisprinttikultaa, viestihopeaa ja perinteisen 15 kilometrin pronssimitalin kahminut norjalainen päätti kisat kuitenkin yhtä kehnosti kuin aloitti.

Kisat aloittaneessa yhdistelmäkilpailussa Klöbo oli 40:s, kisojen päätösrutistus 28 kilometriä jäi kesken. Kläbo jäi pääryhmästä yllättäen toisella seitsemän kilometrin kierroksella ja keskeytti lopulta koko kisan.

– En ole nukkunut oikeastaan ollenkaan. Minulla on ollut ongelmia vatsani kanssa, joka ei toimi oikein. On vaikea sanoa, mistä se johtuu. Olen viettänyt enemmän aikaa vessassa kuin nukkumassa, VG:n liveseurannassa siteerattiin Kläbon Discoverylle virkkomia kommentteja.

Johannes Hösflot Kläbo poistumassa viimeistä kertaa Zhangjiakoun olympia-areenalta.

Päätösmatkan voitti kisojen hiihtokuningas, kolme kultaa, hopeaa ja pronssin voittanut Venäjän Aleksandr Bolshunov. Toiseksi kiri Venäjän Ivan Jakimushkin ja himmeimmän mitalin saa Norjan Simen Hegstad Krüger. Kläbo ei peitellyt pettymystään siitä, ettei pystynyt kärkikolmikon vauhtiin.

– On aika vaikeaa, kun on kroppa on niin tyhjä ja näyttää aivan luurangolta, Kläbo sanoi.

– Luulin, että tämä olisi mahdollista (kun 50 km kisaa lyhennettiin). Mutta ei se ollut, Kläbo sanoi.