Venäjän kiekkolegenda ärähti Kamila Valijevan dopingtapauksesta – ”Tyttöä ei voida syyttää yhtään mistään”

Vjatsheslav Fetisov vierittää syytä Kansainvälisen olympiakomitean niskaan.

Venäläinen jääkiekkolegenda Vjatsheslav Fetisov on ottanut kantaa Pekingin olympiakisojen kuumimpaan puheenaiheeseen – 15-vuotiaan taitoluistelija Kamila Valijevan dopingkohuun. Kiekkolegendan ja kaksinkertaisen olympiavoittajan mukaan Valijeva on syytön.

– Tässä tilanteessa tätä tyttöä ei voida syyttää yhtään mistään. Kaikki, mitä nyt tapahtuu, vaikuttaa hänen tulevaisuuteensa, Fetisov sanoi Championatin mukaan Pravda-radiolle.

Valijeva antoi positiivisen dopingnäytteen 25. joulukuuta Venäjän kansallisissa kilpailuissa, mutta se tuli julki vasta tiistaina 8. helmikuuta olympialaisten joukkuekisaa seuranneena päivänä.

Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS antoi Valijevalle kuitenkin luvan jatkaa kilpailemista. Valijevan B-näytettä ole vielä analysoitu. Venäjän olympiaurheilijat voitti joukkuekilpailun, mutta mitaleita ei ole voitu jakaa tapauksen ollessa vielä kesken.

Vjatsheslav Fetisov arkistokuvassa.

Fetisovin mukaan syy lankeaa Kansainvälisen olympiakomitean niskaan, ei Venäjän antidopingtoimisto Rusadan tai Venäjän valmennusjohdon.

– Ihmisille maksetaan siitä työstä. Näyte oli annettu ja analysoitu jo ennen kisoja, mutta siitä tuli julkista vasta, kun Kamila oli jo kilpaillut. Täytyy ymmärtää, ettei se vaikuttanut vain Kamilaan, vaan koko joukkueeseen. Minusta vaikuttaa siltä, että viestinnässä on käynyt jokin erhe, Fetisov sanoi.

Valijevan dopingnäyte sisälsi trimetatsidiini-lääkevalmistetta, jota on käytetty erityisesti sepelvaltimotaudin hoitoon.

– [Lopullista] päätöstä on vaikea tehdä. Urheilija on antanut positiivisen dopingnäytteen, mutta miten, on toinen kysymys. Hänen ikäisensä ei voi tehdä päätöksiä itse. Luulen, että sen vuoksi hän sai luvan kilpailla yksilökilpailussa, Fetisov sanoi.