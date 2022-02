Hiihdon kuningasmatkaa lyhennettiin hurjien sääolojen takia – Kari-Pekka Kyrö ei hyväksy kohuratkaisua: ”Järjetön päätös”

Olympiamaisemissa on nyt kaksi selkeää hiihtopuheenaihetta.

Zhangjiakou

Zhangjiakoun hiihtokeskuksessa vallitsevat parhaillaan hurjat sääolosuhteet. Pakkasta on 15 astetta, mutta sitäkin raadollisempi on voimakkaasti puhaltava viimeinen tuuli, jota vastaan on mahdotonta edetä normaalia kävelyvauhtia – saati sitten hiihtää.

Kun astuu lehdistökeskuksen ovesta ulos, pakkanen tuntuu tuulen vuoksi kuta kuinkin 30 asteelta. Keli on pahin mahdollinen, mitä miesten 50 kilometrille tähdänneet olympiahiihtäjät saattoivat muutenkin poikkeuksellisen raskaisiin olosuhteisiin toivoa.

Kilpailun tuomaristo päätti jo lyhentää kilpailua ja siirtää sen alkamisaikaa tunnilla. Pian alkavasta noin 30 km:n kisasta on joka tapauksessa tulossa lähes brutaali kokemus kilpailijoille. He eivät pääse kylmyyttä pakoon.

Todella rajua meininkiä, kommentoi maajoukkuevalmentaja Mikko Virtanen IS:lle.

Zhangjiakoun hiihtokeskuksessa puhuttaa sään lisäksi tuomariston yllättävä päätös kilpailun lyhentämisestä. Niin se puhuttaa hiihtoväkeä myös Suomessa kotisohvilla.

– Kisan lyhentäminen oli järjetön päätös – limbo, hiihtovaikuttaja Kari-Pekka Kyrö viestitti.

– Ihan sama kuin lyhentäisi yleisurheilussa maratonin kymppitonnin juoksuun. Nyt alkava miesten päätöskisa on aivan eri laji kuin mitä olisi ollut 50 kilometriä. Ei ollenkaan samanlainen kestävyyskoe.