Luvassa raju kestävyyskoe! Tässä lauantain olympiaohjelma

Lauantaina hiihdetään miesten 50 kilometrin kisa.

Pekingin olympialaisten toiseksi viimeinen kisapäivä!

Lauantaina vuorossa on raju kestävyyskoe, miesten 50 kilometrin (v) hiihto. Kello 8 starttaavalle miesten päätösmatkalle starttaa suomalaisista Perttu Hyvärinen ja Remi Lindholm.

– Raaka kestävyyskisa on tulossa. Kovat ovat olosuhteet ja kova on latu. Uskon, että arvokisatyyliin on halukkuutta myös vauhdinpitoon. Luulen, että porukka pilkkoutuu pienempiin ryhmiin ja siellä vauhtiakin pidetään. Mikään massakirikisa ei varmastikaan ole tulossa, kertoi päävalmentaja Teemu Pasanen Olympiakomitean tiedotteessa.

Viidenkympin lisäksi lauantaina jännitetään muun muassa miesten jääkiekon pronssiottelua, jossa kohtaavat Ruotsi ja Slovakia. Ottelu alkaa 15.10.