Olympiatuomio: Suomen mäkikotkan tempaus oli tyyliltään halpamainen – ”Joku roti pitää olla”

Ilta-Sanomien toimittajaraati perkaa läpi perjantain tapahtumat Pekingin talviolympialaisista.

Pekingin olympialaisten perjantaipäivässä Leijonat ja Venäjän olympiakomitean joukkue varmistivat finaalipaikkansa jääkiekossa ja Johannes Thingnes Bö kultamitaliennätyksen Norjalle.

Olympiatuomion raadissa ovat mukana Pekingin kisatoimittajat Pekka Holopainen ja Marko Lempinen sekä kotitoimituksen Tony Pietilä.

Pekka Holopainen

Tähti

Yksiselitteisesti Johannes Thingnes Bö. Toisti maanmiehensä Ole Einar Björndalenin olympiatempun 20 vuoden takaa. Metallinpaljastin hälyttää Pekingin kentällä, koska käsimatkatavaroissa on neljä kultamitalia.

Puheenaihe

Siinä missä Olympiastadionin sprintistä tarjolla oleva 18 000 euroa on Johannes Hösflot Kläbolle kolikoita, mäkimies Antti Aalto laittoi olympiakamansa myyntiin 2 500 eurolla. Se on suomalaiselle mäkimiehelle jättisumma.

Moka

Kokeneelle Tiril Eckhoffille tyrkytettiin ensimmäistä henkilökohtaista olympiavoittoa, mutta toiminta viimeisellä pystypaikalla oli kuin hidastuksesta. Kaksi ohi ja niukasti hopealle.

Tyyli

Kun pelataan tärkeän turnauksen pudotuspelivaihetta, ketään ei yllättäne, että Jukka Jalosen Leijonat tekee niukkuudesta hyveen. Ykkössektori tukkoon, inhorealistista peliä, huippuveskari ja voitto nollapelillä kotiin.

Jukka Jalonen johdatti Leijonat finaaliin tyylilleen uskollisena.

Yllätys

Aiemmin Janne Hännisenkin valmennuksessa harjoitellut Håvard Lorentzen nappasi 1 000 metrin pikaluistelussa odotusten vastaisen pronssin vaikean kauden huipennukseksi. Norjan 34. mitali.

Marko Lempinen

Tähti

Maailman parhaasta miesampumahiihtäjästä ei ole epäilystäkään. Johannes Thingnes Bö otti yhteislähdössä jo näiden kisojen neljännen kultamitalinsa. Norjalaistähti hosuu välillä, mutta on useimmiten parhaimmillaan silloin kuin kisoja oikeasti ratkaistaan. Sen hän todisti jälleen mies miestä vastaan -taistelussa.

Johannes Bö oli Pekingissä omaa luokkaansa.

Puheenaihe

Zhangjiakoun päätösmatkat, miesten 50 km ja naisten 30 km vapaalla, kammoksuttavat urheilijoita jo etukäteen. Urheilijat joutuvat poikkeuksellisen kovaan kestävyyskokeeseen, ja moni pelkää, ettei kaikkien kroppa sitä kestä. Ambulanssikyydit kisan jälkeen saattavat tulla tarpeeseen, niin limitille jotkut ovat vaarassa mennä.

Moka

Maajoukkuehyppääjä Antti Aalto varmasti laskeskeli saavansa maksimaalisen mediahuomion laittamalla ilmaiseksi saamansa olympiavaatteet ja -varusteet myyntiin heti kisa-urakkansa päätyttyä, ja siinä hän onnistui tekemään nappialastulon, mutta tyylillisesti teko oli halpamainen. Joku roti pitää olla kerjätessäkin.

Tyyli

Suomalainen ampumahiihto on vajonnut pohjamutiin, eikä toiveita Kaisa Mäkäräisen kaltaisesta uudesta tähdestä ole nähty. Yhteislähdössä yhdeksänneksi taistelleessa Tero Seppälässä on kuitenkin potentiaalia. Hän ei välttämättä sulata sydämiä penkalla, mutta persoonana kuitenkin. Hän uskaltaa esiintyä tyylikkäästi omana itsenään.

Yllätys

Ei ollut kaukana, että Leijonat olisi joutunut hakemaan finaalipaikkaa jatkoajalta tai voittomaalikilpailusta, mikä olisi ollut paukku. Slovakia piinasi Leijonia välierissä hämmästyttävän hyvin, ja ilman maalivahti Harri Säteriä tulos olisi saattanut kääntyä katastrofiksi. Yllätys oli nimenomaan Leijonien kesy hyökkäysilme.

Tony Pietilä

Tähti

Johannes Thingnes Bö nappasi kisojen neljännen kultamitalinsa ja Norja rikkoi kaikkien aikojen kultamitaliennätyksen talviolympialaisissa. Kultaisia lätkiä on kertynyt vuonomaan urheilijalle tähän mennessä hurjat 15. Myös mitaliennätys on Norjan nimissä, Pyeonchangista niitä kertyi 38. Siihen on matkaa neljä mitalia, mutta kisoja on vielä jäljellä...

Puheenaihe

Ei tullut jääkiekossa Suomi–Ruotsi-olympiafinaalia. Sen sijaan Leijonat kohtaa Ruotsin rankkareilla kaataneen Venäjän olympiakomitean. Ruotsi oli läpi ottelun piirun verran aktiivisempi osapuoli, mutta tällä kertaa lopputulos ei noudattanut ansaintalogiikkaa.

Moka

Dopingista kärynnyt taitoluistelija Kamila Valijeva, 15, puhuttaa päivästä toiseen. Kovien paineiden alla kilpaillut nuorukainen sai lohdutuksen sijaan läksytystä valmentajaltaan Eteri Tutberidzelta, Tutberidze sai haukut KOK:n puheenjohtajalta Tomas Bachilta ja Bachia ojensi Venäjän varapääministeri Dimitri Tshernishenko. Toivottavasti lajin arvokisojen alaikärajaa nostetaan.

Tyyli

Kolmen mitalin Iivo Niskanen palasi Suomeen kaulassaan täysi värisuora olympiamitaleja. Tyylikkäämpää asustetta on vaikea kuvitella.

Iivo Niskasen asusteet olivat kunnossa Helsinki-Vantaalla.

Yllätys

Curlingissa pelattiin perjantaina miesten pronssiottelu ja naisten välierät. Vaikka lajin suvereeni suurmaa Kanada nappasi lopulta miehissä pronssit, on yllätys että se jäi finaalin ulkopuolelle miehissä ja naisissa jo toisissa olympialaisissa putkeen. Naisissa noutaja tuli toisen kerran putkeen jo puolivälierissä.