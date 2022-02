Tässä ovat kultasankarit! IS esittelee Leijonat pelaaja pelaajalta

Nämä pelaajat toivat Suomeen ensimmäisen olympiakullan. IS esittelee heidät pelaaja pelaajalta.

Maalivahdit

29. Harri Säteri

5 ottelua, 96,26%.

Puhelias Toijalan torjuja otti hyvin vastaan ykkösvahdin paikan. Vaikutti siltä, että dramaattinen maalivahtiasetelman keikahdus oli hänelle hieman hellä kohta, vaikka Leijonien veräjänvartijat vannoivat keskinäisen suhteen olevan enemmän kuin kunnossa. Jussi Olkinuora muuttui pelaajasta kannustajaksi. Säterikin ymmärsi, ettei tilanne ollut kummallekaan ideaali, mutta molempien oli hyväksyttävä tilanne.

35. Frans Tuohimaa

0 ottelua.

Tuohimaa sanoi Tukholman EHT-turnauksessa 2020 juuri ennen koronaviruksen puhkeamista, että maajoukkue on ollut yksi hänen tavoitteistaan. Hän oli silloin 29-vuotias tulokas. Olympialaisiin lähtiessä hän tiesi, että joutuu kolmosvahdiksi, joka ei välttämättä pelaa yhtään ottelua. Tuohimaa oli valmis siihen, vaikka ei kolmosvahdin roolista kukaan nauti sydän pakahtuen. On sekin saavutus, että pääsee olympialaisiin – sukunsa toisena. Fransin setä Harri Tuohimaa pelasi Sarajevon olympialaisissa 1984.

45. Jussi Olkinuora

1 ottelu, 90 %.

Leijonien maalivahtikuviot oli päätetty ennen Pekingiä. Olkinuora on ykkönen ja Harri Säteri pelaava kakkonen. Jokainen tiesi marssijärjestyksen. Kiinan tiukat koronarajat puuttuivat kohtalokkaasti peliin. Olkinuora joutui kolmeksi päiväksi koronahotelliin juuri ennen turnausta. Hän oli haluton puhumaan kokemuksistaan, mutta sanoi, hyvin paljonpuhuvasti, että yksilöurheilijalla kisat olisivat voineet olla siinä. Maalivahti on yksilöurheilija joukkueessa ja Olkinuoran kisat olivat siinä. Tilastoon kertyi vain pelattu Ruotsi-ottelu alkusarjassa.

2. Ville Pokka

6, 1+2=3.

Leijonien 27-vuotias luottopuolustaja pelasi väkevän turnauksen. Ei häikäissyt kiekollisilla ihmetempuilla, mutta suoritusvarmuus kiekollisena ja kiekottomana oli kovaa luokkaa. Väkevä vääntäjä 1–1-kamppailuissa ja maalinedustalla. Alivoimalla erinomainen. Muodosti Ohtamaan kanssa tasapainoisen puolustajaparin.

3. Niklas Friman

5, 0+1=1

Nousujohteinen debyyttiturnaus Jokerien 28-vuotiaalta puolustajalta, jonka valinta kisajoukkueeseen oli yllätys. Oli turnauksen alussa vaikeuksissa puolustusalueella vastustajan kulmamyllyissä, mutta pudotuspeleissä Friman hoiti puolustavan roolinsa moitteettomasti ilman säkenöintiä. Enemmän porrastava pelaaja Kemiläisen rinnalla.

4. Mikko Lehtonen

6, 1+3=4.

Oli niin sanotusti Euroopan paras puolustaja pelatessaan Jokereissa 2019–2020, mutta NHL-seikkailusta tuli hutilaukaus. Yhden kauden aikana sai näyttää vain 26 ottelussa, eikä tehnyt maaleja. Palasi Pohjois-Amerikasta ja siirtyi Pietarin SKA:han. Oli hyvä Pekingissä, mutta ei niin dominoiva kuin parhaimmillaan Jokerien KHL-taipaleella. Pelasi ykkösylivoimaa, laukoi ja toimi viivapelotteena. Oli totutusti hyvässä luistelukunnossa ja toi kiekkoa ylös. Jotain pientä olisi kaivattu lisää.

13. Valtteri Kemiläinen

6, 1+0=1.

Napakka arvokisadebyytti Röglen 30-vuotiaalta puolustajalta. Leijonien suurimpia viivauhkia siniviivalla, mutta tehot jäivät ylivoimarooliin nähden piippuun. Avasi peliä kovalla prosentilla ja terävillä syötöillä. Puolusti sulavalla liikkeellään isolla jäällä ja puolustusalueella. Kruununa oli komea avausmaali alkulohkossa Latviaa vastaan.

38. Juuso Hietanen

6, 0+2=2.

Lievä yllätysvalinta Pekingiin. Ehti pudota Jukka Jalosen joukkueista eikä pelannut yhdessäkään MM-turnauksessa sitten Pyeongchangin olympialaisten 2018. On kuitenkin Jalosen luottopelaaja jo HPK:n mestaruusvuodesta 2006 lähtien. Tarjosi olympiakaukalossa juuri sitä, mitä pyydettiin: varmaa ja nöyrää peliä. Ei pidä paljon ääntä itsestään.

40. Petteri Lindbohm

5, 0+2=2.

Rooli tuli hyvin selväksi. Lindbohm varmisti, kun Sami Vatanen nousi ja pelasi kiekolla. Peruspuolustaja, joka osaa oman tehtävänsä erittäin hyvin. Pelasi juuri niin kuin häneltä odotettiin. On riittävän kova, puolusti kuten oli sovittua ja varmisti. Lindbohm kuului Jalosen joukkueeseen jo Slovakian MM-turnauksessa 2019, kun Leijonat sai kultaa. Fiksu pelaaja omilla vahvuuksillaan.

42. Sami Vatanen

6, 0+3=3.

Leijonien tärkeimpiä puolustajia. Nautti silmin nähden olympialaisiin osallistumisesta ja paluusta maajoukkueeseen sitten World Cupin 2016. Vatanen oli puhelias (voitto)-otteluiden jälkeen ja jaksoi kertoa pelistä. Hän hankki paikan Pekingiin Sveitsin liigan kautta, mutta olisi mahtunut mukaan, vaikka NHL-pelaajatkin olisivat lähteneet Pekingiin. Ensi hetken otteista lähtien näki, että alakerran isäntä astui porstuaan.

55. Atte Ohtamaa

5, 0+4=2.

Alakerran vuorenvarma isäntä. Kärppien kokenut 34-vuotias kapteeni luuti tutun jämäkästi puolustavassa roolissaan. Taas kerran arvokisoissa Leijonien henkisiä johtajia. Valmennuksen pankkipelaajia. Kiekkovarma pelin avaaja. Ohtamaa oli alivoimalla Leijonien tärkeimpiä jäähyn tappajia pakkiparinsa Pokan kanssa.

Hyökkääjät

12. Marko Anttila

5, 2+1=3.

Suomen sympaattisin kiekkoilija on myös erinomainen kiekkoilija. Maajoukkueessa hän oli jälleen parempi kuin seurajoukkueessa. ”Mörköä” eivät pysäyttäneet edes kiinalaiset koronamääräykset ja monen päivän eristys. Onneksi Anttila pääsi joukkueen mukaan ajoissa, sillä Leijonat tarvitsi empaattista johtohahmoaan. Toi myös peliin heti oman persoonansa. Nosti kiekkoa jalalla, piti painetta päädyssä. Olympialaisissa sai ja loi yhdessä pelissä enemmän tilanteita kuin Jokereissa puolessa kaudessa. Isossa roolissa finaalissa.

15. Miro Aaltonen

6, 3+1=1.

Joensuun Kiekko-Poikien osaomistaja vaihtoi toisenlaiseen rooliin, mihin hänet on yleensä nähty. Tavallisesti sentterinä esiintyvä ja pelintekemiseen keskittyvä Aaltonen pelasi olympialaiset laitahyökkääjänä. Avausottelun jälkeen viereltä otettiin vielä pois Vitjazin tutkapari Niko Ojamäki. Hintelä hyökkääjä sopeutui muutoksiin, vaikkei hän päässyt pelaamaan aivan parhailla vahvuuksillaan. Laiturinakin hän kantoi ketjunsa kiekollista vastuuta, mutta syöttökoneesta kuoriutui kuitenkin enemmän maalintekijä. Ei räisky, joukkueen näköinen tasaisen varma persoona ja suorittaja.

20. Niko Ojamäki

1, 0+1=1.

KHL:n maalikuningas lähti turnaukseen isoin odotuksin, mutta pelit jäivät lyhyeksi. Vitjaz Podolskin 26-vuotias laitahyökkääjä aloitti turnauksen kolmosketjussa, ja avasi samalla pistetilinsä. Avausottelun jälkeen sniper seurasi lopun turnauksen katsomossa.

24. Hannes Björninen

6, 1+1=2.

Kun ympyrän herra kumartui aloituksiin, kiekko jäi yleensä Leijonille. Pelasi itsensä suomalaiseen jääkiekkohistoriaan tekemällä voittomaalin finaalissa. Mies, joka aloittaa taidolla ja tahdolla, on hajottanut urallaan sen verran paljon mailoja, että hän on pyytänyt tehtaalta kestävämpiä varsia. Maajoukkuesentterinä enemmän työn- kuin pelintekijä. Määrätietoisella tekemisellään itsensä maajoukkuepelaajaksi kehittänyt Björninen näytti asenne-esimerkkiä vaihdosta toiseen. Myös hän pystyi pysymään vahvasti kiekossa.

25. Toni Rajala

1, 0+0=0.

Antoi vahvat näytöt marraskuun Karjala-turnauksessa, mutta Pekingissä ei löytänyt paikkaansa vakiokokoonpanosta. ECH Biel-Biennen 30-vuotias laitahyökkääjä saapui kisapaikalle muita myöhemmin, eikä päässyt askiin kuin yhdessä alkulohkon ottelussa.

28. Joonas Nättinen

6, 0+3=3.

Lähti ennen kisoja Leijonien isoon leiriryhmään Vierumäelle varaäijäksi tai varaäijän varaäijäksi. Kun Joonas Kemppainen putosi koronan vuoksi joukkueesta, Nättinen katsoi ympärilleen ja ymmärsi, että hän saattaa olla lähellä Pekingin-matkaa. Jukka Jalosen roolipelissä hän kun oli juuri sopiva palanen kolmossentteriksi. Juuri siihen ruutuun hän myös sujahti ja täytti hommansa. Fiksua ja vahvaa pelaamista. Keskisuomalaisen kiekkosuvun jäsen on tehnyt pitkän kansainvälisen uran. Hän on nähnyt NHL:n, AHL:n, Ruotsin ja KHL:n. 31-vuotiaana hän näki viimein myös miesten arvokisat, eikä kotiin tarvitse palata tyhjin käsin.

51. Valtteri Filppula

6, 0+2=2.

Yli tuhannen NHL-ottelun kokemus näkyi. Tekikö yhtään huonoa ratkaisua? Ei välttämättä enää säväyttänyt loisteliailla harhautuksilla tai irtonaisilla spurteilla, mutta siirsi kiekon oikealla hetkellä oikeaan paikkaan tai piti sitä hallussaan pelin niin vaatiessa. Kapteeni asetti vaatimustason korkealle, eikä kunnioitusta joukkueen silmissä tarvinnut turnauksen aikana ansaita – se oli olemassa ensi hetkistä alkaen. Laajan syöttöarsenaalinsa ansiosta edelleen uhka hyökkäysalueella. Ei ollut kopin äänekkäin persoona vaan johti Leijonia teoillaan.

60. Markus Granlund

6, 0+1=1.

Saapui turnaukseen suurin odotuksin, mutta meno oli yllättävän nihkeää. Jonkinlainen loukkaantuminen vaivasi ainakin alkulohkossa. Ruotsia vastaan otti ulosajon huolimattomasta päähän kohdistuneesta taklauksesta. Viihtynyt koko uransa suurimmilta otsikoilta piilossa ja veljensä varjossa. Jäi nytkin isosta roolista huolimatta yllättävästi ulkokehälle, joukkueen tiiviimmän ytimen ulkopuolelle. Oliko syynä se, ettei ole urallaan juuri pelannut A-maajoukkueessa ja Jukka Jalosen valmennuksessa? Vai loukkaantuminen? Kiistattomat taidot.

65. Sakari Manninen

6, 4+3=7.

Jukka Jalosen luottomies on vastustajan näkökulmasta ärsyttävän taitava ja nokkela pelaaja. Taloudellisella luistelullaan ”pyyhälsi ympäri kaukaloa”, kuten ketjukaveri Teemu Hartikainen kuvaili. Hoksottimet pelaavat salamannopeasti. Haistoi läpiajoja ja ylivoimahyökkäyksiä ihailtavalla tavalla ja puolustikin nerokkaasti. Vaikuttaa julkisuuskuvansa perusteella hiljaiselta ja kenties jopa ujolta, mutta kuoren alla on persoonallisuutta. Todella kilpailuhenkinen. Ei ollut nuorena teinitähti vaan joutui rakentamaan uraansa samanikäisten Mikael Granlundin ja Joonas Donskoin takana Oulussa.

70. Teemu Hartikainen

6, 2+5=7.

Elintärkeä palanen Leijonien ykkösketjussa, jossa Hartikaisen tärkeimpänä tehtävä oli pitää kiekkoa joukkueen hallussa hyökkäysalueella. Kun yli satakiloinen jässikkä tuuttasi takapuolensa kiekon ja vastustajan väliin, pelivälinettä ei ottanut häneltä kukaan pois. Savolainen kalamies on tyyni persoona, jolla on aina aikaa vaihtaa pari sanaa jääkiekosta tai muuten vain elämästä. Vaikka Hartikainen on KHL:ssä suuri tähti, hänellä on jalat tukevasti maan pinnalla. Löytänyt paikkansa (kiekko)maailmassa. Siksi itsevarmuus huippuluokkaa.

71. Leo Komarov

6, 1+0=1.

Kokenut kiekkosoturi oli kesällä niiden 44 NHL-pelaajan joukossa, jotka Jukka Jalonen kutsui kesällä maajoukkuetapaamiseen. Siitä ryhmästä piti rakentua olympiajoukkue. Sen jälkeen Komarov lähti ensin NHL:stä, sitten NHL jätti olympialaiset väliin ja kas, niin leijonapaitaan yli viiden vuoden tauon jälkeen palannut hyökkääjä nähtiin Pekingissä. Joukkueen mies, kuten aina. Antoi Leijonille oman persoonansa maailmaa nähneenä kiekkoäijänä, joka piti päänsä ylhäällä ja visiirinsä otsalla. Olisi saattanut jäädä kokoonpanon ulkopuolelle, mutta Latvia-pelin ratkaisurooli vakiinnutti paikan kolmosketjussa. Oli tutusti vastustajien iholla.

80. Saku Mäenalanen

6, 0+1=1.

SM-liigasta olympialaisiin. Kärpissä Mäenalaselta odotetaan tulosta, Leijonissa työntekoa. Jos nelosketju ei olisi enemmän kuin osiensa summa, ei oululainen välttämättä olisi ollut kisajoukkueessa. Luisteluaan vuosien aikana hurjasti parantanut kookas laituri ajoi maalille, kun paikka oli ja pystyi pysymään laidan lähellä kiekoissa. Kolmannen polven ravi- ja hevosmies osti kesken viime kevään MM-kisojen ruunan nimeltä Gintonic. Hevosen menestys on jäänyt Mäenalasen omistuksessa vaisummaksi kuin kiekkoilijan oma menestys.

81. Iiro Pakarinen

6. 3+0=3.

Suonenjokilainen voimanpesä on mukava kaikille – paitsi vastustajille kaukalossa. Nuoresta saakka kova harjoittelija, vaikka oli nuorena Kuopiossa muita selvästi parempi lajitaidoiltaankin. Fysiikka viritetty tappiin, vahva kuin mikä. Erinomainen maalineduspelaaja lappasi ykkössektorilta taas maalejakin. Savolainen hymypoika taklasi, karvasi, väänsi maalin edessä, niisti vähän vastustajan nenää ja virnisti päälle. Sehän kelpasi suomalaisille. Kädet eivät ole ihan samettisimmat.

82. Harri Pesonen

6, 3+1=4.

Maanläheinen keskisuomalainen on erinomainen yleispelaaja, mutta taidot todistetusti riittävät myös kiekolliseen rooliin. Tuntee Jukka Jalosen pelitavan ja hoitaa puolustusvelvoitteensa kunnialla. Rehellinen perusjätkä ei kuvittele itsestään liikoja ja on äärimmäisen sitoutunut rooliin kuin rooliin. Olympialaisissa vastuuta tuli alusta alkaen jopa yllättävän paljon. Se kertoo hyvin siitä, kuinka paljon Jalonen arvostaa Pesosta. Pukukoppipelaaja ja huumorimies. Jään ulkopuolella rento ja helposti lähestyttävä, kaukalossa vaativa.