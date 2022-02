Suomeen mitalisankarit palasivat kotimaan kamaralle – näin Iivo Niskanen kertoi lentokentällä seuraavista suunnitelmistaan

– Olihan tämä helpotus, että pääsi Kiinasta pois ehjin nahoin, Niskanen sanoi Helsinki-Vantaan vastaanottoaulassa

Suuri joukko suomalaisia olympiasankareita palasi perjantaina takaisin Pohjolan maaperälle. Helsinki-Vantaan vastaanottoaulassa urheilijoita oli vastassa valtaisa lauma läheisiä, faneja ja median edustajia.

Sinivalkoisen joukkion kärjessä lentokentän liukuovista asteli savolaishiihtäjä Iivo Niskanen, 30, jonka kaulassa killui olympiamitaleiden koko värisuora.

Vaikka lähes vuosikymmenen maailmancupia kiertänyt Niskanen on tottunut matkustaja, Pekingin kisareissu tiukkoine koronatoimineen tarjosi miehelle täysin uudenlaisen kokemuksen.

– Olihan tämä helpotus, että pääsi Kiinasta pois ehjin nahoin, Niskanen naurahti haastattelupisteellä.

Samaan hengenvetoon hän totesi, että toiminta Kiinan lentokentällä oli täysin omassa luokassaan.

Valtaosa olympiaurheilijoista hyppäsi Helsinki-Vantaalta läheistensä matkaan, mutta Niskasella oli vielä edessään lento kotikaupunkiinsa Kuopioon.

Vaikka Niskanen taisteli pronssille jo aloitusmatkallaan yhdistelmähiihdossa, hänen tähtäimensä oli koko ajan 15 kilometrin perinteisen kilpailussa.

Kun siitä irtosi kultaa hurjalla erolla toiseksi tulleeseen Aleksandr Bolshunoviin, Niskasen pitkäaikainen unelma kävi viimein toteen.

Nyt on aika nauttia kovan työn tuloksesta.

– Yritän edes vähän makustella sitä, miltä tuntuu onnistua uran tärkeimmässä paikassa, Niskanen suunnitteli IS:n haastattelussa.

Kultahuumasta Niskanen pääsee nauttimaan ensi viikolla vielä useaan otteeseen, sillä tiistaina häntä juhlitaan Vieremässä ja torstaina juhlat jatkuvat Helsingissä Olympiastadionin sprinttihiihtotapahtumassa.

Niskanen kertoi torstaina Instagramissa jättävänsä 50 kilometrin kilpailujen välistä ja suuntaavansa Pekingistä kotimatkalle. Samassa julkaisussa hän ilmoitti jatkavansa uraansa vielä vuoden 2026 olympialaisiin.

– Kotiin huilamaan ja kääntämään sitten katseet kohti seuraavien olympialaisten kuninkuusmatkaa, hiihtosankari kirjoitti päivityksessään.

IS:n haastattelussa Niskanen ei kuitenkaan halunnut vielä sen suuremmin spekuloida neljän vuoden päässä odottavaa mittelöä.

– Toistaiseksi olen pystynyt nostamaan vuosittain tasoa niillä osa-alueilla, joihin olen keskittynyt.

– Jää nähtäväksi, miten pystyn kehittymään (seuraavan neljän vuoden aikana).

Pekingin kolminkertaisen olympiamitalistin vanavedessä Helsinki-Vantaan vastaanottoaulaan asteli vaasalaissyntyinen Joni Mäki, 27, joka nappasi parisprintistä hopeaa yhdessä Niskasen kanssa.

Mäki kertoi IS:n haastattelussa seuranneensa Niskasen tekemistä sivusto jo pitkään. Olympiamitalin saavuttamista yhdessä Niskasen kanssa Mäki kuvaili varsin hienoksi kokemukseksi.

– Kun tätä mitalia on tässä kannellut kaulassa, on konkretisoitunut se, että aika isoja asioita on tullut tehtyä. On ollut hienoa olla mukana Iivon saagassa.

Mäen alkukausi oli jokseenkin vaikea, mutta hän onnistui kääntämään kuntonsa nousukiitoon sopivasti ennen olympialaisia.

– Laitettiin käsijarru pohjaan (alkukauden jälkeen). Onnistuttiin rakentamaan se kunto oikeaan aikaan ja oikeaan kohtaan, Mäki kertoi ja jatkoi:

– Oli siinä hyvää onneakin matkassa.

Samaan hengenvetoon 27-vuotias Mäki totesi, että hänet nähdään toivon mukaan olympialaisissa myös neljän vuoden päästä.

– Kyllähän tässä on vielä hyviä kestävyysurheiluvuosia jäljellä.

Lentokentällä olympiasankareita oli vastassa tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen, joka kiitti kaikkia mitalisteja heidän panoksestaan.

– Kiitos valtavasta työstä ja uhrauksista, joita te ja teidän läheiset olette tehneet etenkin näin korona-aikana.

Kurvinen kuvaili olympialaisia koko kansaa yhdistäväksi tapahtumaksi ja totesi, että olympiaurheilijat ovat tärkeitä esikuvia monille lapsille ja nuorille.

– Teidän Pekingin-reissu on ollut meille kaikille suomalaisille aivan huikea elämys, Kurvinen hehkutti puheenvuorossaan.