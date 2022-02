Havis Amanda voi olla innokkaiden juhlijoiden kynsissä, mikäli Suomi voittaa olympiakultaa sunnuntaina.

Suomen jääkiekkomaajoukkue pelasi tänään aamulla Suomen aikaa itsensä olympiafinaaliin Pekingissä. Mikäli Leijonat voittaa kultaa sunnuntaina, aiheuttanee se juhlariehan Helsingin ydinkeskustassa säästä riippumatta.

Leijonien voitettua MM-kultaa toukokuussa 2019, juhlakansa todella villiintyi Havis Amandan suihkulähteellä. Apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) nosti tuolloin Twitterissä esiin huolensa niin yli satavuotiaan hauraan patsaan kuin juhlijoidenkin turvallisuudesta.

Tunnelmia jääkiekon MM-finaalin Suomi-Kanada aikana ja jälkeen Mantan patsaalla toukokuussa 2021.

Vuoden 2021 jääkiekon MM-kisojen finaalin aikaan patsaalla oli suojanaan sekä aita että vartijat.

Kulttuurijohtaja Reetta Heiskanen, suojataanko ”Manta” nyt aidoilla ja vartioinnilla?

– Olemme käyneet tällä viikolla sisäistä keskustelua, kun osasimme varautua, että Suomi menestyy jääkiekossa näin hyvin. Totesimme, että tällä hetkellä aitaaminen ei ole vaikuttava keino.

Heiskanen toivoo, että tieto vanhan taideteoksen hauraudesta on jo tavoittanut ihmiset.

– Kaikkein tärkeintä oli julkinen keskustelu aiheesta. Toivomme, että yleinen ymmärrys on nyt kasvanut.

Tilanne sinänsä ei Havis Amandan patsaan suhteen ole muuttunut.

– Toivomuksemme on, että sillä tavalla ei juhlittaisi, että veistoksen päälle mentäisiin kiipeilemään, Heiskanen sanoo.

Havis Amanda on valmistunut vuonna 1906. Kauppatorin laidalle se on pystytetty vuonna 1908. Patsas on ontto ja siinä on ohut pronssipinta.

Ihmisiä seuraamassa jääkiekon MM-finaalia vuonna 2021.

Leijonien mitalijuhlista vastaa Jääkiekkoliitto. Siihen, missä juhlat mahdollisesti pidettäisiin, ei kaupungilla ole vastausta.

– Tietoomme ei ole tullut, että liitto olisi ollut juhlista vielä yhteydessä. Jos se haluaa järjestää juhlat, katsomme paikan yhdessä, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan viestintä- ja markkinointipäällikkö Essi Eranka kommentoi perjantaina aamupäivällä.

Jääkiekon MM-kultajuhla järjestettiin vuonna 2019 Kaisaniemen puistossa. Nyt puistossa on luistelukenttä.

Vuoden 2016 nuorten jääkiekon MM-kansanjuhla pidettiin Mäntyniemen kentällä Töölössä, jossa on nyt pysäköintialue. Kauppatorilla Leijonien MM-kultaa juhlittiin viimeksi vuonna 2011.

– Kaupunki luontevasti tarjoaa Kansalaistoria eli Oodin edustaa juhlapaikaksi. Näkisin sen yhtenä mahdollisuutena, kulttuurijohtaja Reetta Heiskanen sanoo.