Leijonat on täysin poikkeavassa tilanteessa – lähtee jättisuosikkina olympiavälierään: ”Siihen miinaan ei mennä”

Suomi kohtaa Slovakian varhain perjantaiaamuna Pekingin välierässä.

Asetelma on jokseenkin uusi Leijonille. Suomi on ottanut pitkin kiekkohistoriaansa suurimmat ja maukkaimmat voitot altavastaajana, mutta Pekingin olympiavälierässä Leijonat on suursuosikki.

Pitkässä historiassa muutama harva turnaus tekee poikkeuksen. Torinon olympiavälierässä 2006 Suomi kaatoi Venäjän 4–0 ja oli siihen mennessä pelattujen otteluiden perusteella suosikki.

Lillehammerin välierässä Kanadaa vastaan 1994 Leijonat oli suosikki, mutta yksi epäonninen ja tuomarien avustama erä käänsi pelin Kanadalle.

Neljä vuotta sitten Pyeongchangin puolivälierässä Leijonien piti olla suosikki Kanadaa vastaan eikä joukkue selviytynyt siitä. Silloin pelattiin ilman NHL-tähtiä, kuten nytkin Pekingissä.

Niitä turnauksia, joissa Leijonat on ollut selvästi altavastaaja ja pystynyt ottamaan makean voiton löytyy olympiatilastoista muutamia ja MM-tilastoista vaikka kuinka paljon.

Viime vuosien tunnetuin ja ikimuistoisin turnaus pelattiin Slovakiassa 2019. Leijonat lähti täydellisenä haastajana puolivälierään Ruotsia vastaan ja voitti ottelun.

Ruotsi-voitosta huolimatta Leijonien yllätyksellisyys ja altavastaajan asema säilyi päätyyn asti, kun välierissä kaatui Venäjä 1–0 ja loppuottelussa Kanada.

Pekingiin Suomi lähti joukkueella, joka rankattiin yhdeksi suosikeista alusta lähtien. Puhdas alkulohkosaldo ja nousu 0–3-tappioasemasta voittoon Ruotsia vastaan vain vankisti Leijonien asemaa suursuosikkina.

Neljän maan välierissä Suomi on vankka ehdokas loppuotteluun, kun vastassa on Slovakia. Venäjän olympiakomitean joukkueen asetelma Ruotsia vastaan on samanlainen.

– Emme koe olevamme mikään suursuosikki. Jos joku muu ajattelee, se on heidän asiansa. Me ei ajatella, että olemme suosikkeja, päävalmentaja Jukka Jalonen tyynnytteli ennen perjantaiaamun välierää.

Suomi kaatoi puolivälierävaiheessa Sveitsin.

Jalosen joukkueet ovat ottaneet monet maukkaimmista voitoistaan vähintään jonkinlaisina yllätyksinä. Koko Slovakian MM-turnaus mahtui siihen sarakkeeseen.

Slovakia vähän ravisteli Leijonia alkusarjassa, mutta jäi kauas taakse. Puolivälierissä slovakit kaatoivat USA:n voittolaukauskisassa, mutta silti ryhmä pysyy haastajana välierässä.

Jalonen sanoo joukkueen lähtevän hakemaan aina voittoa, tulee vastaan mikä joukkue tahansa. Lause on hyvin tuttua Jalosta.

– Ei sillä asetelmalla ole mitään merkitystä tässä tilanteessa, pitääkö joku meitä ennakkosuosikkina vai altavastaajana.

Hyökkääjä Harri Pesonen puhui Suomesta suosikkina ja arveli Slovakian pystyvän lähtemään otteluun ”aika rennolla asenteella”.

– Ollaan varmasti ennakkosuosikin asemassa, mutta meidän pitää osata käsitellä se oikein, Pesonen sanoi.

Kestättekö ne paineet, joita teihin kohdistuu?

– Hyvä kysymys ja perjantai sen tietysti näyttää, mutta kyllä minulla on luotto siihen. Kun peli alkaa, ei sellaisia mietitä.

Jalonen uskoo, ettei joukkueeseen livahda ajatusta, jossa Slovakia kaatuisi, kun se kerran meni katolleen alkusarjassakin.

– Jos [sellainen ajatus] syntyy, sitten olemme ihan väärässä paikassa, jos mun täytyy sanoa pelaajille ennen Slovakia-peliä, että me voidaan hävitä.

– Kai kaikki ymmärtävät, että Slovakia on hyvä joukkue. Me ei voiteta 5–0 kävelemällä niitä vastaan.

Pekingin välierät pelataan pelkästään eurooppalaisin voimin, kun USA ja Kanada lensivät ulos puolivälierissä. Kun kisat pelataan ilman NHL-tähtiä, pelastivat eurooppalaiset ammattilaisjoukkueet komeasti kasvonsa.

Nykyinen pudotuspelijärjestelmä tuli olympialaisiin Albertvillessä 1992. Siitä lähtien Suomi on pelannut välierässä viisi kertaa ja nyt on kuudes tulossa.

Viidestä aikaisemmasta yrityksestä vain Torinossa 2006 Leijonat eteni loppuotteluun, jossa tuli katkera tappio Ruotsille.

Nyt on kenties kaikkien aikojen tilaisuus hankkia yksi loppuottelupaikka lisää – ja jopa ensimmäinen olympiakulta.

– Kaikki ovat sen verran fiksuja ja ymmärtävät sen, ettei nyt varmasti kuvitella liikaa, kun ollaan pelaamassa olympialaisten finaalipaikasta.

– Siihen miinaan ei mennä.