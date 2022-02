Taitoluistelulegenda Katarina Witt purskahti itkuun suorassa lähetyksessä – 15-vuotiaan Kamila Valijevan raju kohtalo kosketti: ”Vastuutonta ja sietämätöntä”

Katarina Witt ei pystynyt peittelemään tunteitaan torstain vapaaohjelman jälkeen.

Kaksinkertainen olympiavoittaja, taitoluistelulegenda Katarina Witt oli silminnähden järkyttynyt dopingkohun keskellä olevan Kamila Valijeva, 15, epäonnistuneen vapaaohjelman jälkeen torstaina.

Valijeva lähti vapaaohjelmaan kärkipaikalta ja oli voittosuosikki, mutta venäläinen murtui paineen ja jäi neljänneksi.

Witt kommentoi kilpailua saksalaiselle ARD-kanavalle.

Kun tv-lähetys palasi studioon kilpailun päätyttyä, itkuun purskahtanut Witt ei meinannut saada sanaa suustaan. Witt kääntyi selin selin kameraan ja pyysi anteeksi studiota emännöinneeltä Jessy Wellmeriltä, uutisoi Bild.

– Tämä on sietämätöntä, Witt sai sanottua.

Katarina Witt vuonna 2020.

Valijeva kaatui kahdesti torstain kilpailussa. Kilpailun jälkeen venäläisen kasvoilta paistoi pettymys ja suru.

– Hän on neljäs, mutta sillä ei ole merkitystä. Hän on 15, hän on lapsi... Olen pahoillani... Näemme hänet tuolla murtumassa... Voitteko laittaa tuon pois? Witt pyysi lähetyksessä.

Witt kuvaili surullisena, kuinka Valijevan otteista näki, että hän on vain varjo siitä verrattuna dopingkäryä edeltävään aikaan.

– Hänen äitinsä tai jonkun vastuullisen olisi pitänyt viedä hänet pois, laittaa hänet lentokoneeseen, kotiin. Kolme kuukautta pois tästä kaikesta hälinästä. En halua lukea lehtiä, koska olen varma, että siellä on paljon pahanilkisyyttä, Witt sanoi ja jatkoi:

– 15-vuotias tyttö... Näemmekö häntä enää koskaan? Tämä kaikki on niin vastuutonta.

DDR:ssä syntynyt Witt koki jo nuorena poikkeuksellisia asioita. Itä-Saksan systeemin auttamana maailmantähdeksi kehittynyt Witt joutui valtionturvallisuuden ministeriö Stasin valvontaan jo 7-vuotiaana.

Vuonna 2020 ilmestynyt dokumentti Katarina Witt – DDR:n supertähti kertoo, että panamaineinen Stasi keräsi hänestä eli ”kommunismin kauneimmista kasvoista” 3 300 sivua tiedusteluaineistoa.