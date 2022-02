Muista laittaa herätyskello soimaan! Leijonat taistelee finaalipaikasta aamukuudelta – katso tästä perjantain olympiaohjelma

Leijonat kohtaa Slovakian välieräottelussa perjantaiaamuna.

Pekingin olympialaisten kolmanneksi viimeinen kisapäivä alkaa suomalaisten osalta aamuvarhain. Kiekko tippuu jäähän Suomen aikaa kello 6.10, kun Leijonat taistelee paikasta loppuotteluun Slovakiaa vastaan.

Suomi kohtasi Slovakian alkusarjan ensimmäisessä pelissä ja voitti lukemin 6–2. Leijonien sankari oli hattutempun iskenyt Sakari Manninen.

– Slovakia on parantanut peleissään koko ajan. Meidän pitää pelata paremmin kuin edellisellä kerralla. Annettiin silloin liikaa paikkoja. Näitä meidän ei ole varaa antaa. Slovakia on isolla sydämellä pelaava joukkue, tosi hyvä kamppailemaan ja heillä on hyvä flow päällä – meidän pitää huomenna saada parasta irti, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen kommentoi Olympiakomitean tiedotteessa.

Miesten jääkiekon toinen välierä Venäjä–Ruotsi otellaan kello 15.10.

Ampumahiihtäjä Tero Seppälä päättää kisarupeamansa 15 kilometrin yhteislähdössä kello 11.