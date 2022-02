Johannes Hösflot Kläbo nimitteli ”pikkupojaksi” – Iivo Niskaselta jäätävä vastakuitti norjalaistähdelle

Iivo Niskanen ja Joni Mäki jakoivat parisprintin mitalihumussa kiitosta myös valmentajilleen.

Zhangjiakou

Perinteisellä hiihtotavalla keskiviikkona sauvotun parisprintin olympiafinaalin jälkeen Norjan supertähti Johannes Hösflot Kläbo intoutui hehkuttamaan estoitta kultamitalia ja taistelupariaan Erik Valnesia.

Kläbo tykitti norjalaismedia NRK:n mukaan, että Valnes sai 30-vuotiaan Iivo Niskasen ja venäläiskarpaasi Aleksandr Bolshunovin näyttämään pikkupojilta.

– Hänen menonsa oli fantastista ja vaikuttavaa. Hän sai Bolshunovin ja Iivon – jotka ovat olleet uskomattoman vahvoja – näyttämään kuin pikkupojilta, Kläbo lateli NRK:lle.

Torstaina parisprintin mitaliseremonioiden jälkeen aiheeseen palattiin median haastattelupisteellä. Suomelle riemukkaasti olympiahopeaa tuoneet Niskanen ja Joni Mäki suhtautuivat Kläbon puheisiin kylmänviileästi.

Ja kuten odotettavissa oli, kolminkertaiselta olympiavoittajalta Niskaselta irtosi jäätävä vastakuitti norjalaiselle.

– Joo, kyllä meidänkin pitää alkaa käydä lenkillä, että pärjätään Valnesille, Niskanen veisteli.

Bolshunovin edustama Venäjä jäi keskiviikon kilpailussa kolmanneksi. Hän parinaan lykki Aleksandr Terentjev.

Niskanen ja Mäki palaavat Suomeen perjantaina. Mitalihumussa he muistivat jakaa kiitosta myös valmentajilleen: Mäki Juho Haloselle ja Niskanen Olli Ohtoselle.

– Suuret kiitokset Juholle. Hän on jaksanut uskoa minuun, vaikka urani ei ole ollut yhtä nousukiitoa. Vaikeiden aikojen hetkellä olemme onnistuneet keskittymään oleellisiin asioihin. Se on ollut iso kulmakivi, Mäki ruoti.

– Meillä on (Ollin kanssa) pitkä yhteinen historia. Olemme onnistunee kehittymään ja menestymään. Mallimme on muuttunut paljon siitä, mistä lähdimme ja missä olemme nyt. Paljon on sparrattu toisiamme, ja matkan varrelle olemme tulleet hyviksi ystäviksi. Olli on mulle paljon enemmän kuin valmentaja, Niskanen painotti.