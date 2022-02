Venäjän hiihtotähti Veronika Stepanova, 21, paljasti eksoottisen taustansa: ”Se selittää ulkonäköni”

Historian nuorin maastohiihdon olympiavoittaja on kotoisin Kamtsatkan niemimaalta.

Venäjän olympiakomitean hiihtosensaatio, vain 21-vuotias Veronika Stepanova on noussut maansa puhutuimmaksi urheilijaksi.

Stepanova ankkuroi naisten viestijoukkueen kultaan lauantaina ja samalla hänestä tuli historian nuorin maastohiihdon olympiavoittaja.

Stepanovan juuret ovat venäläisessä alkuperäiskansassa, uutisoi norjalainen Dagbladet.

– Olen puoliksi kamtsadaali, eli osa Kamtsatkan niemimaan alkuperäiskansaa. Se selittää ulkonäköni, Stepanova paljasti lehdelle.

Stepanova on alueen ensimmäinen hiihtomaajoukkueeseen yltänyt ja nyt myös ainoa olympiavoittaja.

Kamtsatkan niemimaa sijaitsee Venäjän itäosassa Ohotanmeren ja Beringinmeren välissä, ja sen alkuperäisasukkaita on jäljellä enää vain joitain tuhansia.

Stepanovan äidin suvun alue on eksoottinen, Dagbladet kuvailee. Niemimaalla on noin 160 tulivuorta, joista 29 aktiivisia. Alueella on myös arviolta 18 000 karhua.

Venäläistähti tienasi olympiakullasta hulppeat 1 165 000 ruplaa eli noin 13 500 euroa. Palkintorahoista osa kului paluulennolla, kun Stepanova päätti korottaa istuinpaikkansa bisnesluokkaan.

– Mielestäni on oikein ja oikeudenmukaista, että Venäjän hiihtoliitto tai Olympiakomitea maksaa turistiluokan lipun ja päivitän itseni bisnesluokkaan omilla palkintorahoillani. Näin aion käyttää jokaisen voittoruplani, Stepanova kommentoi.

Nuoren olympiavoittajan kilpailut Pekingissä on hiihdetty ja hän aikoo suunnata seuraavaksi Norjaan valmistautumaan nuorten MM-kisoihin.

– Lähden Lygnaan, Norjaan kehittämään perinteistä hiihtotyyliäni, Stepanova kertoi Dagbladetin toisessa jutussa.