Kahdeksan lapsen äiti löytyi kahlehdittuna hökkeliin – tukeeko Kiina ihmiskaupan uhria vai hemmoteltua Gu Ailingia?

Peking

Keitä naisia Kiinan hallinto haluaa tukea – rikkaita huippu-urheilijoita vai osattomia ihmiskaupan uhreja?

Miksi valtion koneisto tekee kaikkensa nostaakseen kultamitalisti, ihmenuori Gu Ailingin kunniaa ja hiljentääkseen keskustelua kahlittuna löydetystä ihmiskaupan uhrista?

Valtio pitää siis kaunista ja rikasta ylpeästi valokeilassa ja himmentää Kiinan isoilta osin yhä köyhän maaseudun ongelmia.

Tämä on ollut viime päivät yhä enemmän sensuroitu keskustelunaihe Kiinan sosiaalisessa mediassa.

Hyvin harvat Kiinassa kuuluvat ääripäihin – upporikkaisiin menestyjiin tai ihmiskaupan uhreihin –, mutta kiinalaisnaisten suuri keskiluokka rinnastaa nyt näitä kahta tapausta.

Tammikuussa somessa levisi video naisesta, joka oli kahlittuna metalliketjulla kaulastaan nolla-asteisessa majassa Jiangsun maakunnassa. Hänellä oli vähän vaatteita, hän näytti aliravitulta ja mieleltään sairaalta. Selvisi, että hänellä on kahdeksan lasta. Nuorin oli 2-vuotias, vanhin parikymppinen.

Viranomaiset puuttuivat asiaan, ja väittivät että nainen oli lähistöllä oikeassa talossa asuvan miehen virallinen vaimo. Lapset asuivat miehen kanssa.

Kansalaiset ja kiinalaiset toimittajat kuitenkin tutkivat lisää ja painostivat. Lopulta viranomaiset myönsivät, että nainen oli ihmiskaupan uhri ja että hän oli kotoisin toisesta maakunnasta.

Kiinassa on yhä jossain määrin vaimokauppaa, ja ostettuja naisia kohdellaan usein huonosti.

Nettikansa raivostui. Se ei ymmärtänyt, miksi naisesta sangen varmasti tienneet paikallisviranomaiset eivät olleet puuttuneet tapaukseen aiemmin. Viranomaisten silmä yltää Kiinan maaseudulla joka kortteliin.

Miksi viranomaiset eivät puolusta heikompia naisia? Kuinka moni nainen on vaarassa, ehkä jopa tyttäreni? Kiinan somessa kyseltiin.

Keskustelua on sensuroitu kovasti.

Samaan aikaan Kiinan valtioon sidoksissa olevat viestimet ja niiden sosiaalisen median tilit ovat ylistäneet Yhdysvalloissa kasvanutta, Kiinan joukkueessa kilpailevaa 18-vuotiasta Gu Ailingia. Hän on freestyle-hiihdon suuri tähti ja tuore kultamitalisti.

Gu Ailing, Yhdysvalloissa Eileen Gu, on sanonut haluavansa inspiroida kiinalaisia nuoria naisia esimerkillään.

Gu on huippu-urheilijoiden huippua. Hän on pärjännyt myös opiskeluissaan verrattoman hyvin. Hän on malli ja sponsorisopimusten myötä upporikas.

Kiinan somessa Gu on rakastettu ja ihailtu, mutta keskustelua käydään nyt myös siitä, kuinka realistinen inspiraation kohde hän on. Tavallisilla pulliaisilla ei ole mahdollista Kiinassa ponnistaa Gun tasolle, koska heillä ei ole samanlaisia resursseja.

Gulla on Kiinaan hyvin verkottunut suku. Hänen äidillään oli kykyjä ja varaa maksaa Gulle pikku lapsesta lähtien erilaisia kalliita harrastuksia ja lisäoppitunteja. Hän on saanut rusinat pullasta sekä asuinmaassaan Yhdysvalloissa että kesälomiensa kohteessa Pekingissä.

Gu Ailing poseerasi äitinsä kanssa nuorten olympialaisissa Sveitsissä tammikuussa 2020.

Toisaalta voi sanoa, että eihän inspiraation lähteen tarvitse olla esikuva kaikessa. Joku nuori nainen inspiroituu uskaltautumaan vaarallisen urheiluun, toinen esiintymään julkisuudessa finnejä kasvoilla kuten Gu, kolmas ylipäätään uskomaan itseensä.

Some-keskustelu osoittaa, että tavallisen kansan pariin viime vuosina levinnyt feminismi on yhä voimissaan. Kiinan viranomaiset ovat yrittäneet tukahduttaa somen kautta levinnyttä laajaa solidaarisuutta huonosti kohdelluille naisille, kuten #metoo-liikettä.

Arvostettujen Pekingin ja Tsinghuan yliopistojen yli sata entistä opiskelijaa vetosi juuri viranomaisiin, jotta nämä tutkisivat kunnolla kahlitun naisen tapauksen. Vetoomus hävisi heti sosiaalisesta mediasta, kertoi hongkongilaislehti South China Morning Post.

Nainen on siirretty hoitoon sairaalaan. Kaksi häntä katsomaan matkustanutta aktiivia pidätettiin.