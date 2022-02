Jelena Välbeltä tiukka kommentti dopingvihjailuista – lähetti terveisensä Norjaan: ”Se on raukkamaista”

Jelena Välbe otti kantaa venäläishiihtäjiä koskeviin vihjailuihin IS:n haastattelussa.

Jelena Välbe on johtanut Venäjän olympiakomitean hiihtojoukkueen menestykseen Pekingin olympialaisissa.

Zhangjiakou

Missä Venäjä, siellä dopingkalabaliikkia.

Doping nousi yhdeksi teemaksi, kun Venäjän hiihtomaajoukkueen johtaja Jelena Välbe myönsi IS:lle erikoishaastattelun. Luonnollisesti, koska myös Pekingin olympialaisten aikaan Venäjän maajoukkuehiihtäjiä on epäilty kiellettyjen aineiden käytöstä.

Piikittelyä on kuulunut sieltä täältä, muun muassa norjalaisleiristä. Venäjään kohdistuneissa vihjailuissa ei ole aiemminkaan yleensä mainittu nimiä, mutta rivien välejä tulkiten niissä on tarkoitettu ennen muuta Venäjän supertähteä Aleksandr Bolshunovia, joka on saavuttanut kisoissa jo neljä mitalia.

Jelena Välbe ei väistele kysymyksiä dopingista.

Välbe ei ylläty keskustelunaiheesta, sillä hän on tottunut vastaamaan eri maiden toimittajien dopingkysymyksiin. Erityisesti teema on ollut tapetilla vuodesta 2014, jolloin Venäjän systemaattinen dopingkulttuuri paljastui pian Sotshissa pidettyjen olympialaisten jälkeen.

Valtaisassa skandaalissa myös huippuluokan venäläisiä maastohiihtäjiä syytettiin dopingista, mutta lopulta näiden syytteet kaatuivat ja urheilijat saivat pitää mitalinsa.

– Ymmärrän kysymyksesi tämän kysymyksesi siitä, että käytetäänkö venäläisessä maastohiihdossa dopingia. Sitähän kysytään aina. En pidä aiheesta, en tietenkään, mutta ei minulla ole mitään syytä olla vastaamattakaan, 24 arvokisamitalia urallaan saavuttanut Välbe aloittaa.

– Meillä (Venäjällä) on historiamme, jota emme pääse karkuun. Mutta yhtä selvää on, että venäläisessä maastohiihdossa ei nykyään käytetä kiellettyjä aineita. Kaikki siihen liittyvät vihjailut ovat epärealistisia, naurettavia.

Rennonoloisen Välben, 53, vastakuitti vaikuttaa kohdistuvan ennen muuta norjalaistoimittajiin, joiden hän ilmiselvästi arvelee olevan ensisijaisesti vihjailujen takana.

Therese Johaug ei ole säästynyt dopingkäryltä.

Hän tuo esiin Norjan taannoiset, Therese Johaugin ja Martin Johnsrud Sundbyn, dopingkäryt.

– Osa keltaisen lehdistön toimittajista haluaa tehdä itseään tunnetuksi mustamaalaamalla hiihtäjiämme. Se on raukkamaista. Muistutan, että me emme lähteneet piikittelemään Norjaa Johaugista tai Sundbystä – emme ole myöskään koskaan vihjailleet, että Suomessa käytettäisiin dopingia, hän perustelee.

– Olemme puhuneet dopingista paljon urheilijoidemme sekä myös antidopingtyöstä vastaavien kanssa. Kaikille on selvää, että haluamme unohtaa historiamme ja mennä eteenpäin puhtain keinoin.

Pekingin kisoissakin Venäjä joutuu urheilemaan taannoisten dopingskandaalien vuoksi nimellä ”Venäjän olympiajoukkue”, ROC. Kultamitalin voittaessaan venäläiset eivät pääse kuulemaan kansallishymniään.

– Tämä ei tietysti ole meidän päätöksemme. On surullista, etteivät kultamitalistimme kuule kansallishymniä. En voi millään ymmärtää koko päätöstä. Se kertoo vain siitä, että urheilu ei ole vain urheilua, se on suuressa määrin aina myös politiikkaa, Välbe alleviivaa.

– Haluamme saada kunniamme takaisin – ja ennen pitkää vielä saamme.