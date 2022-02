Huomasitko, miten hulluun aikaan Leijonat pelaa välieränsä? Muista virittää herätyskello

Leijonat pelaa välieräottelunsa jo varhain perjantaiaamuna.

Jos haluaa nähdä Leijonien olympiavälierän Slovakiaa vastaan, on syytä olla herätyskellonsa kanssa tarkkana.

Perjantain ottelu Pekingissä alkaa nimittäin paikallista aikaa kello 12.10, mikä tarkoittaa, että Suomessa kello on 6.10 kiekon pudotessa jäähän.

Perjantain toinen välierä Ruotsin ja Venäjän olympiakomitean joukkueen välillä pelataan Suomen aikaa kello 15.10.

Leijonille niin sanottu päiväpeli on turnauksen ensimmäinen. Suomen alkulohkon ottelut alkoivat paikallista aikaa kello 16.40 ja 21.10. Puolivälierä Sveitsiä vastaan alkoi myös 16.40.

Suomi on ainoa joukkue Pekingin miesten kiekkoturnauksessa, joka on voittanut kaikki ottelunsa. Historiallinen olympiakulta on tiukasti Jukka Jalosen ja hänen suojattiensa tähtäimessä.

Jos finaalipaikka irtoaa, on herätyskellolle taas käyttöä. Finaali alkaa varhain sunnuntaina kello 6.10 Suomen aikaa.

Pronssiottelu pelataan lauantaina kello 15.10 Suomen aikaa.

TV5 näyttää Suomen ottelut suorana.

Juttua muokattu kello 10.39: lisätty tv-tieto.