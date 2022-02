Leijonat on Ruotsin legendan kultasuosikki – Slovakialta vaaditaan urotekoa Suomen kaatamiseksi, sanoo Peter Forsberg

Suomi on ennakkosuosikki olympiakultaan.

Pöytä on katettu unelmien olympiafinaalille.

Miesten jääkiekon välierissä kohtaavat Suomi ja Slovakia sekä Ruotsi ja Venäjän olympiakomitean joukkue.

Voittaessaan Slovakian saa Suomi siis vastaansa joko länsi- tai itänaapurin, perinteiset arkkiviholliset.

Suomi lähtee välierään selvänä ennakkosuosikkina. Näin linjaa myös Peter Forsberg, Tre Kronorin 48-vuotias legenda, Ruotsin Discoveryn asiantuntija.

Forsberg pitää Leijonia kultasuosikkina.

– Jos Suomi pystyy pitämään kiekkoa Slovakian alueella ja välttää turhat kiekonmenetykset tai vastahyökkäykset, Leijonilla on todella hyvä mahdollisuus voittoon.

Forsberg mainitsee, että Slovakialla on muutamia erinomaisia hyökkäyspään yksilöitä. Se ei kuitenkaan lähtökohtaisesti riitä Leijonien lyömiseen.

– Slovakian maalivahdin täytyy pelata yksi elämänsä otteluista, jos he haluavat voittaa.

Ruotsin ja venäläisten ottelusta Forsberg odottaa vähämaalista ja tarkkaa.

– Sillä tavoin Ruotsi voi voittaa. Valmennus on rakentanut joukkueen sitä kautta. Ryhmässä on sielupelaajia, ja he pelaavat tarkasti.

– Veikkaisin, että peli päättyy tyyliin 2–1 jommalle kummalle. Toivottavasti Ruotsi voittaa.

Välieräottelu Suomi–Slovakia alkaa perjantaina kello 6.10. TV5 näyttää ottelun suorana.